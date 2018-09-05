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Испытания заканчиваются. Индонезия готовится вооружиться "Тиграми"

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Индонезийское военное ведомство заканчивает комплекс испытаний среднего танка Tiger. После проведения статических, механических и динамических тестов, военные провели огневые испытания боевой машины, которые завершились успешно, передает "Warspot". В дальнейшем, видимо, индонезийские военные будут принимать решение о принятии на вооружение данного танка.

Испытания заканчиваются. Индонезия готовится вооружиться "Тиграми"


Ранее сообщалось, что в индонезийской армии начали комплекс испытаний среднего танка Тiger, которые планировалось завершить в июне этого года. По окончании испытаний, в случае положительного решения о его закупках, танк должен пройти сертификацию, что позволит подготовить его к серийному производству. Видимо по каким-то причинам сроки проведения тестов были сдвинуты вправо.


Совместный турецко-индонезийский танк Tiger (турецкое название - Kaplan MT) является разработкой, ведущейся преимущественно в интересах вооруженных сил Индонезии. Танк использует гусеничное шасси нового поколения Kaplan разработки корпорации FNSS. Башня — бельгийская CMI Defence CT-CV со 105-мм нарезной пушкой и спаренным 7,62-мм пулемётом. Орудие оснащено автоматом заряжания барабанного типа и совместимо со стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО. Машина оснащена цифровой системой управления огнём со стабилизированными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером), информационно-управляющей и навигационной системами, а также системой кругового обзора.

Использованы фотографии:
armyrecognition.com
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7 комментариев
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  1. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 13:37
    0
    Видео хорошее, но как этот тигр зарекомендует себя?...
    1. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 13:43
      +1
      а как по мне так лучше бы Т-64 закупили и отмодерили .
      и вес примерно тот же , стоимость в разы меньше , а вооружение мощнее (125мм против 105) и бронирование все же получше чем у этой переделки БМП.
      1. faiver Офлайн
        faiver Сегодня, 13:51
        0
        так лучше бы Т-64 закупили
        - где закупили? металлолом?
      2. Piramidon Офлайн
        Piramidon Сегодня, 14:23
        0
        У них тоже думают об экспортозамещении.
      3. air wolf Офлайн
        air wolf Сегодня, 15:56
        0
        Ты наверное хотел сказать Т-62 закупили бы, Т-64 это украина...
  2. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 13:39
    +8
    В чем то похож на Тигр 2й мировой.:)
  3. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 15:09
    0
    По размерам хорошая мишень со слабой пушкой. Надо было для сравнения дать им "Спрут" покататься.