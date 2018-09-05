14-й и последний в серии. На "Алмазе" заложили сторожевик проекта 22460

На судостроительном заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге 4 сентября 2018 года состоялась официальная церемония закладки пограничного сторожевого корабля проекта 22460 (шифр "Охотник"), приуроченная к 85-летию судостроительной фирмы. Корабль стал 14-м сторожевым кораблём проекта 22460, и, видимо, станет последней единицей в серии, передает блог bmpd.Корабль строится в интересах Береговой охраны Пограничной службы ФСБ и является третьим кораблем, строящимся ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" предназначенных для базирования на Новороссийск. По неофициальной информации, Пограничная служба ФСБ России не очень удовлетворена характеристиками проекта 22460, поэтому заложенный на "Алмазе" корабль станет последним в серии. Вместо кораблей проекта 22460 с 2016 года возобновлено строительство пограничных сторожевых кораблей проекта 10410 (шифр "Светляк") в модернизированном облике.Корабли проекта 22460 предназначены для охраны морской границы, территориальных вод и континентального шельфа, а также для проведения аварийно-спасательных работ, экологического контроля и ликвидации последствий природных катастроф. Вооружение корабля - одна 30-мм автоматическая шестиствольная артиллерийская установка и два 12,7-мм пулемета. Технически возможно размещение пусковых установок ПКР «Уран» и артустановки А-220М.