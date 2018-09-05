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Япония готова испытать первый в мире «космический лифт»

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На сайте Phys.org, посвящённом свежим научно-техническим новостям, появилась информация о том, что учёные из Японии планируют провести испытания «космического лифта», став тем самым первопроходцами в этой области.

В ближайшее время мини-прототип такого «космического лифта», длина которого составляет 6 см, ширина и высота - 3 см, доставит на орбиту ракета Н-IIВ.

Ракета Н-IIВ японского космического агентства JAXA представляет собой одноразовую ракету-носитель среднего класса. С её помощью осуществляют запуск автоматического грузового корабля H-II Transfer Vehicle к орбитальной станции, а также выводят полезную нагрузку на геостационарную или опорную орбиту.


Движение «космического лифта» будет обеспечиваться за счёт натянутого между двумя спутниками кабеля и контролироваться камерами, установленными на аппаратах.

Успешные испытания такого «лифта» позволят в будущем осуществлять грузовые доставки в космос без помощи ракет.

Япония не собирается останавливаться на достигнутом. Так, строительная компания Obayashi уже сейчас занимается разработкой «космического лифта», который к 2050 году будет доставлять туристов в космос.

Япония готова испытать первый в мире «космический лифт»


В компании заявили, что для создания троса длиной 96 тыс.километров, возможно, будут использоваться углеродные нанотрубки, являющиеся более прочными, чем сталь. Как эти тросы в будущем могут повлиять на авиационное движение, в компании не говорят.
Использованы фотографии:
Obayashi Corporation
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34 комментария
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  1. Fedor Egoist Офлайн
    Fedor Egoist Сегодня, 15:45
    +1
    Ну хоть кто-то озадачился орбитальными лифтами - первым серьезным шагом в космической экспансии человечества. Что ж, курочка по зернышку...
    1. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 15:55
      +5
      Хорошее дело.
      Главное, чтобы в них кнопки жечь и ссать не стали)
      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Сегодня, 16:49
        0
        Эта идея была предложена еще в 1959. Космическая башня Покровского журнал "Техника Молодежи" апрель 1959 года
    2. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:58
      +3
      Идея не нова...читал об этом в Технике-молодежи за апрель 1977 года...
      свистнули идею японцы у СССР как у правообладателя...надо бы иск вчинить им и РОСКОМНАДЗОР подключить. smile
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 16:44
        0
        Не у СССР,а у Станислава Лема,если не ошибаюсь.."Фонтаны рая"
        1. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 17:21
          0
          Цитата: 210окв
          Не у СССР,а у Станислава Лема,если не ошибаюсь.."Фонтаны рая"

          Автор "Фонтанов Рая" не Лем, а Артур Кларк.
          Сам Кларк в предисловии писал, что:
          Роман «Фонтаны, рая» интересен тем, что это первая (я надеюсь) книга, в основе которой лежит изобретение советского инженера – проект «космического лифта». Хотя западный мир впервые узнал об этой дерзкой идее из работы нескольких наших океанографов, опубликованной в журнале «Сайенс» от 11 февраля 1966 года (сейчас у нас имеется обширная литература по этому вопросу), позже выяснилось, что эта мысль была уже разработана шестью годами ранее – ив гораздо более грандиозном масштабе – ленинградским инженером Ю. Н. Арцутановым («Комсомольская правда», 1960 г., 31 июля). Просто поразительно, что эта смелая идея не получила широкой известности. Первое упоминание о ней, какое я видел, можно найти в альбоме картин Алексея Леонова и Соколова «Ждите нас, звезды» (Москва, «Молодая гвардия», 1967). Одна цветная репродукция изображает «космический лифт» в действии. Подпись гласит: «…спутник как бы неподвижно будет висеть над головой, всегда в одной точке неба. Если со спутника опустить трос до поверхности Земли, то канатная дорога между Землей и небом готова. Можно построить грузо-пассажирский лифт „Земля – спутник – Земля“. Он будет двигаться без помощи ракетных двигателей». Хотя генерал Леонов подарил мне экземпляр своей книги на венской конференции «Мирное использование космоса» в 1968 году, я просто не обратил внимания на эту идею, хотя на картине лифт высится прямо над Шри Ланкой! Я, очевидно, решил, что космонавт Леонов нарисовал эту картину, просто пошутив.
    3. Мистер Кредо Онлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 16:03
      +3
      Идея космического лифта была давно озвучена писателями- фантастами. Вся проблема была в техническом обеспечении проекта. Допустим проволока сечением 1 мм и длиной в 96 тыс км будет иметь такую массу, что не выдержит саму себя, не говоря уже о грузе. Посмотрим как будет осуществлена эта идея.
      1. Fedor Egoist Офлайн
        Fedor Egoist Сегодня, 16:10
        +2
        Цитата: Мистер Кредо
        Допустим проволока сечением 1 мм и длиной в 96 тыс км будет иметь такую массу, что не выдержит саму себя, не говоря уже о грузе.

        Так-то да, согласен. Но не стоит забывать, что с увеличением высоты вес уменьшается, плюс центробежная сила. Так что лифт имеет смысл строить около экватора и возможно, со "станцией пересадки" (стратосферной платформе на аэростатах) на высоте 20-25 км.
        UPD: 96 тысяч км - лютый японский бред. 300-500 км вполне достаточно.
        1. Wedmak Офлайн
          Wedmak Сегодня, 16:32
          +2
          UPD: 96 тысяч км - лютый японский бред. 300-500 км вполне достаточно.

          Это не совсем бред, это космическая механика. На 500 км орбите тело движется гораздо быстрее вращения Земли. И только на 35 786 км их скорости совпадают.
          Что там делает фигня на 96 тысячах я тоже не понял.
          1. Fedor Egoist Офлайн
            Fedor Egoist Сегодня, 16:42
            0
            Цитата: Wedmak
            На 500 км орбите тело движется гораздо быстрее вращения Земли

            +
            Уже погуглил, впитал инфу по вопросу :) Действительно, на высоте 300-500км геостационарную платформу не повесишь ) Скорее всего, в итоге будет лифт из нескольких секций, движущихся на разных скоростях на разных высотах. И система "подхвата груза" с промежуточных платформ. Вне атмосферы это вполне реализуемо.
      2. yehat Офлайн
        yehat Сегодня, 16:12
        0
        можно узнать имя титана, на плечах которого держится спутник на геостационарной орбите? просто
        стоит учитывать, что часть тросса будет близка по поведению этому спутнику
      3. PontiffSulyvahn Офлайн
        PontiffSulyvahn Сегодня, 16:17
        +1
        Углеродные структуры выдержат. Проблема в другом - добиться равномерного качества каждого звена. Если хотя бы одно будет с дефектом, трос будет обрываться - и чем ниже это дефектное звено, тем с большей вероятностью.
        1. SOF Онлайн
          SOF Сегодня, 17:14
          0
          Цитата: PontiffSulyvahn
          трос будет обрываться

          ... даже представить страшно какие разрушения на земле будет производить упавший конец разорвавшегося "тросика"....
    4. Маки Авелльевич Офлайн
      Маки Авелльевич Сегодня, 16:35
      0
      Цитата: Fedor Egoist
      Ну хоть кто-то озадачился орбитальными лифтами - первым серьезным шагом в космической экспансии человечества. Что ж, курочка по зернышку...


      прямо из книги "Шагающяя цмерть" там такие же лифты описывались и к тому же тоже японские
    5. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 16:37
      0
      Цитата: Fedor Egoist
      Ну хоть кто-то озадачился орбитальными лифтами - первым серьезным шагом в космической экспансии человечества. Что ж, курочка по зернышку...

      Молодцы японцы! А у для нас Рогозин батут оставил..
  2. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 15:53
    +2
    Движение «космического лифта» будет обеспечиваться за счёт натянутого между двумя спутниками кабель
    Чушь собачья. они что, про Архимеда не слышали? "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю." Каким макаром спутники в космосе будут удерживать натяжение троса?
    1. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 16:02
      0
      К Луне же можно привязать winked
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 16:13
        0
        Допустим, а как быть с вращением Луны вокруг Земли? wink
        1. Logall Офлайн
          Logall Сегодня, 16:50
          0
          Славик, тут ещё фигня в том, что с земли этот трос поднять невозможно - он тяжелющий! В космосе его плести будут? При помощи просака?
          Как бы в этот просак не попасть...
      2. Ююка Онлайн
        Ююка Сегодня, 17:13
        0
        Цитата: Sadko88
        К Луне же можно привязать winked


        так как Луна все время крутится и приближается-удаляется нужны пружинки и подшиБник wassat
    2. Маки Авелльевич Офлайн
      Маки Авелльевич Сегодня, 16:41
      +1
      Цитата: sabakina
      Чушь собачья. они что, про Архимеда не слышали? "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю." Каким макаром спутники в космосе будут удерживать натяжение троса?


      Центростремительная сила сэр . японцы нетак глупы как вы думаете.
      архимед был прав и японцы не протиж. тойка опоры в этом случае это сцепление тросса с землёй.
      представте себе что вы привязали камушек к концу верёвки у крутите его.


      если каким то чудом смогут натянуть трос с грузиком то дело пойдёт
      но думается мне что увидим такой лифт лет через 100-200 в лучшем случае
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 16:54
        0
        Если японцы не глупы, почему инопланетяне не пользуются такими технологиями? Да, выкачивают энергию из Солнца, но явно не с помощью кабеля "Маде ин Япан".
      2. gurta Онлайн
        gurta Сегодня, 17:15
        0
        Цитата: Маки Авелльевич
        вы привязали камушек к концу верёвки у крутите его если каким то чудом смогут натянуть трос с грузиком то дело пойдёт
        А чо, и действительно, привязали, натянули, забросили. А сейчас, давайте рассчитаем влияние, ветра и остаточных набегающих и убегающих волн на этой "верёвке". Сдаётся мне, что взмах крылышек бабочки (птичка села) в данном случае, из за того что верёвочка не жёсткая, закончится баальшим колебанием станции. Какие ракеты надо на станции установить гасить этот маятник? или гаситель колебаний до станции, а как его уякорить? Вопросов больше чем ответов.
  3. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 15:54
    +2
    В компании заявили, что для создания троса длиной 96 тыс.километров,
    Одно из двух. Или в этой компании все малахольные, или вкралась очепятка.
  4. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 15:55
    +2
    Япония великая держава! Вот роботы футболисты играют, а когда потребовалось ядерный реактор засыпать, так пехотинцы пошли. Ну и смысл в их разработках?
    1. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 16:01
      0
      Они ещё и сражались между собой за право пойти первыми. Хардкор национальная особенность belay
    2. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 16:14
      -1
      технологии в Японии часто для показухи. роботехника там узкоспециализирована для оборудования станков и манипуляторов. А мобильные роботы только начинают создаваться.
  5. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 15:57
    +1
    Так, строительная компания Obayashi уже сейчас занимается разработкой «космического лифта», который к 2050 году будет доставлять туристов в космос.
    Интересно время "в пути" такого туриста и что он там будет делать? 10 минут посмотрит вниз, селфи сделает и обратно в лифт?
    1. Wedmak Офлайн
      Wedmak Сегодня, 16:39
      0
      10 минут??? Это на ракете 10 минут, тут, если повезет, будет добираться пару недель. 36 тыс км... не хухры-мухры.
  6. Doliva63 Онлайн
    Doliva63 Сегодня, 16:09
    +1
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Идея не нова...читал об этом в Технике-молодежи за апрель 1977 года...
    свистнули идею японцы у СССР как у правообладателя...надо бы иск вчинить им и РОСКОМНАДЗОР подключить. smile

    Чё-та мне сдаётся, что в 70-х Техника - молодёжи печатала роман Арти Кларка "Фонтаны Рая" про космический лифт drinks laughing
  7. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 16:27
    0
    Есть такой сборник забавных задач: "Смотри в корень", Маковецкий. Там подобная ситуация рассматривалась. Любопытным можно ознакомится.
  8. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 16:37
    0
    От троса вроде же отказались - слишком не надежно. Предлагали сделать секции по конструкции напоминающие Шуховскую башню, по несколько сотен метров каждая. И внутри уже, на подвесах, пустить две "дороги", одна кабина лифта поднимается, другая опускается. И таких кабин может быть множество. Про скорость уж не помню, вроде как подъем занимал около 2 недель.
  9. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 16:57
    +1
    Вспомнил молодость В Университете Ленинграда в 1963 году на физфаке рассматривали такую модель. Тогда мы еще изучали новое значение закона Ньютона "Сила действия равна силе противодействия, но они проявляются не одновременно".
  10. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 17:11
    0
    В компании заявили, что для создания троса длиной 96 тыс.километров, возможно, будут использоваться углеродные нанотрубки

    Ребята по ходу хотят лифт до Луны строить?