Новости

Ситуация в Сирии. Западная коалиция возобновили удары по Дейр-эз-Зору

8
ВВС западной коалиции возобновили удары по территории Дейр-эз-Зора. Под ракетными ударами израильской авиации в провинциях Хама и Тартус пострадали мирные жители. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.

Ситуация в Сирии. Западная коалиция возобновили удары по Дейр-эз-Зору


Незаконные вооруженные формирования открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Огнь велся по кварталу Аль-Хамдания. Сведений о нанесенном ущербе не поступало. Турецкие военные открыли наблюдательный пункт близ города Манбидж.


ВВС западной коалиции возобновили атаки на предполагаемые укрытия террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Перед нанесением ударов с самолетов были сброшены листовки над шестью населенными пунктами, в которых местным жителям предлагалось самостоятельно эвакуироваться из зоны проведения операции.

Вечером ВВС Сирии начали наносить удары по местам скопления боевиков террористического альянса, руководимого «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ) в окрестностях города Джиср аш-Шугур (провинция Идлиб). Кроме того, ударам со стороны артиллерии сирийской армии подверглись позиции террористов в западной части региона.

В конце дня ВВС Израиля нанесли несколько ударов по пригороду Хамы. Сирийские ПВО сумели уничтожить несколько ракет, однако как минимум пять упали в населенном пункте Вади эль-Уюн. В результате один из местных жителей погиб, еще 4 получили ранения. Еще одним объектом атаки стал исследовательский центр, расположенный в районе города Масьяф.

Кроме того, в провинции Тартус от ракетного удара израильских ВВС пострадали 8 мирных жителей.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.04.18 - 27.04.18
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за 14.04.18 - 20.04.18 от военкора "Маг"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

8 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:41
    +9
    сброшены листовки над шестью населенными пунктами, в которых местным жителям предлагалось самостоятельно эвакуироваться
    И эти еще учат нас как себя вести, чтобы избежать неоправданных жертв? Наши во всех городах перед штурмом договаривались о коридорах для выхода мирного населения и вели переговоры с "умеренными" о сдаче. А американцы сбросили бумажки с призывом "спасайся кто может, кто не спрятался я не виноват" и умыли руки. Демократоры с дубиной.
  2. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 09:42
    +7
    Да тут без вариантов. Если там останутся боевики, то их выбьет САА , а если там закрепятся США их от туда годы не выбить... Слов нет. Надо быстрей територию занимать, Идлиб подождет, там Турция....
    1. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: НИКНН
      Идлиб подождет, там Турция.

      hi
      Да, Турция обеспокоена ударами по бармалеям в районе Идлиба и надеется на договорённость в Тегеране. И беспокойство Анкары не беспочвенно.

      А ВКС РФ и ВВС Сирии начали долбёжку последнего оплота ИГИЛ.
  3. mirag2 Онлайн
    mirag2 Сегодня, 09:46
    0
    В США опасаются сложившейся ситуации.Американцы набирают народ для работы в качестве статистов в симуляции ответных действий на:крах внутренней инфраструктуры,и(или)ядерного,биологического или химического нападения.Учения проведут нац.гвардия Западной Вирджинии 8.092018г, и нац.гвардии Индианы 10-12.09.2018г.
    Оплата 125 баксов в день.
    $125 a day
    Contract
    WHEN: September 10 - 12, 2018
    WHAT: A Role Player Actor, also known as a Casualty Role Player (CRP), will assist in providing key rescue training during an Indiana National Guard training exercise that includes a simualted response to a natural/manmade disaster including a structural collapse and/or nuclear, biological or chemical incident. CRPs will go through triage, decontamination, and medical treatment at least 3 times during each day of the exercise. CRPs will be provided cut-away prop clothing.
    ELIGIBILITY: There is no security clearance requirement, so it is open to all, but criminal background checks and U.S. employment eligibility checks will be accomplished. All personnel must have appropriate ID and be without criminal background. IDs are scanned by security personnel and persons with felony convictions will not be allowed on site. Priority will be given to those with previous experience with role playing, acting, military, and/or first responder/disaster response experience. We also look for diversity amongst our CRPs, including gender, ethnicity, age, body type, disability, and foreign language ability - American Sign Language (ASL) speakers are also highly desired. Due to a potentially strenuous decontamination process, and varying outside temperature, CRPs may not have life-threatening or serious medical conditions.
    This is an excellent opportunity to give back, and show appreciation, for these brave men and women of the National Guard. Individuals who have participated in past disaster response exercises have found it very rewarding: you support this important national and community service and you get PAID to have FUN while doing so!
    PAY for the exercise ranges from $125 to $375 The exercise hours are approximately 7:00 AM to 5:00 PM with arrival at 6:45 AM. Meal, snacks, and water/soft drinks will also be provided.
    MORE INFO: work4hds.com/apply - OR - www.humandomainsolutions.us
    Job Type: Contract
    Salary: $125.00 /day
    Experience:
    Acting: 1 year (Preferred)
    Location:Camp Atterbury, IN (Preferred)
    Work authorization:United States (Required)
    Shifts:Morning (Preferred)
  4. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:00
    +6
    Под ракетными ударами израильской авиации в провинциях Хама и Тартус пострадали мирные жители.

    ... и евреи ещё будут доказывать что не воюют с мирным населением... военные преступники и крышеватели террорюг... angry
    1. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:49
      +1
      и евреи ещё будут доказывать что не воюют с мирным населением... военные преступники и крышеватели террорюг...

      Конечно будут ...и ООН им не указ и уж тем более на нашем сайте будут говорить что убивать мирняк на чужой территории всегда лучше чем на своей.
      Вообще израильской руководство в прекрасных отношениях с Кремлем...так что можно сколько угодно выпускать благородный пар из перегревшего котелка...евреям на это начхать и растереть. what
  5. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 10:03
    0
    Слон и моська вместе, в разрез с мировыми законами нанесли удары.Поэтому неадекватный израиль никогда не будет доминировать в этом регионе к чему он всё время стремиться.Два гопника вышли на дело.Когда нибудь такие листовки вы увидите в тель-а-виве и вашингтоне.
    Израиль и проблемы свои решает и заодно лизнуть ногу колыбели демократии.
  6. alta Офлайн
    alta Сегодня, 12:32
    0
    Под ракетными ударами израильской авиации в провинциях Хама и Тартус пострадали мирные жители. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
    Одна баба сказала .....
    Израиль нанес точечный ракетный удар по военной базе Ирана, где не могут находиться ,.мирные жители,, .....