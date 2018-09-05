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Пока не планируют. Индия отклонила совместное производство АК-103

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Индийское правительство в ближайшее время не планирует создавать совместное с Россией предприятие по производству автоматов АК-103. Соответствующее предложение российской стороны отклонено, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве Индии.

Пока не планируют. Индия отклонила совместное производство АК-103


Как следует из материалов, опубликованных телеканалом, Россия сделала предложение о совместном производстве автоматов АК-103 во время апрельского визита в Москву министра обороны Индии Нирмалы Ситараман. Предполагалось, что концерн "Калашников" наладит совместный выпуск автоматов АК-103 с финансово-промышленным конгломератом Adani Group, являющимся частным бизнесом, а не государственным. Но, согласно сообщению телеканала, правительство Индии приняло решение, что российский концерн должен сотрудничать только с государственными производителями стрелкового оружия. На данный момент дальнейшая судьба проекта "зависла в воздухе".


Ранее сообщалось, что по планам Министерства обороны Индии, российские автоматы АК-103 изначально поступят на вооружение армейских частей, ведущих борьбу с левыми экстремистами-маоистами, а в долгосрочной перспективе ими планировалось вооружить и другие армейские части и вооруженные формирования.

Между тем, вопрос оснащения индийской армии современным надежным и недорогим стрелковым оружием, давно стоит на повестке дня. С 1998 года сухопутные войска вооружены преимущественно автоматической винтовкой INSAS индийского производства.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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9 комментариев
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  1. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 11:56
    +2
    правительство Индии приняло решение, что российский концерн должен сотрудничать только с государственными производителями стрелкового оружия

    Вроде бы уважительный повод , но почему-то пахнет очередными Болливудскими плясками ...
    1. oleg-gr Офлайн
      oleg-gr Сегодня, 12:15
      +3
      Индусы всегда стараются все получить как можно дешевле. Или, очень желательно, на халяву.
      1. pru-pavel Офлайн
        pru-pavel Сегодня, 12:29
        +1
        Я вообще никого не знаю, кто бы старался все получить как можно дороже. В этом плане их поведение никак не может являться ненормальным. Вы скорее всего тоже где подороже не ищите и от товаров бесплатных врядли станете отказываться.
    2. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 12:16
      +1
      Цитата: bouncyhunter
      правительство Индии приняло решение, что российский концерн должен сотрудничать только с государственными производителями стрелкового оружия

      Вроде бы уважительный повод , но почему-то пахнет очередными Болливудскими плясками ...

      Тоже подумал!
      Нужно больше бубнов и цветочных гирлянд!!)) и пляски.. пляски.... и по больше)))
  2. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 12:13
    0
    И сам не гам и другим не дам...
  3. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:28
    0
    цыгане не любят платить!они любят танцевать!вова позолоти ручку ача ача
    1. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 12:45
      0
      Позолотит еще. Он добрый. В Гаване купол уже золотим, кули нам...
  4. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 12:45
    0
    Что-то не нравиться индусам,вот и мутят
  5. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:22
    0
    ... всё выгадывают, всё торгуются... вот племена! laughing