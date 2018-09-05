Рабочий и Колхозница вместо Маннергейма и Колчака

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын открыли памятник «Рабочий и колхозница», расположенный в Верхней Пышме рядом с Музеем автомобильной техники УГМК. Это уменьшенная копия легендарного монумента Веры Мухиной, установленного на ВДНХ в Москве.«Сегодняшнее событие вызывает у меня волнение по нескольким причинам. Мы из детства помним эту скульптуру Веры Мухиной, это дань уважения к людям труда – работникам сельского хозяйства и нашим промышленникам. И, конечно же, мне приятно, что памятник установлен в год, когда мы боремся за право проведения всемирной универсальной выставки. Монумент более 80 лет назад произвел фурор на Всемирной выставке в Париже, я считаю это хорошим знаком», - сказал на открытии памятника Евгений Куйвашев.«Музей – дело творческое. Любой этап в его развитии сподвигает нас к тому, чтобы следующий шаг был еще интересней и содержательней. Планов по расширению экспозиций у нас еще очень много. Как видите, за забором ведутся строительные работы - это все продолжение нашего музейного комплекса», - обратил внимание гостей Андрей Козицын.Высота установленного памятника – 9 метров, постамента – порядка 10 метров, что сопоставимо высотой семиэтажного дома.Над копией символа советской эпохи чуть более года работал уральский скульптор Александр Кокотеев. Макет памятника в глине был представлен в начале текущего года, для его создания арендовали отдельный цех на заводе «Уралхиммаш» (г. Екатеринбург). Затем памятник отлили в металле. Монумент общим весом 16 тонн выполнен из алюминия, каркас для него – из нержавеющей стали. Памятник устанавливали на постамент с помощью мощного крана грузоподъемностью 80 тонн и специально изготовленной траверсы. Для его подъема потребовалось около двух часов.Гостям мероприятия также была представлена аллея флагов бывших республик СССР, соединившая музей военной и автотехники. В вечернее время аллея будет подсвечиваться светильниками, что придаст территории музейного комплекса завешенный благоустроенный вид и создаст комфортные условия для вечернего посещения музеев.