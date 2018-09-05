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Рабочий и Колхозница вместо Маннергейма и Колчака

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын открыли памятник «Рабочий и колхозница», расположенный в Верхней Пышме рядом с Музеем автомобильной техники УГМК. Это уменьшенная копия легендарного монумента Веры Мухиной, установленного на ВДНХ в Москве.




«Сегодняшнее событие вызывает у меня волнение по нескольким причинам. Мы из детства помним эту скульптуру Веры Мухиной, это дань уважения к людям труда – работникам сельского хозяйства и нашим промышленникам. И, конечно же, мне приятно, что памятник установлен в год, когда мы боремся за право проведения всемирной универсальной выставки. Монумент более 80 лет назад произвел фурор на Всемирной выставке в Париже, я считаю это хорошим знаком», - сказал на открытии памятника Евгений Куйвашев.

«Музей – дело творческое. Любой этап в его развитии сподвигает нас к тому, чтобы следующий шаг был еще интересней и содержательней. Планов по расширению экспозиций у нас еще очень много. Как видите, за забором ведутся строительные работы - это все продолжение нашего музейного комплекса», - обратил внимание гостей Андрей Козицын.

Высота установленного памятника – 9 метров, постамента – порядка 10 метров, что сопоставимо высотой семиэтажного дома.



Над копией символа советской эпохи чуть более года работал уральский скульптор Александр Кокотеев. Макет памятника в глине был представлен в начале текущего года, для его создания арендовали отдельный цех на заводе «Уралхиммаш» (г. Екатеринбург). Затем памятник отлили в металле. Монумент общим весом 16 тонн выполнен из алюминия, каркас для него – из нержавеющей стали. Памятник устанавливали на постамент с помощью мощного крана грузоподъемностью 80 тонн и специально изготовленной траверсы. Для его подъема потребовалось около двух часов.



Гостям мероприятия также была представлена аллея флагов бывших республик СССР, соединившая музей военной и автотехники. В вечернее время аллея будет подсвечиваться светильниками, что придаст территории музейного комплекса завешенный благоустроенный вид и создаст комфортные условия для вечернего посещения музеев.
Автор:
Роман Скоморохов
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30 комментариев
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  1. Reptiloid Онлайн
    Reptiloid Сегодня, 15:03
    +11
    Здорово! Отличная новость, Роман! Респект!
    1. НасРать Офлайн
      НасРать Сегодня, 15:11
      +5
      В названии статьи есть фамилии Маннергейма и Колчака, в статье об этих персонажей ни чего не написано... зачем их упоминали в названии статьи?
      Может я чего пропустил... и в Верхней Пышме собирались им ставить памятник? И тут победил здравый смысл и решили поставить памятник Рабочему и Колхознице? По крайней мере, название к статье воспринимается именно так...
      1. Безликий Офлайн
        Безликий Сегодня, 15:17
        +1
        Памятник, конечно, хороший, но при чем тут Маннергейм и Колчак я тоже не понял...
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 15:35
          +6
          И чего не понятного? Это к тому, что кто то пытается ставить памятники Маннергейму и Колчаку, а кто то Рабочему и Крестьянке.
          1. Наблюдатель2014 Онлайн
            Наблюдатель2014 Сегодня, 16:16
            +2
            sabakina (Вячеслав)
            И чего не понятного? Это к тому, что кто то пытается ставить памятники Маннергейму и Колчаку, а кто то Рабочему и Крестьянке.
            Вот именно.В последние время как ски-пи-да-ром(что в этом слове преступного ,что не печатается feel ?) намазали одни места властным дядькам ставить провокационные памятники.А этому памятнику "Рабочий и колхозница" респект hi
      2. Николай Петров Онлайн
        Николай Петров Сегодня, 15:32
        +13
        Дело в том, что сегодня самым последним предателям ставят "памятники". Язык не поворачивается назвать эти "творения" памятниками. Краснову (который сотрудничал с фрицами), дезертиру и предателю солженицыну, тому же маннергейму, о, чуть не забыл - "э-э-э россиянину" какой дворец отгрохали за 5 лярдов. А 5 лярдов - это стоимость полета на Марс. Но не до Марса, когда надо увековечить это вечно пьяное недоразумение. Осталось для полного счастья Иуде где-нибудь на просторах России установить. А всё советское поливается грязью мама-не-горюй. В статье вот о чём речь.
        1. НасРать Офлайн
          НасРать Сегодня, 15:36
          -1
          Цитата: Николай Петров
          А всё советское поливается грязью мама-не-горюй.


          А Как же Оригинал памятника Рабочий и Колхозница на ВДНХ.... а как же восстановление ВДНХ?
          В названии чувствуется - "наша взяла!" ... возникает вопрос - а кто против был? Думаю, против ни кого не было... зачем эта вымышленная битва?
        2. Alexey RA Онлайн
          Alexey RA Сегодня, 16:28
          +1
          Цитата: Николай Петров
          Краснову (который сотрудничал с фрицами)

          Хе-хе-хе... причём сотрудничал дважды. В 1918, ещё до завершения ПМВ, генерал русской армии Краснов написал письмо императору Вильгельму с просьбой признать отрубленный Красновым от единой и неделимой кусочек в качестве независимого государства. И за это обещал Краснов немцам нейтралитет, поставки продовольствия (привет британской блокаде) и всяческие преференции в своём сепаратистском образовании.
          А уж как лихо Краснов хотел командовать Добровольческой армией - поначалу он вообще попытался послать Белых отвоёвывать новые территории для своего Войска Донского. А потом попытался наложить лапу на отряд Дроздовского. У Деникина "сотрудничество" с Красновым описано очень хорошо.
          Так что и Белому движению Краснов немало подкузьмил. smile
      3. Megatron Офлайн
        Megatron Сегодня, 15:32
        +3
        Я так понял, автор имел в виду, что вместо доски фашисту-маннерГЕЙму (слава Богу убрали ее уже) и колчаку, (вроде тоже где то открыли) установили памятник Совесткой эпохи.
  2. Igoresha Онлайн
    Igoresha Сегодня, 15:05
    +9
    Самый значимый памятник советской эпохи.
  3. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:06
    +10
    Правильные мужики.
  4. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 15:07
    -2
    Местный скульптор год над ней работал?Зубной щеткой протирал?Монумент это хорошо! А местные депутаты какое заключение по законопроекту о повышении пенсионного возраста вынесли?Не поддержали? А то как то не логично будет. hi
  5. Меченосец Офлайн
    Меченосец Сегодня, 15:08
    +6
    Отлично.
    Пора заканчивать бардак в стране.
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 15:32
      +4
      Может началось? На дневниках уже серп и молот. Правда, пока с курицей...Может, в последствии самозасерпуется? wink
      1. Reptiloid Онлайн
        Reptiloid Сегодня, 16:32
        0
        Цитата: sabakina
        .... На дневниках уже серп и молот. Правда, пока с курицей... wink
        Уж поскорей бы!
  6. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 15:10
    +6
    Козицыну респект и уважуха hi
  7. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 15:12
    +8
    Хорошо смотрится на фоне музея, органично..
    1. Reptiloid Онлайн
      Reptiloid Сегодня, 15:25
      +1
      В Свердловской области правильные руководители!
      Цитата: parusnik
      Хорошо смотрится на фоне музея, органично..
      1. НасРать Офлайн
        НасРать Сегодня, 15:52
        +2
        Цитата: Reptiloid
        В Свердловской области правильные руководители!

        Судя по тому что действует до сих пор Ельцин- центр - руководители в Свердловской области не правильные...
        1. Reptiloid Онлайн
          Reptiloid Сегодня, 16:02
          +2
          Цитата: НасРать
          Судя по тому что действует до сих пор Ельцин- центр - руководители в Свердловской области не правильные...
          А Вы что----не поняли, что это разные административные единицы? Подобно тому, как есть Санкт-Петербург и Ленинградская область.
          1. НасРать Офлайн
            НасРать Сегодня, 16:11
            -1
            Екатеринбург далеко не Питер, с Москвой....и кто рулит в этой екатеринбургской административной единице, предсказуемо
            1. Reptiloid Онлайн
              Reptiloid Сегодня, 16:26
              +1
              Цитата: НасРать
              Екатеринбург далеко не Питер, с Москвой....и кто рулит в этой екатеринбургской административной единице, предсказуемо

              А пора бы знать, что ещё лет 6-7 назад Медведев подписал указ о строительстве центров в честь бывших президентов РФ, сложивших с себя полномочия. И как-то этот факт прошёл тихо, незаметно.Что и плохо.
  8. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 15:24
    +3
    А в Москве поставить памятник чиновнику и финансисту . причем в позиции раком .
  9. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 15:28
    +8
    Мы из детства помним эту скульптуру Веры Мухиной, это дань уважения к людям труда – работникам сельского хозяйства и нашим промышленникам.
    Ещё бы не помнить, даже те, кто в на ВДНХ никогда не бывал. Ибо при просмотре фильма от "Мосфильма" шла заставка с этой скульптурой. И все понимали, что главные в этой стране рабочие и крестьяне.
  10. vatov Офлайн
    vatov Сегодня, 15:40
    +1
    Молодцы! Надо помнить и уважать свое прошлое.
  11. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 15:41
    +3
    Цитата: dr.star75
    Местный скульптор год над ней работал?

    ---------------------------
    Масштабирование элементов для точной уменьшенной копии-это тоже большой труд плюс расчеты плюс ограниченные возможности провинциального скульптора, это же не скульпт-фабрика маэстро Церетели.
  12. TAMBU Офлайн
    TAMBU Сегодня, 15:45
    +1
    надо что то такое только новенькое, хотя и так уже лучше...
  13. Мистер Кредо Онлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 16:15
    +2
    Офигенно! Прямо повеяло мощью и слезу прошибло! Не забыли ни герб страны, ни союзных республик. Молодцы!!!
  14. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 16:50
    +1
    Уважаемый Губернатор и Ген директор УГМК низкий поклон Вам. Какие же Вы молодцы, восхищен Вами.
  15. Slon_on Офлайн
    Slon_on Сегодня, 17:01
    +2
    Как бы ни старалась демшиза обгадить наше советское прошлое, в народной памяти его не истребить. А этот памятник - символ страны где в почете были трудящиеся, а не банкиры, бандиты, с различного рода певцами ртом и "поющими трусами".