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Пентагон: опасность удара со стороны КНДР сохраняется

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Угроза ракетного удара с территории Северной Кореи сохраняется до сих пор, передает РИА Новости заявление заместителя министра обороны США Джона Руда.



Северная Корея до сих пор вызывает у Пентагона обеспокоенность по поводу ракетной угрозы, сказал Руд на слушаниях в Конгрессе.


Он отметил, что за последние годы возможности Пхеньяна в этой области заметно выросли, их можно охарактеризовать как «заслуживающие внимания» и «значительные».

В свою очередь американский постпред при ООН Никки Хейли заявила на пресс-конференции, что денуклеаризации Северной Кореи мешают российские и китайские власти.

По ее словам, Москва и Пекин «продолжают создавать проблемы» в реализации мероприятий, направленных на соблюдение санкций в отношении Пхеньяна.

При этом Хейли отметила, что Соединенные Штаты и Южная Корея продолжают тесно и плодотворно сотрудничать по соблюдению санкций против КНДР. Стороны также проводят регулярные консультации «по вопросу денуклеаризации», добавила она.

Напомним, в конце августа американские СМИ со ссылкой на снимки со спутника сообщили, что власти КНДР приостановили демонтаж ракетных объектов в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывалась баллистическая ракета «Хвасон-15». Как отметили журналисты, с 3 августа там не проводилось никакой «заметной деятельности» по демонтажу оборудования.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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5 комментариев
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  1. GRF Офлайн
    GRF Сегодня, 11:08
    0
    Пока нет баз сга в северной корее, эта угроза будет постоянно жить в сми...
  2. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:12
    +2
    Пентагон: опасность удара со стороны КНДР сохраняется


    Лжецы belay тут все с точностью наоборот можно сказать...
    КНДР: опасность удара со стороны Пентагона сохраняется
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:15
      +3
      По ее словам, Москва и Пекин «продолжают создавать проблемы» в реализации мероприятий, направленных на соблюдение санкций в отношении Пхеньяна.

      Иными словами : мешают США душить КНДР . Меньше бы полосатая затычка лезла в каждую бочку - спокойнее бы на планете было . Но это из области ненаучной фантастики ...
  3. 100500 Офлайн
    100500 Сегодня, 11:17
    +2
    Корейцы будут последними дураками если закроют свою ядерную программу. А угроза от ЯО всегда есть и не важно от корейского, российского или китайского. ЯО для того и создано чтоб пугать и угрожать.
  4. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 12:09
    +1
    Думаю, что если бы эта...
    опасность удара со стороны КНДР

    не сохранялась, то штаты уже бы несли в КНДР свою "демократию", так сказать...