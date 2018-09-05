Пентагон: опасность удара со стороны КНДР сохраняется
Угроза ракетного удара с территории Северной Кореи сохраняется до сих пор, передает РИА Новости заявление заместителя министра обороны США Джона Руда.
Северная Корея до сих пор вызывает у Пентагона обеспокоенность по поводу ракетной угрозы, сказал Руд на слушаниях в Конгрессе.
Он отметил, что за последние годы возможности Пхеньяна в этой области заметно выросли, их можно охарактеризовать как «заслуживающие внимания» и «значительные».
В свою очередь американский постпред при ООН Никки Хейли заявила на пресс-конференции, что денуклеаризации Северной Кореи мешают российские и китайские власти.
По ее словам, Москва и Пекин «продолжают создавать проблемы» в реализации мероприятий, направленных на соблюдение санкций в отношении Пхеньяна.
При этом Хейли отметила, что Соединенные Штаты и Южная Корея продолжают тесно и плодотворно сотрудничать по соблюдению санкций против КНДР. Стороны также проводят регулярные консультации «по вопросу денуклеаризации», добавила она.
Напомним, в конце августа американские СМИ со ссылкой на снимки со спутника сообщили, что власти КНДР приостановили демонтаж ракетных объектов в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывалась баллистическая ракета «Хвасон-15». Как отметили журналисты, с 3 августа там не проводилось никакой «заметной деятельности» по демонтажу оборудования.
Северная Корея до сих пор вызывает у Пентагона обеспокоенность по поводу ракетной угрозы, сказал Руд на слушаниях в Конгрессе.
Он отметил, что за последние годы возможности Пхеньяна в этой области заметно выросли, их можно охарактеризовать как «заслуживающие внимания» и «значительные».
В свою очередь американский постпред при ООН Никки Хейли заявила на пресс-конференции, что денуклеаризации Северной Кореи мешают российские и китайские власти.
По ее словам, Москва и Пекин «продолжают создавать проблемы» в реализации мероприятий, направленных на соблюдение санкций в отношении Пхеньяна.
При этом Хейли отметила, что Соединенные Штаты и Южная Корея продолжают тесно и плодотворно сотрудничать по соблюдению санкций против КНДР. Стороны также проводят регулярные консультации «по вопросу денуклеаризации», добавила она.
Напомним, в конце августа американские СМИ со ссылкой на снимки со спутника сообщили, что власти КНДР приостановили демонтаж ракетных объектов в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывалась баллистическая ракета «Хвасон-15». Как отметили журналисты, с 3 августа там не проводилось никакой «заметной деятельности» по демонтажу оборудования.
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