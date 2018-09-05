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Две тысячи ракет: ВСУ серьёзно нарастили противотанковый ресурс

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В августе текущего года в украинские войска поставлено 200 пусковых установок противотанковых комплексов «Корсар» и «Стугна-П», а также 2 тысячи управляемых ракет к ним, сообщает Вестник Мордовии.

Две тысячи ракет: ВСУ серьёзно нарастили противотанковый ресурс


Указанные комплексы представляют реальную опасность для бронированной техники Донецкой и Луганской республик. Их ракеты имеют тандемные боевые части и оснащены лазерной системой наведения. Для этих боеприпасов устаревшая защита на танках Т-64БВ и Т-72Б не является серьезной преградой – при попадании танк (не говоря уже о БМП и БТР) гарантировано выйдет из строя.




Согласно украинским источникам, в ДНР и ЛНР сосредоточено около 700 танков, то есть полученных ВСУ ракет хватит сполна – около 3 ракет на каждую машину.

Причем речь идет только о новых ПТУР, полученных в прошлом месяце. Насколько велики в войсках старые запасы, и сколько ими было получено подобного оружия из Восточной Европы, неизвестно. Не вошли в число «новых» и американские поставки – две сотни ПТРК Javelin.

Можно, конечно, от всего отмахнуться, пишет автор материала Дмитрий Лемешко, назвать это нагнетанием панических настроений, но ситуация сложилась довольно серьезная: бронетехника ополчения не имеет ни комплексов активной защиты, ни систем оптико-электронного подавления. Такое положение в реальных боевых действиях с массированным применением ПТРК может привести к большим потерям.

Использованы фотографии:
defence-ua.com
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9 комментариев
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  1. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 16:51
    +3
    Закономерный итог умиротворения фашизма...
    1. Berkut24 Офлайн
      Berkut24 Сегодня, 17:07
      +1
      Да нет никаких итогов. Я не исключаю, что после истории с Захарченко и в случае начала наступления ВСУ Шойгу прикажет вскрыть командирам номерные пакеты. Нужен повод закончить с "Минском". Хохлы, как говорят, закупили 4 походных морга. Странная подстилка из соломки...
      1. Не либероид Русский Онлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 17:16
        -1
        блаженен тот, кто верит
        1. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 17:19
          0
          ВСУ серьёзно нарастили противотанковый ресурс
          Осталось танки найти, желательно Российские... wink
  2. Хапфри Онлайн
    Хапфри Сегодня, 16:51
    0
    Кроме ПТУРСов надо еще иметь авиацию
    1. Арон Заави Онлайн
      Арон Заави Сегодня, 17:10
      0
      Цитата: Хапфри
      Кроме ПТУРСов надо еще иметь авиацию

      Насчет авиации не интересовался, а вот ПВО Украина серьезно усилила за счет модернизации и введения в строй систем с хранения.
  3. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 17:05
    +1
    Театр абсурда продолжается.Россия молча просмотрела,как у ее границ выросла армия бандэровцев и продолжает делать вид,что ничего не происходит....
    А когда украинцы снова ,,попрут,, ,наш МИД сделает круглые глаза мол мы возмущенны...мы призываем...Европа должна надавить на Украину...Европа должна...
    1. Керенский Офлайн
      Керенский Сегодня, 17:15
      0
      А когда украинцы снова ,,попрут,,

      Никуда они не "попрут", завязнут в предполье. Могли бы, - давно бы начали. Это у местных "аналитиков" попкорн пропадает, вот и стараются хоть раза два в день по "новости" тематической выдавать.
      https://topwar.ru/146559-v-seule-podschitali-vremja-na-razminirovanie-zony-razgranichenija-mezhdu-korejami.html
      К размышлению.
  4. Мистер Кредо Онлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 17:13
    0
    Получается противник играет на опережение. К танковым атакам там готовы. Ещё системы ПВО подтянут. И будет уже не тот расклад что с бармалеями. Получается Россия заранее ставит ЛДНР в уязвимое положение. Если только армия России не пойдёт всей мощью в случае конфликта. Но этот сценарий довольно скептический. Если до этого войска не входили на территорию то теперь и подавно входить не будут.