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Из-за России или Сирии? США перебросили в Европу два стратега В-52Н

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Соединенные Штаты перебросили в Европу стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Два американских стратега B-52H после трансатлантического перелета в среду совершили посадку на авиабазе Фэрфорд в Англии, сообщают западные авиационные ресурсы со ссылкой на мониторинговые данные.

Из-за России или Сирии? США перебросили в Европу два стратега В-52Н


Стратегические бомбардировщики В-52Н с бортовыми номерами 60-0057 и 60-0015, по данным авиаресурсов, вылетели с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана США и, совершив трансатлантический перелет, совершили посадку на британской территории. Данных о том, с какой целью переброшены американские бомбардировщики, на данный момент нет. В-52Н способны нести крылатые ракеты большого радиуса действия.


Возможно, что причиной переброски американских стратегов в Европу является проведение Россией масштабных международных учений "Восток-2018". В прошлом году командование ВВС США также перебрасывало два стратегических бомбардировщика В-52Н с американской базы Барксдейл на британскую Фэрфорд на время проведения совместных российско-белорусских учений "Запад-2017".

Другой причиной размещения В-52Н в Европе может быть предполагаемое нанесение США ракетных ударов по Сирии, в которых наряду с надводными и подводными носителями ракет "Томагавк" могут принять участие и стратегические бомбардировщики.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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США перебрасывают в Европу два бомбардировщика B-52 из-за учений "Запад-2017"
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13 комментариев
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  1. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 14:53
    +5
    Ну мы свои стратеги гоняем, американцы свои гоняют, в чем новость, они учатся нас бомбить, мы учимся их бомбить, идет нормальная цивилизованная жизнь. hi
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 15:20
      0
      Если Вы про наши ТУ-160 в Венесуэле в 2008 году, то это было давно и неправда. Правда, мы НАТО заранее предупредили, что для учений.
  2. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:04
    +1
    И что могут два самолета, тем более в мелкобритании?. Для моральной поддержки Мэй хватит, на большее нет.
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 15:13
      0
      генетическая память сработала - так-то мимо летели, а как вторую мировую вспомнили - сразу на посадку. может, Дрезден разбомбят?
  3. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 15:11
    0
    Издалека чем пульнуть, это они могут .... такие же бандиты как и их подопечные, разве что побольше и побогаче.
    Нутро ведь не изменишь, а укорот дать пока некому.
    1. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 15:17
      0
      Это как некому, как только появились в пределах видимости ПВО сразу на них навели что по штату положено.
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 15:48
        0
        Это носители крылатых ракет большой дальности! В зону прикрытую ПВО заходить им незачем!
        1. Black Sniper Офлайн
          Black Sniper Сегодня, 16:21
          0
          Издалека чем пульнуть, это они могут .... такие же бандиты как и их подопечные, разве что побольше и побогаче.
          Нутро ведь не изменишь, а укорот дать пока некому.
          ------------------------------
          Я так понимаю Рокет757 имел ввиду сбить самолёт, а не просто навестись на него. hi
  4. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 15:15
    0
    Всё таки интересно, наши учения на востоке, бомберы приземлили на западе...Логичнее было бы их разместить в Южной Корее. Посмотрим, где впоследствии всплывут эти самолётики.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:26
      0
      Для "них" учения ВМС РФ в средиземном море на прямую связанные с ситуацией в Сирии более актуальны! hi
  5. Старый26 Офлайн
    Старый26 Сегодня, 15:22
    +1
    Цитата: dr.star75
    Ну мы свои стратеги гоняем, американцы свои гоняют, в чем новость, они учатся нас бомбить, мы учимся их бомбить, идет нормальная цивилизованная жизнь. hi

    Согласен. Учеба происходит всегда. А в данном случае экипажи будут осваивать Европейский ТВД

    Другой причиной размещения В-52Н в Европе может быть предполагаемое нанесение США ракетных ударов по Сирии, в которых наряду с надводными и подводными носителями ракет "Томагавк" могут принять участие и стратегические бомбардировщики.

    Смысл? Ладно "томагавки" у них регулярно модернизируются, докупаются в достаточных количествах. Но В-52 несет не "Томагавки", а AGM-86. Их общее количество и так сократилось по сравнению с 10-20 годами ранее. А использовать его для несения свободнопадающих в Сирии - глупо. Можно под ракету подставиться...
    1. тлауикол Офлайн
      тлауикол Сегодня, 15:30
      +1
      может почуяли дыру в рубеже - наших много в Сирию ушло
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 15:40
        +2
        Угу. Половина ВС в Сирии, вторая половина ВС уехала на учения "Восток". Приходи и бери нас голыми руками. laughing