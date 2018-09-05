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Технический визит? Субмарина USS Newport News пошла в сторону Сирии

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Американская ударная атомная субмарина "Ньюпорт ньюс" класса "Лос-Анджелес", которая по заявлению Пентагона зашла в Гибралтар "по запланированным техническим причинам", вышла из порта и взяла курс на Восточное Средиземноморье, сообщают морские мониторинговые ресурсы.

Технический визит? Субмарина USS Newport News пошла в сторону Сирии


Как сообщается на ресурсах, атомная подводная лодка ВМС США USS Newport News, после четырехдневного пребывания в порту Гибралтара вышла из порта, обогнула мыс Европа на южной оконечности Гибралтара и взяла курс на восток. Ранее в Пентагоне опровергли возможность направления данной субмарины в Средиземное море для подготовки к нанесению удара по сирийской территории. Субмарина вооружена 12-ю крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью поражения 1,6 тыс. км.


По данным российского Минобороны, в Средиземном море уже находятся две американские атомные подводные лодки, в восточной части Средиземного моря размещены два ракетных эсминца ВМС США - "Карни" и "Росс". В настоящее время туда же идет американский эсминец "Уинстон Черчилль". Всего на данный момент в акватории Средиземного моря сосредоточено около 120 ракет "Томагавк" на нескольких носителях. Ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "The Sullivans" с крылатыми ракетами, а в Катар передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность".
Использованы фотографии:
http://www.korabli.eu/
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Запланированный визит или..? В Гибралтар вошла атомная субмарина США
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17 комментариев
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 10:34
    +1
    "чисто поплавать" пришла видимо...
    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 10:41
      +1
      Цитата: андрей юрьевич
      "чисто поплавать" пришла видимо...

      Если бы "чисто"!
      Нагадят,"во имя демократии",как часто бывает,и уйдут восвояси
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:42
      0
      Нагнетают напряжённость матрасы .
      Ранее в Пентагоне опровергли возможность направления данной субмарины в Средиземное море для подготовки к нанесению удара по сирийской территории.

      Не аргумент : в Пентагоне скажут что их неправильно поняли (как уже бывало) .
      Андрей hi
  2. Николай Николаевич Офлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 10:34
    0
    Координаты по точьней можно? А то придется свои силы задействовать ТС-1 дорожает.
  3. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:40
    0
    Ранее в Пентагоне опровергли возможность направления данной субмарины в Средиземное море для подготовки к нанесению удара по сирийской территории.

    ... а кто ему верит?... bully
  4. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:44
    +5
    Такая неспешность и вальяжность в стягивании сил наводит на мысль о демонстрации и "психической атаке" , а в реальности показывает , что окончательное решение об ударе американцами ещё не принято . Продолжать наши учения в восточном Средиземноморье придётся подольше .
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 11:17
      +1
      А сирийцам не мешало бы поторопиться
    2. Удав КАА Онлайн
      Удав КАА Сегодня, 12:31
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      Такая неспешность и вальяжность в стягивании сил наводит на мысль о демонстрации и "психической атаке"

      Согласен! Видимо янки решили нас экономически изматывать. Лось в НП -- это явная демонстрация и психологическое давление на оппонента! Теперь наши спецы ПЛО будут считать наряд сил на "локализацию" этого артиста. А у нас с "разносолом" (силами ПЛО в районе), как в сказке про Федота-стрельца: "огурец да мосол -- вот и весь разносол!" А авиацией много не налетаешь -- на одном керосине можно в трубу вылететь!
      Цитата: КВУ-НСвД
      Продолжать наши учения в восточном Средиземноморье придётся подольше .
      И это утверждение -- подтверждение моих слов про экономическую составляющую нашего противостояния в Средиземке с амами. Один день "учений" -- минус школа на 800 мест в каком-нить городе России...а может перинатальный центр или многопрофильная больница в каком-нить "Урюпинске"...
      Да еще санкциями, негодяи, давят...Совсем не комильфо!
      Короче, ГШ ВМФ и ГШ ВС РФ работы явно добавится.
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 12:51
        0
        Все наши ответные действия ну прям по Библии: ударили в левую щеку, подставили правую!Пока не ответим, так и будут гнобить. А время против нас действует. Санкции давят, несмотря на заявления руководства
  5. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:50
    0
    Сплывается воронье на новый виток эскалации. negative
    1. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:57
      +1
      Цитата: bessmertniy
      Сплывается воронье на новый виток эскалации. negative

      Да нее ...это обычная рутина для США ...продвижение демократических ценностей во всем мире с помощью крылатых ракет просто необходимая процедура перед выборами в Конгресс США.
      Ну что тут можно поделать what таков менталитет вашингтонских ковбоев...думаю наши специалисты по борьбе с воздушными целями проверят свою боевую технику в очередной раз...ждемс.
      1. Удав КАА Онлайн
        Удав КАА Сегодня, 12:15
        +1
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        думаю наши специалисты по борьбе с воздушными целями проверят свою боевую технику в очередной раз.

        Леша, hi
        Так то оно так, но дорого это очень для нас. Амы, они что, они через ПУ утилизируют Топоры, выслужившие установленный срок хранения. А нам -- головная боль: уберечь сирийцев от атак СВН. Вот в чем разница в данной ситуации. Не по фен шую все это!
        Однако.
  6. Злой 55 Офлайн
    Злой 55 Сегодня, 10:58
    0
    американский эсминец "Уинстон Черчилль" и атомная подводная лодка ВМС США USS Newport News...Явно блондинкм дают в Мумерике название боевым кораблям..
  7. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 10:59
    0
    Будут бить прямой наводкой.
  8. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 12:22
    0
    сообщают морские мониторинговые ресурсы.
    Ну если бы захотели , то ни кто не о чем не узнал бы, никакие ресурсы А так на лицо чистая показуха и нагнетание обстановки.
    1. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 12:53
      0
      Ну какая показуха? в прошлый раз точно так же было: предупредили, атаковали..
  9. Грица Онлайн
    Грица Сегодня, 12:29
    0
    Блин, с таким количеством Топоров в Сирии никаких ракет ПВО не хватит. Вместе с российскими.