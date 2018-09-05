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Британия назвала имена якобы причастных к отравлению Скрипалей россиян

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В Великобритании наконец-то установили имена россиян, якобы причастных к покушению на Скрипалей. Британская Королевская прокурорская служба назвала имена подозреваемых, - это Александр Петров и Руслан Боширов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Британия назвала имена якобы причастных к отравлению Скрипалей россиян


Названные россияне обвиняются британскими прокурорами по четырем статьям, а именно - в покушении на убийство Скрипалей, а также полицейского Ника Бейли, в сговоре с целью убийства, в намеренном нанесение тяжелых телесных повреждений и в "использовании и владении "Новичком" в противоречие закону о химоружии".


В контртеррористическом подразделении Королевской прокурорской службы рассмотрели имеющиеся у них улики и сочли, что есть достаточные основания для вынесения обвинительного приговора в отношении россиян. При этом утверждается, что хотя уже выдан европейский ордер на арест россиян, британская сторона не будет запрашивать выдачу обвиняемых россиян у Москвы в виду того, что " российская конституция не позволяет экстрадировать граждан своей страны".

Также отмечается, что на сегодня намечено выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая проинформирует о ходе расследования "дела Скрипалей". Не надо быть "пяти пядей во лбу", чтобы не понимать, о чем в действительности будет говорить Мэй.

Между тем на заявление Великобритании отреагировали в российском МИДе, где заявили, что "опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей Москве ничего не говорят".

Россия отвергает причастность к "делу Скрипалей" и неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим . Британия проигнорировала абсолютно все требования России.
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43 комментария
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 14:02
    +1
    Терезы Мэй,
    ... дряблая изойдётся в обвинениях))... laughing
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 14:06
      +5
      Странно, почему это не Иван Петров и Петр Иванов? smile
      1. Проксима Офлайн
        Проксима Сегодня, 14:18
        +1
        "Дело Скрипалей" уже давно превратилось в заезженную пластинку. Неужели у англичан фантазии закончились, чтобы придумать другой политический фейк? request А то уже вся остальная Европа начинает над этим "делом" смеяться. laughing
        1. sgazeev Онлайн
          sgazeev Сегодня, 17:16
          0
          Цитата: Проксима
          "Дело Скрипалей" уже давно превратилось в заезженную пластинку. Неужели у англичан фантазии закончились, чтобы придумать другой политический фейк? request А то уже вся остальная Европа начинает над этим "делом" смеяться. laughing
      2. Балу Офлайн
        Балу Сегодня, 15:16
        -1
        [quote=Тралл]Странно, почему это не Иван Петров и Петр Иванов? smile[/qu
        Потому что отравители-Тереза Мей и Борис Джонсон.
        А эти типичные бандерлоги из СБУ. При чем тут Россия? А не при чем, рискуну предположить , что мы не в последний раз слышим про"новичка-старичка-чудачка". Кто еще следующий. Вот будет прикол, если траванут попрошенко. good tongue wassat
    2. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 14:07
      +4
      Обидно... Я больше всех хотел Скрипаля к номиналу привести , а меня в списке нет request
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 14:17
        -1
        НИКНН (Николай) Сегодня, 14:07

        ... ещё не поздно, Николай... wink ...там скотланд резко активизировался, сегодня ровно 180 дней,не прошло и полгода им сейчас хоть деревянную матрешку подавай - всё равно, лишь бы русский или русская...
        1. Дирижер Офлайн
          Дирижер Сегодня, 14:30
          +1
          А если бутылку водки дать?
    3. Улиточник N9 Офлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 14:08
      +3
      Она тут, в "турне" по британским доминионам, отметилась "интересными" танцами. В сетях, даже иностранные пользователи, все сошлось во мнении, что не иначе, как под действием "Новичка" можно совершать такие, странные телодвижения... laughing
  2. purple Офлайн
    purple Сегодня, 14:03
    +4
    какие то странные фотографии, как будто в одном месте фотали, ну или фотошоп чтоли. У нас на паспортах фон белый.
    1. d1m1drol Офлайн
      d1m1drol Сегодня, 14:40
      0
      Это фотографии из личных карточек сотрудников, в отделе кадров ФСБ, по личному запросу старой выдали ))
      1. Балу Офлайн
        Балу Сегодня, 15:18
        0
        Цитата: d1m1drol
        Это фотографии из личных карточек сотрудников, в отделе кадров ФСБ, по личному запросу старой выдали ))

        Не ФСБ, а СБУ. Такие фотки делают в будочках , заходишь, монетку кладешь и фотографируйся.
    2. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 14:48
      +1
      Программа есть такая character created и ещё одна ей сопутствуящая iClone wink
  3. mihey Онлайн
    mihey Сегодня, 14:03
    +3
    Ну да, ну да... А, пока суть да дело, у мелкобритов еще троих траванули все тем же "старичком". Надо полагать Сидор Петров и Петр Сидоров?
    1. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 15:19
      0
      Цитата: mihey
      Ну да, ну да... А, пока суть да дело, у мелкобритов еще троих траванули все тем же "старичком". Надо полагать Сидор Петров и Петр Сидоров?

      Злые они какие эти мелкобританы, травят людей, никак не остановятся.
  4. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:06
    +3
    Интересно ...на основании каких улик притянули обвинение к этим людям? what
    Тут и сговор и намеренное нанесение телесных повреждений и т.д. и т.п.

    Такое ощущение будто британские спецслужбы все время находились рядом с этими людьми и полностью контролировали весь процесс охоты на несчастных Скрипалей и британского полицейского . belay
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 14:22
      0

      Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:06 НОВЫЙ
      Интересно ...на основании каких улик притянули обвинение к этим людям? what

      hi ! ... у бритов, дряблая стремительно теряет вес премьера, брикзит даёт о себе знать, сегодня должен быть её доклад в парламенте и заслушивание - а там почти однозначный для неё приговор... ну, а дальше сами уже поняли - кобыла срочно пинает скотланд, те выкидывают фото с нашими?? русскими?? и пошло и поехало, уже не до брикзита... старо как мир...
  5. Alexey RA Офлайн
    Alexey RA Сегодня, 14:10
    +4
    В Великобритании наконец-то установили имена россиян, якобы причастных к покушению на Скрипалей.

  6. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:14
    +1
    Набор имен такой странный, если вспомнить, что у нас есть актеры - Александр Петров и Марат Башаров, которые часто снимаются в сериалах.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:04
      0
      Ааа. А то я думаю что-то знакомые имена. Думал уральские пельмени laughing
  7. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 14:14
    +1
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Такое ощущение будто британские спецслужбы все время находились рядом с этими людьми и полностью контролировали весь процесс охоты на несчастных Скрипалей и британского полицейского .

    ---------------------
    Да еще и снимали это дело на камеру смартфона.
  8. Igoresha Онлайн
    Igoresha Сегодня, 14:16
    -2
    https://www.bbc.com/russian/news-45420555 "4 марта подозреваемые снова отправились по тому же маршруту в Солсбери, где попали на запись камер наблюдения возле дома Скрипалей."

    осталось дождаться информации кем и где работают эти 2 крепких молодых человека
    Соцсети, думаю, уже шерстятся как украинским "инфонапалмом" там и их российскими помощниками
    1. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 14:44
      +1
      А откуда вы знаете, что они крепкие? Может их и на свете нет, что вы бред несете.
      1. Igoresha Онлайн
        Igoresha Сегодня, 14:57
        +1
        посмотрел фотографию на сайте ББС https://www.bbc.com/russian/news-45420555

        1. Ros 56 Офлайн
          Ros 56 Сегодня, 14:59
          +1
          Что ББС, что ОБС(одна баба сказала) без разницы.
          1. Igoresha Онлайн
            Igoresha Сегодня, 15:20
            +1
            ну как бы раньше было лишь пустозвонство со стороны великих британцев а теперь машут пачкой фотографий, уже кое что. С другой стороны ребятки может и не отравители никакие а за жизнь поговорить приезжали или мимо проходили, узнаем попозже, после допроса оных британскими следователями (как то было с гр. Ковтуном и Луговым по делу Литвиненко)
        2. Балу Офлайн
          Балу Сегодня, 15:22
          +1
          Цитата: Igoresha
          посмотрел фотографию на сайте ББС

          Ничего олсобенного. Два бандерлога приехали на заработки сантехниками устраиваться. wassat Ни вещей, ни багажа. Пришли на стрелку.
  9. AVGUST Офлайн
    AVGUST Сегодня, 14:22
    +1
    Меня умилило ........ есть целая плеяда фильмов про Джейсона Борна, где он въезжает в РФ по паспорту , где указано имя ........внимание ! Фёдор Кинияев......., тут примерно такая же история , шпионские страсти кипят, однако.......
  10. другой РУСИЧ Офлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 14:28
    +11
    Скрипаль и Штирлиц пили водку. Каждый выпил по бутылке. Скрипаль умер. "Новичек!"— подумал Штирлиц
  11. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 14:40
    +5
    Недавно писали как они обнаружили подозреваемых и что есть специальная группа людей с уникальными врождёнными способностями к запоминанию лиц и мельчайших деталей и они справляются иногда лучше компьютеров и это они смогли просмотрев более 5000 часов распознать этих людей и разные связи. Например, тех кто приезжал и уезжал из аэропорта, что один из них сопровождал Юлию Скрипаль итд.


    https://news.sky.com/story/super-recognisers-help-identify-skripal-suspects-11483995
  12. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:42
    +4
    Я таких фотографий кучу из инета наловлю и имен напридумываю, а дальше что?
  13. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:47
    +2
    Сплошной инспектор Лейстрейд.
  14. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 14:56
    +1
    Послать подальше, по известному и им адресу .... на этом всё.
  15. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 14:57
    -1
    . При этом утверждается, что хотя уже выдан европейский ордер на арест россиян, британская сторона не будет запрашивать выдачу обвиняемых россиян у Москвы

    Ну ясен пень. Как же их запросят: ни отчества, ни возраста. В гугле чтоли по фото поискать
  16. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 15:04
    +1
    Они что, по дороге на самолёт запрыгнули? Посмотреть наши записи от 2-ого марта....
  17. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 15:06
    0
    При этом утверждается, что хотя уже выдан европейский ордер на арест россиян, британская сторона не будет запрашивать выдачу обвиняемых россиян

    Какой-такой европейский ордер? Надо немного подождать результаты Брэксита и англичане из цеевроцпейцев перейдут в разряд диких острвитян.
  18. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 15:27
    0
    Цитата: igorbrsv
    Ааа. А то я думаю что-то знакомые имена. Думал уральские пельмени

    -------------------
    Петров-полицейский с Рублевки, если не знаете.
  19. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 15:36
    -1
    Против СССР они бы не посмели устраивать такие диверсии. Так в чём разница между СССР и его правопреемником?
  20. Челдон Офлайн
    Челдон Сегодня, 15:39
    0
    А как же про Васичкина забыли,который на шухере стоял!
  21. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 15:56
    0
    Обижают... Макс О́тто фон Шти́рлиц он же Макси́м Макси́мович Иса́ев, настоящее имя Все́волод Влади́мирович Влади́миров, вот кто им нужен.
  22. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 16:22
    0
    Я представляю.Сейчас эти двое побывавших в мелкобритании себя узнают? wassat laughing Ещё и что они отравили этих Скрипалей wassat Во съездили по тур путёвки laughing
    Короче веселье будет мама родная у всех не усатых Петровых и усатых Бошаровых drinks
  23. Комментарий был удален.
  24. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 16:33
    +1
    Британия назвала имена якобы причастных к отравлению Скрипалей...

    И даже снимки нашлись... lol
  25. мыслитель Онлайн
    мыслитель Сегодня, 16:35
    0
    Лучше бы искали своего Джека-отравителя.
    Три человека госпитализированы в Лондоне в результате отравления неизвестным веществом, сообщает телеканал SkyNews.

    https://www.interfax.ru/world/627893