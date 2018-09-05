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ЦАХАЛ продемонстрировал новую КШМ на базе танка Merkava Mk.2

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Силы обороны Израиля продемонстрировали новую версию тяжелой командно-штабной машины, созданной на базе танковой платформы Merkava Mk.2. ЦАХАЛ обнародовал снимки проведенных недавно учений с участием новой КШМ Ofek Command, при этом утверждается, что это улучшенная версия командно-штабной машины, разработанной в 2015 году.

ЦАХАЛ продемонстрировал новую КШМ на базе танка Merkava Mk.2


По заявлению разработчиков, новая КШМ Ofek обеспечивает получение информации, анализ, обработку и передачу данных, поддерживает непрерывную цифровую или голосовую связь в пределах зоны ответственности на линии от взвода до вышестоящего штаба, включая дополнительные каналы со сторонними абонентами. Обеспечивает контроль сил, выполняющих боевые задачи.




Традиционно для военной израильской бронетехники, новая командно-штабная машина имеет хорошую защиту. По имеющейся информации, а ее в этом случае очень мало, установленная вместо танковой башни бронерубка хорошо защищена от прямого огня и артиллерийских осколков и имеет дополнительную защиту от выстрелов РПГ-7. Со входом в бронерубку мудрить не стали, оставлена аппарель от танка сзади машины. Ходовые характеристики аналогичны танку Меркава Мк.2.

Израильский танк Merkava Mk.2 производился в стране с 1983 году по 1989 год. За все время производства было построено 580 таких танков. Хорошо зарекомендовавший себя танк Меркава Мк.2 хотя и считается устаревшим, но еще стоит на вооружении сил обороны Израиля. Кроме этого, на базе танка разрабатывается ряд боевых машин: тяжелый бронетранспортер и командно-штабная машина.
Использованы фотографии:
ЦАХАЛ / Армия обороны Израиля
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17 комментариев
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  1. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 09:44
    +8
    Вот чем мне Израиль нравится, то что ни чего у них мимо кассы не идет. Даже когдато выкинутые Т-55 у них в ходу, как не крути вызывают уважение в этом плане.
    1. Глушь Офлайн
      Глушь Сегодня, 09:51
      0
      Кроме плюса, больше нечего добавить!
      1. XXXIII Офлайн
        XXXIII Сегодня, 11:43
        +2
        Цитата: Глушь
        Кроме плюса, больше нечего добавить!

        лучше добавьте шекелей.... laughing
    2. новичок Офлайн
      новичок Сегодня, 10:02
      +5
      наши сняли с хранения Т62. модернизируется куча типов бронетехники.
    3. SOF Офлайн
      SOF Сегодня, 10:02
      -1
      Цитата: НИКНН
      Даже когдато выкинутые Т-55 у них в ходу, как не крути вызывают уважение в этом плане

      ...зато у нас, много "горячих" голов, готовы даже не то, что выкинуто, а даже то, что еще довольно таки в строю, на переплавку пустить, а всю страну к станку поставить, дабы Арматами все города и веси оснастить.....
    4. XXXIII Офлайн
      XXXIII Сегодня, 11:27
      -2
      Цитата: НИКНН
      Вот чем мне Израиль нравится, то что ни чего у них мимо кассы не идет. Даже когдато выкинутые Т-55 у них в ходу, как не крути вызывают уважение в этом плане.

      Наверно плачете по вечерам когда Израиль обстреливают, понимаю вас, знаете такими переделками занимаются все кому не лень, за чем так других не замечаете.... hi
      пс. слишком толерантный комментарий, не удержался, извините, даже прервал отпуск.... wassat
      Как бахнет по этой командной машине не злой и тихий... winked

      А вот так, с помощью гусеничной базы от советского ЗРК, пушки КС-19 и тихого, незлого слова — «Хезболла» обзавелась мобильной артустановкой.
  2. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 09:58
    +8
    Да .. В такой КШМ-ке чувствуешь себя несравненно спокойней , чем в славной 142-ой на базе шишиги . Про техническую сторону сказать ничего не могу , т.к. инфы ноль , а фотки мутные , но пдозреваю , что техника очень на уровне . Интересно , а выносная ЭУ есть ? ( наверняка , не танковый же они движок гоняют на штатную ) и если есть , то какой мощности И какова ёмкость в амперчасах у аккумуляторов спецчасти - тогда примерно можно было бы прикинуть возможности . Данные по расчёту тоже не помешали бы ..
    1. kiril1246 Офлайн
      kiril1246 Сегодня, 10:37
      +1
      Безусловно этот аппарат исключительно для БВ ТВД.
      1. sergeyezhov Офлайн
        sergeyezhov Сегодня, 10:39
        +2
        Цитата: kiril1246
        Безусловно этот аппарат исключительно для БВ ТВД.

        это чушь
        1. gurta Онлайн
          gurta Сегодня, 11:21
          +2
          Цитата: sergeyezhov
          Цитата: kiril1246
          Безусловно этот аппарат исключительно для БВ ТВД.

          это чушь
          или ирония ...
        2. Меченосец Онлайн
          Меченосец Сегодня, 13:24
          0
          Цитата: sergeyezhov
          Безусловно этот аппарат исключительно для БВ ТВД.

          Правильно,где и у кого еще на вооружении стоят Меркавы?
          Цитата: sergeyezhov
          это чушь

          странно.оочего же вы так оценили мнение вашего соотечественника?Он то прав,где использовать эту машину,как не на БВ,в армии которая оснащена Меркавами.а не чем то иным?
          Кто будет покупать эту КШМ.если основной танковый парк состоит из машин совсем иных марок?будет проще создать свою КШМ на базе существующий у себя в армии машин.
          А вот принцип,защищенная КШМ,это верное решение.
    2. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 10:52
      0
      а что вы можете сказать по комплекту антенн, которые видны на фото?
      1. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 11:24
        +1
        0
        а что вы можете сказать по комплекту антенн, которые видны на фото
        Что радиорелейный канал не наблюдаю или не развёрнут , Есть УКВ и КВ , как минимум одна мачта , явно наличествует АПД . Разделения на аппаратный и оперативный отсеки скорее всего отсутствует .
        1. yehat Офлайн
          yehat Сегодня, 11:26
          0
          спасибо, для меня полезно узнать
          1. PSih2097 Онлайн
            PSih2097 Сегодня, 12:21
            0
            Цитата: yehat
            спасибо, для меня полезно узнать

            «Хезболла»? Не? laughing
    3. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      Да .. В такой КШМ-ке чувствуешь себя несравненно спокойней , чем в славной 142-ой на базе шишиги . Про техническую сторону сказать ничего не могу , т.к. инфы ноль , а фотки мутные , но пдозреваю , что техника очень на уровне . Интересно , а выносная ЭУ есть ? ( наверняка , не танковый же они движок гоняют на штатную ) и если есть , то какой мощности И какова ёмкость в амперчасах у аккумуляторов спецчасти - тогда примерно можно было бы прикинуть возможности . Данные по расчёту тоже не помешали бы ..

      Зенитной установки наверняка нет.
  3. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 10:38
    +1
    Я понимаю, что внешний вид обманчив, но почему то думается, ч то такая же байда внутри и по связи, применяемая к современным разработкам, коды и способ передачи разный - извините настальгия по своей КШМ-ке.