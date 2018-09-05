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КНР начнёт серийное производство новых двигателей для J-20

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Китайская промышленность может приступить к серийному выпуску двигателей WS-15 для истребителя 5 поколения J-20 в конце текущего года, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на свой источник.



По словам источника, двигатель WS-15 отвечает всем самым современных требованиям, над его созданием конструкторы трудились несколько лет. Им удалось преодолеть главную проблему – перегрев лопаток турбин на высоких скоростях. Сегодня этой проблемы не существует.


Собеседник отметил, что Пекин стремится иметь стелс-самолет, способный конкурировать с американскими F-35, развертывание которых наращивается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К 2025 году, по его словам, американцы развернут в АТР около 200 новейших истребителей. «Это означает, что Китай нуждается в аналогичном количестве J-20», – отметил он.

Сегодня НОАК имеет около 20 истребителей J-20, что, естественно, не соответствует потребностям. Вместе с тем, в Чэнду завершено строительство уже четвертой линии по сборке нового самолета. Когда производство будет запущено на полную мощность, ВВС смогут получать около 40 истребителей в год, рассказал источник.

Он не исключил также, что J-20 с новым двигателем WS-15 будет представлен в ноябре на международном авиасалоне в Чжухае.

Напомним, J-20 впервые поднялся в воздух в 2011 году. В 2017 году был принят на вооружение НОАК. На первые образцы истребителя устанавливались российские двигатели АЛ-31ФМ2.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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21 комментарий
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  1. ШВЕДский_стол Офлайн
    ШВЕДский_стол Сегодня, 11:44
    -1
    Вот тебе и Юрьев день... Конечно же вопрос состоит и в том, а на сколько самолеты соответствуют требованиям 5 поколения? Но это тревожный сигнал и для наших властей. Точнее это набат.
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 12:26
      +3
      Цитата: ШВЕДский_стол
      Но это тревожный сигнал

      К новостям из Китая, стоит относиться с долей скепсиса, как к покупке китайского авто -"что сломается первым"
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 12:48
        +1
        По словам источника, двигатель WS-15 отвечает всем самым современных требованиям, над его созданием конструкторы трудились несколько лет. Им удалось преодолеть главную проблему – перегрев лопаток турбин на высоких скоростях. Сегодня этой проблемы не существует.
        ожидаемо. они упорно работали над этим,и рано или поздно пришли бы к успеху.
        1. НИКНН Офлайн
          НИКНН Сегодня, 12:58
          -1
          Цитата: андрей юрьевич
          ожидаемо. они упорно работали над этим,и рано или поздно пришли бы к успеху.

          Ресурс может и пока маловат будет, но добьются. Главное , что они вышли на уровень технологий, Если верить то это двигатель нового поколения и значит технологии изготовления лопаток турбины то же на уровне, а значит и все остальное.
      2. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 12:49
        -1
        Цитата: Chertt
        Цитата: ШВЕДский_стол
        Но это тревожный сигнал

        К новостям из Китая, стоит относиться с долей скепсиса, как к покупке китайского авто -"что сломается первым"

        увы,авто у них сейчас вполне себе на уровне мировых.
    2. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 13:16
      0
      Не, здесь всё очевидно как белый день - синантопы неспособны делать движки уровня российских и американских, и думаю не будут способны ещё пару десятилетий. Как ни крути - а придётся пройти весь долгий путь создания конструкторских школ с нуля, как это делали около столетия Союз+Россия и Штаты. Перепрыгнуть китаяшкам не получится. И это нормально.
  2. Донской Офлайн
    Донской Сегодня, 11:45
    +1
    Неужто допилили? Поздравляю китайцев, это большое достижение.
    1. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 11:54
      0
      По словам источника, двигатель WS-15 отвечает всем самым современных требованиям, над его созданием конструкторы трудились несколько лет.

      Несколько лет и двигун для 5-го поколения готов!? Прям трудяги!!! Итог копирования и промышленной разведки Китая. Подобный опыт стоит внимания!
    2. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 11:55
      +1
      Цитата: Донской
      Неужто допилили?

      Напильники у них стали волшебными !
      1. Улиточник N9 Офлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 12:03
        +5
        Это "фейковая" новость. Вам же, тут, сколько раз уже писали "знатоки" Китая и китайской промышленности о том, что китайцы, априори, не могут создавать и выпускать сколь нибудь надежное "сложное оборудование", авиационные двигатели с регулируемым вектором тяги в том числе. Не верьте, подобным новостям-китайцы и дальше, ничего не смогут..... wink
        1. NN52 Офлайн
          NN52 Сегодня, 12:23
          +1
          Сделать то может и сделали... А интересно что там с ресурсом двигателя у них?
          Неужели только часов на 300 натянули? Великие китайские специалисты...
          1. Донской Офлайн
            Донской Сегодня, 12:29
            0
            Цитата: NN52
            А интересно что там с ресурсом двигателя у них?

            Все нормально. wink
            Цитата: NN52
            Неужели только часов на 300 натянули?

            Погодите, они со временем всех натянут. yes
            Цитата: NN52
            Великие китайские специалисты...

            Куда им до вас lol
            1. NN52 Офлайн
              NN52 Сегодня, 13:05
              +1
              Донской
              А по ресурсу двигателя вам лично с ЦК Компартии КНР доложили, что всё нормально?
              Китай только недавно слезно умолял включить в контракт поСу 35 по четыре запасных двигателя на один борт ( вместо двух), чтобы на этот типа чудо стелс пепелац свой поставить...
              Я знаю ресурс наших двигунов, а на тот момент их поделки до половины нашего ресурса не дотягивали... И тут вдруг случилось чудо, они сделали прорыв в материаловединии ( или вдруг к ним из 404 крутые спецы подъехали?)?
              Когда то, может быть и сделают, но не в ближайшей перспективе...
      2. Дормидонт2 Офлайн
        Дормидонт2 Сегодня, 12:35
        -2
        китайцы купили двигатель як-141 и видимо увеличили ему тягу
  3. spirit Офлайн
    spirit Сегодня, 11:52
    +3
    Одним аргументом про лопатки для двигателей ,которым многие козыряли стало меньше)все здравомыслящие понимали что это был лишь вопрос времени.
  4. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:03
    +5
    Цитата: Uncle Lee
    Напильники у них стали волшебными !

    -----------------------------
    Почему? У них свои мощные НИИ в аэрокосмической отрасли, при чем военные. Да и специалистов с нынешней Украины хотя бы, да и из других мест привлекают для создания собственной научной и конструкторской школы. Если есть цель и деньги для этого, то почему бы и не сделать? Они в отличие от наших понимают важность научно-технического прогресса, а не шаманствуют как наши сектанты-бухгалтеры над "ростом экономики". Грамотно вложенный в ВПК юань может дать отдачу в мирных секторах.
  5. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 12:07
    +1
    Нельзя недооценивать успехи китайской промышленности,но пока этот брусок не поучаствует в военных действиях воспринимать его серьёзнее чем "надувную" артиллерию не стоит.
    Ну летает показали, дальше чё? Все остальные ТТХ только в СМИ,что является очень ненадежным источником.
    Тут вон Прокопенко сказал по Рен-ТВ ,что ми-28 по всем показателям лучше Апача laughing я на неделю от радости запил laughing
  6. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 12:09
    +4
    Китай сегодня, во многом напоминает СССР ,конца 40-50-х,когда закладывались научно- технологическая и производственная база,которой наша страна пользуется до сих пор.
    При этом, ора,на весь мир,про создание различных "кластеров,зон опережения,технопарков,и т.д,и т.п,нет!
    Сравнения далеко не в нашу пользу
    Очень, очень грустно,по этому поводу
  7. sir_obs Офлайн
    sir_obs Сегодня, 12:12
    -1
    Какие они двигатели делают знают пограничники из новости про пограничный сторожевой корабль, не так давно опубликованной здесь же.
    Ради любопытства сравните, что писали про кривые китайские руки там и как тут уже бить в набат предлагают.
    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 12:34
      +2
      Суть новости ,даже не в том,что они создали/ не создали!
      Они,ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают,а НЕ ОСВАИВАЮТ,в рамках программ.
      Думаю,что разница очевидна!
      1. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 12:50
        +2
        ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают
        - совершенно верно, со временем количество перерастет в качество... hi