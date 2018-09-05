Япония готова испытать первый в мире «космический лифт»
На сайте Phys.org, посвящённом свежим научно-техническим новостям, появилась информация о том, что учёные из Японии планируют провести испытания «космического лифта», став тем самым первопроходцами в этой области.
В ближайшее время мини-прототип такого «космического лифта», длина которого составляет 6 см, ширина и высота - 3 см, доставит на орбиту ракета Н-IIВ.
Ракета Н-IIВ японского космического агентства JAXA представляет собой одноразовую ракету-носитель среднего класса. С её помощью осуществляют запуск автоматического грузового корабля H-II Transfer Vehicle к орбитальной станции, а также выводят полезную нагрузку на геостационарную или опорную орбиту.
Движение «космического лифта» будет обеспечиваться за счёт натянутого между двумя спутниками кабеля и контролироваться камерами, установленными на аппаратах.
Успешные испытания такого «лифта» позволят в будущем осуществлять грузовые доставки в космос без помощи ракет.
Япония не собирается останавливаться на достигнутом. Так, строительная компания Obayashi уже сейчас занимается разработкой «космического лифта», который к 2050 году будет доставлять туристов в космос.
В компании заявили, что для создания троса длиной 96 тыс.километров, возможно, будут использоваться углеродные нанотрубки, являющиеся более прочными, чем сталь. Как эти тросы в будущем могут повлиять на авиационное движение, в компании не говорят.
В ближайшее время мини-прототип такого «космического лифта», длина которого составляет 6 см, ширина и высота - 3 см, доставит на орбиту ракета Н-IIВ.
Ракета Н-IIВ японского космического агентства JAXA представляет собой одноразовую ракету-носитель среднего класса. С её помощью осуществляют запуск автоматического грузового корабля H-II Transfer Vehicle к орбитальной станции, а также выводят полезную нагрузку на геостационарную или опорную орбиту.
Движение «космического лифта» будет обеспечиваться за счёт натянутого между двумя спутниками кабеля и контролироваться камерами, установленными на аппаратах.
Успешные испытания такого «лифта» позволят в будущем осуществлять грузовые доставки в космос без помощи ракет.
Япония не собирается останавливаться на достигнутом. Так, строительная компания Obayashi уже сейчас занимается разработкой «космического лифта», который к 2050 году будет доставлять туристов в космос.
В компании заявили, что для создания троса длиной 96 тыс.километров, возможно, будут использоваться углеродные нанотрубки, являющиеся более прочными, чем сталь. Как эти тросы в будущем могут повлиять на авиационное движение, в компании не говорят.
- Использованы фотографии:
- Obayashi Corporation
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