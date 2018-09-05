В Пентагоне снова вспомнили о гиперзвуковом оружии России
Гиперзвуковые системы, баллистические и крылатые ракеты являются реальной угрозой для Соединенных Штатов, приводят Известия заявление замглавы Пентагона по политическим вопросам Джона Руда.
Выступая на слушаниях в американском Конгрессе, руд назвал угрозой военную «деятельность России и Китая» в сфере развития ракетных вооружений.
По его словам, это касается не только баллистических ракет, о которых принято говорить. Сюда необходимо также включить опасность, «которую представляют крылатые ракеты и гиперзвуковые системы».
Он уверен, что Москва и Пекин стремятся создать «иной международный порядок», отличающийся от того, что сформировался после Второй мировой войны.
Он отметил также, что помимо указанных государств ракетную угрозу Америке несут Северная Корея и Иран.
Напомним, гиперзвуковые системы вооружения в марте текущего года представил президент РФ Владимир Путин. А в июле в американских СМИ появилось сообщение об успешном испытании комплекса «Кинжал», поразившего цель на расстоянии 800 км.
Выступая на слушаниях в американском Конгрессе, руд назвал угрозой военную «деятельность России и Китая» в сфере развития ракетных вооружений.
По его словам, это касается не только баллистических ракет, о которых принято говорить. Сюда необходимо также включить опасность, «которую представляют крылатые ракеты и гиперзвуковые системы».
Это одна из реальных угроз, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты,добавил замминистра.
Он уверен, что Москва и Пекин стремятся создать «иной международный порядок», отличающийся от того, что сформировался после Второй мировой войны.
Эти страны оспаривают созданную США и их союзниками систему международной безопасности,заявил Руд.
Он отметил также, что помимо указанных государств ракетную угрозу Америке несут Северная Корея и Иран.
Напомним, гиперзвуковые системы вооружения в марте текущего года представил президент РФ Владимир Путин. А в июле в американских СМИ появилось сообщение об успешном испытании комплекса «Кинжал», поразившего цель на расстоянии 800 км.
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- https://ru.wikipedia.org
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