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В Сеуле подсчитали время на разминирование зоны разграничения

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Министерство обороны Южной Кореи посчитало время, которое может быть затрачено на полное разминирование демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей Юг и Север Корейского полуострова. Согласно полученным военными данным, полное разминирование займет около 200 лет, сообщает южнокорейская телерадиостанция Кей-Би-Эс.

В Сеуле подсчитали время на разминирование зоны разграничения


Представитель армии Южной Кореи при этом отметил, что расчеты по полному разминированию демилитаризованной зоны будут верны только в том случае, если за разминирование примутся все без исключения военнослужащие одиннадцати южнокорейских инженерных батальонов. Для ускорения процесса разминирования, по мнению южнокорейского военного, необходимо привлекать военнослужащих инженерных частей Северокорейской армии, а также применять современные средства разминирования, в том числе дистанционные.


Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями образовалась в 1953 году по итогам Корейской войны. Ширина зоны - 4 км, длина растянулась через полуостров на 241 км по 38-ой параллели под небольшим углом. Её ось — "военная демаркационная линия", официально зафиксированная Соглашением о перемирии 27 июля 1953 года в селении Пханмунджом, где до сих пор проходят переговоры между представителями Южной и Северной Кореи.
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12 комментариев
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  1. oleg-gr Офлайн
    oleg-gr Сегодня, 12:21
    +2
    Да хоть одну тысячу лет. Главное, чтобы возникло соглашение и процесс разминирования начался.
    1. Идущий Офлайн
      Идущий Сегодня, 12:30
      0
      Это всегда было проблемой , минировать быстрей и легче , а вот обратно...
      1. Shurik70 Онлайн
        Shurik70 Сегодня, 13:12
        0
        Вот такое оно. Демократическое перемирие.
        Но полагаю, цифра 200 лет завышена. Прогресс не стоит на месте, разные средства разминирования появляются.

  2. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:22
    0
    До этапа разминирования ничейной полосы ещё далеко . А вообще правильно - там столько всего "понаставили" , что о половине уже и забыли . Но буде такой светлый день прийдёт , то думаю разминирование будет проведено в более сжатые сроки и не только корейскими силами .
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 12:55
      0
      Обеспечили работой будущие поколения. Только вряд ли КНДР будет торопиться с разминированием. Процесс примирения, похоже, будет длительным. И, если говорить об объединении корейских государств, то то это будет намного болезненней, чем между ГДР и ФРГ.
  3. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 12:25
    +3
    полное разминирование займет около 200 лет
    Да ну ?! laughing Пара Горыночей и к Весне можно будет картошку сажать tongue
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 12:38
      +2
      а у них нету горынычей request
      1. alstr Офлайн
        alstr Сегодня, 12:47
        +3
        Можно нашему МО подряд взять.
        1. Идущий Офлайн
          Идущий Сегодня, 12:55
          +1
          Так скорее всего и будет , сами они не смогут.
  4. raw174 Офлайн
    raw174 Сегодня, 12:38
    0
    Интересно, они знают что изобрели спецсредства разминирования? Всякие там тралы, детонационные устройства и пр...
  5. vvvjak Офлайн
    vvvjak Сегодня, 12:49
    0
    2 мил. мин за 200 лет это примерно 27 штук в день. На 11 батальонов это супер производительность надо сказать. Пусть приплатят ВС РФ, саперы РФ за пару лет зачистят зону.
  6. Серёжа Тимофеев Офлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 13:00
    0
    .. Ким Чен Ын не появляется на публике, а южнокарейцы заговорили об разминировании полосы, разделяющей две Кореи...хм, очень странно..