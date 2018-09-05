Испытания заканчиваются. Индонезия готовится вооружиться "Тиграми"

Индонезийское военное ведомство заканчивает комплекс испытаний среднего танка Tiger. После проведения статических, механических и динамических тестов, военные провели огневые испытания боевой машины, которые завершились успешно, передает "Warspot". В дальнейшем, видимо, индонезийские военные будут принимать решение о принятии на вооружение данного танка.Ранее сообщалось, что в индонезийской армии начали комплекс испытаний среднего танка Тiger, которые планировалось завершить в июне этого года. По окончании испытаний, в случае положительного решения о его закупках, танк должен пройти сертификацию, что позволит подготовить его к серийному производству. Видимо по каким-то причинам сроки проведения тестов были сдвинуты вправо.Совместный турецко-индонезийский танк Tiger (турецкое название - Kaplan MT) является разработкой, ведущейся преимущественно в интересах вооруженных сил Индонезии. Танк использует гусеничное шасси нового поколения Kaplan разработки корпорации FNSS. Башня — бельгийская CMI Defence CT-CV со 105-мм нарезной пушкой и спаренным 7,62-мм пулемётом. Орудие оснащено автоматом заряжания барабанного типа и совместимо со стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО. Машина оснащена цифровой системой управления огнём со стабилизированными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером), информационно-управляющей и навигационной системами, а также системой кругового обзора.