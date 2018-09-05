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Скандал в США: Почему трижды отложили публикацию традиционного отчёта по ПРО?

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В США назревает очередная стадия скандала, связанного с многочисленными отсрочками публикации традиционного для Пентагона отчёта по противоракетной обороне. Обычно этот отчёт включает в себя пункты, рассказывающие в том числе и о том, как идёт развёртывание системы ПРО США на территории Восточной Европы (в Румынии и Польше). Очередной отчёт должен был выйти ещё в декабре 2017 года, но сначала публикацию перенесли на февраль 2018-го, потом и на май. Но отчёт так и не вышел.

Скандал разгорелся в связи с тем, что заинтересованные лица планировали услышать от чиновников Пентагона объяснения по поводу задержки с выходом отчёта на оборонном симпозиуме. Не услышали. Оказалось, что модераторы перед симпозиумом тщательно отфильтровали вопросы, поступившие в адрес чиновников Пентагона. И вопросы о противоракетном отчёте фильтр этот не прошли.

Скандал в США: Почему трижды отложили публикацию традиционного отчёта по ПРО?



Теперь в США гадают, почему публикация отчёта многократно откладывалась на более поздний срок. Одна из версий: Трамп никак не может определиться со стратегией взаимоотношений с Пхеньяном. Как известно, отношения между США и КНДР потеплели после личной встречи двух лидеров. Но теперь из Вашингтона снова доносится риторика о КНДР как «потенциальном агрессоре». Пхеньян в свою очередь приостановил реализацию программы уничтожения ракетных полигонов.

Кроме того, США тянут с отчётом по причине критики со стороны партнёров по выходу Вашингтона из сделки с Ираном.

Также эксперты в США предположили, что в отчёт теперь планируют внести заявления о «российской и китайской угрозах в виде гиперзвукового оружия».

В итоге заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан заявил, что публикация отчёта откладывается в связи с «желание повысить его качество».
Использованы фотографии:
Википедия
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10 комментариев
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  1. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:57
    +2
    А может он нелицеприятен стал к моменту публикации ? И показывает , что вбуханые ранее миллиарды ( или триллионы ) в общем то становятся объектом к безвозвратному списанию . И сейчас идёт работа по "обоснованию" нового витка вложений в "более эффективную" систему ? Например что то вроде "ПРО космического базирования" ..
    1. oleg-gr Офлайн
      oleg-gr Сегодня, 12:09
      +1
      Возмможно, что и не согласован текст данного "сочинения".
      1. Комментарий был удален.
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 12:21
      +4
      Витя hi
      Цитата: КВУ-НСвД
      А может он нелицеприятен стал к моменту публикации ?

      Дебет с кредитом не сходятся - вот и пытаются : тут подчистить - там подтереть , чтобы придать удобоваримый вид . Но , видимо , не стыковки уж очень явные , если столько мурыжат ...
      1. Идущий Офлайн
        Идущий Сегодня, 12:33
        0
        Прикидывают , сколько можно дополнительно попросить денег. Приветствую! hi
      2. КВУ-НСвД Офлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 12:41
        0
        Дебет с кредитом не сходятся -
        Привет Паш . Может там конечно и дебит с кредитом в конфликте , но согласись - кого это когда в америке на ТАКОМ уровне сильно заботило . Думается всёже начали осозновать , что в своей концепции ПРО всё это время бежали за уходящим поездом . И если раньше это осознавали там только специалисты ( и наверняка выгодополучатели ) , то теперь это всё более понятно более широкому кругу . Не зря же вся эта волна об угрозе гипер звука и вообще новейших разработок . Поэтому и требуется смягчить эффект от потраченных впустую огромных денег "умным" обоснованием необходимости новых вложений - проще говоря - не могут они прийти и сказать - простите нас малохольных , мы не на то тратили..Правильнее говорить по другому - мы на верном пути , но меняются угрозы и дайте нам денег на реагирование , а уж мы то знаем как реагировать и планчик по вложениям готовы-с и програмка от "лучших умов в наличие-с...
      3. a.s.zzz888 Онлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 13:20
        0
        Паша, привет! hi ... походу мерикатосы обгадились автоматически... ну это бывает с зарвавшимися, а этим залужным давно пора оглядется вокруг себя... wink
  2. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 12:18
    +1
    Зрада по американски или просто полимеры стырыли laughing Думаю причина в том, что потрачены астрономические суммы а результат близок к нулю.
    1. д^Амир Офлайн
      д^Амир Сегодня, 12:33
      +1
      он даже не нулевой!!! он уверенно отрицательный...
  3. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 12:18
    0
    Формулировок им не хватает. формулировок... упустили, про...ли, украли, растратили, оставили без внимания... эти формулировки устарели и не могут точно отразить состояние дел. Нужны новые, необычные, точные и эффективно воздействующие на ни во что не верующую аудиторию формулировки
  4. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 13:08
    0
    Качество любого отчета заключается в правильности и достоверности изложенных в нем цифр и фактов и их взаимной увязки в дато-событийном ряду. Вот собственно и все, а все остальное от лукавого, вернее желание скрыть воровство и бездеятельность.