Украина и Румыния начали "военно-речные" учения на Дунае

В частности будут отрабатываться совместные действия катеров флотов и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки на реке Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций.

Украина начала совместные с натовской Румынией военно-морские учения. Точнее, для учений больше подходит термин «военно-речные», так как проводятся они на Дунае. Название выбрано соответствующее - «Riverine-2018».Участком Дуная, на котором украино-румынские учения начинаются, выбрано русло и прибрежная зона реки от Измаила (Одесская область) до Брэилы (Румыния).Пресс-служба украинских ВМС сообщает, что «Riverine-2018» - первые двусторонние украино-румынские маневры на Дунае. При этом отмечается, что проводятся они «в соответствии со стандартами НАТО».Среди эпизодов учений – отработка тактических элементов военными моряками и пограничниками в составе сводных катерных групп.Из сообщения пресс-службы ВМСУ:От Украины в совместных учениях на Дунае задействованы МБАК (малые бронированные артиллерийские катера) «Аккерман» и «Бердянск», учебный катер «Чигирин». При этом А540 «Чигирин» выполняет функции штабного корабля. Пограничная служба Украина выставила на «Riverine-2018» катера проекта UMS-1000 и проекта 1204 «Шмель». Румыния представлена артиллерийским катером «Rovine», «Lascăr Catargiu», а также катером береговой охраны.При этом украинские СМИ в данном случае ни слова не пишут о том, что учения на Дунае угрожают гражданскому судоходству, рыбному промыслу и способны нанести ущерб экологии региона. Зато любое передвижение российских кораблей и катеров в Азовском море у укроСМИ вызывает именно такую реакцию.