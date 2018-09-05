Появились подозреваемые? МВД ДНР просит содействия граждан республики

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики обратилось к гражданам республики с просьбой оказать содействие в розыске двух мужчин, которые могут быть причастны к убийству главы ДНР Александра Захарченко, сообщается на сайте министерства.В МВД ДНР сообщили, что 31 августа 2018 года в кафе "Сепар" находились двое граждан, указанных на предоставленных фотографиях. МВД просит указанных лиц и граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, оказать содействие и обратиться в ближайший отдел полиции.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате террористического акта в кафе "Сепар" в столице республики - Донецке. По "горячим следам" удалось задержать группу в несколько человек, которые подтвердили участие в диверсии киевских силовиков. В самом же Киеве обвинения категорически отвергают.Ранее сообщалось, что Россия практически не сомневается в участии Киева в убийстве Захарченко. Российский Следственный комитет завел по факту убийства уголовное дело, а ФСБ направила своих специалистов для оказания помощи донецким силовикам.