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Кому реально нужны винты в конверте?

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Кому реально нужны винты в конверте?


СМИ запоем комментируют сообщение о желании ВДВ РФ получить конвертопланы для доставки десанта к месту проведения боевых операций. Причем часто эта информация подается как нечто новое, прогрессивное.

Запустило эту волну любви РИА «Новости». Журналисты именно этого агентства со ссылкой на неназванный источник в ОПК выложили информацию о том, что ВДВ неожиданно заинтересовались гибридом самолета и вертолета.


"ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторские работы (ОКР) по этой машине".


Сразу стоит сказать, что данная шумиха выглядит более чем странно. Ибо похоже на очередной ПАК ФА. Напомним, что ОКР по истребителю 5 поколения были начаты еще в 80-х годах прошлого века в СССР, в 2001 году уже в России стартовала новая программа по разработке этого самолета, в 2010 самолет взлетел, в 2018 стал не нужен, и от него фактически отказались.

Ситуация весьма похожая, ибо ВДВ только думает над тем, можно ли применять несуществующие пока агрегаты для своих целей, а кто-то уже пишет техзадания, радостно потирая ручонки. А что, это сладкое слово «бюджет» окрыляет не хуже «Редбулла».

Но давайте посмотрим на ситуацию спокойно.

На самом деле десантники, не только ВДВ, но и другие подразделения, использующие воздушные средства доставки военнослужащих к местам боёв, давно знают опасность этой операции.

Красивая картинка выброски десанта из самолетов ВТА редко сопровождается рассказом об истребителях противника, которые охотятся за тяжелыми транспортниками. Или о наземных ПВО, которые обладают огромными возможностями по борьбе с достаточно низколетящими и не скоростными машинами.



Точно такая же картина при высадке десанта посадочным способом с вертолетов. Преимущества малой высоты нивелируются низкой скоростью вертолетов. Фактически успешная высадка десанта во многом зависит даже не от выучки летного состава и десанта, а от способности как можно дольше скрывать саму возможность высадки.

Разговоры и даже решения по разработке именно для ВДВ конвертопланов велись ещё в советское время. Летательный аппарат, который совмещает в себе преимущества самолета (скорость, дальность полета) и вертолета (высота полета, возможность посадки в необорудованных местах, возможность зависания) действительно выглядит привлекательно.

Конвертоплан — летательный аппарат с поворачивающимися винтами. Машина поднимается в воздух подобно вертолёту (то есть вертикально), а после набора высоты гондолы с двигателями опускаются, и ЛА продолжает полёт как винтовой самолёт. Конвертоплан может взлетать с палубы авианосца, небольшого аэродрома и ровной поверхности суши и приземляться туда же.

Если вспомнить советские разработки 50-60-летней давности, то вы найдете, в частности, в ОКБ Камова, прообразы современных конвертопланов. В 1960 году ОКБ создали и представили на испытания аппарат по схеме конвертоплана — Ка-22. Более того, этот аппарат достаточно успешно совершил испытательные полеты. Даже установил два мировых рекорда.


Ка-22


Широко известны и другие советские разработки. В частности, конвертопланы ОКБ Миля (семейство Ми-30). Правда назывались они тогда винтопланами.


Ми-30


Да, характеристики по тому времени впечатляли. Скорость — 500-600 км/ч. Дальность полета — 800 км. Взлетная масса — 10,6 тонны. Грузоподъемность — 2 тонны (в доработанных вариантах до 5 тонн). Но самое главное, винтокрыл мог стать реальной заменой старичка Ми-8. А возможность установки более мощной силовой установки позволяла модернизировать машину.

Вариантов применения этой машины было много. И в военной области, и в гражданском применении. Достаточно напомнить, что Ми-30 — это целая линейка конвертопланов (к середине 80-х годов) с разным взлетным весом, 11, 22 и 30 тонн (в зависимости от двигателей).

Мы убили собственный конвертоплан, убив СССР. Если бы была выполнена государственная программа вооружений на период 1986-1995 годов, СССР имел бы такой летательный аппарат к середине 90-х годов. И первой его получила бы армия. В этой программе винтоплан Ми-30 был.

Так что идея конвертопланов не нова. Наработки в наших ОКБ есть. Сравнивая советские аппараты с единственным существующим реально конвертопланом, V-22 Osprey американской компании Bell Helicopter, можно сказать, что даже сегодня Ми-30 и V-22 являются конкурентами.



V-22 имеет максимальную скорость (в самолетном режиме) 565 км/ч, радиус действия — 690 км (боевой), 722 км (десантный), практический потолок — 7620 м (2 двигателя), 3139 м (один двигатель), максимальная взлетная масса — 27 443 кг, пассажировместимость — 24 десантника.

Но при всех преимуществах конвертоплана (кстати, V-22 в США называют высотопланом) это несомненное чудо современной техники с момента принятия на вооружение стало притчей во языцех в Корпусе морской пехоты США.

К совершенно никакой защите конвертоплана прибавьте сложность обслуживания, сложность управления, многочисленные аварии из-за конструктивных недостатков.

Но вернемся к разговору о перспективных разработках конвертопланов, которые якобы потребуют ВДВ и ССО РФ. Возможно, такие аппараты необходимы. Возможно, командование Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций будут поддерживать эту идею. А возможно, и нет. По крайней мере, сейчас говорить об этом рано.

Более того, скорее всего, Министерство обороны найдет средства на разработку перспективных образцов таких аппаратов либо начнет работы, отталкиваясь от старых советских проектов. Но рассчитывать на быструю реализацию уже имеющихся наработок не стоит.

Создавать российский винтоплан только потому, что американцы имеют высотоплан, глупо. Машина должна быть безопасна, достаточно проста в эксплуатации и управлении, неприхотлива и достаточно защищена от огневого воздействия противника.

А внезапный вброс "информационной бомбы" обусловлен совсем другими причинами. Думаем, что финансовыми. Практика изучена, дорожка накатана. Вбить в разработку и постройку новой «вундервафли» некоторое количество миллиардов рублей, «освоить бюджет», построить себе на этом светлое будущее, а потом?



А потом как с «Арматой», Су-57, ПАК ДА и прочими «не пришедшимися ко двору». Попытаться реализовать «огромный экспортный потенциал» и на этом снова заработать, или просто забыть, как, уверены, через 3-5 лет мы забудем про все вышеперечисленное.

В то же время почему-то в армиях мира, даже там, где развито авиастроение, истерии по поводу конвертопланов не наблюдается. Все спокойно смотрят с попкорном за мучениями американцев с «Оспреями», и всех все устраивает.



Более того, можно с уверенностью сказать, что интересы военных больше лежат там, где разрабатывают и осваивают БПЛА.

Так что, можно себе представить перспективы беспилотных конвертопланов? Можно.

Летательный аппарат, устанавливающий фугас на дороге в тылу противника, к примеру. Или БПЛА доставляющий в тыл противника, в горы или другие не приспособленные для сброса груза места, боеприпасы для ДРГ.

А ведь такие БПЛА были показаны ещё в прошлом году на МАКС-2017 (БПЛА VRT30 взлётной массой 1,5 т). Правда, в виде прототипов, но...

Но в любом случае, какие бы цели ни преследовались авторами "информационного бума", прекрасно, что вспомнили о разработках, которые мы когда-то могли... Может, и сегодня сможем?

Конечно, может быть, и можем. Вопросы необходимости и стоимости на первом месте. И когда на эти вопросы будут даны ответы, тогда и можно будет понять, что стоит за шумихой: операция прикрытия по очередному распилу бюджета или нечто более серьезное.
Автор:
Роман Скоморохов, Александр Ставер
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15 комментариев
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  1. тасха Офлайн
    тасха Сегодня, 06:34
    +1
    Американцы возятся с высотопланами после провала операции по спасению заложников в Иране. И сфера применения - специальные, десантные и поисково-спасательные операции. Вертолёты такие задачи выполняют хуже из-за меньшей скорости и дальности полёта... Возможно, что о некоторых случаях, когда конвертопланы доказали свои преимущества, мы просто не знаем...
    Ну и мне кажется, что следующий шаг от конвертопланов - мультикоптеры, так что эта ветвь - не тупиковая.
    1. руслан Офлайн
      руслан Сегодня, 06:47
      +6
      а мне кажется надо ставку делать на скоростные вертолёты с толкающими винтами, типа ка-92. характеристики почти те же, а сложностей как мне кажется будет меньше.
      1. Лопатов Офлайн
        Лопатов Сегодня, 07:02
        +4
        Цитата: руслан
        скоростные вертолёты с толкающими винтами

        Тем более что у нас наработан огромный опыт по вертолётам с соосными винтам. Которого у американцев нет. А эта схема для вертолёто-автожиров с толкающим винтом предпочтительней.
      2. тасха Офлайн
        тасха Сегодня, 07:04
        +2
        а сложностей как мне кажется будет меньше

        Конвертопланы сложны в эксплуатации и изготовлении, но конструктивно проще чем скоростные вертолеты, мне кажется...Так что тут надо очень серьёзно думать..
        1. Котище Офлайн
          Котище Сегодня, 07:47
          0
          Уважаемый Тасха прав!
          Можно и кирпич заставить летать, но кому это надо? Да и каску носить прийдется постоянно!
        2. Лопатов Офлайн
          Лопатов Сегодня, 08:17
          0
          Цитата: тасха
          но конструктивно проще чем скоростные вертолеты

          Наоборот. Особенно если в целях безопасности приходится тащить через крыло синхронизирующий вал.
  2. lelik613 Офлайн
    lelik613 Сегодня, 07:08
    +1
    Возможно будущее за четырех, шести винтовыми машинами?
    1. Котище Офлайн
      Котище Сегодня, 07:45
      +3
      Проблема многовинтовых машин - вибрация и редукторы. Еще в годы Великой Отечественной наши авиаконструкторы разрабатывали линейку вертолетов двухвинтовой схемы поперечного расположения "Омега". Позже появился продольный "банан" Як-25, винтокрыл Ка-22. Во всех случаях конструкторы 90% времени боролись с двумя вышеуказанными бедами.
      Проблема была решена только у Ми-12, но с прявлением Ми-26 надобность в первом отпала.
      Мое мнение будущее за скоростными вертолетами с фиксированым "Х"-образным крылом. Хотя это мнение обывателя, а не специалиста!
      С уважением, Котище!
      Р.s. в Советском союзе разрабатывался даже трех-винтовой трубовоз с треугольным расположением винтов в поперечном сечении.
      1. Котище Офлайн
        Котище Сегодня, 08:01
        0

        Омега 3 - Батурина (Ташкент). Еще раз повторюсь фотография 1943 года!


        Трех-винтовой Ми-32 "Трубовоз"!


        Интересно его сравнение расмеров на фоне Ми-26!
  3. Котище Офлайн
    Котище Сегодня, 07:08
    +2

    В 1960 году ОКБ создали и представили на испытания аппарат по схеме конвертоплана — Ка-22.

    Да неужели? Ка-22 построен по схеме винтокрыла . Так как не имеет поворотных винтов, а отдельно пару тянущих и несущих.

    Конвертоплан — летательный аппарат с поворачивающимися винтами. Машина поднимается в воздух подобно вертолёту (то есть вертикально), а после набора высоты гондолы с двигателями опускаются, и ЛА продолжает полёт как винтовой самолёт.

    Я даже не знаю как комментировать - этот перл Авторов? Риторический вопрос, а если винтов нет и для подъемной силы конвертоплан использует турбореактивные двигатели? Это разве не конвертоплан? Так и хочется брякнуть - прежде чем писать надо минимум полистать технические словари кроме "вики"!
    Р.s. хотя зря я так о "вики", там указано "движетели", так что факт - авторы даже и ее не читали, печально!
    С уважением, Котище!
    1. Котище Офлайн
      Котище Сегодня, 07:29
      +1
      Пример, опытный забугорный конвертоплан с вентиляторнными движетелями!
  4. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 07:28
    +3
    В то же время почему-то в армиях мира, даже там, где развито авиастроение, истерии по поводу конвертопланов не наблюдается. Все спокойно смотрят с попкорном за мучениями американцев с «Оспреями», и всех все устраивает.

    первоначальный заказ в середине 1992 года сократили до 300 машин
    1. Котище Офлайн
      Котище Сегодня, 07:56
      0
      Мы и сами намучались в годы СССР с винтокрылом Ка-22.
      Вяленое мясо и рыба к пиву лучше чем попкорн, шоу "V-22" продолжается! drinks
  5. IrbenWolf Офлайн
    IrbenWolf Сегодня, 07:54
    +4
    Есть маленький большой нюанс. ЛЮБАЯ разработка и мелкая-средняя (опытная) партия - это не просто распил бюджета, но... неимоверное количество рабочих мест. Сохранение потенциалов заводов и КБ. Намного выгоднее дотировать разработки, чем просто спасать стратегические заводы от банкротств.

    Про опыт перепрофилировния производств на новые виды продукции даже говорить не стоит. Опыт эксплуатации и прочая смежная информация.
    1. 3x3zsave Онлайн
      3x3zsave Сегодня, 08:38
      0
      Согласен на 100%!!! Та же ситуация с академической наукой. "Радетели" бюджета постоянно забывают, что подобные отрасли требуют постоянных вложений. Иначе рискуем оказаться в положениии: "англичане ружья кирпичем не чистят"/