Кому реально нужны винты в конверте?
СМИ запоем комментируют сообщение о желании ВДВ РФ получить конвертопланы для доставки десанта к месту проведения боевых операций. Причем часто эта информация подается как нечто новое, прогрессивное.
Запустило эту волну любви РИА «Новости». Журналисты именно этого агентства со ссылкой на неназванный источник в ОПК выложили информацию о том, что ВДВ неожиданно заинтересовались гибридом самолета и вертолета.
"ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторские работы (ОКР) по этой машине".
Сразу стоит сказать, что данная шумиха выглядит более чем странно. Ибо похоже на очередной ПАК ФА. Напомним, что ОКР по истребителю 5 поколения были начаты еще в 80-х годах прошлого века в СССР, в 2001 году уже в России стартовала новая программа по разработке этого самолета, в 2010 самолет взлетел, в 2018 стал не нужен, и от него фактически отказались.
Ситуация весьма похожая, ибо ВДВ только думает над тем, можно ли применять несуществующие пока агрегаты для своих целей, а кто-то уже пишет техзадания, радостно потирая ручонки. А что, это сладкое слово «бюджет» окрыляет не хуже «Редбулла».
Но давайте посмотрим на ситуацию спокойно.
На самом деле десантники, не только ВДВ, но и другие подразделения, использующие воздушные средства доставки военнослужащих к местам боёв, давно знают опасность этой операции.
Красивая картинка выброски десанта из самолетов ВТА редко сопровождается рассказом об истребителях противника, которые охотятся за тяжелыми транспортниками. Или о наземных ПВО, которые обладают огромными возможностями по борьбе с достаточно низколетящими и не скоростными машинами.
Точно такая же картина при высадке десанта посадочным способом с вертолетов. Преимущества малой высоты нивелируются низкой скоростью вертолетов. Фактически успешная высадка десанта во многом зависит даже не от выучки летного состава и десанта, а от способности как можно дольше скрывать саму возможность высадки.
Разговоры и даже решения по разработке именно для ВДВ конвертопланов велись ещё в советское время. Летательный аппарат, который совмещает в себе преимущества самолета (скорость, дальность полета) и вертолета (высота полета, возможность посадки в необорудованных местах, возможность зависания) действительно выглядит привлекательно.
Конвертоплан — летательный аппарат с поворачивающимися винтами. Машина поднимается в воздух подобно вертолёту (то есть вертикально), а после набора высоты гондолы с двигателями опускаются, и ЛА продолжает полёт как винтовой самолёт. Конвертоплан может взлетать с палубы авианосца, небольшого аэродрома и ровной поверхности суши и приземляться туда же.
Если вспомнить советские разработки 50-60-летней давности, то вы найдете, в частности, в ОКБ Камова, прообразы современных конвертопланов. В 1960 году ОКБ создали и представили на испытания аппарат по схеме конвертоплана — Ка-22. Более того, этот аппарат достаточно успешно совершил испытательные полеты. Даже установил два мировых рекорда.
Ка-22
Широко известны и другие советские разработки. В частности, конвертопланы ОКБ Миля (семейство Ми-30). Правда назывались они тогда винтопланами.
Ми-30
Да, характеристики по тому времени впечатляли. Скорость — 500-600 км/ч. Дальность полета — 800 км. Взлетная масса — 10,6 тонны. Грузоподъемность — 2 тонны (в доработанных вариантах до 5 тонн). Но самое главное, винтокрыл мог стать реальной заменой старичка Ми-8. А возможность установки более мощной силовой установки позволяла модернизировать машину.
Вариантов применения этой машины было много. И в военной области, и в гражданском применении. Достаточно напомнить, что Ми-30 — это целая линейка конвертопланов (к середине 80-х годов) с разным взлетным весом, 11, 22 и 30 тонн (в зависимости от двигателей).
Мы убили собственный конвертоплан, убив СССР. Если бы была выполнена государственная программа вооружений на период 1986-1995 годов, СССР имел бы такой летательный аппарат к середине 90-х годов. И первой его получила бы армия. В этой программе винтоплан Ми-30 был.
Так что идея конвертопланов не нова. Наработки в наших ОКБ есть. Сравнивая советские аппараты с единственным существующим реально конвертопланом, V-22 Osprey американской компании Bell Helicopter, можно сказать, что даже сегодня Ми-30 и V-22 являются конкурентами.
V-22 имеет максимальную скорость (в самолетном режиме) 565 км/ч, радиус действия — 690 км (боевой), 722 км (десантный), практический потолок — 7620 м (2 двигателя), 3139 м (один двигатель), максимальная взлетная масса — 27 443 кг, пассажировместимость — 24 десантника.
Но при всех преимуществах конвертоплана (кстати, V-22 в США называют высотопланом) это несомненное чудо современной техники с момента принятия на вооружение стало притчей во языцех в Корпусе морской пехоты США.
К совершенно никакой защите конвертоплана прибавьте сложность обслуживания, сложность управления, многочисленные аварии из-за конструктивных недостатков.
Но вернемся к разговору о перспективных разработках конвертопланов, которые якобы потребуют ВДВ и ССО РФ. Возможно, такие аппараты необходимы. Возможно, командование Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций будут поддерживать эту идею. А возможно, и нет. По крайней мере, сейчас говорить об этом рано.
Более того, скорее всего, Министерство обороны найдет средства на разработку перспективных образцов таких аппаратов либо начнет работы, отталкиваясь от старых советских проектов. Но рассчитывать на быструю реализацию уже имеющихся наработок не стоит.
Создавать российский винтоплан только потому, что американцы имеют высотоплан, глупо. Машина должна быть безопасна, достаточно проста в эксплуатации и управлении, неприхотлива и достаточно защищена от огневого воздействия противника.
А внезапный вброс "информационной бомбы" обусловлен совсем другими причинами. Думаем, что финансовыми. Практика изучена, дорожка накатана. Вбить в разработку и постройку новой «вундервафли» некоторое количество миллиардов рублей, «освоить бюджет», построить себе на этом светлое будущее, а потом?
А потом как с «Арматой», Су-57, ПАК ДА и прочими «не пришедшимися ко двору». Попытаться реализовать «огромный экспортный потенциал» и на этом снова заработать, или просто забыть, как, уверены, через 3-5 лет мы забудем про все вышеперечисленное.
В то же время почему-то в армиях мира, даже там, где развито авиастроение, истерии по поводу конвертопланов не наблюдается. Все спокойно смотрят с попкорном за мучениями американцев с «Оспреями», и всех все устраивает.
Более того, можно с уверенностью сказать, что интересы военных больше лежат там, где разрабатывают и осваивают БПЛА.
Так что, можно себе представить перспективы беспилотных конвертопланов? Можно.
Летательный аппарат, устанавливающий фугас на дороге в тылу противника, к примеру. Или БПЛА доставляющий в тыл противника, в горы или другие не приспособленные для сброса груза места, боеприпасы для ДРГ.
А ведь такие БПЛА были показаны ещё в прошлом году на МАКС-2017 (БПЛА VRT30 взлётной массой 1,5 т). Правда, в виде прототипов, но...
Но в любом случае, какие бы цели ни преследовались авторами "информационного бума", прекрасно, что вспомнили о разработках, которые мы когда-то могли... Может, и сегодня сможем?
Конечно, может быть, и можем. Вопросы необходимости и стоимости на первом месте. И когда на эти вопросы будут даны ответы, тогда и можно будет понять, что стоит за шумихой: операция прикрытия по очередному распилу бюджета или нечто более серьезное.
- Автор:
- Роман Скоморохов, Александр Ставер
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