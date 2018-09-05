КНР начнёт серийное производство новых двигателей для J-20
Китайская промышленность может приступить к серийному выпуску двигателей WS-15 для истребителя 5 поколения J-20 в конце текущего года, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на свой источник.
По словам источника, двигатель WS-15 отвечает всем самым современных требованиям, над его созданием конструкторы трудились несколько лет. Им удалось преодолеть главную проблему – перегрев лопаток турбин на высоких скоростях. Сегодня этой проблемы не существует.
Собеседник отметил, что Пекин стремится иметь стелс-самолет, способный конкурировать с американскими F-35, развертывание которых наращивается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К 2025 году, по его словам, американцы развернут в АТР около 200 новейших истребителей. «Это означает, что Китай нуждается в аналогичном количестве J-20», – отметил он.
Сегодня НОАК имеет около 20 истребителей J-20, что, естественно, не соответствует потребностям. Вместе с тем, в Чэнду завершено строительство уже четвертой линии по сборке нового самолета. Когда производство будет запущено на полную мощность, ВВС смогут получать около 40 истребителей в год, рассказал источник.
Он не исключил также, что J-20 с новым двигателем WS-15 будет представлен в ноябре на международном авиасалоне в Чжухае.
Напомним, J-20 впервые поднялся в воздух в 2011 году. В 2017 году был принят на вооружение НОАК. На первые образцы истребителя устанавливались российские двигатели АЛ-31ФМ2.
По словам источника, двигатель WS-15 отвечает всем самым современных требованиям, над его созданием конструкторы трудились несколько лет. Им удалось преодолеть главную проблему – перегрев лопаток турбин на высоких скоростях. Сегодня этой проблемы не существует.
Собеседник отметил, что Пекин стремится иметь стелс-самолет, способный конкурировать с американскими F-35, развертывание которых наращивается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К 2025 году, по его словам, американцы развернут в АТР около 200 новейших истребителей. «Это означает, что Китай нуждается в аналогичном количестве J-20», – отметил он.
Сегодня НОАК имеет около 20 истребителей J-20, что, естественно, не соответствует потребностям. Вместе с тем, в Чэнду завершено строительство уже четвертой линии по сборке нового самолета. Когда производство будет запущено на полную мощность, ВВС смогут получать около 40 истребителей в год, рассказал источник.
Он не исключил также, что J-20 с новым двигателем WS-15 будет представлен в ноябре на международном авиасалоне в Чжухае.
Напомним, J-20 впервые поднялся в воздух в 2011 году. В 2017 году был принят на вооружение НОАК. На первые образцы истребителя устанавливались российские двигатели АЛ-31ФМ2.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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