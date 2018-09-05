Британия назвала имена якобы причастных к отравлению Скрипалей россиян
В Великобритании наконец-то установили имена россиян, якобы причастных к покушению на Скрипалей. Британская Королевская прокурорская служба назвала имена подозреваемых, - это Александр Петров и Руслан Боширов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
Названные россияне обвиняются британскими прокурорами по четырем статьям, а именно - в покушении на убийство Скрипалей, а также полицейского Ника Бейли, в сговоре с целью убийства, в намеренном нанесение тяжелых телесных повреждений и в "использовании и владении "Новичком" в противоречие закону о химоружии".
В контртеррористическом подразделении Королевской прокурорской службы рассмотрели имеющиеся у них улики и сочли, что есть достаточные основания для вынесения обвинительного приговора в отношении россиян. При этом утверждается, что хотя уже выдан европейский ордер на арест россиян, британская сторона не будет запрашивать выдачу обвиняемых россиян у Москвы в виду того, что " российская конституция не позволяет экстрадировать граждан своей страны".
Также отмечается, что на сегодня намечено выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая проинформирует о ходе расследования "дела Скрипалей". Не надо быть "пяти пядей во лбу", чтобы не понимать, о чем в действительности будет говорить Мэй.
Между тем на заявление Великобритании отреагировали в российском МИДе, где заявили, что "опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей Москве ничего не говорят".
Россия отвергает причастность к "делу Скрипалей" и неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим . Британия проигнорировала абсолютно все требования России.
Названные россияне обвиняются британскими прокурорами по четырем статьям, а именно - в покушении на убийство Скрипалей, а также полицейского Ника Бейли, в сговоре с целью убийства, в намеренном нанесение тяжелых телесных повреждений и в "использовании и владении "Новичком" в противоречие закону о химоружии".
В контртеррористическом подразделении Королевской прокурорской службы рассмотрели имеющиеся у них улики и сочли, что есть достаточные основания для вынесения обвинительного приговора в отношении россиян. При этом утверждается, что хотя уже выдан европейский ордер на арест россиян, британская сторона не будет запрашивать выдачу обвиняемых россиян у Москвы в виду того, что " российская конституция не позволяет экстрадировать граждан своей страны".
Также отмечается, что на сегодня намечено выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая проинформирует о ходе расследования "дела Скрипалей". Не надо быть "пяти пядей во лбу", чтобы не понимать, о чем в действительности будет говорить Мэй.
Между тем на заявление Великобритании отреагировали в российском МИДе, где заявили, что "опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей Москве ничего не говорят".
Россия отвергает причастность к "делу Скрипалей" и неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим . Британия проигнорировала абсолютно все требования России.
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