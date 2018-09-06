РСЗО компании Jobaria Defense Systems: контракты им не светят
Объединенные Арабские Эмираты строят свою собственную оборонную промышленность, но ее пока нельзя назвать по-настоящему развитой. Во множестве направлений сохраняется зависимость от зарубежных поставок тех или иных изделий. Впрочем, предпринимаются попытки создания собственных образцов, предназначенных для замены импортного вооружения. Так, компания Jobaria Defense Systems в последние годы предложила несколько интересных боевых машин реактивной артиллерии.
По известным данным, сухопутные войска ОАЭ располагают достаточно крупной группировкой реактивных систем залпового огня разных типов и калибров. Наиболее массовыми образцами такого рода являются боевые машины Firos 25 итальянского производства, несущие 122-мм неуправляемые ракеты. Их насчитывается не менее 48 единиц. Также имеются сведения о поставке китайских РСЗО «Тип 90». В недавнем прошлом Эмираты получили от США более двух десятков машин M142 HIMARS с 227-мм ракетами. Эксплуатируется шесть систем 9К58 «Смерч» российского производства.
При этом на вооружении состоит всего несколько боевых машин, изготовленных ОАЭ самостоятельно. Более того, эти образцы появились сравнительно недавно. В обозримом будущем ожидается увеличение количества РСЗО отечественного производства, но новости о реальных событиях в этой сфере пока не поступали. Будут ли реализованы планы по увеличению доли собственной техники – покажет время.
Jobaria MCL
Первая успешная попытка создания собственной реактивной системы залпового огня была предпринята всего несколько лет назад. При этом авторы нового проекта поставили перед собой весьма амбициозные задачи. Результат конструкторских работ, проводившихся в соответствии с особым заданием, привлек внимание всего мира и наделал шума во всех смыслах.
В 2013 году на международной военно-технической выставке IDEX фирма Jobaria Defense Systems, входящая в группу компаний Al Jaber Group, представила опытный образец перспективной РСЗО, отличающейся чрезвычайно высоким боевым потенциалом. Для получения новых боевых характеристик фактически было предложено объединить несколько отдельных боевых машин в крупный образец. Среди прочего, это привело к получению узнаваемого внешнего вида и весьма серьезных ограничений эксплуатационного характера.
Изделие под названием Jobaria MCL (Multiple Cradle Launchers – «Несколько пусковых установок») стало результатом международного сотрудничества. Не имея особого опыта в деле создания ракет, эмиратская компания обратилась за помощью к турецкой Roketsan. Та представила необходимые ракеты, а также пусковые установки для них. Установки предлагалось монтировать на специальном полуприцепе, созданном компанией Jobaria. Также в комплекс включили седельный тягач, предназначенный для транспортировки платформы с пусковыми установками. Мобильность представленных образцов обеспечивалась машиной американской фирмы Oshkosh.
Главным элементом комплекса MCL является полуприцеп с целевым оборудованием. Ввиду большой массы вооружения и пусковых установок полуприцеп имеет пять собственных осей с двускатными колесами. На нем устанавливается почти все целевое оснащение комплекса, за исключением средств управления огнем. Так, в передней части полуприцепа, непосредственно над шкворнем, имеется крупный корпус с вспомогательной силовой установкой. Оставшаяся площадка отдается под четыре пусковые установки. Полуприцеп укомплектован тремя парами гидравлических домкратов для вывешивания перед стрельбой.
Каждая из установок строится на основе собственного опорно-поворотного устройства, обеспечивающего горизонтальную наводку. На нем монтируется качающаяся рама с тремя пакетами направляющих. В пакетах, предположительно оснащенных легкой броней, устанавливается по 20 трубчатых направляющих: четыре горизонтальных ряда по пять труб в каждом. Установки смонтированы на платформе одна за одной. При этом первая и третья установлены со сдвигом вправо, а вторая и четвертая – влево.
Согласно официальной информации, РСЗО Jobaria MCL предназначается для использования неуправляемых ракет Roketsan TR-122, фактически являющихся копией снарядов для советской / российской системы «Град». Ракета калибром 122 мм способна лететь на дальность от 16 до 40 км. Существуют боеприпасы с осколочно-фугасной и кассетной боевыми частями. Боекомплект эмиратской системы залпового огня, готовый к немедленному применению, состоит из 240 снарядов.
В кабине тягача РСЗО располагаются три рабочих места экипажа и аппаратура дистанционного управления пусковыми установками. Там же находятся средства навигации, связанные со средствами управления огнем. Имеющиеся системы позволяют вести огонь с темпом до двух выстрелов в секунду. Обеспечена возможность выбора метода стрельбы. Расчет может использовать любое количество ракет с любым числом пусковых установок. При этом на полный залп из всех четырех пусковых установок уходит не менее двух минут.
В состав нового комплекса вошла транспортно-заряжающая машина, построенная на основе аналогичного полуприцепа. На буксируемой платформе разместили устройства для хранения 240 реактивных снарядов и кран для их перегрузки на боевую машину. Унификация по шасси и тягачу обеспечивает возможность совместной работы РСЗО и ТЗМ в любых допустимых условиях.
Наличие нескольких пусковых установок привело к получению соответствующих габаритов. Общая длина комплекса в транспортном и боевом положении – около 30 м. Масса – 105 т. При этом достаточно мощный тягач позволяет двигаться по шоссе со скоростью до 80 км/ч. Разработчики не уточняли, как сильно ухудшаются ходовые качества на пересеченной местности.
На выставке IDEX-2013 присутствовало сразу две реактивные системы залпового огня Jobaria MCL. При этом утверждалось, что некоторое количество такой техники уже передано сухопутным войскам ОАЭ. Последующие события и сообщения показали, что на вооружение приняли именно те машины, которые присутствовали на выставке. Информация о сборке новых образцов в последние годы не поступала. По всей видимости, уникальная система залпового огня так и осталась в количестве двух экземпляров.
Полуприцеп с пусковыми установками. Фото Military-today.com
Согласно сообщениям зарубежных СМИ, боевые машины Jobaria MCL уже использовались в бою. Одна или две РСЗО этого типа участвовали в интервенции в Йемен. Результаты их боевого применения неизвестны, но можно предположить, что по эффективности одна MCL соответствует нескольким другим системам с 122-мм ракетами. Несколько дней назад появились сведения о новом развертывании таких систем на территории Йемена.
Следует отметить, что проект компании Jobaria Defense Systems сразу подвергся критике. Фактически единственным преимуществом комплекса MCL являлся большой боекомплект, готовый к применению. Однако за него пришлось заплатить снижением мобильности, особенно на сложных ландшафтах, а также заметностью. Кроме того, имеет место сомнительная живучесть: батарея «традиционных» РСЗО, попав под ответный удар противника, может частично сохранить боеспособность, тогда как MCL будет выведена из строя полностью.
Вероятно, именно не самое удачное соотношение боевых и эксплуатационных характеристик, сопровождаемых достаточно высокой ценой, сказалось на объемах выпуска техники. Известно о существовании только двух Jobaria MCL. По всей видимости, после 2013 года такие машины не строились.
Jobaria MCL с ракетами TR-300
На той же выставке IDEX-2013 компания Jobaria Land Systems представила рекламные материалы по другому проекту перспективной системы залпового огня, отличающейся повышенными боевыми качествами. В этом проекте рост характеристик обеспечивался применением более крупных и тяжелых ракет.
Такой проект вновь предусматривал использование крупного пятиосного полуприцепа с тремя парами гидравлических домкратов. В передней части платформы располагался блок с энергетическими системами, а основная площадка отдавалась под четыре пусковые установки измененной конструкции. Во втором проекте планировалось использовать более крупные ракеты с повышенными характеристиками, в результате чего установки были переработаны.
Предполагавшийся облик полуприцепа с пусковыми установками для 300-мм ракет. Рисунок Network54.com
Конструкторы сохранили опорно-поворотные платформы, но качающиеся части были доработаны. Теперь на них предлагалось устанавливать по четыре крупных транспортно-пусковых контейнера: по два вертикально на каждом борту. Большие размеры контейнеров и невозможность увеличения платформы привели к тому, что в транспортном положении ракеты размещаются в шахматном порядке. Вероятно, это могло приводить к сложностям при развертывании комплекса на позиции и наводке установок.
В этой версии эмиратская РСЗО должна была использовать реактивные снаряды Roketsan TR-300 калибром 300 мм. По данным разработчика, такие изделия имеют систему коррекции траектории и способны лететь на расстояние более 100 км. К цели доставляется осколочно-фугасная или кассетная боевая часть массой 150 кг. 300-мм версия РСЗО Jobaria MCL должна была нести 16 подобных ракет с возможностью запуска любого количества в одном залпе.
Информация по проекту MCL под ракеты TR-300 была представлена еще в 2013 году, но готовый образец подобной боевой машины пока отсутствует. Более того, с определенного времени компания-разработчик прекратила демонстрацию рекламных материалов. По всей видимости, подобный проект реактивной системы залпового огня посчитали неудачным и непригодным для реальной эксплуатации. В результате этого армии ОАЭ приходится довольствоваться лишь системой под 122-мм ракеты.
Jobaria TCL
В феврале прошлого года компания Jobaria Defense Systems предложила третий вариант реактивной системы залпового огня с повышенными боевыми характеристиками. Представленная разработка тоже имела характерный облик, но отличалась от предыдущих образцов более скромными размерами и возможностями. При этом речь шла о применении некоторых уже опробованных на практике идей и решений.
В феврале прошлого года на выставке IDEX-2017 впервые были показаны макеты новой РСЗО, сочетавшей сравнительно крупный калибр ракет с не самыми большими общими габаритами. Этот комплекс получил название Jobaria TCL (Twin Cradle Launchers – «Сдвоенные пусковые установки»). Как следует из названия, главной целью проекта было двукратное сокращение числа установок в сравнении с существующим образцом.
Макеты комплекса Jobaria TCL. Слева - транспортно-заряжающая, справа - боевая машина. Фото Armyrecognition.com
Проект Jobaria TCL предусматривает использование укороченного трехосного полуприцепа. Уменьшение его габаритов позволило сократить количество домкратов до четырех. На прицепе, как и ранее, помещается отдельный корпус с вспомогательной силовой установкой и прочими агрегатами. Площадка полуприцепа отдана под два опорно-поворотных устройства пусковых установок.
По своей компоновке установки РСЗО TCL были похожи на агрегаты MCL в модификации под TR-300. На качающихся частях установок так же предлагалось закреплять по две пары контейнеров с ракетами. Общий боекомплект должен состоять из восьми ракет на двух установках с дистанционным управлением. В связи с ограниченной длиной полуприцепа в транспортном положении ТПК должны размещаться в шахматном порядке, с частичным перекрытием.
Также была представлена унифицированная с РСЗО транспортно-заряжающая машина. На аналогичном полуприцепе предлагалось устанавливать кожух с силовой установкой, кран и крепления для перевозки восьми ТПК с ракетами. Таким образом, общий боезапас комплекса из двух машин мог обеспечить два полных залпа.
Согласно информации прошлого года, проект Jobaria TCL предусматривал возможность использования ракет двух типов. Была обеспечена совместимость с турецкими TR-300 калибра 300 мм. Кроме того, возможно использование ракет A-300 китайской разработки. Представленные макеты представляли РСЗО, использующую именно A-300. Подобные ракеты, оснащенные средствами коррекции траектории, способны поражать цели на дальностях до 290 км.
Макеты боевой и вспомогательной машин нового типа были впервые показаны в прошлом году. Тогда же утверждалось, что компания Jobaria Defense Systems уже получила заказ на поставку такой технике одной из ближневосточных стран. С тех пор новая информация о проекте TCL не поступала. О строительстве и испытаниях опытных образцов не сообщалось. Информация о выполнении контракта, о наличии которого говорилось в прошлом, тоже отсутствует.
Чрезмерно смелые идеи
Проекты реактивных систем залпового огня линейки Jobaria объединяет ряд общих идей и технических решений. При этом некоторые предложения конструкторов вместе с ожидаемыми результатами приносят определенные проблемы. Все три известных проекта – лишь один из которых был доведен до строительства реального образца – имеют серьезные недостатки инженерного и эксплуатационного характера.
РСЗО TCL, вид с другого ракурса. Фото Armyrecognition.com
Первый образец семейства, получивший четыре пусковые установки для 240 ракет, отличается большими габаритами и малой проходимостью. Это ограничивает круг решаемых задач, а также приводит к повышенным рискам. Чрезмерно сложная и дорогая боевая машина может пострадать от любого ответного удара со стороны развитого противника. Фактически единственными ее плюсами оказываются большие объемы залпа и экономия на эксплуатации одного тягача вместо нескольких.
Модификация Jobaria MCL под 300-мм ракеты сохраняла все основные недостатки базового образца. Впрочем, серьезный рост дальности стрельбы в известной мере снижал риски для боевой машины. Такая версия РСЗО могла бы представлять интерес для армии, но от нее по каким-то причинам отказались. В то же время, продолжилась эксплуатация пары не самых удачных MCL.
«Прошлогодний» образец системы залпового огня с двумя пусковыми установками, в целом, выглядит любопытно, но и он не лишен недостатков. Прежде всего, следует обратить внимание на использование двух пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой. Все существующие зарубежные системы с похожими возможностями комплектуются лишь одной установкой, на которой помещается весь боекомплект. Это упрощает конструкцию и удешевляет производство с эксплуатацией. По какой причине компания Jobaria Defense Systems решила сохранить не самое удачное решение – неизвестно.
РСЗО семейства Jobaria, несмотря на их характерный облик и достаточно высокие боевые качества, все же нельзя назвать в полной мере удачными. Более того, подобные выводы подтверждаются практикой. Даже через пять лет после «премьерного показа» существует всего лишь две боевые машины типа Jobaria MCL – заказчик в лице армии ОАЭ не пожелал приобретать новые образцы этого типа. Проект MCL под более мощные и дальнобойные ракеты остался на бумаге, а статус комплекса TCL пока под вопросом. За полтора года, прошедших после демонстрации макета и объявления о наличии заказа, не появились даже опытные образцы, не говоря уже о серийной технике.
Таким образом, реактивные системы залпового огня от компании Jobaria Defense Systems можно отнести к категории примечательных, но не самых удачных проектов. Попытка повысить боевые качества техники, поставив во главу угла один из основных параметров, привела к появлению массы серьезных недостатков, которые к тому же сохраняются в новых проектах. В результате главным достижением всей линейки РСЗО Jobaria стало повышенное внимание публики, но не крупные контракты на поставку.
По материалам сайтов:
http://military-today.com/
http://globalsecurity.org/
https://armyrecognition.com/
https://defense-update.com/
http://roketsan.com.tr/
https://bmpd.livejournal.com/
По известным данным, сухопутные войска ОАЭ располагают достаточно крупной группировкой реактивных систем залпового огня разных типов и калибров. Наиболее массовыми образцами такого рода являются боевые машины Firos 25 итальянского производства, несущие 122-мм неуправляемые ракеты. Их насчитывается не менее 48 единиц. Также имеются сведения о поставке китайских РСЗО «Тип 90». В недавнем прошлом Эмираты получили от США более двух десятков машин M142 HIMARS с 227-мм ракетами. Эксплуатируется шесть систем 9К58 «Смерч» российского производства.
При этом на вооружении состоит всего несколько боевых машин, изготовленных ОАЭ самостоятельно. Более того, эти образцы появились сравнительно недавно. В обозримом будущем ожидается увеличение количества РСЗО отечественного производства, но новости о реальных событиях в этой сфере пока не поступали. Будут ли реализованы планы по увеличению доли собственной техники – покажет время.
Jobaria MCL
Первая успешная попытка создания собственной реактивной системы залпового огня была предпринята всего несколько лет назад. При этом авторы нового проекта поставили перед собой весьма амбициозные задачи. Результат конструкторских работ, проводившихся в соответствии с особым заданием, привлек внимание всего мира и наделал шума во всех смыслах.
В 2013 году на международной военно-технической выставке IDEX фирма Jobaria Defense Systems, входящая в группу компаний Al Jaber Group, представила опытный образец перспективной РСЗО, отличающейся чрезвычайно высоким боевым потенциалом. Для получения новых боевых характеристик фактически было предложено объединить несколько отдельных боевых машин в крупный образец. Среди прочего, это привело к получению узнаваемого внешнего вида и весьма серьезных ограничений эксплуатационного характера.
Изделие под названием Jobaria MCL (Multiple Cradle Launchers – «Несколько пусковых установок») стало результатом международного сотрудничества. Не имея особого опыта в деле создания ракет, эмиратская компания обратилась за помощью к турецкой Roketsan. Та представила необходимые ракеты, а также пусковые установки для них. Установки предлагалось монтировать на специальном полуприцепе, созданном компанией Jobaria. Также в комплекс включили седельный тягач, предназначенный для транспортировки платформы с пусковыми установками. Мобильность представленных образцов обеспечивалась машиной американской фирмы Oshkosh.
Главным элементом комплекса MCL является полуприцеп с целевым оборудованием. Ввиду большой массы вооружения и пусковых установок полуприцеп имеет пять собственных осей с двускатными колесами. На нем устанавливается почти все целевое оснащение комплекса, за исключением средств управления огнем. Так, в передней части полуприцепа, непосредственно над шкворнем, имеется крупный корпус с вспомогательной силовой установкой. Оставшаяся площадка отдается под четыре пусковые установки. Полуприцеп укомплектован тремя парами гидравлических домкратов для вывешивания перед стрельбой.
Каждая из установок строится на основе собственного опорно-поворотного устройства, обеспечивающего горизонтальную наводку. На нем монтируется качающаяся рама с тремя пакетами направляющих. В пакетах, предположительно оснащенных легкой броней, устанавливается по 20 трубчатых направляющих: четыре горизонтальных ряда по пять труб в каждом. Установки смонтированы на платформе одна за одной. При этом первая и третья установлены со сдвигом вправо, а вторая и четвертая – влево.
Согласно официальной информации, РСЗО Jobaria MCL предназначается для использования неуправляемых ракет Roketsan TR-122, фактически являющихся копией снарядов для советской / российской системы «Град». Ракета калибром 122 мм способна лететь на дальность от 16 до 40 км. Существуют боеприпасы с осколочно-фугасной и кассетной боевыми частями. Боекомплект эмиратской системы залпового огня, готовый к немедленному применению, состоит из 240 снарядов.
В кабине тягача РСЗО располагаются три рабочих места экипажа и аппаратура дистанционного управления пусковыми установками. Там же находятся средства навигации, связанные со средствами управления огнем. Имеющиеся системы позволяют вести огонь с темпом до двух выстрелов в секунду. Обеспечена возможность выбора метода стрельбы. Расчет может использовать любое количество ракет с любым числом пусковых установок. При этом на полный залп из всех четырех пусковых установок уходит не менее двух минут.
В состав нового комплекса вошла транспортно-заряжающая машина, построенная на основе аналогичного полуприцепа. На буксируемой платформе разместили устройства для хранения 240 реактивных снарядов и кран для их перегрузки на боевую машину. Унификация по шасси и тягачу обеспечивает возможность совместной работы РСЗО и ТЗМ в любых допустимых условиях.
Наличие нескольких пусковых установок привело к получению соответствующих габаритов. Общая длина комплекса в транспортном и боевом положении – около 30 м. Масса – 105 т. При этом достаточно мощный тягач позволяет двигаться по шоссе со скоростью до 80 км/ч. Разработчики не уточняли, как сильно ухудшаются ходовые качества на пересеченной местности.
На выставке IDEX-2013 присутствовало сразу две реактивные системы залпового огня Jobaria MCL. При этом утверждалось, что некоторое количество такой техники уже передано сухопутным войскам ОАЭ. Последующие события и сообщения показали, что на вооружение приняли именно те машины, которые присутствовали на выставке. Информация о сборке новых образцов в последние годы не поступала. По всей видимости, уникальная система залпового огня так и осталась в количестве двух экземпляров.
Полуприцеп с пусковыми установками. Фото Military-today.com
Согласно сообщениям зарубежных СМИ, боевые машины Jobaria MCL уже использовались в бою. Одна или две РСЗО этого типа участвовали в интервенции в Йемен. Результаты их боевого применения неизвестны, но можно предположить, что по эффективности одна MCL соответствует нескольким другим системам с 122-мм ракетами. Несколько дней назад появились сведения о новом развертывании таких систем на территории Йемена.
Следует отметить, что проект компании Jobaria Defense Systems сразу подвергся критике. Фактически единственным преимуществом комплекса MCL являлся большой боекомплект, готовый к применению. Однако за него пришлось заплатить снижением мобильности, особенно на сложных ландшафтах, а также заметностью. Кроме того, имеет место сомнительная живучесть: батарея «традиционных» РСЗО, попав под ответный удар противника, может частично сохранить боеспособность, тогда как MCL будет выведена из строя полностью.
Вероятно, именно не самое удачное соотношение боевых и эксплуатационных характеристик, сопровождаемых достаточно высокой ценой, сказалось на объемах выпуска техники. Известно о существовании только двух Jobaria MCL. По всей видимости, после 2013 года такие машины не строились.
Jobaria MCL с ракетами TR-300
На той же выставке IDEX-2013 компания Jobaria Land Systems представила рекламные материалы по другому проекту перспективной системы залпового огня, отличающейся повышенными боевыми качествами. В этом проекте рост характеристик обеспечивался применением более крупных и тяжелых ракет.
Такой проект вновь предусматривал использование крупного пятиосного полуприцепа с тремя парами гидравлических домкратов. В передней части платформы располагался блок с энергетическими системами, а основная площадка отдавалась под четыре пусковые установки измененной конструкции. Во втором проекте планировалось использовать более крупные ракеты с повышенными характеристиками, в результате чего установки были переработаны.
Предполагавшийся облик полуприцепа с пусковыми установками для 300-мм ракет. Рисунок Network54.com
Конструкторы сохранили опорно-поворотные платформы, но качающиеся части были доработаны. Теперь на них предлагалось устанавливать по четыре крупных транспортно-пусковых контейнера: по два вертикально на каждом борту. Большие размеры контейнеров и невозможность увеличения платформы привели к тому, что в транспортном положении ракеты размещаются в шахматном порядке. Вероятно, это могло приводить к сложностям при развертывании комплекса на позиции и наводке установок.
В этой версии эмиратская РСЗО должна была использовать реактивные снаряды Roketsan TR-300 калибром 300 мм. По данным разработчика, такие изделия имеют систему коррекции траектории и способны лететь на расстояние более 100 км. К цели доставляется осколочно-фугасная или кассетная боевая часть массой 150 кг. 300-мм версия РСЗО Jobaria MCL должна была нести 16 подобных ракет с возможностью запуска любого количества в одном залпе.
Информация по проекту MCL под ракеты TR-300 была представлена еще в 2013 году, но готовый образец подобной боевой машины пока отсутствует. Более того, с определенного времени компания-разработчик прекратила демонстрацию рекламных материалов. По всей видимости, подобный проект реактивной системы залпового огня посчитали неудачным и непригодным для реальной эксплуатации. В результате этого армии ОАЭ приходится довольствоваться лишь системой под 122-мм ракеты.
Jobaria TCL
В феврале прошлого года компания Jobaria Defense Systems предложила третий вариант реактивной системы залпового огня с повышенными боевыми характеристиками. Представленная разработка тоже имела характерный облик, но отличалась от предыдущих образцов более скромными размерами и возможностями. При этом речь шла о применении некоторых уже опробованных на практике идей и решений.
В феврале прошлого года на выставке IDEX-2017 впервые были показаны макеты новой РСЗО, сочетавшей сравнительно крупный калибр ракет с не самыми большими общими габаритами. Этот комплекс получил название Jobaria TCL (Twin Cradle Launchers – «Сдвоенные пусковые установки»). Как следует из названия, главной целью проекта было двукратное сокращение числа установок в сравнении с существующим образцом.
Макеты комплекса Jobaria TCL. Слева - транспортно-заряжающая, справа - боевая машина. Фото Armyrecognition.com
Проект Jobaria TCL предусматривает использование укороченного трехосного полуприцепа. Уменьшение его габаритов позволило сократить количество домкратов до четырех. На прицепе, как и ранее, помещается отдельный корпус с вспомогательной силовой установкой и прочими агрегатами. Площадка полуприцепа отдана под два опорно-поворотных устройства пусковых установок.
По своей компоновке установки РСЗО TCL были похожи на агрегаты MCL в модификации под TR-300. На качающихся частях установок так же предлагалось закреплять по две пары контейнеров с ракетами. Общий боекомплект должен состоять из восьми ракет на двух установках с дистанционным управлением. В связи с ограниченной длиной полуприцепа в транспортном положении ТПК должны размещаться в шахматном порядке, с частичным перекрытием.
Также была представлена унифицированная с РСЗО транспортно-заряжающая машина. На аналогичном полуприцепе предлагалось устанавливать кожух с силовой установкой, кран и крепления для перевозки восьми ТПК с ракетами. Таким образом, общий боезапас комплекса из двух машин мог обеспечить два полных залпа.
Согласно информации прошлого года, проект Jobaria TCL предусматривал возможность использования ракет двух типов. Была обеспечена совместимость с турецкими TR-300 калибра 300 мм. Кроме того, возможно использование ракет A-300 китайской разработки. Представленные макеты представляли РСЗО, использующую именно A-300. Подобные ракеты, оснащенные средствами коррекции траектории, способны поражать цели на дальностях до 290 км.
Макеты боевой и вспомогательной машин нового типа были впервые показаны в прошлом году. Тогда же утверждалось, что компания Jobaria Defense Systems уже получила заказ на поставку такой технике одной из ближневосточных стран. С тех пор новая информация о проекте TCL не поступала. О строительстве и испытаниях опытных образцов не сообщалось. Информация о выполнении контракта, о наличии которого говорилось в прошлом, тоже отсутствует.
Чрезмерно смелые идеи
Проекты реактивных систем залпового огня линейки Jobaria объединяет ряд общих идей и технических решений. При этом некоторые предложения конструкторов вместе с ожидаемыми результатами приносят определенные проблемы. Все три известных проекта – лишь один из которых был доведен до строительства реального образца – имеют серьезные недостатки инженерного и эксплуатационного характера.
РСЗО TCL, вид с другого ракурса. Фото Armyrecognition.com
Первый образец семейства, получивший четыре пусковые установки для 240 ракет, отличается большими габаритами и малой проходимостью. Это ограничивает круг решаемых задач, а также приводит к повышенным рискам. Чрезмерно сложная и дорогая боевая машина может пострадать от любого ответного удара со стороны развитого противника. Фактически единственными ее плюсами оказываются большие объемы залпа и экономия на эксплуатации одного тягача вместо нескольких.
Модификация Jobaria MCL под 300-мм ракеты сохраняла все основные недостатки базового образца. Впрочем, серьезный рост дальности стрельбы в известной мере снижал риски для боевой машины. Такая версия РСЗО могла бы представлять интерес для армии, но от нее по каким-то причинам отказались. В то же время, продолжилась эксплуатация пары не самых удачных MCL.
«Прошлогодний» образец системы залпового огня с двумя пусковыми установками, в целом, выглядит любопытно, но и он не лишен недостатков. Прежде всего, следует обратить внимание на использование двух пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой. Все существующие зарубежные системы с похожими возможностями комплектуются лишь одной установкой, на которой помещается весь боекомплект. Это упрощает конструкцию и удешевляет производство с эксплуатацией. По какой причине компания Jobaria Defense Systems решила сохранить не самое удачное решение – неизвестно.
РСЗО семейства Jobaria, несмотря на их характерный облик и достаточно высокие боевые качества, все же нельзя назвать в полной мере удачными. Более того, подобные выводы подтверждаются практикой. Даже через пять лет после «премьерного показа» существует всего лишь две боевые машины типа Jobaria MCL – заказчик в лице армии ОАЭ не пожелал приобретать новые образцы этого типа. Проект MCL под более мощные и дальнобойные ракеты остался на бумаге, а статус комплекса TCL пока под вопросом. За полтора года, прошедших после демонстрации макета и объявления о наличии заказа, не появились даже опытные образцы, не говоря уже о серийной технике.
Таким образом, реактивные системы залпового огня от компании Jobaria Defense Systems можно отнести к категории примечательных, но не самых удачных проектов. Попытка повысить боевые качества техники, поставив во главу угла один из основных параметров, привела к появлению массы серьезных недостатков, которые к тому же сохраняются в новых проектах. В результате главным достижением всей линейки РСЗО Jobaria стало повышенное внимание публики, но не крупные контракты на поставку.
По материалам сайтов:
http://military-today.com/
http://globalsecurity.org/
https://armyrecognition.com/
https://defense-update.com/
http://roketsan.com.tr/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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