Все таки ГРУ, а не КГБ. Мэй назвала виновных в отравлении Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая сегодня в парламенте с отчетом о ходе расследования "дела Скрипалей", заявила, что обвиняемые в причастности к преступлению являются сотрудниками ГРУ.Выступая перед парламентом, Мэй в частности заявила, что правительство Великобритании, изучив предоставленные британской Королевской прокуратурой улики, пришло к выводу, что двое обвиняемых в причастности к отравлению семьи Скрипалей, являются без сомнения, членами разведобщества - сотрудниками военной разведки ГРУ России, при этом добавив, что конечно имена у них не настоящие, а являются псевдонимами.Также Мэй отвергла причастность Британии к производству "Новичка", заявив, что технологией производства этого ОВ якобы является только Россия. Ранее российский МИД уже обвинял Мэй в этой лжи, так как в лаборатории Порт-Даун это утверждение опровергли.Сегодня сообщалось, что Британская Королевская прокурорская служба назвала имена подозреваемых, якобы причастных к отравлению Скрипалей, - это Александр Петров и Руслан Боширов. Данные лица обвиняются британскими прокурорами по четырем статьям.Сразу после выступления Терезы Мэй, временный поверенный России в Лондоне Иван Володин был вызван в МИД Великобритании, где ему сделали представление "в духе заявления премьер-министра Великобритании", сообщается на сайте российского посольства. Ранее в российском МИД заявили, что имена и фотографии, представленные Лондоном, Москве ничего не говорят.