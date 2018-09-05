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На Волге проходят испытания поплавкового варианта L-410

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На частном грунтовом аэродроме Волжанка, расположенном близ поселка Юрьевское (Тверская область) на левом берегу Волги, проводятся испытания поплавковой версии самолета Юрьевское (регистрационный номер RF-67758), сообщает ресурс ATO.ru.



Согласно информации, разработчиком данного варианта воздушного судна для Минобороны РФ является Отраслевое специальное КБ экспериментального самолетостроения Московского авиационного института (ОСКБЭС МАИ). Специалисты этого КБ занимаются проектированием и производством легкой авиатехники.




По данным ресурса, L-410UVP-E20 с поплавковым шасси может быть представлен на «Гидроавиасалоне-2018», работа которого начнется в Геленджике 6 сентября. Там же с самолетом сможет ознакомиться военное руководство.

Впервые борт RF-67758 на поплавках попал в объектив камеры в июле 2018 года на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге, где проводились работы по переоборудованию самолета в гидровариант. А в начале прошлого года этот же борт «засветился» во время прохождения испытаний с лыжным шасси.

Ранее российские СМИ сообщали, что лыжное и поплавковое шасси для L-410UVP-E20 изготовило оренбургское производственное объединение «Стрела».
Использованы фотографии:
www.facebook.com/Turbolet.L410
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22 комментария
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  1. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 15:10
    -6
    Фигней занимаются
  2. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 15:16
    +5
    Нормальный, неприхотливый самолёт! Летать туда, где дорог отродясь не было, а уж об аэродромах даж мечтать не смеют .... нормалёк, если всё по уму сделают. Летающие лодки конечно тож делают, но сколько тех лодок? На наши то просторы.
    1. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 15:22
      -1
      1.кто будет его собирать?
      2.чьи двигатели?
      3.кто будет покупать и где летать?
      4 В России региональные перевозки в глубоком минусе. Самолет никто не купит. Разработка в отлуп!
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 15:42
        0
        Аргументы серьёзные, не спорю, потому что реального положения дел не знают. скорее всего, даж там на месте. У нас прекрасные проекты умирают по вине??? а кого? концов не найдёшь!
        Если ничего не делать ваще, то уж точно ничего не получится, бум надеяться, что достучатся до того, кто вопросы решать может.
        1. dr.star75 Онлайн
          dr.star75 Сегодня, 16:11
          -2
          Не достучатся. Поэтому- фигней занимаются
      2. kakvastam Онлайн
        kakvastam Сегодня, 16:50
        0
        Не переживайте, в маёвском СКБ так мало штатных сотрудников, что бюджету не накладно.
        А студентов к профессии приобщать - дело нужное.
  3. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 15:16
    +1
    Будет заказ от военных. будет работа у людей..
    1. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 16:12
      -2
      Не будет, фигня. Полный отлуп.
      1. kakvastam Онлайн
        kakvastam Сегодня, 17:05
        0
        Что Вы заладили, как дятел - фигня да отлуп.
        Обоснуйте позицию.
    2. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 17:04
      0
      Напоминаю, это студенческое конструкторское бюро, его основное назначение - давать ребятам возможность освоить будущую профессию. В этом смысле неважно, будет заказ или нет, да и выполняться он будет совсем другими силами.
  4. Не служил Офлайн
    Не служил Сегодня, 15:20
    +1
    А что за самолёт то сам? На новый Ан-3 не похож, чешский что ли?
    1. tso1973 Офлайн
      tso1973 Сегодня, 15:42
      0
      Самолет чешский, самолет хороший ,но довольно старый да и ан-28 "пчелка " гораздо неприхотливее был и грузоподъемнее!
      1. faiver Офлайн
        faiver Сегодня, 15:53
        +1
        только пчелки делали в польше, а л-410 уже считай не чешский а наш самолет
      2. Doliva63 Онлайн
        Doliva63 Сегодня, 16:23
        +1
        Цитата: tso1973
        Самолет чешский, самолет хороший ,но довольно старый да и ан-28 "пчелка " гораздо неприхотливее был и грузоподъемнее!

        Не, Пчёлка (натуральная)- это Ан-14, и груза брала в 2-3 раза меньше, чем этот. У нас в полку была Пчёлка - летала в основном по ночам в г.Луга, когда в штабе вдруг водка заканчивалась и этих, с пониженной социальной ответственностью, привезти. laughing
    2. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 15:45
      0
      Ну, в статье как бы написано:
      L-410UVP-E20
    3. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 15:46
      0
      Чешский, да-а-авно летает, модель оказалась удачной .... рабочая лошадка.
      Планировалось или планируют собирать у нас с 2018г .... но эти планы??? короче фиг его знает
      1. dauria Офлайн
        dauria Сегодня, 16:32
        0
        Чешский, да-а-авно летает, модель оказалась удачной


        Удачным он стал, как и L-29 . Когда в угоду "братству" дали заказы чехам, умертвив два своих самолёта Бе-30 и Як-30. Причём превосходившие братков по всем параметрам. А из импортных в этом классе самый неприхотливый "вездеход" канадец Дехевилед DHC-6, почти легенда.Застал даже в Кундузе в 85-м
  5. Volos Офлайн
    Volos Сегодня, 16:04
    0
    Генералам на рыбалку летать?
    и катер и самолёт в одном флаконе.....

    Ладно бы погранцы заинтересовались ещё можно понять, а так это чисто гражданская машина для отдалённых территорий или покатушек туристов по озёрам Карелии.....
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 16:15
      0
      за уралом куча озер и рек, а вот с аэродромами туго...
  6. Галеон Офлайн
    Галеон Сегодня, 16:15
    0
    Летал на нем пассажиром еще в 90-м году из Совгавани в Хабаровск. На ямах потряхивает в нем, но самолет весьма демократичный: летчики от пассажиров куском фанеры огорожены. Мне понравилось.
    Работают люди, строят гидросамолет, думают о тех, кто живет в глухомани, а надежда единственная - на военных. Ибо для тех, кто в глухомани, никто гидросамолеты не купит. А портфели заказов у военных тоже не резиновые.
    Удачи пожелать хочется. Не только им, всем, кто пытается что-то сделать лучше. Ну а уж выйдет - не выйдет - как доведется.
  7. Старый26 Офлайн
    Старый26 Сегодня, 16:19
    0
    Цитата: tso1973
    Самолет чешский, самолет хороший ,но довольно старый да и ан-28 "пчелка " гораздо неприхотливее был и грузоподъемнее!

    Вообще-то "Пчелкой" всегда называли АН-14. Но дело не в этом. Не скажу, кто более неприхотливее, но по своим характеристикам грузоподъемности были примерно равны. Даже L-410UVP-E20 брал не 17 пассажиров, как АН-28, а 19.
    В принципе это та самая машина (тот самый класс) с которой можно начать возрождение авиации МВЛ. АН-2 может быть еще более неприхотлевее, но Ан-28, Л-410 и тот же Бе-30 как раз то, что нужно. Не нравится ТВД, сделайте с поршневыми двигателями.
    А машина действительно хорошая. Несколько раз в 70-х летал по маршруту Донецк (УССР) - Ростов- на- Дону
  8. Старый26 Офлайн
    Старый26 Сегодня, 16:48
    0
    Цитата: dauria
    Удачным он стал, как и L-29 . Когда в угоду "братству" дали заказы чехам, умертвив два своих самолёта Бе-30 и Як-30.

    Это вы правильно написали, хотя БЕ-30 по своим ТТХ был все же несколько послабее, чем Л-410. Брал он 14 человек против 17-19 у Л-410