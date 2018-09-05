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Появились подозреваемые? МВД ДНР просит содействия граждан республики

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Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики обратилось к гражданам республики с просьбой оказать содействие в розыске двух мужчин, которые могут быть причастны к убийству главы ДНР Александра Захарченко, сообщается на сайте министерства.

Появились подозреваемые? МВД ДНР просит содействия граждан республики


В МВД ДНР сообщили, что 31 августа 2018 года в кафе "Сепар" находились двое граждан, указанных на предоставленных фотографиях. МВД просит указанных лиц и граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, оказать содействие и обратиться в ближайший отдел полиции.


Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате террористического акта в кафе "Сепар" в столице республики - Донецке. По "горячим следам" удалось задержать группу в несколько человек, которые подтвердили участие в диверсии киевских силовиков. В самом же Киеве обвинения категорически отвергают.

Ранее сообщалось, что Россия практически не сомневается в участии Киева в убийстве Захарченко. Российский Следственный комитет завел по факту убийства уголовное дело, а ФСБ направила своих специалистов для оказания помощи донецким силовикам.

Использованы фотографии:
http://www.mvddnr.ru/
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8 комментариев
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  1. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:01
    0
    Виновные в любом случае будут найдены и наказаны. В этом можно не сомневаться.
  2. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 13:02
    +2
    Судя по фото, у обоих - пенсионный возраст. Трудно представить пенсионера-террориста.
    1. Аристарх Людвигович Онлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 13:07
      +2
      Цитата: askort154
      Трудно представить пенсионера-террориста.

      В США пенсионер Стивен Пэддок расстрелял из окна 32-го этажа отеля Mandalay Bay 58 человек на фестивале в Лас-Вегасе. У Пэдокка полицейские обнаружили 40 единиц огнестрельного оружия, несколько контейнеров со взрывчаткой и 1600 патронов.
    2. a.s.zzz888 Онлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:09
      +1
      Трудно представить пенсионера-террориста.

      ... бабки делают всё, а для такого дела молодых не допустят... тут действовали наверняка...
  3. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:08
    0
    ... найдут, эти ребята хлеб даром не едят, Бог в помошь! гадов надо наказать...
  4. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 13:10
    +2
    То есть заявления о задержанных - липа?
    1. Хорон Онлайн
      Хорон Сегодня, 13:21
      0
      По "горячим следам" удалось задержать группу в несколько человек, которые подтвердили участие в диверсии киевских силовиков.

      Вы не внимательно читали? Видимо не всех задержали!
  5. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 13:21
    0
    походу это сказочка что диверсанты задержаны negativeпредъявите задержанных диверсантов публично!не надо лечить про тайну следствия!или признайте что в донецке нет порядка ветер гуляет а диверсанты сбу чувствуют себя как дома!фсб вместо того чтобы донбасс прикрывать дорогого товарища асада сторожит!ну ну все это выйдет боком политбюро цк едросс