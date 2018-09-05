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Отработали Су-34. Минобороны подтвердило факт нанесения ударов в Идлибе

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Минобороны России подтвердило факты нанесения ударов российскими самолетами по целям в сирийской провинции Идлиб. Как заявил официальные представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, четыре российских самолета во вторник нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

Отработали Су-34. Минобороны подтвердило факт нанесения ударов в Идлибе


Согласно сообщению российского военного ведомства, во вторник российские самолеты, взлетевшие с авиабазы "Хмеймим", нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористов в провинции Идлиб. Удар был нанесен по складам с беспилотниками, используемыми террористами в том числе и для нападений на авиабазу "Хмеймим", а также выявленным районам запуска беспилотников в направлении российской авиабазы. Отмечается, что были поражены объекты, расположенные вне населенных пунктов. Удары наносили российские бомбардировщики Су-34.


Между тем, Минобороны России сообщает, что в ночь со вторника на среду, террористы в очередной раз попытались нанести урон российской авиабазе "Хмеймим" с помощью запущенных беспилотников. В ночное время два БПЛА пытались приблизиться к базе, но были обнаружены на значительном расстоянии от нее и уничтожены штатными зенитными средствами. Жертв и разрушений нет, база работает в штатном режиме.

Всего за август было уничтожено 47 БПЛА террористов, пытавшихся пробиться к базе.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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34 комментария
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  1. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 15:51
    +20
    Вообще то, по израильской традиции, можно было разнести в пыль полсирии, мотивируя угрозой применения беспилотников по нашей базе!А дальше проводить брифинги и т.д.
    1. Alber Офлайн
      Alber Сегодня, 15:56
      +6
      Цитата: dr.star75
      Вообще то, по израильской традиции, можно было разнести в пыль полсирии, мотивируя угрозой применения беспилотников по нашей базе!А дальше проводить брифинги и т.д.

      мочить как сидоровых коз! без сожаления и без раздумий. Брать пример с израйля
    2. Livonetc Офлайн
      Livonetc Сегодня, 15:57
      +7
      Нашли пример для подражания.
      То то они на протяжении своего существования имеют непрекращающиеся проблемы.
      Россия, в свое время справилась с собственной проблемой комплексом мер.
      Просто говоря и кнутом и пряником (собственно так и было в Чечне).
      А если разгромить пол Сирии, то о реальном урегулировании можно забыть
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 16:02
        +12
        Израиль на протяжении 50 лет имеет проблемы с соседями. Россия на протяжении 1000лет имеет проблемы со своими соседями. В чем подвох?
        1. Kuroneko Онлайн
          Kuroneko Сегодня, 16:15
          +4
          Скорее, наоборот. Это соседи имеют проблемы с Россией. Но попытки дранг нах Остена так и не оставляют.
          Впрочем, Россия - щедрая душа. На всех гостинцев хватит, только суньтесь.
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 16:18
            +2
            Так не кто и не запрещает обороняться. Вот под эту марку и нужно бомбить всех ненужных!
            1. maxim947 Онлайн
              maxim947 Сегодня, 16:40
              0
              "не кто" пишется слитно)) впрочем как и задуманное вами слово "никто", кстати, бомбомет то вырос?))
              1. dr.star75 Онлайн
                dr.star75 Сегодня, 16:49
                +1
                А Вы, как я понял, преподаватель русского языка в средней школе?Тогда огорчу, после слова "впрочем", нужно было поставить запятую, а после: "задуманное вами слово", нужно поставить двоеточие: и далее в кавычках -никто-.
                Прежде чем пытаться поучить русскому языку, для начало, неплохо бы самому ему научиться! hi
                1. maxim947 Онлайн
                  maxim947 Сегодня, 16:53
                  +1
                  Утер)) значит вырос)) что вы там, бомбить все подряд собрались? бандюки под юбки гражданских спрятались, а матрасы через "дорогу" разместились.
                  1. dr.star75 Онлайн
                    dr.star75 Сегодня, 17:05
                    +1
                    Думал не ответите, респект и уважуха за признание ошибок! hi hi hi По теме: нас там все равно за отморозков держат, и это притом, что пытаемся разбираться в сортах г*******на. я не советник МО, но по моему, нужно делать так: МО РФ объявляет квадрат 100х100км безлюдной зоной. Через 24 часа там нет жизни. И через 24 часа выжигает этот. район. Ну и так далее всю Сирию
        2. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 16:51
          +1
          Цитата: dr.star75
          Россия на протяжении 1000лет имеет проблемы

          Вы о чем? Удивительный вы наш. С кем Россия имеет проблемы? Крайнюю проблему мы решили в 1945ом, У вас какие проблемы с Россией? Давайте порешаем. Проблему на стол и обсудим.
      2. Маки Авелльевич Офлайн
        Маки Авелльевич Сегодня, 16:47
        0
        Цитата: Livonetc
        А если разгромить пол Сирии, то о реальном урегулировании можно забыть


        Сирия уже разгромлена и больше чем на половину.
        как будет по вашему выглядеть Идлиб в конце этого сраженя, какая судьба ждёт гражданское население числом под 2.5 милионов?
    3. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 15:58
      +3
      Цитата: dr.star75
      можно было разнести в пыль полсирии

      Полсирии то вам чем помешали. laughing В "Идлибском гадюшнике" надо работать тонко -как комар пи*сает
    4. MAZANDARAN Офлайн
      MAZANDARAN Сегодня, 15:58
      -1
      Вообщето весь мир об чём трещит?Об том как Россия якобы "уничтожает" мирное население Сирии!
    5. Пижон Офлайн
      Пижон Сегодня, 16:00
      +4
      Да уж, 47 БПЛА за месяц, как-то, хм... Перебор у нас с терпением, как мне кажется
      1. victor50 Офлайн
        victor50 Сегодня, 16:16
        +2
        Цитата: Пижон
        Да уж, 47 БПЛА за месяц, как-то, хм... Перебор у нас с терпением, как мне кажется

        Или недобор с высокоточными (и иными) ударами. Возможно, и с разведданными.
      2. Злой543 Онлайн
        Злой543 Сегодня, 16:18
        -1
        Панцирь гроза БПЛА angry
        1. Black Sniper Офлайн
          Black Sniper Сегодня, 16:43
          0
          Урякать нужно меньше, а вот бомбить и мочить тихим сапом по больше... hi
          1. Злой543 Онлайн
            Злой543 Сегодня, 16:55
            0
            Где тут уря? Констотация фактов и только. Только написано с иронией
    6. Кент0001 Офлайн
      Кент0001 Сегодня, 16:54
      0
      Почему израильской традиции? Основоположники такой войны были наглосаксы-вспомните Дрезден например....
  2. Sergerius Офлайн
    Sergerius Сегодня, 15:53
    0
    ПВО на стреме. Враг не пролетит без билета feel
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:45
      +1
      А евреи "зайцом" всё равно летают!!! am
  3. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:55
    +5
    В Хмеймиме видать давно ждали отмашки и разрешения утюжить этот серпентарий . Склады с БЛА и районы запуска в качестве первоочередных целей неспроста . Всю плешь проели - достали , короче ...
  4. SETTGF Офлайн
    SETTGF Сегодня, 16:00
    +1
    Скоро будем "гвозди" для "Панциря" испытывать...
    1. КВУ-НСвД Офлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 16:03
      0
      Откуда инфа ? Поделитесь ...
  5. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 16:00
    0
    Не сомневался в этом не разу... Чрезвычайно эффективное действие... А зачем их тогда там собирали? Разве не для этого?
  6. mitrich Офлайн
    mitrich Сегодня, 16:00
    +5
    За то время что Идлиб стоял не "целованный", думаю, там выявлено сотни целей. Вот их все и надо утюжить, невзирая, в жилом массиве ли, тогда точными ракетами, или вне деревень- городов, тогда чугунием, но этот гадюшник надо разнести "вдребезги и пополам" (С).
  7. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 16:02
    0
    Сейчас начнётся лай, как за Алеппо. "Белые каски" наснимают "жертвы русской авиации". Похоже, с "хим атакой" у них уже облом.
  8. megavolt823 Офлайн
    megavolt823 Сегодня, 16:04
    +1
    В Сирийскую авантюру , вложено много средств , времени и человеко-ресурса . С пыра и по быстрому там не чего не решить . Но и промедление смерти подобно . Получить успех в Сирии , получить удар в другом вопросе . Радость со слезами на глазах 2.0 ( в ином прочтении ) . Конца света не будет , богу самому интересно чем это всё закончится . Уже не смешно . hi
  9. Shahno Онлайн
    Shahno Сегодня, 16:17
    0
    Вот и хорошо, прямо таки синхронно уничтожили склады бпла и боеприпасы(в Хаме, Тартусе и Идлибе). Боевики получили свое, и шииты и сунниты...
  10. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 16:24
    +1
    надо наносить удары во всю мощь и ни на кого не оглядываться, а трампа послать лесом прилюдно лавров должен
  11. tolmachiev51 Офлайн
    tolmachiev51 Сегодня, 16:33
    +1
    Это черта нашего характера -терпим до упора ,потом звездюли от души !!! Израиль однако прав-бить надо сразу с полным уничтожением , дабы не было чувства безнаказанности
  12. Ипатий Онлайн
    Ипатий Сегодня, 16:42
    +1
    Почаще, новости такие, читать желаю я.
  13. tTшка Онлайн
    tTшка Сегодня, 16:58
    0
    Вот и настало время этого гадюшника !