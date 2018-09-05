ВЦИОМ утверждает: Протестные настроения россиян пошли на спад. Серьёзно?
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, которое посвящено уровню протестных настроений среди россиян в связи с предлагаемыми реформами (в первую очередь – в связи с реформой пенсионного законодательства).
ВЦИОМ утверждает, что уровень протестных настроений в России с июльских 53 процентных пунктов снизился до 44-х. Заявлено, что лишь 39% россиян считают возможными социальные протестные акции в регионе их проживания. О своём желании принять участие в акциях против пенсионной реформы заявили 36% опрошенных. При этом 71% от числа заявивших о нежелании участвовать в акциях протеста мотивировали свою позицию тем, что «митинги и демонстрации бесполезны». По крайней мере, именно такую трактовку предлагает ВЦИОМ.
Двумя днями ранее ВЦИОМ опубликовал региональные предвыборные политические рейтинги партий. При этом служба мониторинга утверждает, что в каждом из восьми выбранных для изучения общественного мнения субъектов федерации лидирует партия «Единая Россия». Озвученные ВЦИОМом результаты выглядят следующим образом: Ярославская и Архангельская область – у «ЕР» около 29%, в Якутии – 46%. В Ульяновской, Смоленской областях, а также в Ненецком автономном округе, Республиках Башкортостан и Калмыкия – результаты «Единой России» находятся в промежутке от 29 до 46 процентов.
Примечательно, что рейтинги президента и правительства ВЦИОМ за несколько дней до единого дня голосования в РФ публиковать (на данный момент) не решился.
ВЦИОМ утверждает, что уровень протестных настроений в России с июльских 53 процентных пунктов снизился до 44-х. Заявлено, что лишь 39% россиян считают возможными социальные протестные акции в регионе их проживания. О своём желании принять участие в акциях против пенсионной реформы заявили 36% опрошенных. При этом 71% от числа заявивших о нежелании участвовать в акциях протеста мотивировали свою позицию тем, что «митинги и демонстрации бесполезны». По крайней мере, именно такую трактовку предлагает ВЦИОМ.
Двумя днями ранее ВЦИОМ опубликовал региональные предвыборные политические рейтинги партий. При этом служба мониторинга утверждает, что в каждом из восьми выбранных для изучения общественного мнения субъектов федерации лидирует партия «Единая Россия». Озвученные ВЦИОМом результаты выглядят следующим образом: Ярославская и Архангельская область – у «ЕР» около 29%, в Якутии – 46%. В Ульяновской, Смоленской областях, а также в Ненецком автономном округе, Республиках Башкортостан и Калмыкия – результаты «Единой России» находятся в промежутке от 29 до 46 процентов.
Примечательно, что рейтинги президента и правительства ВЦИОМ за несколько дней до единого дня голосования в РФ публиковать (на данный момент) не решился.
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