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Старт дан. Газпром начал укладку "Северного потока-2" в Финском заливе

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"Газпром" начал укладку морской части нового газопровода "Северный поток-2" в Финском заливе. Прибывшее к берегам Финляндии трубоукладочное судно Solitaire уже приступило к работе, сообщает оператор проекта "Nord Stream 2 AG".

Старт дан. Газпром начал укладку "Северного потока-2" в Финском заливе


Согласно сообщению проектной компании строительства газопровода, работы планируется производить круглосуточно и без выходных. Во время процесса укладки и после него, специальное исследовательское судно будет производить исследование дна с целью установления точного положения газопровода на дне. Работы ведутся под контролем финских властей, давших все необходимые разрешения на прокладку газопровода по своей территории. В то же время начались работы на территории Германии и России по подготовке наземных участков газопровода.


Кроме Финляндии, полное разрешение получено от Швеции и Германии, Дания отложила принятие решения по политическим причинам, но в консорциуме строителей газопровода решили больше не ждать, и так сдвинув сроки начала строительства с лета на начало осени. В случае отрицательного ответа нитка газопровода "уйдет" в международные воды, это предусмотрено проектом.

"Северный поток 2" будет проложен по Балтийскому морю, соединив Россию и Германию, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность планируется на уровне 55 млрд кубометров газа в год.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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9 комментариев
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  1. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 16:52
    0
    А ведь Дания так и не дала разрешение на прокладку через свои воды.Хотя у них там только остров...
    Видимо, Дядя-Сэм и тут напакостил напоследок.
    1. Berkut24 Офлайн
      Berkut24 Сегодня, 17:01
      +2
      Он если и напакостил, то только самой Дании. Собственная добыча у неё катастрофически падает. Газ будет расписан между участниками проекта на многие годы. У нас только кизяк пока не законтрактован. Ну, может, Германия со своим наваром ещё перепродаст.
    2. Касым Онлайн
      Касым Сегодня, 17:02
      +1
      А зачем Вам такой капризный "участник"? Длинне чуть-чуть МТ получиться, но лучше избавиться от такого "партнера". hi
      1. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 17:17
        0
        Цитата: Касым
        А зачем Вам такой капризный "участник"? Длинне чуть-чуть МТ получиться, но лучше избавиться от такого "партнера". hi

        Вы удивитесь, но избавится от этого партнера будет не легко, вот посмотрите, его ногами не отпинаешь, примеры были, будет в суд подавать, что его обошли и не взяли в долю... wassat
    3. Fedor Egoist Офлайн
      Fedor Egoist Сегодня, 17:07
      0
      Цитата: Sonet
      А ведь Дания так и не дала разрешение на прокладку через свои воды

      Чем меньше в договоре участников - чем лучше (меньше политики, больше экономики и прагматичного расчета). Странно вообще, что еще первый "Поток" не пустили в обход датского островка.
  2. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 16:57
    0
    А нам это очень нужно?
    1. SlavaS Онлайн
      SlavaS Сегодня, 17:01
      0
      Может пенсионный возраст не повысят???
      1. Fitter65 Онлайн
        Fitter65 Сегодня, 17:17
        0
        Цитата: SlavaS
        0
        Может пенсионный возраст не повысят???

        Повысят!!! Потому что с пуском СП-2 начнут поступать деньги в бюджет, надо будет расширят производства, а работать то на них не кому. Народ-то в 90-е и 00-е сексом занимался, а про демографию не думал. В сельском хозяйстве уже огромная нехватка рабочих рук, кстате она там всегда была , а теперь то тем более, просто так "на картошку" студентов не отправишь, да и военные команды "на целину" не отправляют...
    2. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 17:04
      +1
      Цитата: dr.star75
      А нам это очень нужно?

      Нам это очень нужно..и им.
      Раз США так активно "противодествует " строительству,значит РФ после запуска проекта,получит хорошие "дивиденты"..