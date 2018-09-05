УкроСМИ: Миссия ОБСЕ не видела тела Александра Захарченко
Украинские СМИ распространяют заявление специальной мониторинговой группы (СММ) ОБСЕ, работающей на территории Донбасса. В отчёте представителей миссии говорится о том, что они получили данные о взрыве в кафе «Сепар», которое располагается примерно в 200 метрах от расположения самой миссии в Донецке.
Далее говорится, что группа представителей СММ ОБСЕ через некоторое время после взрыва прибыла к кафе, но оно уже было оцеплено, и внутрь попасть они не смогли. Сообщается, что о смертельном ранении Александра Захарченко в СММ узнали от представителя силовых структур Донецкой народной республики.
Украинские СМИ смакуют эпизод, в котором заявлено, что тел Захарченко и представителя его охраны (также погиб при взрыве) сотрудники миссии ОБСЕ не видели.
После разговора у входа в кафе "Сепар" СММ ОБСЕ двинулась к моргу клинической больницы имени Калинина. Сотрудники морга сообщили, что к ним были доставлены два тела, среди которых и тело главы ДНР Александра Захарченко. И снова украинские СМИ подчёркивают, что тела сотрудникам миссии ОБСЕ не показали.
В украинском издании «Апостроф» вышел противоречивый материал, в заголовке которого высказывается предположение о том, что Захарченко «мог покинуть Донецк», а самом материале представлена ссылка на домыслы авторов издания по поводу причин убийства Александра Захарченко.
Далее говорится, что группа представителей СММ ОБСЕ через некоторое время после взрыва прибыла к кафе, но оно уже было оцеплено, и внутрь попасть они не смогли. Сообщается, что о смертельном ранении Александра Захарченко в СММ узнали от представителя силовых структур Донецкой народной республики.
Украинские СМИ смакуют эпизод, в котором заявлено, что тел Захарченко и представителя его охраны (также погиб при взрыве) сотрудники миссии ОБСЕ не видели.
После разговора у входа в кафе "Сепар" СММ ОБСЕ двинулась к моргу клинической больницы имени Калинина. Сотрудники морга сообщили, что к ним были доставлены два тела, среди которых и тело главы ДНР Александра Захарченко. И снова украинские СМИ подчёркивают, что тела сотрудникам миссии ОБСЕ не показали.
В украинском издании «Апостроф» вышел противоречивый материал, в заголовке которого высказывается предположение о том, что Захарченко «мог покинуть Донецк», а самом материале представлена ссылка на домыслы авторов издания по поводу причин убийства Александра Захарченко.
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