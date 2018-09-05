Видео Кедми: Наивность России просто поражает! Сегодня, 16:09 28

В программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 2 сентября общественный деятель Яков Кедми заявил, что, наверное, он никогда не привыкнет к наивности России в украинском вопросе. В ответ на убийство лидера ДНР Александра Захарченко многие российские политики говорят, мол, как посмели убить человека, с которым подписывали Минские соглашения. Кедми напомнил, что ранее представители четырех государств подписали соглашение с законным президентом Украины Виктором Януковичем, а уже на следующий день после этого Януковичу пришлось срочно спасать свою жизнь.



Кедми предположил, что после гибели Захарченко «ничего не будет» (имея в виду российский ответ). Ведь ранее украинские спецслужбы совершали теракты и в Крыму, и в других российских регионах — а адекватного ответа не последовало.



По поводу того, будут ли натовские базы на территории Украины, Кедми сказал: в этом вопросе формулировка более тонкая. Баз НАТО, возможно, и не будет, но украинские власти разместят базы стран — членов НАТО. И что останется делать России? Снова взывать к Минским соглашениям?





Говоря о самих этих соглашениях, Кедми отметил, что они имели лишь одну цель: временно прекратить кровопролитие. Но они не могут быть решением проблемы. Бесполезно и обращаться к западным «партнерам», жалуясь на неисполнение Минских договоренностей.



При этом он выступил против одного лишь признания ДНР и ЛНР, поскольку это было бы предательством пророссийского населения Харькова, Одессы, Днепропетровска, Николаева, Запорожья и других украинских регионов. Нужно давать реальный, адекватный ответ бандеровской хунте на все ее антироссийские шаги. В противном случае иностранные базы будут слишком близко к Москве - под Харьковом, Славянском и Полтавой.



