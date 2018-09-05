Отработали Су-34. Минобороны подтвердило факт нанесения ударов в Идлибе

Минобороны России подтвердило факты нанесения ударов российскими самолетами по целям в сирийской провинции Идлиб. Как заявил официальные представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, четыре российских самолета во вторник нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".Согласно сообщению российского военного ведомства, во вторник российские самолеты, взлетевшие с авиабазы "Хмеймим", нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористов в провинции Идлиб. Удар был нанесен по складам с беспилотниками, используемыми террористами в том числе и для нападений на авиабазу "Хмеймим", а также выявленным районам запуска беспилотников в направлении российской авиабазы. Отмечается, что были поражены объекты, расположенные вне населенных пунктов. Удары наносили российские бомбардировщики Су-34.Между тем, Минобороны России сообщает, что в ночь со вторника на среду, террористы в очередной раз попытались нанести урон российской авиабазе "Хмеймим" с помощью запущенных беспилотников. В ночное время два БПЛА пытались приблизиться к базе, но были обнаружены на значительном расстоянии от нее и уничтожены штатными зенитными средствами. Жертв и разрушений нет, база работает в штатном режиме.Всего за август было уничтожено 47 БПЛА террористов, пытавшихся пробиться к базе.