Новости

Украина и Румыния начали "военно-речные" учения на Дунае

13
Украина начала совместные с натовской Румынией военно-морские учения. Точнее, для учений больше подходит термин «военно-речные», так как проводятся они на Дунае. Название выбрано соответствующее - «Riverine-2018».

Участком Дуная, на котором украино-румынские учения начинаются, выбрано русло и прибрежная зона реки от Измаила (Одесская область) до Брэилы (Румыния).

Украина и Румыния начали "военно-речные" учения на Дунае



Пресс-служба украинских ВМС сообщает, что «Riverine-2018» - первые двусторонние украино-румынские маневры на Дунае. При этом отмечается, что проводятся они «в соответствии со стандартами НАТО».



Среди эпизодов учений – отработка тактических элементов военными моряками и пограничниками в составе сводных катерных групп.

Из сообщения пресс-службы ВМСУ:
В частности будут отрабатываться совместные действия катеров флотов и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки на реке Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций.


От Украины в совместных учениях на Дунае задействованы МБАК (малые бронированные артиллерийские катера) «Аккерман» и «Бердянск», учебный катер «Чигирин». При этом А540 «Чигирин» выполняет функции штабного корабля. Пограничная служба Украина выставила на «Riverine-2018» катера проекта UMS-1000 и проекта 1204 «Шмель». Румыния представлена артиллерийским катером «Rovine», «Lascăr Catargiu», а также катером береговой охраны.

При этом украинские СМИ в данном случае ни слова не пишут о том, что учения на Дунае угрожают гражданскому судоходству, рыбному промыслу и способны нанести ущерб экологии региона. Зато любое передвижение российских кораблей и катеров в Азовском море у укроСМИ вызывает именно такую реакцию.
Использованы фотографии:
ВМСУ
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Самостоятельно противостоять вызовам Бухареста Киев не в состоянии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

13 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Например Офлайн
    Например Сегодня, 13:50
    +1
    Смотрю на фото и думаю, чего-то не хватает.......
    Не хватает мааааааленького авианосца носителя БЛА. Так, чтобы с ВПП всё чин-чинарем, с катапультой. Как натуральный только маааааленький. Авианосец-катер. laughing
    Потешный флот получится. Прям как у Петра Первого.
    Петра хохлы еще не объявили украинским самодержцем?
    1. Сергей Медведев Офлайн
      Сергей Медведев Сегодня, 13:57
      +3
      Цитата: Например
      Петра хохлы еще не объявили украинским самодержцем?

      Пётр 1 у них подлежит декоммунизации. Стопудово!
      1. роман66 Офлайн
        роман66 Сегодня, 14:08
        +1
        действительно, еслиб не Пётр - сейчас бы Швецией были
    2. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 14:13
      +2
      Цитата: Например
      Потешный флот получится.

      Смех то смехом, а вот наша Дунайская флотилия еще и Берлин штурмовала. им правда до этого расти еще.
    3. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 15:17
      +2
      Цитата: Например
      Смотрю на фото и думаю, чего-то не хватает.......
      Не хватает мааааааленького авианосца

      Как натуральный только маааааленький. Авианосец-катер.

    4. Examenatornick Офлайн
      Examenatornick Сегодня, 15:39
      0
      не хватает наверное раздать всем участникам такие вот новые футбольные майки.Догадайтесь какая надпись в этом году появилась у них на футболках.

  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 14:08
    0
    ... а главком недоХлота на каком корабле))?... laughing
  3. hohol95 Офлайн
    hohol95 Сегодня, 14:09
    +2
    Мониторы и "змеи": на Дунае впервые проходят украино-румынские военно-морские учения.
    Одесский портал "Думская" опубликовал фоторепортаж о проводимых на Дунае украино-румынских учениях Riverin-2018.
    Фотографий там много - желающие могут сами все их посмотреть!
    Одна из фотографий румынского речного монитора «Ласкер Катаржиу» имеет интересную подпись -
    "Этой штукой лет десять пугали Украину российские публицисты"
    Для справки -
    в настоящее время в румынском флоте состоят три таких корабля: Mihail Kogalniceanu (F-45) построенный в декабре 1993 года, Ion C. Bratianu (F-46) построенный в декабре 1994 года и Lascar Catargiu (F-47) построенный в ноябре 1996 году.
    Водоизмещение - 522 тонн;
    Длина - 62,1 м;
    Ширина - 7,6 м;
    Осадка - 1,6 м;
    Силовая установка - двухвальная, два дизеля мощностью 3800 л.с.;
    Скорость хода - 18 узлов;
    Автономность - 7 суток;
    Дальность плавания - 1000 км;
    Экипаж - 52 человека;
    Вооружение:
    Артиллерийская установка 100 мм - 2;
    Артиллерийский комплекс 30 мм (румынского производства) - 2;
    РСЗО 122 мм - 2 (боекомплект 40 снарядов);
    Крупнокалиберные пулеметы 14,5 мм - 2Х4;
    ПЗРК 2М «Стрела» - 2Х4;
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 14:33
      +3
      Вот кто-нибудь скажет мне, чем они там занимаются? Какой то речной круиз на халяву... laughing
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 15:01
        0
        Да накапали им солярки в баки .... а чего другого, для унутреннего потребления они и сами найдут!
        Ещё и рыбы мабудь на глушат, тогда ваще лафа. круиз да с\ухой их всех передряг выползут!!! Лафа.
    2. shark Офлайн
      shark Сегодня, 16:15
      0
      Посмотрел фото, А румынский монитор ,серьезный такой корабль. Для реки конечно. Только мне кажется что для рек такие суда уже анохронизм. Долго в боевых условиях не проживет.А браконьеров и контрабандистов гонять и катеров хватит. Смысла учений не уловил. Ведь если Румынии потребуется воевать на Дунае, Украины уже не будет laughing
  4. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 14:51
    +1
    на многих украинских сайтах освещающих эту новость учения называют КРУПНЫМИ.
  5. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 15:42
    0
    Похоже, Россия вступает в НАТО. По частям.