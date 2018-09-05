Видео

Кедми: Наивность России просто поражает!

28
В программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 2 сентября общественный деятель Яков Кедми заявил, что, наверное, он никогда не привыкнет к наивности России в украинском вопросе. В ответ на убийство лидера ДНР Александра Захарченко многие российские политики говорят, мол, как посмели убить человека, с которым подписывали Минские соглашения. Кедми напомнил, что ранее представители четырех государств подписали соглашение с законным президентом Украины Виктором Януковичем, а уже на следующий день после этого Януковичу пришлось срочно спасать свою жизнь.

Кедми предположил, что после гибели Захарченко «ничего не будет» (имея в виду российский ответ). Ведь ранее украинские спецслужбы совершали теракты и в Крыму, и в других российских регионах — а адекватного ответа не последовало.

По поводу того, будут ли натовские базы на территории Украины, Кедми сказал: в этом вопросе формулировка более тонкая. Баз НАТО, возможно, и не будет, но украинские власти разместят базы стран — членов НАТО. И что останется делать России? Снова взывать к Минским соглашениям?


Говоря о самих этих соглашениях, Кедми отметил, что они имели лишь одну цель: временно прекратить кровопролитие. Но они не могут быть решением проблемы. Бесполезно и обращаться к западным «партнерам», жалуясь на неисполнение Минских договоренностей.

При этом он выступил против одного лишь признания ДНР и ЛНР, поскольку это было бы предательством пророссийского населения Харькова, Одессы, Днепропетровска, Николаева, Запорожья и других украинских регионов. Нужно давать реальный, адекватный ответ бандеровской хунте на все ее антироссийские шаги. В противном случае иностранные базы будут слишком близко к Москве - под Харьковом, Славянском и Полтавой.

Мы в Яндекс Дзен
1 июня - День памяти великого князя Дмитрия Донского
Геноцид китайского народа в 1937-1945 годах
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

28 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Wiruz Офлайн
    Wiruz Сегодня, 16:12
    +11
    Всё-таки поляк иногда дело говорить. Сколько там уголовных дел Следственный Комитет РФ завёл на нынешнюю украинскую элиту с 2014 года? И чё? Результат есть? Опять только ура-патриотичные сайты будут пестреть заголовками вроде "Ответ России на смерть Захарченко поразил мир!!" - этим дело и кончится
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 16:13
      -2
      Предлагает воевать?
      1. Мистер Кредо Онлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 16:27
        +5
        Войны бывают разные. Вот Украина стала марионеткой США. Это война или добрая воля? Сегодня на Украине море штатовских военных. Те кто в теме могут выложить места их дислокации и динамику ротаций, и передвижений. По ТВ это уже озвучивают. На сайте ВО про это похоже никто не знает и считают там только одни западенцы рулят. Поэтому война на Украине уже идёт, и не в пользу России. Можно уже сказать что Украину Россия уже позорно продула. На очереди Казахстан и Армения. Вообще интересная война получается. Штаты завоевали Украину без ввода своих войск. Но войска НАТО там сегодня присутствуют. Если Россия пойдёт в наступление на Киев, это будет считаться вторжением по всем канонам. Вот такая интересная война сегодня идёт. И на данный момент Запад сильно побеждает Россию.
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 16:36
          +1
          Ваше предположение, что нам делать?
          1. bulvas Офлайн
            bulvas Сегодня, 16:49
            +1
            Конечно, хотелось бы увидеть более решительные действия нашего руководства, если они целесообразны, а не ради шоу и криков о величии и мощи,
            но появляется впечатление, что Кедми нас постоянно подталкивает к серьезному конфликту.


            Он конечно опытный и умный аналитик, но, думается, что у нас есть не менее достойные специалисты, а кроме того, наше руководство еще и несет ответственность за страну

          2. Мистер Кредо Онлайн
            Мистер Кредо Сегодня, 16:50
            0
            Что нам делать? Учится современным методам ведения войны. Есть очень хорошие учителя по этой теме. Наверно уже тома диссертаций написали на эту тему.
      2. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 16:34
        +2
        Цитата: Злой543
        Предлагает воевать?

        Зачем воевать, достаточно принять в состав России или признать отдельным государством.. Вы прям тоже такой же наивный, как те про которых Кедми говорит)). А не делают этого, потому что нельзя.. Провели черту..мол дальше пойдете, арестуем всю собственность за границей..
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 16:43
          +1
          Тогда нужно принимать всю Украину, меньше смысла нет. Но возникает вопрос, а оно нам надо?
          1. Мистер Кредо Онлайн
            Мистер Кредо Сегодня, 16:56
            0
            Ну зачем мелочится!? Может восстановится в границах СССР, а потом РИ? Ведь предки зачем то это делали? Зачем им это было надо? Почему нам ничего не надо? Тут некоторые орут что большевики развалили РИ которую тыщу лет собирали! Но либералы продали ещё большие территории и не восстановили даже части того чего отбили большевики!
      3. anshe1764 Онлайн
        anshe1764 Сегодня, 16:48
        0
        так понимаю,что вы и за себя то не пойдёте???
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 16:59
          0
          Родной вы пишите с большой буквы. Сколько у Вас боевых? Или сколько личного состава у Вас поменялось по причине гибели или ранения?
          1. anshe1764 Онлайн
            anshe1764 Сегодня, 17:17
            0
            нашли родного... Ну а вас видимо крепко чем то...
    2. НасРать Офлайн
      НасРать Сегодня, 16:15
      +4
      Цитата: Wiruz
      Всё-таки поляк иногда дело говорить.


    3. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 16:36
      +2
      Цитата: Wiruz
      Всё-таки поляк иногда дело говорить.

      У меня только один вопрос: с чего вы взяли, что он поляк?
      1. Wiruz Офлайн
        Wiruz Сегодня, 16:47
        0
        У меня только один вопрос: с чего вы взяли, что он поляк?

        Виноват, второй раз за день путаю Якуба Корейбу с Яковом Кедми hi
  2. Комментарий был удален.
    1. Wiruz Офлайн
      Wiruz Сегодня, 16:16
      +3
      Тоже смотрю иногда laughing Исключительно из-за Сатановского winked
  3. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 16:31
    -3
    Этот польский еврей-еще тот, провокатор. yes
    1. bulvas Офлайн
      bulvas Сегодня, 16:53
      +2
      Цитата: Улиточник N9
      Этот польский еврей-еще тот, провокатор. yes


      Кедми - бывший москвич, кажется, с Таганки

    2. weddu Онлайн
      weddu Сегодня, 17:01
      +1
      Яков Кедми. Родился 5 марта 1947 года в Москве в семье инженерно-технических работников. Учился заочно в МИИТе и работал на заводе бетонщиком-арматурщиком, поскольку был старшим из троих детей и помогал обеспечивать семью.
      19 февраля 1967 года пришёл в израильское посольство в Москве и сказал, что хочет эмигрировать в Израиль]. Попытка советского охранника задержать его не принесла успеха. Используя русский мат, Яков Казаков прорвался на территорию посольства, где с ним встретился израильский дипломат....
  4. yehat Офлайн
    yehat Сегодня, 16:34
    0
    Яков Кедми, ваш совет красив, но в отличие от Израиля, у РФ стоит остро вопрос - где и как их всех потом хоронить?
  5. Николай Петров Онлайн
    Николай Петров Сегодня, 16:36
    +4
    Какая наивность?! Вы о чём? Видимо гарант не всесилен в противоборстве с "наивными" "владельцами" Российских недр, заводов, газет пароходов и колониальной конституцией обр. 1993 г. Скорее всего в этих самых "владельцах", вернее в наворованных грошах, хранящихся на западе, таится эта самая пресловутая "наивность". Моё мнение - никому не навязываю.
    1. Мистер Кредо Онлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 17:01
      +2
      Короче говоря. Какая может быть самостоятельность если твои финансовые яйца зажаты в тисках? Ну так сами хотели зажатой надёжности. Там зажимают (неприкосновенность частной собственности) надёжно! Ну вот она и неприкосновенна, ваша собственность!
  6. indeveral Офлайн
    indeveral Сегодня, 16:39
    +5
    Поражает не наивность России, а продажность ее "елитки". Хотя, нет, уже давно не поражает. И, ведь в конечном итоге, все кончится прямым столкновением ВС России и Украины. Только вот крови уже прольется гораздо больше, чем в случае решения вопроса в 2014. Правильно сказал Черчиль, кто между позором и войной выбирает позор, тот получит и войну, и позор.
    1. kapitan92 Онлайн
      kapitan92 Сегодня, 16:59
      +3
      Цитата: indeveral
      Поражает не наивность России, а продажность ее "елитки".

      Свое жилье в Австрии и Великобритании есть у первого вице-премьера Игоря Шувалова, у вице-премьера Ольги Голодец — в Италии и Швейцарии, у другого вице премьера Александра Хлопонина — в Италии. Зарубежная недвижимость обнаружилась в Кремле у супруги пресс-секретаря президента Татьяны Навки (квартира в США) и у жены помощника президента Андрея Фурсенко (апартаменты, автостоянка и подсобное помещение в пользовании в Латвии). Недвижимость за рубежом также задекларировали 18 депутатских семей: в частности, жилой дом в Испании есть у жены Николая Валуева, несмотря на обещания депутата избавиться от зарубежной собственности, супруга Бориса Зубицкого имеет квартиру в Швейцарии, а у жены Валерия Язева — земля и дом на Кипре. Супруга сенатора Вячеслава Фетисова по-прежнему владеет участком и домом в США.

      Из большого списка политиков, которые попали под санкции и не могут выехать в страны Запада, по-прежнему продолжает владеть недвижимостью сенатор Андрей Клишас — дом в Швейцарии.
      Это очень маленькая толика чинуш 1-го ранга, имеющих имущество и счета за рубежом.
      Как в анекдоте:- "Звонит Лавров Шойгу после обращения Президента Фед.собранию и говорит:
      –Слушай, Кожугетович, не бей по Нью Йорку, у меня там дочь.
      Шойгу отвечает:
      –да я знаю Фурсенко тоже звонил по поводу США. Мизулина просила по Бельгии не бить, Жириновский по Швейцарии, а Железняк по Лондону. Другие наши звонили, список большой на самом деле......Пауза. Слушай Лавров, куда бить тогда в случае чего?
      — Ммм, ну долбани по Воронежу, там нет наших." hi
  7. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 16:40
    +1
    Конечно ничего не будет.А что должно быть?
    -Выход ДЛНР из ,,Минска-2,, ,который сам Путин ,,буквально на коленке написал,,?
    -Танковый удар по Киеву?
    -Введение Россией санкций к Киеву?
    -Признание Россией независимости ДНР и ЛНР?
    Конечно ничего не будет.Как и 4 год ничего не происходит.И я более чем уверен,что Путина вполне все устраивает.Он же ,,остановил войну,,.Он ,,принес на Донбасс мир,,.Так же.Или как?
  8. weddu Онлайн
    weddu Сегодня, 16:49
    +2
    Это не наивность, это медвежья болезнь. Смерть Захарченко разрушила все прежние договоренности. Боятся большой крови? Крови будет на порядок(в 10 раз) больше, если не ответить, не опередить, не ударить первыми. А пока все идет по планам вашингтонским...
    1. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 17:13
      +1
      Цитата: weddu
      Смерть Захарченко разрушила все прежние договоренности.

      Боюсь, это слишком сильное допущение.
  9. Хапфри Онлайн
    Хапфри Сегодня, 16:58
    0
    Взорвать кого нибудь из "избушки" , вот и будет для начала ответ