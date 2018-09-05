В Сеуле подсчитали время на разминирование зоны разграничения

Министерство обороны Южной Кореи посчитало время, которое может быть затрачено на полное разминирование демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей Юг и Север Корейского полуострова. Согласно полученным военными данным, полное разминирование займет около 200 лет, сообщает южнокорейская телерадиостанция Кей-Би-Эс.Представитель армии Южной Кореи при этом отметил, что расчеты по полному разминированию демилитаризованной зоны будут верны только в том случае, если за разминирование примутся все без исключения военнослужащие одиннадцати южнокорейских инженерных батальонов. Для ускорения процесса разминирования, по мнению южнокорейского военного, необходимо привлекать военнослужащих инженерных частей Северокорейской армии, а также применять современные средства разминирования, в том числе дистанционные.Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями образовалась в 1953 году по итогам Корейской войны. Ширина зоны - 4 км, длина растянулась через полуостров на 241 км по 38-ой параллели под небольшим углом. Её ось — "военная демаркационная линия", официально зафиксированная Соглашением о перемирии 27 июля 1953 года в селении Пханмунджом, где до сих пор проходят переговоры между представителями Южной и Северной Кореи.