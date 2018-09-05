Пока не планируют. Индия отклонила совместное производство АК-103
Индийское правительство в ближайшее время не планирует создавать совместное с Россией предприятие по производству автоматов АК-103. Соответствующее предложение российской стороны отклонено, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве Индии.
Как следует из материалов, опубликованных телеканалом, Россия сделала предложение о совместном производстве автоматов АК-103 во время апрельского визита в Москву министра обороны Индии Нирмалы Ситараман. Предполагалось, что концерн "Калашников" наладит совместный выпуск автоматов АК-103 с финансово-промышленным конгломератом Adani Group, являющимся частным бизнесом, а не государственным. Но, согласно сообщению телеканала, правительство Индии приняло решение, что российский концерн должен сотрудничать только с государственными производителями стрелкового оружия. На данный момент дальнейшая судьба проекта "зависла в воздухе".
Ранее сообщалось, что по планам Министерства обороны Индии, российские автоматы АК-103 изначально поступят на вооружение армейских частей, ведущих борьбу с левыми экстремистами-маоистами, а в долгосрочной перспективе ими планировалось вооружить и другие армейские части и вооруженные формирования.
Между тем, вопрос оснащения индийской армии современным надежным и недорогим стрелковым оружием, давно стоит на повестке дня. С 1998 года сухопутные войска вооружены преимущественно автоматической винтовкой INSAS индийского производства.
Как следует из материалов, опубликованных телеканалом, Россия сделала предложение о совместном производстве автоматов АК-103 во время апрельского визита в Москву министра обороны Индии Нирмалы Ситараман. Предполагалось, что концерн "Калашников" наладит совместный выпуск автоматов АК-103 с финансово-промышленным конгломератом Adani Group, являющимся частным бизнесом, а не государственным. Но, согласно сообщению телеканала, правительство Индии приняло решение, что российский концерн должен сотрудничать только с государственными производителями стрелкового оружия. На данный момент дальнейшая судьба проекта "зависла в воздухе".
Ранее сообщалось, что по планам Министерства обороны Индии, российские автоматы АК-103 изначально поступят на вооружение армейских частей, ведущих борьбу с левыми экстремистами-маоистами, а в долгосрочной перспективе ими планировалось вооружить и другие армейские части и вооруженные формирования.
Между тем, вопрос оснащения индийской армии современным надежным и недорогим стрелковым оружием, давно стоит на повестке дня. С 1998 года сухопутные войска вооружены преимущественно автоматической винтовкой INSAS индийского производства.
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