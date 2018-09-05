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Как поживает флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный"?

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Семнадцатый месяц в официальных сводках ВМС Украины царит тишина о состоянии флагмана ВМСУ, фрегата «Гетмана Сагайдачного». С мая прошлого года фрегат был отправлен на очередной ремонт после неудачно проведённого предыдущего ремонта. Командование тогда заявило, что на ремонт, восстановление и модернизацию из бюджета министерства обороны будет выделено до 100 млн гривен.

Затем в украинских СМИ появились материалы, в которых значилась сумма в 91 млн гривен, якобы выделенная на ремонт. Однако далее случилось странное, и материалы о выделении конкретной суммы были удалены. После этого ремонтно-восстановительно-модернизационные работы на «Гетмане Сагайдачном» стали фактически тайной за семью печатями.

Некоторое время назад эта тайна немного приоткрылась. В эфире ТК «112 Украина» выступила журналистка Я.Соколовская, которая сообщила, что ей удалось побывать на флагмане украинских военно-морских сил. «Гетман Сагайдачный» находится на судоремонтном заводе в Одесской области.


Как поживает флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный"?


По словам журналистки, корабль пребывает в плачевном состоянии, причём его команда живёт на борту «в жутких условиях». Соколовская отмечает, что всё вооружение с корабля снято, двигателей также нет, системы кондиционирования либо отключены, либо (в большинстве помещений) их просто нет. Температура внутри «Гетмана Сагайдачного» достигает 60 градусов по Цельсию. Журналистка назвала боевой корабль «консервной банкой».

Я.Соколовская:
Извините, это символ нашей боевой мощи.


Никто не смог ответить на вопрос журналистки о том, когда «ремонт и модернизация завершатся», не говоря уже о том, сколько реально средств дошло до судоремонтного предприятия.

Стало известно, что «модернизируемый» фрегат ВМСУ планировала посетить делегация из Турции во главе с командующим турецкими ВМС Аднаном Озбалом. В СМИ Украины было заявлено, что Озбал готовился обсудить с военными моряками и командованием ВМС Украины ситуацию с безопасностью на Чёрном море. Турецкие СМИ о визите Аднана Озбала на "Гетман Сагайдачный" не сообщают, но добавляют, что обсуждение ситуации на Чёрном море с украинскими партнёрами обсуждалось.
Использованы фотографии:
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29 комментариев
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  1. ЛМН Онлайн
    ЛМН Сегодня, 17:55
    +6
    Он..."устал"... lol
    1. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 18:02
      +11
      Эх Украина ведь сколько вам досталось от СССР , верьфи судостроительные ,авианосцы могли строить ..Где ВСЕ ? Хуторяне одним словом..
      1. venik Офлайн
        venik Сегодня, 20:02
        +2
        Цитата: Sxron
        Эх Украина ведь сколько вам досталось от СССР , верьфи судостроительные ,авианосцы могли строить ..Где ВСЕ ? Хуторяне одним словом..

        ============
        Антон Иванович Деникин:
        "Ни о каком украинском независимом государстве не может идти речи; их лидеры, вчерашние батраки у малорусских сахарозаводчиков и польских магнатов, считают, что государство - это село, что они могут его построить будто вскопать огород после пляжки горилки. Украинство - эталон бахвальства и местечковой ограниченности, не видящей ничего дальше канавы своего хутора...".
    2. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 18:06
      +5
      Корабли. как и люди... Жалко корабль. :(
    3. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 19:01
      0
      Та с Сайгаком Дачным давно понятно, на нём только блохи теперь смогут прокатиться
  2. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 18:01
    +4
    да нам глубоко начхать как там сайгадачный. Нам надоело в уши лить как там наши крейсера.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 19:36
      0
      Кстати,и у нас во время ремонтов экипажи находятся на борту..
      1. dvina71 Онлайн
        dvina71 Сегодня, 19:47
        +3
        Если ремонт доковый,то экипаж живет вне корабля..
  3. kefan Онлайн
    kefan Сегодня, 18:02
    +5
    А я думал это корыто уже давно на дно пошло. Лучше бы поведали о том, что все же с "Москвой" в итоге собираются делать.
    1. Варага Офлайн
      Варага Сегодня, 18:14
      0
      Не с "Москвой". А с "Украиной". Ракетный крейсер того же проекта (1164 "Атлант"), что и МОСКВА, МАРШАЛ УСТИНОВ, ВАРЯГ, принадлежащий одноименному государству, но так и не достроен.
      1. kefan Онлайн
        kefan Сегодня, 20:50
        0
        Да про "Украину" все понятно давно, меня интересует именно "Москва", т.к. была информация, что вроде как ее хотели поставить только на ход, а по поводу ремонта (надеюсь) пока тишина.
    2. Маркони41 Офлайн
      Маркони41 Сегодня, 20:53
      0
      Цитата: kefan
      А я думал это корыто уже давно на дно пошло.

      Что это вы так про корабль. Этот пограничник последний в своей серии. У нас в России еще ходят его старшие братья ПСКР "Дзержинский" и "Орел". Сам корабль не виноват, что оказался у таких нерадивых хозяев.
  4. kefan Онлайн
    kefan Сегодня, 18:05
    +1
    Исправьте в статье: "Герман Сагайдачный", а то в 404-й таков вой поднимут...
    1. Комментарий был удален.
    2. Пол Баян Офлайн
      Пол Баян Сегодня, 19:33
      0
      Вы тролите кастрюлеголового? Знал его всегда как гетмана. Имя Герман... сомневаюсь
      1. kefan Онлайн
        kefan Сегодня, 20:52
        0
        Отнюдь, первоначально в статье было указано именно "Герман", сейчас, видимо, отредактировали.
  5. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 18:16
    +2
    Цитата: kefan
    Исправьте в статье: "Герман Сагайдачный", а то в 404-й таков вой поднимут...

    -------------------------
    Судя по описанному состоянию он стал "сайгак дачный", то есть емкость для набора воды с целью полива грядок.
  6. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 18:18
    +1
    и что? сколько у нас кораблей на ремонтах, модернизациях, консервациях годами, а то и десятилетиями стоят? этот сагайдачный никому погоды не делает, хоть в доке он, хоть в исправном состоянии на службе...
  7. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 18:23
    +1
    А я читал ,что его спишут после ремонта.Сперва думал врут,а вот теперь вижу что правы были эксперты - в морг,значит в морг !
    1. Антарес Офлайн
      Антарес Сегодня, 19:30
      0
      Цитата: APASUS
      были эксперты

      Соколовская политолог, в судовых ремонтах не смыслит. У нее своя линия жесткой критики, но судя по описанию она не в курсе как должен проходить ремонт боевого корабля...
  8. Глушь Онлайн
    Глушь Сегодня, 18:27
    +3
    Как поживает флагман... Судя по фото - хорошо поживает, ибо сухо, тепло, на берегу - безопасно, помёт птичий потихоньку сам отпадает - красота! Вот только номер на борту, начинающийся, как у фашистских подв. лодок с "U" намекает: лежать ему рано или поздно на дне...
    1. Petryk_Piatochkyn Онлайн
      Petryk_Piatochkyn Сегодня, 19:42
      +2
      Фотка старая - уже полгода как F130
      1. Глушь Онлайн
        Глушь Сегодня, 19:49
        +2
        Тогда извиняюсь, не знал. F130 -звучит хорошо, почти также хорошо, как F16. Или даже F35)))
  9. Добрый Офлайн
    Добрый Сегодня, 18:58
    +6
    Мудрые предки были у украинцев. Они еще 300 лет назад понимали, что с Россией им будет хорошо, да и россияне не считали их за туземцев! Но вот наступила самостийность и оказалось, что все самое хорошее было при СССР, а сами они выбрали не того хозяина, ибо без хозяина они не могут. Есть одно большое НО! При СССР (про который помнят меньшинство населения) они были равноправны вместе со всеми, а теперь они готовы лизать пятки всякому, который их покормит, и желательно на халяву. В этом и состоит великий украинский принцип- Вы нас покормите. а мы будем лаять на кого угодно!
    1. Пол Баян Офлайн
      Пол Баян Сегодня, 19:35
      0
      Коварные убытки. Настолько интегрировались в союз, что когда набрались сил сразу и похерили все
  10. next322 Офлайн
    next322 Сегодня, 19:54
    0
    глядя на это фото, всплывает сразу фото "адмирал лазарев"в отстойнике на ТОФ или "чабаненко" на СФ
    1. kefan Онлайн
      kefan Сегодня, 20:54
      0
      Да, к сожалению, Вы правы.
  11. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 20:15
    0
    Я.Соколовская:
    Извините, это символ нашей боевой мощи.

    Какая страна, такая и мощь.
  12. Лара Крофт Офлайн
    Лара Крофт Сегодня, 20:21
    0
    в официальных сводках ВМС Украины царит тишина о состоянии флагмана ВМСУ, фрегата «Гетмана Сагайдачного»

    Ну это он в составе ВМСУ стал фрегатом...
    История нынешнего флагмана украинского флота фрегата «Гетмана Сагайдачного» уходит в начало 70-х годов прошлого века. Тогда для морчастей погранвойск был разработан проект сторожевого корабля, предназначенного для несения дозорной службы, охраны экономической зоны и борьбы с контрабандой. Этот ПСКР отличался от всех пограничных кораблей, в том числе своих предшественников проектов 1135 и 1135М, более мощным вооружением и наличием вертолетной площадки. Корабли этого ранга предполагалось использовать в первую очередь в зоне Тихого океана.

    https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705220741-aqdj.htm
  13. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 20:26
    0
    Флагман ВМСУ в настоящее время находится примерно в таком же состоянии, как и сама Украина.
  14. Комментарий был удален.