Из-за России или Сирии? США перебросили в Европу два стратега В-52Н
Соединенные Штаты перебросили в Европу стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. Два американских стратега B-52H после трансатлантического перелета в среду совершили посадку на авиабазе Фэрфорд в Англии, сообщают западные авиационные ресурсы со ссылкой на мониторинговые данные.
Стратегические бомбардировщики В-52Н с бортовыми номерами 60-0057 и 60-0015, по данным авиаресурсов, вылетели с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана США и, совершив трансатлантический перелет, совершили посадку на британской территории. Данных о том, с какой целью переброшены американские бомбардировщики, на данный момент нет. В-52Н способны нести крылатые ракеты большого радиуса действия.
Возможно, что причиной переброски американских стратегов в Европу является проведение Россией масштабных международных учений "Восток-2018". В прошлом году командование ВВС США также перебрасывало два стратегических бомбардировщика В-52Н с американской базы Барксдейл на британскую Фэрфорд на время проведения совместных российско-белорусских учений "Запад-2017".
Другой причиной размещения В-52Н в Европе может быть предполагаемое нанесение США ракетных ударов по Сирии, в которых наряду с надводными и подводными носителями ракет "Томагавк" могут принять участие и стратегические бомбардировщики.
Стратегические бомбардировщики В-52Н с бортовыми номерами 60-0057 и 60-0015, по данным авиаресурсов, вылетели с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана США и, совершив трансатлантический перелет, совершили посадку на британской территории. Данных о том, с какой целью переброшены американские бомбардировщики, на данный момент нет. В-52Н способны нести крылатые ракеты большого радиуса действия.
Возможно, что причиной переброски американских стратегов в Европу является проведение Россией масштабных международных учений "Восток-2018". В прошлом году командование ВВС США также перебрасывало два стратегических бомбардировщика В-52Н с американской базы Барксдейл на британскую Фэрфорд на время проведения совместных российско-белорусских учений "Запад-2017".
Другой причиной размещения В-52Н в Европе может быть предполагаемое нанесение США ракетных ударов по Сирии, в которых наряду с надводными и подводными носителями ракет "Томагавк" могут принять участие и стратегические бомбардировщики.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com/
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter