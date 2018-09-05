Франция получила первые швейцарские УТС Pilatus
На один из военных аэродромов Франции прибыли из Швейцарии первые два учебно-тренировочных самолета (УТС) Pilatus PC-21, сообщает bmpd.
Всего Главное управление вооружений (DGA) Минобороны Франции заказало 17 таких УТС.
Самолеты будут эксплуатироваться компанией BMCSF (французское отделение британской группы Babcock), заключившей с DGA контракт на предоставление услуг по основной подготовке пилотов для ВВС Франции. Стоимость контракта на 8 лет – более €500 млн.
Ежегодный налет УТС по условиям контракта должен составлять от 11,5 до 13,5 тыс. часов, также предусматривается от 6200 до 8700 часов функционирования наземных тренажеров (будут поставлены вместе с самолетами). Ежегодно компания должна обеспечить подготовку 60 курсантов, а также квалификационную переподготовку 50 действующих летчиков.
После обучения на PC-21 пилоты будут проходить курс повышенной подготовки на реактивных самолетах Alpha Jet в учебном центре Военно-воздушных сил.
Всю партию учебных самолетов PC-21 швейцарская компания Pilatus Aircraft обязалась поставить к маю 2018 года.
В настоящее время BMCSF также выступает во Франции в качестве оператора гражданской вертолетной медицинской службы HEMS, располагая 27 специализированными винтокрылыми машинами на 24 площадках, расположенных в разных регионах страны.
Всего Главное управление вооружений (DGA) Минобороны Франции заказало 17 таких УТС.
Самолеты будут эксплуатироваться компанией BMCSF (французское отделение британской группы Babcock), заключившей с DGA контракт на предоставление услуг по основной подготовке пилотов для ВВС Франции. Стоимость контракта на 8 лет – более €500 млн.
Ежегодный налет УТС по условиям контракта должен составлять от 11,5 до 13,5 тыс. часов, также предусматривается от 6200 до 8700 часов функционирования наземных тренажеров (будут поставлены вместе с самолетами). Ежегодно компания должна обеспечить подготовку 60 курсантов, а также квалификационную переподготовку 50 действующих летчиков.
После обучения на PC-21 пилоты будут проходить курс повышенной подготовки на реактивных самолетах Alpha Jet в учебном центре Военно-воздушных сил.
Всю партию учебных самолетов PC-21 швейцарская компания Pilatus Aircraft обязалась поставить к маю 2018 года.
В настоящее время BMCSF также выступает во Франции в качестве оператора гражданской вертолетной медицинской службы HEMS, располагая 27 специализированными винтокрылыми машинами на 24 площадках, расположенных в разных регионах страны.
- Использованы фотографии:
- Malaury Buis / ВВС Франции
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