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14-й и последний в серии. На "Алмазе" заложили сторожевик проекта 22460

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На судостроительном заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге 4 сентября 2018 года состоялась официальная церемония закладки пограничного сторожевого корабля проекта 22460 (шифр "Охотник"), приуроченная к 85-летию судостроительной фирмы. Корабль стал 14-м сторожевым кораблём проекта 22460, и, видимо, станет последней единицей в серии, передает блог bmpd.

14-й и последний в серии. На "Алмазе" заложили сторожевик проекта 22460


Корабль строится в интересах Береговой охраны Пограничной службы ФСБ и является третьим кораблем, строящимся ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" предназначенных для базирования на Новороссийск. По неофициальной информации, Пограничная служба ФСБ России не очень удовлетворена характеристиками проекта 22460, поэтому заложенный на "Алмазе" корабль станет последним в серии. Вместо кораблей проекта 22460 с 2016 года возобновлено строительство пограничных сторожевых кораблей проекта 10410 (шифр "Светляк") в модернизированном облике.


Корабли проекта 22460 предназначены для охраны морской границы, территориальных вод и континентального шельфа, а также для проведения аварийно-спасательных работ, экологического контроля и ликвидации последствий природных катастроф. Вооружение корабля - одна 30-мм автоматическая шестиствольная артиллерийская установка и два 12,7-мм пулемета. Технически возможно размещение пусковых установок ПКР «Уран» и артустановки А-220М.
Использованы фотографии:
http://warfor.me/
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11 комментариев
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  1. kapitan92 Офлайн
    kapitan92 Сегодня, 11:17
    +1
    На "Светляке" наши дизеля ПАО "Звезда". Вооружение мощнее. В СССР было сделано 40 ед. Неплохо себя зарекомендовали. При соответствующей модернизации займет достойную нишу. good
    1. Genry Офлайн
      Genry Сегодня, 11:38
      +1
      Светляки быстрее чем 22460, манёвреннее, лучше вооружены, легче (375 тонн вместо 650), дешевле, очень хорошо себя зарекомендовали.....
      1. Chertt Онлайн
        Chertt Сегодня, 12:18
        0
        Вместо кораблей проекта 22460 с 2016 года возобновлено строительство пограничных сторожевых кораблей проекта 10410 (шифр "Светляк")

        Нельзя противопоставлять эти два проекта. "Охотник" крупнее и имеет воздушную составляющую : Вертолет или БПЛА. А "Светляк" -как правильно было сказано, надежная, недорогая рабочая лошадка
    2. Маркони41 Офлайн
      Маркони41 Сегодня, 12:12
      +1
      Цитата: kapitan92
      Вооружение мощнее.

      Ну тут Вы ошибаетесь. Последние "десятки" строили уже без 76мм пушек, заменив их на АК-630. Так что вооружение останется прежним.
      1. kapitan92 Офлайн
        kapitan92 Сегодня, 12:39
        0
        Цитата: Маркони41
        Цитата: kapitan92
        Вооружение мощнее.

        Ну тут Вы ошибаетесь. Последние "десятки" строили уже без 76мм пушек, заменив их на АК-630. Так что вооружение останется прежним.

        Проект 22460 АК 630, 2 - Корда. Проект 10410 2 -АК 630. 2 КПВТ. 14 ПЗРК Игла.
        Вы совершенно правы, 76 мм арт. установку убрали. В различных сериях разное вооружение, но надо вспомнить, что они комплектовались 2 400мм ТА. hi
        1. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 13:21
          0
          Цитата: kapitan92
          Проект 22460 АК 630, 2 - Корда. Проект 10410 2 -АК 630. 2 КПВТ. 14 ПЗРК Игла.

          2 "паяльные лампы" были на прошлых сериях "светляков".
          Нынешняя серия урезана по вооружению ещё больше: оставлена только носовая АК-630М.
  2. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 11:19
    +3
    История с китайскими дизелями привела к закономерному итогу?
  3. Alexey RA Офлайн
    Alexey RA Сегодня, 11:29
    +2
    По неофициальной информации, Пограничная служба ФСБ России не очень удовлетворена характеристиками проекта 22460, поэтому заложенный на "Алмазе" корабль станет последним в серии.

    По неофициальной информации главная претензия к 22460 относится не к самому кораблю, а к фактическому отсутствию базирующегося на него вертолёта или БПЛА.
    Планировавшийся для корабля БПЛА накрылся санкциями.
    А первые два корабельных Ка-226Т были сданы заказчику только 30 марта 2017 г. - через восемь (!) лет после сдачи головного корабля пр. 22460. belay
    Вот так в нашем "тоталитарном государстве" выполняют заказы ФСБ. laughing
  4. Lester7777 Онлайн
    Lester7777 Сегодня, 11:49
    +1
    Интересно, какие двигатели планируются. А то с такими проблемами скоро придется о вспомогательном парусном вооружении задумываться.
    1. Маркони41 Офлайн
      Маркони41 Сегодня, 12:13
      +1
      Цитата: Lester7777
      0
      Интересно, какие двигатели планируются

      Коломенские, какие еще...
      1. Alexey RA Офлайн
        Alexey RA Сегодня, 13:08
        0
        Цитата: Маркони41
        Коломенские, какие еще...

        У этого ПСКР водоизмещение всего 630 т. Так что могут дизеля и от "звезды" встать.