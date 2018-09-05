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Корвет «Громкий» выведен из плавучего дока

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В среду во Владивостоке завершилась операция по выводу новейшего корвета «Громкий» из транспортного плавучего дока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



По данным пресс-службы, корабль был доставлен в плавучем доке «Зея» в главную базу Тихоокеанского флота 31 августа с Амурского завода.


После вывода корвета из дока буксиры обеспечили его проводку к причалу достроечной базы судостроительного завода во Владивостоке. В ближайшее время на «Громком» продолжатся швартовые испытания, и начнется подготовка корабля к заводским ходовым испытаниям.

Корвет «Громкий» является вторым кораблем проекта 20380, построенным для ТОФ. Контракт на их строительство подписан в январе 2006 года. Разработчик проекта – КБ «Алмаз». Корабль заложен в апреле 2012 года. В 2014 году контракт на его строительство был перезаключен в связи с пересмотром цены. Выведен из эллинга завода в плавучий док в июле 2017 года. Передача корвета заказчику планировалась на конец текущего года.

Первый корабль указанного проекта «Совершенный» передан Тихоокеанскому флоту в юле 2017 года.

Длина корвета – 104,5 м, ширина – 13 м, водоизмещение – 2.2 тыс. т, максимальная скорость хода – 27 узлов.

В настоящее время Амурский завод ведет строительство еще двух корветов этого класса в соответствии с контрактом от 2015 года.
Использованы фотографии:
bmpd.livejournal.com/www.khabkrai.ru
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6 комментариев
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  1. Аристарх Людвигович Офлайн
    Аристарх Людвигович Сегодня, 14:03
    +3
    Корвет «Громкий» в ЦС "Дальзавод"

    Вывод корвета «Громкий» из плавучего дока «Зея»

  2. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 14:40
    0
    Отличная новость!Правда Китай эсминцы и фрегаты как кетай уже шлепает, да ну ладно, зато наши лучше!А кетай авианосцы начал штамповать, так это кетай!У нас Кузя горшки меняет!
  3. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 14:59
    0
    Дизель тоже китайский и завтра три раза сломается?
  4. Стирбьорн Офлайн
    Стирбьорн Сегодня, 15:08
    0
    Как-то много новостей про Громкого, еще недавно отмечали его приход во Владивосток, до этого погрузку на плавучий док, так можно и о первом пуске гальюна, торжественно объявлять и тд lol
    Неужели так плохо с нормальными новостями?!
    1. Донской Офлайн
      Донской Сегодня, 15:36
      0
      Просто на ТОФ очень заждались новых кораблей. Наверное, еще с момента распада Союза они не видели их. В прошлом году передали собрата Громкого корвет Совершенный. Вот теперь второй почти подоспел.
  5. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 15:42
    +1
    плюсанул, но новость ни о чем, теперь о каждой швартовке сообщения будут?