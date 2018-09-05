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Шойгу рассказал о выполнении контрактов в интересах ВМФ

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Объединенная судостроительная корпорация приступила к ремонту атомной подлодки «Брянск» и спуске на воду двух кораблей, передает РИА Новости сообщение министра обороны Сергея Шойгу.



По словам министра обороны, выступившего во вторник на селекторном совещании, группа ОСК начала ремонт АПЛ «Брянск» и авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Также на предприятиях корпорации приступили к строительству головных надводных кораблей нового проекта. Заложен базовый тральщик «Петр Ильичев», добавил он.


Шойгу напомнил, что в текущем году завершена постройка 4 кораблей и специальных судов дальней морской зоны.

Кроме того, из ремонта вышли атомная подлодка «Тула», ДЭПЛ «Дмитров» и ракетный крейсер «маршал Устинов», спущены на воду тральщик «Иван Антонов» и спасательной судно «Капитан Гурьев».

Подводные ракетоносцы проекта 667БДРМ, в том числе АПЛ «Брянск» строило северодвинское предприятие «Севмаш». Подлодки имеют водоизмещение около 12 тыс. тонн. Их длина – 166 м, ширина – 12 м. Экипаж – 140 человек. Субмарины способны развивать скорость под водой до 24 узлов и погружаться на глубину до 400 метров. Каждая из них вооружена баллистическими ракетами Р-29РМ «Синева».
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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15 комментариев
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  1. Николай Николаевич Офлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 10:33
    0
    Заложен базовый тральщик «Петр Ильичев», добавил он.
    Я поимаю, что мы боимся повторить ошибку ВОВ, что бы нас не закрыли сетями и минами в проливах и береговых зонах? Уже напрягает такой подход. Нет , эо нужно и спорить тут глупо, но навязывается какая то стратегия, которая напрягает.. Не судите строго, я вообще не моряк. я летчик... И тем более не стратег. feel
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:39
      +2
      Цитата: Николай Николаевич
      0
      Заложен базовый тральщик «Петр Ильичев», добавил он. Я поимаю, что мы боимся повторить ошибку ВОВ, что бы нас не закрыли сетями и минами в проливах и береговых зонах?

      если брать Балтику,то "запрут" без проблем...и это-проблема.
      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Сегодня, 10:46
        +1
        Кораблей нужно много и Разных, а в части к наличию стратегии, то это к ГПВ, хоть она и перекраивается постоянно.
      2. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 12:49
        0
        Кто кого запрет и где, что вы несете? Или вы забыли в каком веке живете и какое сейчас оружие. Да не отходя от причала в Питере или Кронштадте можно вся Ойропе на хрен раскатать ракетами и на колени поставить.
    2. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 10:43
      +2
      Видео к новости
    3. Serg65 Офлайн
      Serg65 Сегодня, 10:49
      +1
      Цитата: Николай Николаевич
      Не судите строго

      laughing Судить летчика за море?
      Цитата: Николай Николаевич
      но навязывается какая то стратегия, которая напрягает

      Николаич, нормальная такая стратегия, у ВМФ тральщик с гулькин нос, даже при выходе АПЛ с базы порой противоминную оборону обеспечить некем...
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 12:51
        0
        Назовите АПЛ в Питере.
    4. Удав КАА Онлайн
      Удав КАА Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: Николай Николаевич
      Уже напрягает такой подход.

      Николай Николаевич! Не рвите сердце...Просто Шойгу больше не о чем рассказать. Это хорошо, что хоть тралец заложили, а то опять про Грачат пришлось бы Министру Обороны "великой морской державы рассказывать"...
      Кстати, корпуса, про которые он говорил, дано на ходу. ПЛ "Дмитров", к примеру, ушла на юг (с попутной БС) еще в августе...и т.д.
      1. Стирбьорн Онлайн
        Стирбьорн Сегодня, 12:57
        0
        Цитата: Удав КАА
        Николай Николаевич! Не рвите сердце...Просто Шойгу больше не о чем рассказать.
        Да, похоже - тот же "Устинов" с апреля 2017 в строю, смешно его упоминать как о вышедшем из ремонта в сентябре 2018
  2. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:34
    +3
    По словам министра обороны, выступившего во вторник на селекторном совещании, группа ОСК начала ремонт АПЛ «Брянск» и авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

    ...дожить бы до окончания ремонта Кузи... request
    1. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 10:42
      +3
      Цитата: a.s.zzz888
      ...дожить бы до окончания ремонта Кузи..

      hi Дожить бы до пенсии по "новому летоисчеслению", а "Кузю" отремонтируют, не сомневайтесь. hi drinks
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 11:14
        +1
        Цитата: kapitan92
        Цитата: a.s.zzz888
        ...дожить бы до окончания ремонта Кузи..

        hi Дожить бы до пенсии по "новому летоисчеслению", а "Кузю" отремонтируют, не сомневайтесь. hi drinks

        ну...как сказал один "гений" :
    2. Грица Офлайн
      Грица Сегодня, 12:33
      0
      дожить бы до окончания ремонта Кузи...
      До конца его ремонта может и доживём. А вот до появления новых авианосцев уже вряд ли.
  3. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 10:39
    +2
    Сегодня в Санкт-Петербурге в эллинге ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» состоялась закладка очередного пограничного сторожевого корабля проекта 22460 «Охотник». ПСКР с заводским № 511 стал 14-м кораблём серии и одновременно 11-м, строящимся на СФ «Алмаз». Закладка нового корабля была приурочена к 85-летию предприятия.

    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 10:48
      +1
      Новость хорошая,но омрачается тем,что "мотор" чужой