Корвет «Громкий» выведен из плавучего дока
В среду во Владивостоке завершилась операция по выводу новейшего корвета «Громкий» из транспортного плавучего дока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
По данным пресс-службы, корабль был доставлен в плавучем доке «Зея» в главную базу Тихоокеанского флота 31 августа с Амурского завода.
После вывода корвета из дока буксиры обеспечили его проводку к причалу достроечной базы судостроительного завода во Владивостоке. В ближайшее время на «Громком» продолжатся швартовые испытания, и начнется подготовка корабля к заводским ходовым испытаниям.
Корвет «Громкий» является вторым кораблем проекта 20380, построенным для ТОФ. Контракт на их строительство подписан в январе 2006 года. Разработчик проекта – КБ «Алмаз». Корабль заложен в апреле 2012 года. В 2014 году контракт на его строительство был перезаключен в связи с пересмотром цены. Выведен из эллинга завода в плавучий док в июле 2017 года. Передача корвета заказчику планировалась на конец текущего года.
Первый корабль указанного проекта «Совершенный» передан Тихоокеанскому флоту в юле 2017 года.
Длина корвета – 104,5 м, ширина – 13 м, водоизмещение – 2.2 тыс. т, максимальная скорость хода – 27 узлов.
В настоящее время Амурский завод ведет строительство еще двух корветов этого класса в соответствии с контрактом от 2015 года.
По данным пресс-службы, корабль был доставлен в плавучем доке «Зея» в главную базу Тихоокеанского флота 31 августа с Амурского завода.
После вывода корвета из дока буксиры обеспечили его проводку к причалу достроечной базы судостроительного завода во Владивостоке. В ближайшее время на «Громком» продолжатся швартовые испытания, и начнется подготовка корабля к заводским ходовым испытаниям.
Корвет «Громкий» является вторым кораблем проекта 20380, построенным для ТОФ. Контракт на их строительство подписан в январе 2006 года. Разработчик проекта – КБ «Алмаз». Корабль заложен в апреле 2012 года. В 2014 году контракт на его строительство был перезаключен в связи с пересмотром цены. Выведен из эллинга завода в плавучий док в июле 2017 года. Передача корвета заказчику планировалась на конец текущего года.
Первый корабль указанного проекта «Совершенный» передан Тихоокеанскому флоту в юле 2017 года.
Длина корвета – 104,5 м, ширина – 13 м, водоизмещение – 2.2 тыс. т, максимальная скорость хода – 27 узлов.
В настоящее время Амурский завод ведет строительство еще двух корветов этого класса в соответствии с контрактом от 2015 года.
- Использованы фотографии:
- bmpd.livejournal.com/www.khabkrai.ru
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