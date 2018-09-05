Шойгу рассказал о выполнении контрактов в интересах ВМФ
Объединенная судостроительная корпорация приступила к ремонту атомной подлодки «Брянск» и спуске на воду двух кораблей, передает РИА Новости сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
По словам министра обороны, выступившего во вторник на селекторном совещании, группа ОСК начала ремонт АПЛ «Брянск» и авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Также на предприятиях корпорации приступили к строительству головных надводных кораблей нового проекта. Заложен базовый тральщик «Петр Ильичев», добавил он.
Шойгу напомнил, что в текущем году завершена постройка 4 кораблей и специальных судов дальней морской зоны.
Кроме того, из ремонта вышли атомная подлодка «Тула», ДЭПЛ «Дмитров» и ракетный крейсер «маршал Устинов», спущены на воду тральщик «Иван Антонов» и спасательной судно «Капитан Гурьев».
Подводные ракетоносцы проекта 667БДРМ, в том числе АПЛ «Брянск» строило северодвинское предприятие «Севмаш». Подлодки имеют водоизмещение около 12 тыс. тонн. Их длина – 166 м, ширина – 12 м. Экипаж – 140 человек. Субмарины способны развивать скорость под водой до 24 узлов и погружаться на глубину до 400 метров. Каждая из них вооружена баллистическими ракетами Р-29РМ «Синева».
По словам министра обороны, выступившего во вторник на селекторном совещании, группа ОСК начала ремонт АПЛ «Брянск» и авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Также на предприятиях корпорации приступили к строительству головных надводных кораблей нового проекта. Заложен базовый тральщик «Петр Ильичев», добавил он.
Шойгу напомнил, что в текущем году завершена постройка 4 кораблей и специальных судов дальней морской зоны.
Кроме того, из ремонта вышли атомная подлодка «Тула», ДЭПЛ «Дмитров» и ракетный крейсер «маршал Устинов», спущены на воду тральщик «Иван Антонов» и спасательной судно «Капитан Гурьев».
Подводные ракетоносцы проекта 667БДРМ, в том числе АПЛ «Брянск» строило северодвинское предприятие «Севмаш». Подлодки имеют водоизмещение около 12 тыс. тонн. Их длина – 166 м, ширина – 12 м. Экипаж – 140 человек. Субмарины способны развивать скорость под водой до 24 узлов и погружаться на глубину до 400 метров. Каждая из них вооружена баллистическими ракетами Р-29РМ «Синева».
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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