Технический визит? Субмарина USS Newport News пошла в сторону Сирии

Американская ударная атомная субмарина "Ньюпорт ньюс" класса "Лос-Анджелес", которая по заявлению Пентагона зашла в Гибралтар "по запланированным техническим причинам", вышла из порта и взяла курс на Восточное Средиземноморье, сообщают морские мониторинговые ресурсы.Как сообщается на ресурсах, атомная подводная лодка ВМС США USS Newport News, после четырехдневного пребывания в порту Гибралтара вышла из порта, обогнула мыс Европа на южной оконечности Гибралтара и взяла курс на восток. Ранее в Пентагоне опровергли возможность направления данной субмарины в Средиземное море для подготовки к нанесению удара по сирийской территории. Субмарина вооружена 12-ю крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью поражения 1,6 тыс. км.По данным российского Минобороны, в Средиземном море уже находятся две американские атомные подводные лодки, в восточной части Средиземного моря размещены два ракетных эсминца ВМС США - "Карни" и "Росс". В настоящее время туда же идет американский эсминец "Уинстон Черчилль". Всего на данный момент в акватории Средиземного моря сосредоточено около 120 ракет "Томагавк" на нескольких носителях. Ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "The Sullivans" с крылатыми ракетами, а в Катар передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность".