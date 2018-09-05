На Волге проходят испытания поплавкового варианта L-410
На частном грунтовом аэродроме Волжанка, расположенном близ поселка Юрьевское (Тверская область) на левом берегу Волги, проводятся испытания поплавковой версии самолета Юрьевское (регистрационный номер RF-67758), сообщает ресурс ATO.ru.
Согласно информации, разработчиком данного варианта воздушного судна для Минобороны РФ является Отраслевое специальное КБ экспериментального самолетостроения Московского авиационного института (ОСКБЭС МАИ). Специалисты этого КБ занимаются проектированием и производством легкой авиатехники.
По данным ресурса, L-410UVP-E20 с поплавковым шасси может быть представлен на «Гидроавиасалоне-2018», работа которого начнется в Геленджике 6 сентября. Там же с самолетом сможет ознакомиться военное руководство.
Впервые борт RF-67758 на поплавках попал в объектив камеры в июле 2018 года на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге, где проводились работы по переоборудованию самолета в гидровариант. А в начале прошлого года этот же борт «засветился» во время прохождения испытаний с лыжным шасси.
Ранее российские СМИ сообщали, что лыжное и поплавковое шасси для L-410UVP-E20 изготовило оренбургское производственное объединение «Стрела».
Согласно информации, разработчиком данного варианта воздушного судна для Минобороны РФ является Отраслевое специальное КБ экспериментального самолетостроения Московского авиационного института (ОСКБЭС МАИ). Специалисты этого КБ занимаются проектированием и производством легкой авиатехники.
По данным ресурса, L-410UVP-E20 с поплавковым шасси может быть представлен на «Гидроавиасалоне-2018», работа которого начнется в Геленджике 6 сентября. Там же с самолетом сможет ознакомиться военное руководство.
Впервые борт RF-67758 на поплавках попал в объектив камеры в июле 2018 года на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге, где проводились работы по переоборудованию самолета в гидровариант. А в начале прошлого года этот же борт «засветился» во время прохождения испытаний с лыжным шасси.
Ранее российские СМИ сообщали, что лыжное и поплавковое шасси для L-410UVP-E20 изготовило оренбургское производственное объединение «Стрела».
- Использованы фотографии:
- www.facebook.com/Turbolet.L410
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