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Все таки ГРУ, а не КГБ. Мэй назвала виновных в отравлении Скрипалей

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая сегодня в парламенте с отчетом о ходе расследования "дела Скрипалей", заявила, что обвиняемые в причастности к преступлению являются сотрудниками ГРУ.

Все таки ГРУ, а не КГБ. Мэй назвала виновных в отравлении Скрипалей


Выступая перед парламентом, Мэй в частности заявила, что правительство Великобритании, изучив предоставленные британской Королевской прокуратурой улики, пришло к выводу, что двое обвиняемых в причастности к отравлению семьи Скрипалей, являются без сомнения, членами разведобщества - сотрудниками военной разведки ГРУ России, при этом добавив, что конечно имена у них не настоящие, а являются псевдонимами.


Также Мэй отвергла причастность Британии к производству "Новичка", заявив, что технологией производства этого ОВ якобы является только Россия. Ранее российский МИД уже обвинял Мэй в этой лжи, так как в лаборатории Порт-Даун это утверждение опровергли.

Сегодня сообщалось, что Британская Королевская прокурорская служба назвала имена подозреваемых, якобы причастных к отравлению Скрипалей, - это Александр Петров и Руслан Боширов. Данные лица обвиняются британскими прокурорами по четырем статьям.

Сразу после выступления Терезы Мэй, временный поверенный России в Лондоне Иван Володин был вызван в МИД Великобритании, где ему сделали представление "в духе заявления премьер-министра Великобритании", сообщается на сайте российского посольства. Ранее в российском МИД заявили, что имена и фотографии, представленные Лондоном, Москве ничего не говорят.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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57 комментариев
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  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 17:20
    +7
    что двое обвиняемых в причастности к отравлению семьи Скрипалей, являются без сомнения, членами разведобщества - сотрудниками военной разведки ГРУ России, при этом добавив, что конечно имена у них не настоящие, а являются псевдонимами.
    belay Всё !Пронесло! Петровы и Бошаровы выдохните! drinks laughingПравда на Западе про всех Петровых и Бошаровых будут думать что они агенты ГРУ wassat Там ума хватит laughing .
    1. Андрей К Онлайн
      Андрей К Сегодня, 17:32
      +6
      ...Мэй отвергла причастность Британии к производству "Новичка", заявив, что технологией производства этого ОВ якобы является только Россия...

      Милош Земан:
      ...Был у нас произведен и складирован „Новичок“, пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом...

      Беда, теперь англичанке придётся ввести санкции против Чехии.
      1. Alex777 Офлайн
        Alex777 Сегодня, 17:50
        +1
        И против США, и против, даже, Ирана... laughing
        Бестолковость ее поражает. Кризис элит налицо.
        1. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 18:37
          +1
          Ну и ответ Захаровой, честно говоря, какой-то совсем невнятный и неподготовленный. А не вычислили ли бриты и на самом деле реальных сотрудников российских спецслужб, может и не имеющих к Скрипалю вообще никакого отношения?
          1. DMB_95 Офлайн
            DMB_95 Сегодня, 19:04
            +2
            Цитата: Тралл
            Ну и ответ Захаровой, честно говоря, какой-то совсем невнятный и неподготовленный. А не вычислили ли бриты и на самом деле реальных сотрудников российских спецслужб, может и не имеющих к Скрипалю вообще никакого отношения?

            Представляю , как Захаровой надоело каждый раз объяснять этим англосаксам - куда им пойти со своими обвинениями . Ведь просто послать их на ...три этажа - это не дипломатично .
            1. Тралл Офлайн
              Тралл Сегодня, 19:12
              0
              Просили от Британии доказательства. Те что то да выложили. Может правильнее раскрыть кто эти двое, или хотя бы, сказать, что выясняем, расследуем. Со стороны странно смотрится.
              1. DMB_95 Офлайн
                DMB_95 Сегодня, 19:23
                +1
                Цитата: Тралл
                Просили от Британии доказательства. Те что то да выложили. Может правильнее раскрыть кто эти двое, или хотя бы, сказать, что выясняем, расследуем. Со стороны странно смотрится.

                Так британцы выложить могут любую бредятину под своим девизом "весьма вероятно" , и каждый раз нам оправдываться надо прекращать . А эти двое разве делали что-то незаконное ? Потусовались туда-сюда и уехали - что тут комментировать МИДу ..
                1. Например Онлайн
                  Например Сегодня, 21:00
                  0
                  Цитата: Alex777
                  Бестолковость ее поражает. Кризис элит налицо.

                  При чем тут кризис? Просто мужика у нее нет. Кто на нее позарится? Столько выпить НЕВОЗМОЖНО!
                  Вот и дурманит бабу по-черному.
                  Так, что нам повезло с премьером wassat
      2. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 20:11
        0
        Цитата: Андрей К
        Беда, теперь англичанке придётся ввести санкции против Чехии.

        А так же Швеции, Узбекистана и США... ведь именно в последних сейчас находится и советское оборудование и главный специалист по "Новичку".
        Да и еще вопрос, а где она у нас ГРУ нашла? Нет у нас сейчас такой службы. Была, но с 2010 переименована...
    2. Николай Петров Офлайн
      Николай Петров Сегодня, 18:03
      +6
      Фу, ну а я уж запереживал что и мной заинтересуется мелкобритовская разведка. У-ух, пронесло laughing laughing А если без шуток, да кто бы сомневался, удивляюсь, почему пьяного медведя с пустой бутылкой водки и балалайкой не "обнаружили".
  2. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 17:22
    0
    Наш МИД должен ответить взаимно: обвиняемые гта пособники англии. Ну и побомбить чуть чуть
    1. GradusHuK Онлайн
      GradusHuK Сегодня, 18:32
      -3
      Партнеры OOO эРэФии опять наводят тень на плетень.Но народ уже просыпается! yes
  3. друг зверей Офлайн
    друг зверей Сегодня, 17:22
    +2
    Как насчет отзыва посла из Великобритании и сведения дип отношений к минимуму? Или так и будем оправдываться?
    1. Наблюдатель2014 Офлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 17:28
      0
      друг зверей
      Или так и будем оправдываться?
      Да ,будем.Мало того сейчас этих двух наверное ещё и ищут. Чтобы по всем каналам показывать с ними интервью и тд. Короче говоря повода надоесть с этой темой народу в СМИ на годы вперёд От пенсионного возраста отвлечь самое то.
    2. Prjanik Онлайн
      Prjanik Сегодня, 18:05
      0
      Кто-то ещё и оправдывается? belay Пальцем у виска покрутили, Лавров сказал своё знаменитое сакраментальное, во всём мире, кроме англосакского, над англичанкой поугарали.
    3. GradusHuK Онлайн
      GradusHuK Сегодня, 18:33
      0
      За чем ? Они все партнеры! yes
  4. НИКНН Онлайн
    НИКНН Сегодня, 17:22
    0
    Все таки ГРУ, а не КГБ.
    Наконец то, а то я уже и сам испугался.
    фотографии, представленные Лондоном, Москве ничего не говорят.
    Да я это я всех отравил, чего моей фото нету, я бы уже в рейтинг 100 попал, британцы мою возьмите... фото классное.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:23
    +1
    Выговор сотрудникам спецслужб, за то что терезе "новичка "не плеснули рюмашечку! !! negative lol
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 17:57
      +5
      Сергей Витальевич, Вы когда-нибудь пробовали напоить лошадь? wink
      1. Trouble Онлайн
        Trouble Сегодня, 21:04
        +1
        Лошади надо никотин капать, а не новичок.
  6. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 17:24
    +2
    Утр пути))) ГРУ виновато))) инспекторы с офигительной зрительной памятью нашли подозреваемых?!
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 17:59
      +2
      Самый мощный суперкомпьютер плачет и нервно курит в сторонке! laughing
  7. Fitter65 Офлайн
    Fitter65 Сегодня, 17:26
    0
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая сегодня в парламенте с отчетом о ходе расследования "дела Скрипалей", заявила, что обвиняемые в причастности к преступлению являются сотрудниками ГРУ.

    Как пелось в одной дворовой песне в конце 70-х-..." Шиза косит..."
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:26
    0
    Новый бренд от премьерки британосии -яд новичок со вкусом лимона, баргамота, желудя wassat , сливы. ... wassat !!!
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:30
    +2
    А знаете ли вы что любимой песней терезы мэй является песня со словами "я городская сумасшедшая " , которую мэй считает своим личным гимном? ?? wassat
    1. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 17:38
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      А знаете ли вы что любимой песней терезы мэй является песня со словами "я городская сумасшедшая " , которую мэй считает своим личным гимном? ?? wassat

      она себе льстит
    2. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 18:03
      +1
      Сергей Витальевич, не знал, что Вы были в связи с Мэй! laughing
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:44
        0
        Слава! hi она эту песню по ночам воет, ибо пением это не назовешь! lol Бродячие собаки от ужаса заикаются wassat , лаять нормально не в состоянии! !! crying wassat
  10. Doliva63 Офлайн
    Doliva63 Сегодня, 17:41
    +1
    Гражданка Мэй даже не в курсе, что в РФ ГРУ нет, стоило это печатать тут? laughing
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 18:11
      0
      Только ради Бога не пишите тут, кто у нас есть! А вдруг МИ-6 нас мониторят? wassat
  11. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 17:47
    +4
    Где Черчиль!? Где Ллойд-Джордж?! Где Тэтчер-то в конце концов? Кто все эти люди??!!
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 18:12
      0
      Вот такие наследники у вышеназванных персон получились!Вырождение,однако.
  12. Кокарев Михаил Офлайн
    Кокарев Михаил Сегодня, 17:49
    0
    Выдержка о разрешенных к перевозке аэрофлотом вещей:
    "жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным: в емкостях вместимостью не более 100 мл (или эквивалентной емкостью в других единицах измерения объема), упакованные в надежно закрывающийся прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 л - один пакет на пассажира."
    Нет ни одной фото где мужики с чемоданами. Как они провезли упоковонный флакон без наклейки из дюти фри?
  13. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 17:52
    +2
    Ранее в российском МИД заявили, что имена и фотографии, представленные Лондоном, Москве ничего не говорят.
    Ничего удивительного. Просто на западе не знают, что у нас ещё и отчество есть. Год рождения, пол ( я не про ламинат), семейное положение...
    ПыСы. Надеюсь что доживу до времени, когда под фото, что в статье будет стоять надпись: " Вы хоть понимаете, что мы натворили?!"
  14. konstantin68 Офлайн
    konstantin68 Сегодня, 17:58
    +4
    Глядя на заглавное фото ,не выдержал:
    1. Глушь Онлайн
      Глушь Сегодня, 18:36
      0
      К этим фото с Терезой, в интернетах уже похабные приписки делают, типа : "Тереза Мэй и человек-невидимка" wassat
  15. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 17:58
    +2
    ...Да пусть гавкает. Собака сутулая...
    Один фиг - хрен ей на рыло.
  16. kefan Онлайн
    kefan Сегодня, 18:01
    0
    Старая песня о главном. Давно пора у нас вообще прекратить обсуждать этот бред, по всем ТВ-каналам трещат какой уже месяц.
  17. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 18:04
    0
    Долго придумывали laughing Уж лучше так..Руслан Петров и Александр Боширов.... laughing
    1. japs Офлайн
      japs Сегодня, 18:39
      0
      Только подумать, а ведь эта дочка собаки ставит себе целью стяжать славу Железной Леди!
      Позорище!
  18. Морской Кот Офлайн
    Морской Кот Сегодня, 18:25
    0
    Терезка видать вискарём увлекается невмеренно. Советовали ей на портвешок перейти, так ведь нет, традиции, блин, британские. Обратно, вискарь... Ну и последствия себя ждать не заставили, что совершенно естественно. laughing
  19. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 18:27
    0
    Тереза Мэй так хочет обвинить во всем русских,что пускается во все тяжкие.Уже даже Милош Земан признался в производстве,а как все хорошо начиналось!
  20. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 18:29
    0
    ГРУ? А че не ОБЭП?
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 18:43
      +1
      ОБЭП Краснодаром занимается. Пока проигрывает. laughing
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 18:47
        +1
        Цитата: sabakina
        ОБЭП Краснодаром занимается. Пока проигрывает. laughing

        Не занимается laughing
  21. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 18:35
    0
    Нас таких фото в каждом опорняке расклеено.... А уж Петровых и Бошаровых.... ой....
    как там у Владимира Семеновича: "у нас любой второй в Туркмении Аятолла и даже Хомейни".
    Не верю, Тереза! Не верю!
  22. helmi8 Офлайн
    helmi8 Сегодня, 18:38
    0
    Мэй в частности заявила, что правительство Великобритании, изучив предоставленные британской Королевской прокуратурой улики, пришло к выводу, что двое обвиняемых в причастности к отравлению семьи Скрипалей, являются без сомнения, членами разведобщества

    У них там похоже кризис страшный, если правительство выполняет роль суда... И мозг остался только спинной... fool
    1. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 20:24
      0
      Нет, весь и даже спинной переместился в нижние полушария мозга. negative
  23. Sxron Онлайн
    Sxron Сегодня, 18:40
    0
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая

    Лучшие "умы " европы собрались,опять против России..)) Уже изжога от них..

    "Скучно девочки...!"...
  24. saturn.mmm Офлайн
    saturn.mmm Сегодня, 20:07
    0
    Танец под названием "Новичок"
  25. Tarasios Офлайн
    Tarasios Сегодня, 20:13
    0
    У бритов от безнаказанности сносит крышу... Что логично, в общем...
  26. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 20:17
    0
    Всё это БСК (бред сивой кобылы). Эти фотографии могли выложить в первыдень
    1. APASUS Онлайн
      APASUS Сегодня, 20:40
      0
      Цитата: iouris
      Эти фотографии могли выложить в первыдень

      Они сейчас выложили и что толку ?

      Если внимательно посмотреть ,то камера показывает одно и то же время, депортация ?
      1. Trouble Онлайн
        Trouble Сегодня, 21:09
        0
        what Камера одна и та же, время с точностью до секунды, а лица разные. Мистика.
  27. Комментарий был удален.
  28. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 20:22
    0
    Ну что тут скажешь, старческий склероз еще никто не отменял. Так и будет нести, как говорит ВВП, пургу. Только к Пилюлькину, иначе никак.
  29. Ольга Доновина Офлайн
    Ольга Доновина Сегодня, 20:34
    0
    Алкоголичка готовится к очередному преступлению против суверенной Сирии. Бритишваль гопничает, уклоняется от выполнения норм международного права
  30. Кент0001 Онлайн
    Кент0001 Сегодня, 21:09
    0
    У неё справка ведь есть? Наверняка есть.....она же реально сумасшедшая.