Старт дан. Газпром начал укладку "Северного потока-2" в Финском заливе

"Газпром" начал укладку морской части нового газопровода "Северный поток-2" в Финском заливе. Прибывшее к берегам Финляндии трубоукладочное судно Solitaire уже приступило к работе, сообщает оператор проекта "Nord Stream 2 AG".Согласно сообщению проектной компании строительства газопровода, работы планируется производить круглосуточно и без выходных. Во время процесса укладки и после него, специальное исследовательское судно будет производить исследование дна с целью установления точного положения газопровода на дне. Работы ведутся под контролем финских властей, давших все необходимые разрешения на прокладку газопровода по своей территории. В то же время начались работы на территории Германии и России по подготовке наземных участков газопровода.Кроме Финляндии, полное разрешение получено от Швеции и Германии, Дания отложила принятие решения по политическим причинам, но в консорциуме строителей газопровода решили больше не ждать, и так сдвинув сроки начала строительства с лета на начало осени. В случае отрицательного ответа нитка газопровода "уйдет" в международные воды, это предусмотрено проектом."Северный поток 2" будет проложен по Балтийскому морю, соединив Россию и Германию, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность планируется на уровне 55 млрд кубометров газа в год.