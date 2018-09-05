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Франция получила первые швейцарские УТС Pilatus

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На один из военных аэродромов Франции прибыли из Швейцарии первые два учебно-тренировочных самолета (УТС) Pilatus PC-21, сообщает bmpd.



Всего Главное управление вооружений (DGA) Минобороны Франции заказало 17 таких УТС.


Самолеты будут эксплуатироваться компанией BMCSF (французское отделение британской группы Babcock), заключившей с DGA контракт на предоставление услуг по основной подготовке пилотов для ВВС Франции. Стоимость контракта на 8 лет – более €500 млн.

Ежегодный налет УТС по условиям контракта должен составлять от 11,5 до 13,5 тыс. часов, также предусматривается от 6200 до 8700 часов функционирования наземных тренажеров (будут поставлены вместе с самолетами). Ежегодно компания должна обеспечить подготовку 60 курсантов, а также квалификационную переподготовку 50 действующих летчиков.

После обучения на PC-21 пилоты будут проходить курс повышенной подготовки на реактивных самолетах Alpha Jet в учебном центре Военно-воздушных сил.

Всю партию учебных самолетов PC-21 швейцарская компания Pilatus Aircraft обязалась поставить к маю 2018 года.

В настоящее время BMCSF также выступает во Франции в качестве оператора гражданской вертолетной медицинской службы HEMS, располагая 27 специализированными винтокрылыми машинами на 24 площадках, расположенных в разных регионах страны.
Использованы фотографии:
Malaury Buis / ВВС Франции
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5 комментариев
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  1. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 16:21
    +2
    hi ...Шустрый самолётик
    Модификация PC-21
    Размах крыла, м 9.10
    Длина самолета,м 11.20
    Высота самолета,м 3.75
    Площадь крыла,м2 15.22
    Масса, кг
    пустого самолета 2270
    нормальная взлетная 3100
    максимальная взлетная 4250
    Тип двигателя 1 ТВД Pratt & Whitney Canada PT6A-68B
    Мощность, л.с. 1 х 1600
    Максимальная скорость, км/ч 685
    Крейсерская скорость, км/ч 595
    Практическая дальность, км 1333
    Максимальная скороподъемность, м/мин 1219
    Практический потолок, м 11582
    Макс. эксплутационная перегрузка 8
    Экипаж, чел 2
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 16:28
      +1
      Самолёт как самолёт. Обычная летающая парта. А для "первоклассников" такие характеристики и ни к чему.
      1. NN52 Офлайн
        NN52 Сегодня, 16:44
        0
        Ну в принципе по характеристикам близко к Л 39, нашей "первоначальной" летающей парте...
        Для первоначальной летной подготовки курсантов самое то.
      2. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 16:44
        +1
        Цитата: sabakina
        Самолёт как самолёт. Обычная летающая парта. А для "первоклассников" такие характеристики и ни к чему.

        Не скажите Вячеслав. Пилотам нужно все и по максимуму . Вот только на винтовых учить начинать ошибка (это я как инструктор говорю). Движок и ТТХ мощные, но лучьше создать реактивный подешевле и с такими же ТТХ. пользы на порядок больше, даже тот же Л-29 пойдет, но на современном уровне, а это просто коммерция и с обучением (по крайней мере в военных училищах) рядом не стоит,, если только Рустов учить. Хотя как противопартизанский самолет пойдет...
  2. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 16:31
    0
    Обратил внимание, что в данной программе ,не обошлось без участия бритов..