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В Пентагоне снова вспомнили о гиперзвуковом оружии России

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Гиперзвуковые системы, баллистические и крылатые ракеты являются реальной угрозой для Соединенных Штатов, приводят Известия заявление замглавы Пентагона по политическим вопросам Джона Руда.



Выступая на слушаниях в американском Конгрессе, руд назвал угрозой военную «деятельность России и Китая» в сфере развития ракетных вооружений.


По его словам, это касается не только баллистических ракет, о которых принято говорить. Сюда необходимо также включить опасность, «которую представляют крылатые ракеты и гиперзвуковые системы».

Это одна из реальных угроз, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты,
добавил замминистра.

Он уверен, что Москва и Пекин стремятся создать «иной международный порядок», отличающийся от того, что сформировался после Второй мировой войны.

Эти страны оспаривают созданную США и их союзниками систему международной безопасности,
заявил Руд.

Он отметил также, что помимо указанных государств ракетную угрозу Америке несут Северная Корея и Иран.

Напомним, гиперзвуковые системы вооружения в марте текущего года представил президент РФ Владимир Путин. А в июле в американских СМИ появилось сообщение об успешном испытании комплекса «Кинжал», поразившего цель на расстоянии 800 км.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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12 комментариев
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  1. oleg-gr Офлайн
    oleg-gr Сегодня, 12:28
    +3
    Все, кто не слушается указаний из вашингтонского обкома, представляют угрозу. Старо как мир. И, заодно, увеличат бюджет на следующий год.
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 12:31
      +3
      Он уверен, что Москва и Пекин стремятся создать «иной международный порядок»

      Какой сообразительный этот Джон Руд. Путин об этом, всего девять лет назад сказал, а "замглавы Пентагона по политическим вопросам", уже начал что то подозревать
      1. Zubr Офлайн
        Zubr Сегодня, 12:42
        0
        Американские вояки слишком самоуверенны. Они довели себя своими мантрами, что Россия это "страна бензоколонка", до фактического оболванивания. Ведь их предупреждали, пытались что бы они услышал, да видать с развалом СССР, все грамотные спецы разведки, двинули на пенсию с пентагона. Расслабили булки.. smile
  2. Проксима Онлайн
    Проксима Сегодня, 12:31
    +2
    Он отметил также, что помимо указанных государств ракетную угрозу Америке несут Северная Корея и Иран. (из текста)

    Всё до кучи fellow и про гиперзвуковое оружие и ракетные технологии С. Кореи (уровня 60-х) . Не хватает только упомянуть сомалийских пиратов. belay Хороший и обстоятельный доклад good
  3. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 12:35
    +2
    США сами признались, что нынешний миропорядок - это их система...о чем тут дальше говорить, прям как древний Рим, живите как мы и с нами, или будете уничтожены, только Рим в конце концов и прикончили "варвары".
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 13:14
      0
      «Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте - сразитесь с нами...» Хорошо по этому поводу сказал Блок. А американцы, наверное, не читали. negative
  4. Старый26 Офлайн
    Старый26 Сегодня, 12:41
    +1
    Открыл страшную военную тайну. Разумеется и Москва, и Пекин развивая свои вооружения стремятся создать «иной международный порядок», отличающийся от того, что сформировался после Второй мировой войны. Было бы глупо думать иначе. То, что угрозой ранее для США не было, в частности крылатые ракеты, ибо носителей у них было на порядок-два больше, чем у других - сейчас заставляет их задумываться. Хотя, конечно большая часть сказано для "красного словца" и предназначены эти стенания для того, чтобы в очередной раз выбить деньги для МО
    1. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 12:53
      0
      Цитата: Старый26
      Хотя, конечно большая часть сказано для "красного словца" и предназначены эти стенания для того, чтобы в очередной раз выбить деньги для МО

      good drinks soldier
  5. sir_obs Офлайн
    sir_obs Сегодня, 12:44
    0
    Он уверен, что Москва и Пекин стремятся создать «иной международный порядок», отличающийся от того, что сформировался после Второй мировой войны.


    Скорее устранить беспредел, который штаты почему-то упорно называют неким порядком, который сам собой якобы сложился.
  6. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 12:44
    +1
    Выступая на слушаниях в американском Конгрессе, руд назвал угрозой военную «деятельность России и Китая» в сфере развития ракетных вооружений.

    надо полагать, что свою военную деятельность штаты, с самым большим военным бюджетом в мире, проводят чисто из "гуманных" целей...
  7. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
    0
    В Пентагоне снова вспомнили о гиперзвуковом оружии России

    ... и пусть "вспоминают" каждый день, и нА день по семь раз.... можно и чаще... спите и тряситесь... angry
  8. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:08
    0
    Если Штаты будут вести себя хорошо, то могут спать спокойно. А бояться больше надо не то оружие, о котором все уже знают, а то, о котором даже специалисты не в курсе - то ли оно есть, то ли нет. Сюрприз всегда должен быть в запасе. hi