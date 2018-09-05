Китайский AG600 впервые принял «водные процедуры»
Построенный в Китае самый большой в мире самолет-амфибия AG600 прошел испытания по рулению на воде, передает ТАСС.
В ходе испытаний, являющихся подготовкой самолета к взлету и посадке на воду, были проверены все основные системы машины, ее водонепроницаемость и другие параметры.
Испытания признаны успешными. В частности отмечалась четкая работа всех узлов и систем самолета, а также его устойчивость на водной поверхности.
Теперь самолету предстоит осуществить взлет с поверхности воды и посадку на воду. Данное испытание пройдет на одном из водохранилищ провинции Хубэй.
Напомним, в конце августа самолет-амфибия совершил первый длительный перелет из южной провинции в центральную. Во время полета AG600 пересек воздушное пространство трех китайских регионов.
Первый испытательный полет состоялся в декабре прошлого года. Для набора взлетной скорости воздушному судну понадобилось около 600 метров ВПП.
Работа над созданием самолета-амфибии началась в 2009 году. Первый опытный образец был выкачен из цеха окончательной сборки в 2016 году. Над разработкой проекта AG600 трудились около 150 НИИ и научных центров.
По данным из открытых источников, взлетная масса машина составляет 53,5 т, максимальная скорость – 500 км/час, дальность полета – до 4,5 тыс. км. Длина самолета – 37 м. Предназначен для борьбы с природными пожарами и проведения спасательных операций. Выпуск планируется в двух модификациях – грузовой и пассажирской.
В ходе испытаний, являющихся подготовкой самолета к взлету и посадке на воду, были проверены все основные системы машины, ее водонепроницаемость и другие параметры.
Испытания признаны успешными. В частности отмечалась четкая работа всех узлов и систем самолета, а также его устойчивость на водной поверхности.
Теперь самолету предстоит осуществить взлет с поверхности воды и посадку на воду. Данное испытание пройдет на одном из водохранилищ провинции Хубэй.
Напомним, в конце августа самолет-амфибия совершил первый длительный перелет из южной провинции в центральную. Во время полета AG600 пересек воздушное пространство трех китайских регионов.
Первый испытательный полет состоялся в декабре прошлого года. Для набора взлетной скорости воздушному судну понадобилось около 600 метров ВПП.
Работа над созданием самолета-амфибии началась в 2009 году. Первый опытный образец был выкачен из цеха окончательной сборки в 2016 году. Над разработкой проекта AG600 трудились около 150 НИИ и научных центров.
По данным из открытых источников, взлетная масса машина составляет 53,5 т, максимальная скорость – 500 км/час, дальность полета – до 4,5 тыс. км. Длина самолета – 37 м. Предназначен для борьбы с природными пожарами и проведения спасательных операций. Выпуск планируется в двух модификациях – грузовой и пассажирской.
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