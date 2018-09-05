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ВЦИОМ утверждает: Протестные настроения россиян пошли на спад. Серьёзно?

84
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, которое посвящено уровню протестных настроений среди россиян в связи с предлагаемыми реформами (в первую очередь – в связи с реформой пенсионного законодательства).

ВЦИОМ утверждает, что уровень протестных настроений в России с июльских 53 процентных пунктов снизился до 44-х. Заявлено, что лишь 39% россиян считают возможными социальные протестные акции в регионе их проживания. О своём желании принять участие в акциях против пенсионной реформы заявили 36% опрошенных. При этом 71% от числа заявивших о нежелании участвовать в акциях протеста мотивировали свою позицию тем, что «митинги и демонстрации бесполезны». По крайней мере, именно такую трактовку предлагает ВЦИОМ.

ВЦИОМ утверждает: Протестные настроения россиян пошли на спад. Серьёзно?



Двумя днями ранее ВЦИОМ опубликовал региональные предвыборные политические рейтинги партий. При этом служба мониторинга утверждает, что в каждом из восьми выбранных для изучения общественного мнения субъектов федерации лидирует партия «Единая Россия». Озвученные ВЦИОМом результаты выглядят следующим образом: Ярославская и Архангельская область – у «ЕР» около 29%, в Якутии – 46%. В Ульяновской, Смоленской областях, а также в Ненецком автономном округе, Республиках Башкортостан и Калмыкия – результаты «Единой России» находятся в промежутке от 29 до 46 процентов.

Примечательно, что рейтинги президента и правительства ВЦИОМ за несколько дней до единого дня голосования в РФ публиковать (на данный момент) не решился.
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84 комментария
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  1. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 14:22
    +12
    рейтинги президента и правительства ВЦИОМ за несколько дней до единого дня голосования в РФ публиковать (на данный момент) не решился.

    Так же и с "протестными настроениями" у народа... winked
    1. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 14:26
      +21
      Свой рейтинг власть узнает на день голосования. Но то, что власть не желает слушать народ это уже факт. winked
      1. AUL Офлайн
        AUL Сегодня, 14:44
        +18
        Власти рассчитывают вопрос потихоньку спустить на тормозах. Вот этот вциом(с пониженной социальной ответственностью) и работает в этом направлении.
        1. Меченосец Офлайн
          Меченосец Сегодня, 15:02
          +4
          Цитата: AUL
          работает в этом направлении.

          https://www.youtube.com/watch?v=6grKq_2qkGM
          1. НИКНН Онлайн
            НИКНН Сегодня, 16:33
            +3
            Заявлено, что лишь 39% россиян считают возможными социальные протестные акции в регионе их проживания.
            А регион назвать никак? У нас в деревне только дед Егор не против, он еще после вчерашнего не протрезвел и не понимает о чем речь идет, но если похмелить он за пятерых проголосует...
          2. SlavaS Онлайн
            SlavaS Сегодня, 16:46
            0
            Ну лучше уж это https://www.youtube.com/watch?v=dv6BIrNTeSs
      2. ROSS 42 Офлайн
        ROSS 42 Сегодня, 15:24
        +1
        Цитата: сибиралт
        Свой рейтинг власть узнает на день голосования. Но то, что власть не желает слушать народ это уже факт. winked

        Дануна!!! belay Получат свои 76,69...Бумага всё стерпит. Гораздо интереснее процент явки...
        1. ДЕДПИХТО Офлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 16:07
          +4
          Цитата: ROSS 42
          Цитата: сибиралт
          Свой рейтинг власть узнает на день голосования. Но то, что власть не желает слушать народ это уже факт. winked

          Дануна!!! belay Получат свои 76,69...Бумага всё стерпит. Гораздо интереснее процент явки...

          А чего процент явки? Нижнего порога нет,и если припрутся голосовать только 2 миллиона единоросов+ приведут свои бабки,дедки,жучки,кошки и мышки, то при явке 15-20%(да хоть 1 %) от общего населения страны,выборы будут признаны состоявшимися. Народ,не сидите за печью! Никто и ничего Вам на блюде не принесет!
      3. shark Офлайн
        shark Сегодня, 16:16
        0
        В день голосования власть приподнимет свой рейтинг. Немножечко так, процентов на 126
        1. ДЕДПИХТО Офлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 16:30
          +1
          Цитата: shark
          В день голосования власть приподнимет свой рейтинг. Немножечко так, процентов на 126

          Не приподнимет,а нарисуют аффилированные конторы..если быть точным. hi
      4. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 16:36
        0
        Цитата: сибиралт
        Свой рейтинг власть узнает на день голосования. Но то, что власть не желает слушать народ это уже факт. winked

        Вы что думаете они не знают свой рейтинг?
      5. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 17:19
        0
        Да ей пофигу) сколько вышло на протесты? 1500 человек?)))
    2. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 14:26
      +18
      Не мешайте "слугам" жить в своем паралельном мире
    3. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 14:34
      -7
      Так сентябрь, дети в школу пошли. А от оппозиции последнеее время они и выходили на митинги laughing
      1. Меченосец Офлайн
        Меченосец Сегодня, 15:04
        +7
        Цитата: Венд
        А от оппозиции последнеее время они и выходили на митинги

        Точно?
        А это как?
        https://www.youtube.com/watch?v=ShvU3otI6rA
        Браво Ульяновск!!! Пожалуй единственный город, где действительно значимые и массовые протесты! А остальные спите дальше, проснётесь когда с горбом и руками оттянутыми до земли в 60-65 на работу идти надо будет, при условии если ещё здоровье и сама работа у вас будет, но тогда поезд уже уйдёт!﻿
        1. faiver Офлайн
          faiver Сегодня, 15:29
          +9
          посмотрел, молодцы ульяновские коммунисты good
        2. Венд Онлайн
          Венд Сегодня, 15:44
          -3
          Цитата: Меченосец
          Цитата: Венд
          А от оппозиции последнеее время они и выходили на митинги

          Точно?
          А это как?
          https://www.youtube.com/watch?v=ShvU3otI6rA
          Браво Ульяновск!!! Пожалуй единственный город, где действительно значимые и массовые протесты! А остальные спите дальше, проснётесь когда с горбом и руками оттянутыми до земли в 60-65 на работу идти надо будет, при условии если ещё здоровье и сама работа у вас будет, но тогда поезд уже уйдёт!﻿

          Да ни как. Статья о рейтинге. А оппозиции толпу создавали школьники и студенты. Было бы правильно, издать закон, запрещающий выходить на митинги лицам не достигшим избирательного возраста.
          1. Меченосец Офлайн
            Меченосец Сегодня, 16:27
            +3
            Цитата: Венд
            А оппозиции толпу создавали школьники и студенты.

            Ложь.
            Понятно,что охранителям свойственна позиция страуса.прятаться отреалий и не видеть процессов идущих в стране,тем хуже для тех,кто имитирует,а не действительно что то делает.
            https://www.youtube.com/watch?v=IpHoYOmop_w
          2. ЯсенПень Онлайн
            ЯсенПень Сегодня, 16:54
            +3
            Цитата: Венд
            А оппозиции толпу создавали школьники и студенты.

            ...ложь за ложью..., а это "ботан" с плакатом и школьники во круг? или вы это утверждаете как участник Московских протестов?


            ВЦИОМ в одном лишь прав, на мой взгляд (как участника протестной, согласованной с властями, демонстрации) - народ озлоблен, но не сдается, хотя пошел видимый спад по численности (по Омску в 2-2,5 раза) несогласных с пенсионной реформой, повышением НДС, планируемого повышения всего и вся, киселёво-соловьёвского вранья по всем каналам зомбоящика, коррупцией и ужасающей безработицей!
            P.S. Предлагайте, что можно сделать хотя бы по выборам 9 сентября:
            1. Игнорировать их;
            2. Обязательно идти и голосовать хоть за кого, только не за ЕдРосов;
            Я думаю, как и раньше, в предстоящих выборах, главным результирующим будет не участие ( сколько и кто за кого проголосует), а как подсчитают. Но как исключить подтасовку?
        3. Вадим237 Онлайн
          Вадим237 Сегодня, 17:16
          -2
          Надо Ульяновск срочно работой завалить - заказ, самолётов на двести бросить, что бы времени, на всякие митинги не хватало.
  2. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 14:27
    +8
    да . ВЦИОМ тот еще манипулятор . дождется пу и му , что им шахтеры касками таки настучат .
  3. 1970mk Офлайн
    1970mk Сегодня, 14:28
    +30
    Смешно)))) Владимир Путин: «Задача № 1 - совершить решающий прорыв в повышении уровня жизни россиян»..и сразу понеслось...бензин++, цены на всё ++, налоги ++, до пенсии не дожить и куда деньги тех кто не дожил деваются? И всё ЗАТИХЛО! Продолжение +++ явно еще будет и сейчас не протесты-они еще впереди.
    1. Клеймор Офлайн
      Клеймор Сегодня, 15:09
      +5
      Цитата: 1970mk
      Смешно)))) Владимир Путин: «Задача № 1 - совершить решающий прорыв в повышении уровня жизни россиян»..и сразу понеслось...бензин++, цены на всё ++, налоги ++, до пенсии не дожить

      При произнесении этой фразы у Путина случайно выпало одно слово - «Задача № 1 - совершить решающий прорыв в повышении уровня стоимости жизни россиян»
    2. kebeskin Офлайн
      kebeskin Сегодня, 15:47
      +2
      Может Россияне это люди в Думе и в смежных ведомствах.
  4. aristok Офлайн
    aristok Сегодня, 14:28
    +32
    пенсионная пирамида
    1. Проксима Офлайн
      Проксима Сегодня, 14:43
      +7
      Цитата: aristok
      пенсионная пирамида

      Может так случится, что пирамиду выстраивать уже будет не на ком belay
      1. reservist Офлайн
        reservist Сегодня, 14:59
        +16
        не, будет так ...
        1. Проксима Офлайн
          Проксима Сегодня, 15:10
          +3
          Цитата: reservist
          не, будет так ...

          А может быть случится, что будет так belay Это по поводу социальных протестов. История наглядно показывает как социальные протесты превращаются в бунт и уголовщину...
          1. Vard Офлайн
            Vard Сегодня, 15:29
            +2
            Не хорошая тенденция... люди поняли что они ни чего не решают... Так что власти сами по себе... а мы сами по себе...
        2. Вадим237 Онлайн
          Вадим237 Сегодня, 17:18
          0
          С некоторых и без кремации песок сыпется.
    2. Наблюдатель2014 Онлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 16:10
      +2
      aristok (Павел)
      пенсионная пирамида
      good Это пожалуй лучшая и понятная иллюстрация происходящего. Власть зборище трусов и проходимцев прикрылась силовиками.Так и хочется спросить в случае войны вы без нас обойдётесь? belay Ну ,ну мы все во внимании..Или силовики всё же ум и совесть имеют и будут с народом?
      1. uskrabut Онлайн
        uskrabut Сегодня, 16:24
        +1
        Цитата: Наблюдатель2014
        Или силовики всё же ум и совесть имеют и будут с народом?

        "Силовики" такие же люди и живут они по соседству, небось и водку вместе пить приходится.
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 14:30
    +8
    При этом 71% от числа заявивших о нежелании участвовать в акциях протеста мотивировали свою позицию тем, что «митинги и демонстрации бесполезны».
    .....
  6. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 14:32
    -2
    Примечательно, что рейтинги президента и правительства ВЦИОМ за несколько дней до единого дня голосования в РФ публиковать (на данный момент) не решился.
    Так не президента и выбирают. И в партии он не состоит.
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 14:35
      +9
      Цитата: Лесс
      Так не президента и выбирают. И в партии он не состоит.

      А 2 месяца назад, когда ВЦИОМ рейтинги публиковал, выбирали президента или он на тот момент состоял в какой-то партии?
      1. Лесс Онлайн
        Лесс Сегодня, 14:42
        +1
        Цитата: Володин
        А 2 месяца назад, когда ВЦИОМ рейтинги публиковал


        Да я как-то не отмечаю в календаре дату публикации рейтингов президента. Мне до них в принципе дела нет. Просто забавно наблюдать, как в местной ленте новостей в концовке статьи ненавязчиво так задают направление, в котором следует мыслить) И в основном это касается новостей связанных с внутренней политикой) А так я ж не против, если вам интересен рейтинг президента - обсуждайте на здоровье, стройте теории заговоров и вообще ни в чём себе не отказывайте. hi
        1. Володин Офлайн
          Володин Сегодня, 14:51
          -1
          Цитата: Лесс
          обсуждайте на здоровье, стройте теории заговоров

          Странно, что констатация факта у вас вызывает столь бурную реакцию - "с теориями заговора"...
          1. Лесс Онлайн
            Лесс Сегодня, 14:54
            +1
            Цитата: Володин
            Странно

            Да ну какая реакция? Просто высказал своё скромное мнение...
        2. Paranoid50 Офлайн
          Paranoid50 Сегодня, 16:17
          +2
          Цитата: Лесс
          Просто забавно наблюдать, как в местной ленте новостей в концовке статьи ненавязчиво так задают направление, в котором следует мыслить) И в основном это касается новостей связанных с внутренней политикой)

          По внешней политике и вооружению - такая же байда. Да, интересный(но не оригинальный) способ подачи материала. laughing Ну, как видите, ведутся люди, включаются в "обсуждение." Да нехай, надо же ресурсу на чём-то выезжать. yes hi
  7. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 14:37
    +5
    На вциом можно наложить большой привет. Сейчас опрос проводит служба ассоциированная с ФСО. Она реально мониторит ситуацию выдает заключения для президента. Причем она мониторит ситуацию не только по России. но по конкретному региону, где проводит опрос, причем не ставя в известность местные власти.
    1. asv96 Офлайн
      asv96 Сегодня, 14:55
      +4
      Вообще вся эта канетель с пенсией и ндс походу именно возмутить народ чтобы он начал горланить. Создать напряженку в стране ив такой момент можно что ни-будь да протолкнуть. Особенно кажется странным факт отказа референдума по этой затее и жаль что за это бьются только КПРФ, а не напрягаются остальные Вот это был бы прецедент с референдумом. На митингах надо требовать именно его проведения а не факта случившего с пенсией, Так как по конституции ВВП не имеет права не подписать эти законы. А вето оно имеет срок и кроткий. Сегодня у нас в Екаб депутат вообще странный поворот рассказал на сборе работников, что это реформа вообще была предложена позицией и типо они не виноваты в этом, только у народа вопрос а чего тогда так единогласно голосовать то.
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 15:01
        0
        С этой реформой шлак полный. На Украине, погрязшей в долги МВФ, эту реформу продвинул именно МВФ, у нас долгов перед ним нет, а его реформу опять продвигают!Нам чего то недоговаривают?Мы опять зависим от МВФ?
        1. Улиточник N9 Офлайн
          Улиточник N9 Сегодня, 15:06
          +2
          Мы опять зависим от МВФ?

          Мы зависим от ЦБ РФ, который зависит от МВФ, то есть мы всегда зависели, зависим и будем зависеть от МВФ.... yes
        2. udincev Онлайн
          udincev Сегодня, 15:23
          0
          Цитата: dr.star75
          Мы опять зависим от МВФ?
          Когда мы от них были независимы? То через долги, то состав правительства, А теперь и президент ясно показал, что туда же...
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 15:25
            -1
            Может уже пора что то менять?
      2. Клеймор Офлайн
        Клеймор Сегодня, 15:18
        +2
        Цитата: asv96
        Так как по конституции ВВП не имеет права не подписать эти законы

        Имеет.

        А вето оно имеет срок и кроткий.

        Чего? )))
        После наложения вето законопроект должен быть пересмотрен, и в отклоненной редакции он может быть принят лишь в том случае, если за это проголосуют 2/3 ГД и совфеда.
  8. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 14:48
    +17
    Надо ужаться и потерпеть...всем сейчас, трудно....
  9. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 14:49
    +13
    Плетью обуха, к сожалению, не перебить. Власть с упоротостью носорога пропихнёт устраивающую её реформу. Интересы народа для неё на 25-ом месте.
    1. udincev Онлайн
      udincev Сегодня, 15:27
      +1
      Цитата: 16112014nk
      Плетью обуха, к сожалению, не перебить.
      Значит пора осознавать себя обухом и ставить вопрос референдума не о ПВ, а антиконституционной деятельности плети (власти).
  10. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 14:52
    +10
    Бла, бла, для будущей "убедительной победы"!
    Шо то никто из моих знакомых, которые до того были за, а после того стали резко против, обратно не передумали! Прыгать и кричать с пеной у рта стали меньше, так подустал народ вопить в пустую, это да, но злость, на власть придержащих, никуда не ушла! Булькает по тихому, но это пока.
    1. reservist Офлайн
      reservist Сегодня, 15:07
      +4
      есть пара знакомых пенсионеров, которые совсем даже не против увеличения пенсионного возраста, наивные люди, на полном серьёзе надеются получить "тыщу к пенсии" ...
      ну и тех, кому до 40, пока эта тема особо не волнует ...
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 15:56
        +2
        У меня ДЕД тож за алкаша голосовал, когда им по тысяче выдали??? Не уследил я, о чем себя и корю до сих пор ... Деда жалко! Всю жизнь работал, а помер во времена такого коз-коз-алканафта. Тфу, вспоминать противно.
      2. Анатоль Клим Онлайн
        Анатоль Клим Сегодня, 16:36
        +2
        Цитата: reservist
        есть пара знакомых пенсионеров, которые совсем даже не против увеличения пенсионного возраста, наивные люди, на полном серьёзе надеются получить "тыщу к пенсии" ...
        ну и тех, кому до 40, пока эта тема особо не волнует ...

        Сразу скажу не моё, украл отсюда https://eot56.livejournal.com/137446.html
        Выходя на сбор подписей против пенсионной реформы я знал, что по всем опросам абсолютное большинство населения против реформы, но я не предполагал в каком именно состоянии это население находится. Была всё-таки некоторая надежда, что уж теперь, когда население поняло, что его пытаются доесть до костей, оно станет менее аморфным, менее апатичным, менее безразличным. Реальность же оказалась совсем иной.
        Первое, что бросается в глаза при сборе – это очень жесткая градация людей. Эта реформа развела по разным углам молодежь и стариков, наших ровесников и людей среднего возраста. Впервые создалось странное впечатление, что теперь каждый сам за себя. Говорить, что общество считает так-то и так-то не приходится: в глубине души всё общество против пенсионной реформы, но оно настолько разделено и отдельные группы настолько изолированы друг от друга, что говорить можно только о представителях этих групп.
        Вот идёт женщина, видно, что она уже на пенсии. Она не подписывает обращение, а лишь презрительно бросает: «Я уже пенсионерка, мне всё равно», а на вопрос «а как же дети, внуки?» не менее презрительно отвечает «пусть работают». Таких немало. Миф о том, что пенсионная реформа добавит пенсионерам денег в текущую пенсию, оказался очень заразителен и часть пенсионеров действительно натравили на тех, кому ещё только предстоит выйти на пенсию. Для таких людей сборщики подписей – это враги, которые пытаются у них «украсть» деньги, а те, кто до пенсии ещё не доработал – это лодыри. Хватаешься за голову и идёшь дальше. Вот идёт мужчина лет 45, на предложение подписать он просто машет рукой и произносит сакральное «Ээээххх». Он сдался. Он против этой реформы, но он сдался, ему проще сказать своё магическое «ээээхх», чем даже поставить подпись. Подпись – это борьба, а он бороться уже не хочет.
        Вот идут женщины предпенсионного возраста, видя плакат они ускоряют шаг и прячут глаза. На предложение подписать отвечают – «нам нельзя». Им страшно. Очень страшно, что про это узнают на работе и будут проблемы.
        Страх вообще какой-то бестелесный спутник этой реформы и борьбы против неё. Страхом пропитано всё и совершенно непонятно откуда он такой взялся.
         Продолжение дочитайте сами https://eot56.livejournal.com/137446.html
    2. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 17:21
      0
      Победа будет убедительной - мой прогноз процентов 60 -70 на нынешних выборах будет у ЕР.
  11. Алексей Соболев Онлайн
    Алексей Соболев Сегодня, 15:04
    -10
    Болотные протесты и сегодняшние, когда выходит 1,5 ботаника-школьника - это все же две большие разницы... Уж, согласитесь, автор... Так что ВЦИОМ не так уж и неправ! Люди начинают (давно начали) жить много лучше чем раньше и нет никакого резона идти на площадя ради призрачных обещаний протестных зазывал. Бардак на Украине, а так же революция 1917 приведшая к гражданской войне наука и люди далеко не дураки, на которых все те же протестные зазывалы и рассчитывают...
    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 15:49
      +2
      Люди начинают (давно начали) жить много лучше

      Да!
      " жить стало лучше, жить стало веселей..!"(с)
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 16:01
        0
        А люди на зазывал внимания не обращают, хотя те усиленно примазываются к возмущению ОЧЕНЬ МНОГИХ!
        А за "новую лучшую жизнь" не надо ля-ля, у нас в глубинке если не работать до конца, многим, особенно одиноким, НЕ ВЫЖИТЬ!
        Вы ВИДЕЛИ как БАБУШКИ В АПТЕКАХ ПЛАЧУТ!!! А Я ВИДЕЛ!!!
        1. uskrabut Онлайн
          uskrabut Сегодня, 16:35
          +3
          Цитата: rocket757
          у нас в глубинке если не работать до конца, многим, особенно одиноким, НЕ ВЫЖИТЬ!

          Вы имели в виду, работать после выхода на пенсию? Так нас лишили этой привилегии получать и пенсию и зарплату, а ведь только так ещё и получалась приемлемая сумма для жизни. Теперь плюсом ещё пять лет нищеты, зарплаты приводить к уровню развитых стран никто не собирается, в отличие от пенсионного возраста.
        2. Алексей Соболев Онлайн
          Алексей Соболев Сегодня, 17:09
          0
          у нас в глубинке если не работать до конца, многим, особенно одиноким, НЕ ВЫЖИТЬ!
          Место жительства сменить на другое где есть работа не пробовали? А вы попробуйте...
          Вы ВИДЕЛИ как БАБУШКИ В АПТЕКАХ ПЛАЧУТ!!! А Я ВИДЕЛ!!!
          И я видел. Это очень печально. Правда! Но это не повод идти протестовать. Это повод помочь бабушкам адресно. Почему Навальный будучи безработным отправляется на каникулы в Монако (или куда там?), а не помогает адресно таким бабушкам. У него есть деньги - сделай фонд помощи бабушкам и помогай, а не гони сопляков на митинги под дубинки и прицелы ФСБшных фотокамер (улыбайтесь - вас снимают). Любой митинг стоит денег: атрибутика, оплата помощников и прочее. Купи бабушке таблетки и труби на весь мир что помог Марье Ивановне от души и призывай помогать - организует митинг обещая по 10000$ за незаконное задержание и едет в Монако.
          Спросите помогаю ли я сам? Помогаю. Своим. Чужим не могу (если только экстренно), т.к. не имею возможностей ездить на каникулы в Монако...

          А не помогает Навальный бабушкам потому что не за то у него деньги. За другое..
          1. Сибирский цирюльник Онлайн
            Сибирский цирюльник Сегодня, 17:22
            0
            [quote=Алексей Соболев][quote]у нас в глубинке если не работать до конца, многим, особенно одиноким, НЕ ВЫЖИТЬ![/quote]Место жительства сменить на другое где есть работа не пробовали? А вы попробуйте...
            [quote]Вы ВИДЕЛИ как БАБУШКИ В АПТЕКАХ ПЛАЧУТ!!! А Я ВИДЕЛ!!![/quote]И я видел. Это очень печально. Правда! Но это не повод идти протестовать. Это повод помочь бабушкам адресно. Почему Навальный будучи безработным отправляется на каникулы в Монако (или куда там?), а не помогает адресно таким бабушкам. У него есть деньги - сделай фонд помощи бабушкам и помогай, а не гони сопляков на митинги под дубинки и прицелы ФСБшных фотокамер (улыбайтесь - вас снимают). Любой митинг стоит денег: атрибутика, оплата помощников и прочее. Купи бабушке таблетки и труби на весь мир что помог Марье Ивановне от души и призывай помогать - организует митинг обещая по 10000$ за незаконное задержание и едет в Монако.
            Спросите помогаю ли я сам? Помогаю. Своим. Чужим не могу (если только экстренно), т.к. не имею возможностей ездить на каникулы в Монако...

            " адресно", вся страна скидывается на лечение детям am
            Почему гос-во не помогает им,"АДРЕСНО"???
            То,что на волне, всеобщего недовольства,лезут к власти разные "проходимцы" ясно!
            Но,исходя из Вашей логики, народ должен "стоять в стойле", и воспринимать ущемления своих прав без возмущения!)))
            А что,если призовут " продать ,каждому по почке,всвязи с дырой в бютжете"???? laughing
            Конечно, я утрирую,но всё-же?!
      2. uskrabut Онлайн
        uskrabut Сегодня, 16:31
        +2
        Цитата: Сибирский цирюльник
        " жить стало лучше, жить стало веселей..!"(с)

        ЖУТЬ СТАЛА ЛУЧШЕ! ЖУТЬ СТАЛА ВЕСЕЛЕЙ!
        1. Алексей Соболев Онлайн
          Алексей Соболев Сегодня, 16:57
          0
          ЖУТЬ СТАЛА ЛУЧШЕ! ЖУТЬ СТАЛА ВЕСЕЛЕЙ!
          А какая жуть веселее? Сегодняшняя или 20 лет давности?
      3. Алексей Соболев Онлайн
        Алексей Соболев Сегодня, 16:59
        0
        Да! " жить стало лучше, жить стало веселей..!"(с)
        По сравнению с каким периодом?
      4. Вадим237 Онлайн
        Вадим237 Сегодня, 17:23
        0
        Да!
        " жить стало лучше, жить стало веселей..!"(с) - Это кому как, мне лично просто отлично, не взирая на налоговые повышения, заказов с каждым годом всё больше и больше.
  12. vatov Офлайн
    vatov Сегодня, 15:12
    +6
    В Нижнем уже не рекомендуют ходить на митинг 9.09.2018, т. к. не санкционированный,пугают последствиями.
    1. Алексей Соболев Онлайн
      Алексей Соболев Сегодня, 17:19
      0
      И правильно пугают. Даже правильнее говорить не "пугают", а "предупреждают". Не обязательно посадят, но проблемы могут возникнуть позже. При устройстве на какую-то работу где от вас может требоваться доверие государства. А вы понимаешь против когда-то выступали...
  13. 3vs Онлайн
    3vs Сегодня, 15:12
    +7
    Народ, приходите голосовать с самого утра!
    И смотрите, есть ли в урнах бюллетени перед началом голосования.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 16:10
      +1
      И что там должно быть? Полные урны?
    2. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 16:15
      +1
      У меня там жена сидеть будет. Я лучше ее спрошу. Ей тоже на пенсию выходить
  14. Shkodnik65 Офлайн
    Shkodnik65 Сегодня, 15:15
    +6
    То что "неважно как проголосуют, а важно как посчитают" не сегодня придумано, а ВЦИОМ известная прости...тутка, и считает как скажут, или не считает вовсе, просто говорящая голова.
    Неприятно вот что: таки столкнули вояк с работягами лбами, ну типа военные прямо виноваты!!! Что пенсия с 45 или 50 лет. Иногда прямо таки ненависть чувствуешь в постах, яд капает с монитора: жирные прапорщики, обуревшее прикормленное властью офицерьё, готовое чуть ли не стрелять в гражданских "защищая" свою песию. Одумайтесь, коллеги, ведь мы, те кто постарше, это в 90х проходили. Нас просто разводят, как тот веник чтобы переломать по одному. В том что такая свистопляска в стране, в том числе и с пенсиями, не старый дембель- майор виноват и не водила-дальнобойщик, так что давайте не будем друг друга грызть. Тем более что я очень сильно сомневаюсь что армия в людей стрелять будет, не те времена, да и люди понимают что в толпе - такие же как они голодранцы, а жирные коты совсем в другом месте.
  15. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:16
    +7
    Ложь чистой воды! Явный заказ на подачу народу фальшивки, чтобы люди верили "офицеальному источнику информации"!!!Только народ у нас в стране устал верить лжи! !!
  16. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 15:22
    +3
    Раз государству так неймется "экономить" пенсионный фонд, да еще, так хочется иметь лишние руки на рынке труда (только непонятно,- зачем) то есть же и другие (более "гуманные" для людей) варианты этой "реформы", например КПРФ предлагала оставить сроки выхода на пенсию прежними -60 и 55 лет, но платить не полную пенсию, а только 60% добавляя каждый год до пенсии несколько процентов с выходом на 100% к 67%. Для лиц которые работают после 60 лет платить только 40% пенсии без ежегодного повышения. Почему не рассматриваются подобные предложения?
  17. Не либероид Русский Онлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 15:23
    +4
    ну не знаю как побунтовать, но поддержка едра в ярославле в моем сервисе среди 14 человек равна нулю
  18. Тишка Офлайн
    Тишка Сегодня, 15:26
    0
    Правильно,ничего митингом не решить,власть плюет на них,надо кардинально решать вопрос!
  19. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 15:27
    +2
    Сейчас неважно ни как выбирают,ни как считают.
    Рейтинги,опросы-всё это характеризует только то,насколько хорошо провластные политтехнологи настроили телевизор.
  20. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 15:27
    -7
    Просто народ понял что все эти протесты шляпа. А пенсионный возраст везде подняли кроме России. Так что вынужденная мера. Плакать не нужно.
    1. reservist Офлайн
      reservist Сегодня, 16:29
      +1
      Цитата: Грибок
      пенсионный возраст везде подняли кроме России. Так что вынужденная мера

      да, мера вынужденная
      но прежде чем "придерживать" рабочие руки на рынке труда, нужно было озаботиться созданием рабочих мест
      прежде чем забирать деньги у будущих пенсионеров, сначала нужно было решить проблему "серых" зарплат, с которых налоги не платят
      проблема действительно есть и требует решения, но решать то начали за счёт тех, кого легче всего "ободрать" ...
  21. Maverick1812 Офлайн
    Maverick1812 Сегодня, 15:36
    +2
    Елей льют в уши Маниту! Ню-ню!
  22. Стирбьорн Офлайн
    Стирбьорн Сегодня, 15:38
    +2
    Ну все логично, после выступления ВВП, ВЦИОМ должен так насчитать, чтобы показать уменьшение этих протестных настроений, иначе что получается, зря что он ли обращался к народонаселению?! ВЦИОМ полностью зависит от власти, поэтому и работает в одной упряжке.
    1. uskrabut Онлайн
      uskrabut Сегодня, 16:42
      0
      Некоторые всё же повелись на трагический тон ВВП и даже прослезились. Сам видел. Вот не понимаю, что надо ещё такого сделать, чтобы до некоторых дошло. Может крепостное право ввести? Но и тогда будут умиляться и хлопать в ладоши, халуёв не переделать.
  23. Гуру Онлайн
    Гуру Сегодня, 15:39
    +1
    ВЦИОМ можно гадить в глаза, а они будут говорить божья роса.
  24. Nord2015 Офлайн
    Nord2015 Сегодня, 15:51
    +2
    СМИ упорно продолжают не замечать акций протеста и недовольство народа. Говорящие головы упорно доказывают, что черное - это белое. Региональные власти в срочном порядке понеслись сохранять льготы и отчитываться об этом по телевизору. Ну а почему бы и ВЦИОМу не встать в эти стройные ряды со свими мнимыми числами. Не могу утверждать за всех, но лично я не верю ВЦИОМ, да и СМИ тоже. Научило наше родное государство ему не верить.
  25. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 16:01
    +1
    Все просто до безобразия... если бы их оппоненты выдвигали одного кандидата... было бы дело, а так все эти местечковые отделения размывают голоса зазывая за себя по отдельности.
  26. Aingof Офлайн
    Aingof Сегодня, 16:52
    +1
    Цитата: Алексей Соболев
    Люди начинают (давно начали) жить много лучше чем раньше и нет никакого резона идти на площадя ради призрачных обещаний протестных зазывал....

    Лучше говорите? Простой пример: в 2013-2014 году средняя зарплата на заводах и по городу была 15-20к, сейчас 2018 средняя зп 12 - 18к. Вспомните цены 2013 и сейчас: бензин, продукты, электроника. Зарплаты не выросли они просели. Только сейчас местами начали ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ. Многие мяса толком не едят - нету денег. Мы стали лучше жить? Я не знаю как в городах миллионниках, но в провинции точно не лучше. Хочешь заработать? Езжай на вахту. Молодежь уезжает, численность населения падает. Провинцию старательно убивают. Единственный плюс, специалистов все меньше, а техника все сложней, уже чувствуется острая их нехватка.