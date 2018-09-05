Ситуация в Сирии. Западная коалиция возобновили удары по Дейр-эз-Зору
ВВС западной коалиции возобновили удары по территории Дейр-эз-Зора. Под ракетными ударами израильской авиации в провинциях Хама и Тартус пострадали мирные жители. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
Незаконные вооруженные формирования открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Огнь велся по кварталу Аль-Хамдания. Сведений о нанесенном ущербе не поступало. Турецкие военные открыли наблюдательный пункт близ города Манбидж.
ВВС западной коалиции возобновили атаки на предполагаемые укрытия террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Перед нанесением ударов с самолетов были сброшены листовки над шестью населенными пунктами, в которых местным жителям предлагалось самостоятельно эвакуироваться из зоны проведения операции.
Вечером ВВС Сирии начали наносить удары по местам скопления боевиков террористического альянса, руководимого «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ) в окрестностях города Джиср аш-Шугур (провинция Идлиб). Кроме того, ударам со стороны артиллерии сирийской армии подверглись позиции террористов в западной части региона.
В конце дня ВВС Израиля нанесли несколько ударов по пригороду Хамы. Сирийские ПВО сумели уничтожить несколько ракет, однако как минимум пять упали в населенном пункте Вади эль-Уюн. В результате один из местных жителей погиб, еще 4 получили ранения. Еще одним объектом атаки стал исследовательский центр, расположенный в районе города Масьяф.
Кроме того, в провинции Тартус от ракетного удара израильских ВВС пострадали 8 мирных жителей.
Незаконные вооруженные формирования открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Огнь велся по кварталу Аль-Хамдания. Сведений о нанесенном ущербе не поступало. Турецкие военные открыли наблюдательный пункт близ города Манбидж.
ВВС западной коалиции возобновили атаки на предполагаемые укрытия террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Перед нанесением ударов с самолетов были сброшены листовки над шестью населенными пунктами, в которых местным жителям предлагалось самостоятельно эвакуироваться из зоны проведения операции.
Вечером ВВС Сирии начали наносить удары по местам скопления боевиков террористического альянса, руководимого «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ) в окрестностях города Джиср аш-Шугур (провинция Идлиб). Кроме того, ударам со стороны артиллерии сирийской армии подверглись позиции террористов в западной части региона.
В конце дня ВВС Израиля нанесли несколько ударов по пригороду Хамы. Сирийские ПВО сумели уничтожить несколько ракет, однако как минимум пять упали в населенном пункте Вади эль-Уюн. В результате один из местных жителей погиб, еще 4 получили ранения. Еще одним объектом атаки стал исследовательский центр, расположенный в районе города Масьяф.
Кроме того, в провинции Тартус от ракетного удара израильских ВВС пострадали 8 мирных жителей.
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