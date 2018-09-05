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УкроСМИ: Миссия ОБСЕ не видела тела Александра Захарченко

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Украинские СМИ распространяют заявление специальной мониторинговой группы (СММ) ОБСЕ, работающей на территории Донбасса. В отчёте представителей миссии говорится о том, что они получили данные о взрыве в кафе «Сепар», которое располагается примерно в 200 метрах от расположения самой миссии в Донецке.

Далее говорится, что группа представителей СММ ОБСЕ через некоторое время после взрыва прибыла к кафе, но оно уже было оцеплено, и внутрь попасть они не смогли. Сообщается, что о смертельном ранении Александра Захарченко в СММ узнали от представителя силовых структур Донецкой народной республики.




Украинские СМИ смакуют эпизод, в котором заявлено, что тел Захарченко и представителя его охраны (также погиб при взрыве) сотрудники миссии ОБСЕ не видели.

После разговора у входа в кафе "Сепар" СММ ОБСЕ двинулась к моргу клинической больницы имени Калинина. Сотрудники морга сообщили, что к ним были доставлены два тела, среди которых и тело главы ДНР Александра Захарченко. И снова украинские СМИ подчёркивают, что тела сотрудникам миссии ОБСЕ не показали.

В украинском издании «Апостроф» вышел противоречивый материал, в заголовке которого высказывается предположение о том, что Захарченко «мог покинуть Донецк», а самом материале представлена ссылка на домыслы авторов издания по поводу причин убийства Александра Захарченко.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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13 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:06
    0
    Судя по разрушенному кафе взрывчатка заложенная в светильник на входе довольно мощная...хотелось бы поподробнее осветить этот аспект... what
    1. oleg-gr Офлайн
      oleg-gr Сегодня, 12:19
      0
      Сотрудники миссии ОБСЕ никогда и ничего не видят и не слышат и не приезжают на место. Туда специально убогих набрали. Так удобнее западным "партнерам".
  2. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 11:10
    +3
    Украинские СМИ смакуют эпизод, в котором заявлено, что тел Захарченко и представителя его охраны (также погиб при взрыве) сотрудники миссии ОБСЕ не видели

    А что : миссия ОБСЕ должна официально зафиксировать факт гибели , как высшая инстанция ? Или это уже скакуасы устраивают пляски на костях ? Кто в курсе - поясните ...
    1. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 11:54
      +2
      Цитата: bouncyhunter
      А что : миссия ОБСЕ должна официально зафиксировать факт гибели , как высшая инстанция ?

      Привет, Павел.
      Это вообще не входит в функции миссии Хуга. Их функции - "серая зона" и отвод техники в соответствии с минскими договорённостями, что они благополучно пропукивают. Совершают любопытствующие визиты в морг вместо разруливания проблемы на мариупольском направлении.
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 12:07
        +2
        Привет , Лев ! hi
        Цитата: Лелёк
        Это вообще не входит в функции миссии Хуга.

        Не удивлён . Значит , это укроСМИ изгаляются , абордажный лом им в клюз ! negative
        Цитата: Лелёк
        Их функции - "серая зона" и отвод техники в соответствии с минскими договорённостями, что они благополучно пропукивают

        Дармоеды , просто обозначающие само наличие миссии (а то и шпионящие для ВСУ) .
        1. Лелёк Офлайн
          Лелёк Сегодня, 12:26
          0
          Цитата: bouncyhunter
          Дармоеды

          Точно так. Как и большинство "миссий" под руководством западных "деятелей". Всё по римскому статуту: "цель оправдывает средства" (Никколо Макиавелли) bully
  3. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 11:15
    +4
    А что там было показывать? Взрыв был прямо у него над головой. Сантиметрах в 30... Там головы фактически не осталось. Почему и хоронили в закрытом гробу. am А ОБСЕ, как работает, друзья из Донецка рассказывали. Я тут писал уже... Из гостиницы выходят только пожрать и выпить.
    1. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:34
      +1
      А ОБСЕ, как работает, друзья из Донецка рассказывали. Я тут писал уже... Из гостиницы выходят только пожрать и выпить.


      Забавно ...ситуация с Минскими соглашениями напоминает ситуацию в дурдоме...убивают открыто и нагло главу ДНР подписывавшего эти соглашения и тут же нам как Запада так и с Кремля заявляют что надо по прежнему соблюдать эти соглашения...что мало вам убитых граждан ЛДНР ...хотите еще. am
      1. Barzha Офлайн
        Barzha Сегодня, 12:10
        0
        тут же нам как Запада так и с Кремля заявляют что надо по прежнему соблюдать эти соглашения...

        Так Запад, фактически уже обвинил Кремль в этой смерти. Мол, не важно, кто убил или кто заказал, а важно, что "Россия своими действиями спровоцировала это убийство"!!! Какими действиями? Теми, что не даёт карателям спокойно вырезать всё население Донбасса?
  4. Lester7777 Онлайн
    Lester7777 Сегодня, 12:02
    +2
    А что они вообще видели? Танки вспоминаются, которые кроме них, видели все.
  5. HMR333 Офлайн
    HMR333 Сегодня, 12:05
    +1
    они про свои методы рассказывают по типу бабченко!
  6. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 12:27
    +1
    Не видели тело...

    Вопрос мой туп.

    - И чо?

    Да, да я не против. Скажите, что мол такой-же как и сам.

    Вааще "по барабану".

    Вопрос-то останется как ни крути.

    - И чо?

    ... они много чего не видели...

    Здравствуйте Вам каждому hi
  7. ggl1 Онлайн
    ggl1 Сегодня, 13:24
    0
    если не хотели то и не увидели