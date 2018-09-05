Две тысячи ракет: ВСУ серьёзно нарастили противотанковый ресурс
В августе текущего года в украинские войска поставлено 200 пусковых установок противотанковых комплексов «Корсар» и «Стугна-П», а также 2 тысячи управляемых ракет к ним, сообщает Вестник Мордовии.
Указанные комплексы представляют реальную опасность для бронированной техники Донецкой и Луганской республик. Их ракеты имеют тандемные боевые части и оснащены лазерной системой наведения. Для этих боеприпасов устаревшая защита на танках Т-64БВ и Т-72Б не является серьезной преградой – при попадании танк (не говоря уже о БМП и БТР) гарантировано выйдет из строя.
Согласно украинским источникам, в ДНР и ЛНР сосредоточено около 700 танков, то есть полученных ВСУ ракет хватит сполна – около 3 ракет на каждую машину.
Причем речь идет только о новых ПТУР, полученных в прошлом месяце. Насколько велики в войсках старые запасы, и сколько ими было получено подобного оружия из Восточной Европы, неизвестно. Не вошли в число «новых» и американские поставки – две сотни ПТРК Javelin.
Можно, конечно, от всего отмахнуться, пишет автор материала Дмитрий Лемешко, назвать это нагнетанием панических настроений, но ситуация сложилась довольно серьезная: бронетехника ополчения не имеет ни комплексов активной защиты, ни систем оптико-электронного подавления. Такое положение в реальных боевых действиях с массированным применением ПТРК может привести к большим потерям.
Указанные комплексы представляют реальную опасность для бронированной техники Донецкой и Луганской республик. Их ракеты имеют тандемные боевые части и оснащены лазерной системой наведения. Для этих боеприпасов устаревшая защита на танках Т-64БВ и Т-72Б не является серьезной преградой – при попадании танк (не говоря уже о БМП и БТР) гарантировано выйдет из строя.
Согласно украинским источникам, в ДНР и ЛНР сосредоточено около 700 танков, то есть полученных ВСУ ракет хватит сполна – около 3 ракет на каждую машину.
Причем речь идет только о новых ПТУР, полученных в прошлом месяце. Насколько велики в войсках старые запасы, и сколько ими было получено подобного оружия из Восточной Европы, неизвестно. Не вошли в число «новых» и американские поставки – две сотни ПТРК Javelin.
Можно, конечно, от всего отмахнуться, пишет автор материала Дмитрий Лемешко, назвать это нагнетанием панических настроений, но ситуация сложилась довольно серьезная: бронетехника ополчения не имеет ни комплексов активной защиты, ни систем оптико-электронного подавления. Такое положение в реальных боевых действиях с массированным применением ПТРК может привести к большим потерям.
- Использованы фотографии:
- defence-ua.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter