Рассказы об оружии. Ф-22. Развенчание блинного мифа







В одной из предыдущих статей я сравнил историю создания почти любого орудия начала 20 века с детективом. Сейчас будет не просто детектив, я намерен угостить любимых фанатов артиллерии нечто большим. Честно говоря, даже не знаю, как правильно назвать эту историю. Но пойдем по пути медленно и спокойно.Итак, 76-мм пушка Ф-22. Экземпляр, который на фото, находится в музее УГМК в городе Верхняя Пышма и чувствует себя просто превосходно. Чего нельзя сказать об истории орудия.Если посмотреть основное большинство источников, то Ф-22 выглядит этаким первым блином, который вышел комом. Основная моя задача – развеять этот откровенно дурацкий миф. Пушка (как и все, спроектированные великим Грабиным) была отменной.Но – по порядку. А если так, то возвращаемся в год 1931-й.Над РККА в то время витал не к ночи упомянутый дух Тухачевского. Откровенно глупого и не совсем здорового на голову человека, зато наделенного высочайшим доверием. За свою недолгую, слава Сталину, карьеру, он нанес такой ущерб и армии, и финансам, что стенка, к которой был поставлен маршал, могла быть из платины.С 1931 года Тухачевский занимает пост начальника вооружений РККА, а в 1934 году стал заместителем народного комиссара обороны СССР по вооружению и боеприпасам.На этих должностях у него имелись все возможности по развитию танков и артиллерии, но почему-то Тухачевский бросил все силы на то, чтобы плодить совершенно бесполезных уродцев.Здесь громадные и бесполезные танки Т-35 и не менее бесполезные, но крошечные танкетки Т-27. Но рекордсменами по истреблению денег стали знаменитые динамореактивные пушки Курчевского. Можно добавить сюда же работы по полигональным снарядам, тоже довольно бессмысленные.Но я имею в виду другой шедевр воспаленной фантазии Тухачевского, а именно проект по созданию универсальной зенитно-дивизионной пушки.На создание этого чуда, а по сути, чудовища, были брошены тысячи людей фактически во всех артиллерийских КБ. КБ завода «Красный путиловец», КБ завода № 8, ГКБ-38, КБ завода № 92. Все начали творить уродов по велению маршала. А кто бы попробовал поспорить?Попробовал поспорить Грабин. Человек старой закалки, Василий Гаврилович откровенно протестовал против создания универсального не пойми чего, которое должно бороться с танками, дотами да еще и вести заградительный огонь по самолетам.Но Грабин был специалист с большой буквы… Потому не стал искать приключений, а создал откровенного урода, пушку Ф-20 (А-51), которая была не универсальной, а (только в те годы могла существовать такая формулировка) «полууниверсальной!Это было чудище весом почти в 2 тонны, почти на 700 кг тяжелее стоявшей тогда на вооружении дивизионной пушки образца 1902/1930 годов.Плюс гений Тухачевского настоял, чтобы у пушки обязательно был опорный поддон, для стрельбы вверх, при выстреле связывающий пушку с грунтом. Во время перевозки пушки поддон должен был находиться под станиной. При переходе из походного положения в боевое его нужно быстро снять, опустить на грунт, накатить на поддон орудие, и только после этого можно вести стрельбу.Шедеврально, правда? Учитывая состояние и наличие дорог в то время, можно было бы с уверенностью говорить о том, что после первой транспортировки пушка перестанет быть даже полууниверсальной, так как придет на позицию без поддона, то есть фактически неспособной стрелять.Про стоимость мы умалчиваем, поскольку ее не знаем, но подозреваем, что стоить Ф-20 должна была как три дивизионки. Но когда такие мелочи смущали Тухачевского?Стоимость полууниверсальной пушки обещала быть значительно выше специальной. Те преимущества, которые ей предписывались тактико-техническими требованиями, никак не искупали ее явных недостатков.Короче, умные люди в КБ Грабина понимали полную ущербность полууниверсальной пушки. Поэтому создавали проект, отчитались, забыли и занялись настоящим делом.Грабин сотоварищи в инициативном порядке разработали собственный вариант дивизионной пушки. Проект получился весьма многообещающим, но пришли идиоты Тухачевского и заставили Грабина сделать пушку полевой и одновременно зенитной, то есть идея полууниверсальности снова люто торжествовала.Угол возвышения довели до 75°. Изначально Ф-22 оснащалась дульным тормозом, для нее был разработан новый 76-мм снаряд с более мощным пороховым зарядом, увеличена камора.Грабин считал (а кто мы такие, чтобы не верить его расчетам?), что пушка имела хороший задел по бронепробиваемости по существующим танкам зарубежных стран и даже имела определенную перспективу на будущее.Когда дело дошло до смотрин, случилось чудо. Сталин с подачи Ворошилова и Буденного велел Тухачевскому и Егорову угомониться в плане универсальности и велел Грабину заниматься дивизионными пушками, а Маханову – зенитными.Скрипя зубами от злобы, Тухачевский и компания приняли пушку на испытания. Тут им повезло, испытания провалились, о чем Тухачевский радостно рапортовал в Кремль. Но Сталин велел продолжать работы по орудию Грабина, поскольку, очевидно, лучше своего министра понимал ценность пушки для армии.В итоге в войска Ф-22 пошла, но в каком виде! Дульный тормоз убрали, заменили камору на старую, от дивизионки, отказались от нового снаряда в пользу старого 76-мм образца 1902/30 гг. И, главное, не разрешили уменьшить угол возвышения с 75 до 45 градусов, что упростило бы конструкцию орудия.Вот таким орудием Тухачевский облагодетельствовал РККА. Такой стала ПЕРВАЯ советская пушка, не скопированная с импортного образца, не имевшая основы в виде орудия дореволюционного выпуска. Первая советская пушка.Скажете, можно же было доделать Ф-22, как обычно, «в процессе»? Да, можно. Если бы Грабину дали такую возможность, наверняка результат был бы. Но Грабина то увольняли, то отправляли работать на другой завод, в итоге Василий Гаврилович не выдержал и с инфарктом попал в больницу.Снова вмешался Сталин, рыкнув «отвалите!», и от Грабина, наконец, отстали. Но здоровье было уже подорвано, да и нервы не стальные.Фактически это было время, подаренное нашим противникам. Если бы не борьба за здоровье, облегченный вариант Ф-22 УСВ появился бы гораздо раньше, а не в 1940 году. И многие усовершенствования Грабина были бы более полезны в начале войны. Но – имеем, что имеем.На 22 июня 1941 года на вооружении РККА имелось 3041 дивизионных Ф-22. Да, тех самых, пользовавшихся репутацией ненадежных и неудобных.А дальше была война и новая порция чудес.В начальный период войны немцы захватили около 1300-1500 пушек Ф-22. Так как в Вермахте ребята были насквозь прагматичные, то пушки отправились в Куммерсдорф, на артполигон Вермахта.И пока основная масса пушек, получивших название 7,62 cm F.K. 296(r), воевали на всех фронтах, на полигоне шла работа по осмыслению. В итоге немецкие инженеры пришли к выводу, что реально переделать Ф-22 в более мощную противотанковую пушку, с которыми у немцев были проблемы. То есть проблемы с Т-34 и КВ были, а пушек не было.И немецкие инженеры сделали вот что:— Перенесли рукоятки приводов наведения орудия на одну сторону с прицелом.— Уменьшили угол возвышения с 75 до 18 градусов (то есть то, о чем кричал Грабин!).— Убрали механизм переменного отката, совершенно не нужный теперь.— Установили новый щит прикрытия уменьшенной высоты.— Расточили камору для стрельбы более мощным зарядом. Советская гильза имела длину 385,3 мм и диаметр фланца 90 мм, новая немецкая гильза имела длину 715 мм с диаметром фланца 100 мм. Объём метательного заряда вырос в 2,4 раза.— Вернули на ствол дульный тормоз.— Наладили выпуск боеприпасов.Для орудия был спроектирован новый боекомплект, включавший как обычные бронебойные, так и подкалиберные и кумулятивные снаряды.Пушка получила название Pak 39(r) и Pak 36(r). Переделка шла до 1944 года, когда просто Ф-22 у немцев закончились. Всего было переделано 1454 орудия, в том числе и для установки на САУ (Pak 36(r)).Оказалось, что пушка просто великолепна. Pak 36(r) применялась в течение всей войны как противотанковая пушка. Об интенсивности использования говорят цифры израсходованных бронебойных боеприпасов.В 1942 году: 49 000 шт. бронебойных и 8 170 шт. подкалиберных снарядов.В 1943 году: 151 390 шт. бронебойных снарядов.Для сравнения: «своя» Pak 40 (75-мм) израсходовала в 1942 году 42 430 шт. бронебойных и 13 380 шт. кумулятивных снарядов, в 1943 году — 401 100 шт. бронебойных и 374 000 шт. кумулятивных снарядов). Сопоставимо.Орудия применялись на Восточном фронте и в Северной Африке. К марту 1945 года вермахт всё ещё располагал 165 пушками Pak 36(r) и Pak 39(r)Pak 36(r) можно считать одной из лучших противотанковых пушек Второй мировой войны. Её мощность позволяла уверенно поражать все типы средних и тяжелых танков того времени на реальных дистанциях боя. Советские солдаты называли это орудие «коброй» или «гадюкой».Лишь появившиеся в конце войны танки ИС-2 в ряде случаев (особенно в лоб) не поражались данным орудием.Да, Pak 36(r) уступала Pak 40, поскольку имела несколько меньшую бронепробиваемость и большие габариты и массу. Однако создание Pak 36(r) было безусловно оправданным, поскольку стоимость переделки была на порядок дешевле стоимости нового орудия.Говоря об установке пушки на САУ, стоит сказать, что это делали не только немцы. Вообще, немцы ради установки доработанной Ф-22 на САУ просто взяли и сконструировали новую самоходку. Мы писали, что Marder II, созданный под это орудие, кроме названия, почти ничего не имел общего с Marder I.Румыны тоже не остались в стороне, получив Ф-22, создали свою самоходку на базе советского легкого танка Т-60, под наименованием САУ TACAM T-60.В общем, практика применения показала, что немцы проявили больше здравого смысла, чем все артуправление РККА во главе с Тухачевским. Слава товарищу Сталину, который не дал Тухачевскому «сожрать» Грабина, слава Грабину, в кратчайшие сроки создавшему новое великолепное орудие, которое мы знаем как ЗиС-3.Жаль, конечно, что Ф-22 так и осталась в нашей истории как неудачная работа Грабина. Между тем работа была не просто удачной. Ибо без Ф-22 не было бы модернизированной Ф-22 УСВ, и, как итог – появления шедевра ЗиС-3.Так что Ф-22, хоть и стала первой советской пушкой, назвать ее «комоватым первым блином» нельзя. Гений – он и в Африке гений. А Василий Гаврилович Грабин был именно гением и создать абы что не мог. По определению.Жаль, конечно, что свои лучшие стороны Ф-22, доведенная до ума, продемонстрировала, стреляя по советским и английским танкам. Искренне жаль.ТТХ 76,2-мм дивизионной пушки Ф-22 образца 1936 года:Калибр, мм: 76,2.Экземпляры: 2 932.Расчёт, чел: 6.Скорострельность, выстр/мин: 17-21 (с исправлением наводки 6-12).Скорость возки по шоссе, км/ч: до 30.Высота линии огня, мм: 1027.Масса в походном положении, кг: 2820.Габариты в походном положении.Длина, мм: 7120.Ширина, мм: 1926.Высота, мм: 1712.Клиренс, мм: 320.Углы обстрела:Угол ВН, град: от −5 до +75°.Угол ГН, град: 60°.Орудие и передок экспонируются в Музее военной техники УГМК в г. Верхняя Пышма Свердловской области.