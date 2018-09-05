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Далеко идущие планы. Американские F-16 получат индийские крылья

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Американские истребители F-16 получат "индийские" крылья. Компания Lockheed Martin, производящая данные самолеты, заключила с индийской компанией TASL (Tata Advanced Systems Limited) договор о партнёрстве и совместном производстве элементов для истребителей F-16, передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com.

Далеко идущие планы. Американские F-16 получат индийские крылья


Согласно опубликованной информации, компания TASL будет единственным поставщиком крыльев для всех будущих поставок истребителей F-16. Компания Lockheed Martin же, кроме значительного удешевления производства крыльев, имеет еще и далеко идущие планы, касающиеся индийского рынка вооружений. Американцы заявили, что если их самолет, предлагаемый индийским ВВС в рамках проводимого ими тендера, победит, то компания TASL будет производить эти самолеты на своих мощностях в рамках программы индийского правительства Make in India.


В Lockheed Martin называют индийскую компанию "стратегическим партнером", так как заключенный договор для компаний уже не первый. TASL уже производит для Lockheed Martin элементы для самолётов C-130J и вертолётов S-92.

Кроме Lockheed Martin, за дешевой рабочей силой в Индию устремилась компания Boeing, для которой в Индии собираются фюзеляжи вертолётов AH-64 Apache и CH-47F Chinook. Совместное производство с Boeing организовано на заводе TBAL (Tata Boeing Aerospace Limited).
Использованы фотографии:
popularmechanics.com
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23 комментария
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  1. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 18:06
    +4
    Взяли в долю....
  2. NN52 Офлайн
    NN52 Сегодня, 18:08
    0
    А может имеется ввиду Договор о намерениях?
    Который ни к чему не обязывает...
    1. donavi49 Офлайн
      donavi49 Сегодня, 18:11
      +7
      Почему? Вон все Апачи сейчас имеют корпуса собранные в Индии. За это Индия купила Апачи и себе.

      Также и с Ф-16. Эксклюзивный поставщик крыльев + сотню самолетов для Индии пропихнуть (попутно выбив европейцев и МиГа). Почему нет?
      1. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 18:26
        +2
        Цитата: donavi49
        Почему? Вон все Апачи сейчас имеют корпуса собранные в Индии. За это Индия купила Апачи и себе.
        ...Также и с Ф-16.

        hi ...Global Military Updates
        Опубликовано: 4 июл. 2017 г.
        Lockheed Martin и Tata Advanced Systems Limited (TASL) подписали соглашение о совместном рынке и производстве F-16 Block-70 Lockheed Martin в Индии.
        В своем официальном пресс-релизе Lockheed Martin заявил, что партнерство будет поддерживать “тысячи рабочих мест поставщиков Lockheed Martin и F-16 в США, создает новые производственные рабочие места в Индии и позиционирует индийскую промышленность в центре самой обширной экосистемы поставок истребителей в мире.”
        F-16 блок-70-это ребрендинг Ф-16В, который базируется на F-16С/D-блок-52+ планер с АН/АПГ-83 активной антенной решеткой (АФАР) РЛС (и обслуживания авионики и кабины). Lockheed Martin намерен продать Бахрейну 19 F-16V / Block-70s за 2,7 миллиарда долларов США.
        1. Ncplc Офлайн
          Ncplc Сегодня, 18:35
          +1
          Вот это новость, при условии что в мире более 2000 Ф-16, индусы вряд ли откажутся от такого куска, ну и разумеется купят ф-16, так что тэндор они выиграли по определению)). Вот так надо торговать.
          1. Например Онлайн
            Например Сегодня, 20:52
            0
            А, что такое "тэндор"?
            И, что это за определение такое, по которому индусы выиграли "тэндор"?
      2. NN52 Офлайн
        NN52 Сегодня, 18:32
        0
        donavi49
        С Апачами все ясно, производятся и закупаются...
        А что то я не в теме про новую сборку Ф 16 и закупки для военных в США..
        Если есть инфо, поделитесь, буду признателен...
        Могу конечно и ошибаться...
        1. san4es Офлайн
          san4es Сегодня, 18:57
          0
          hi ..Привет Дим...Извиняюсь, что влез...Копипаст пойдёт?..
          Многоцелевой тактический истребитель поколения «4++» F-16IN Block 70 Mk.1 является сегодня наиболее современной модификацией семейства «Фальконов». Он предназначен специально для продвижения на индийском рынке вооружения, а также предлагается Дели в роли основного экспортного истребителя, который может по штатовской лицензии производится авиастроительными мощностями индийской оборонки.
          В соответствии с данными западных источников, также рассматривается возможность оснащения F-16IN Block 70 бортовыми РЛС с АФАР типа AN/APG-80 по аналогии с F-16 E/F Block 60, состоящими на вооружении ВВС ОАЭ. Несмотря на то, что данная модификация истребителя оснащена более мощными ТРДДФ «General Electric F110-GE-132» (14740 кгс на форсаже) и тяговооружённость с подвеской «воздух-воздух» составляет около 1,15 кгс/кг, маневренные характеристики F-16E/F/IN будут значительно хуже, чем у машин, которые не оснащены конформными топливными баками версий F-16 Block 40/50. Так, к примеру, эмиратские F-16F (на фото) более предназначены для ДВБ или дальних ударных операций

          https://aviator.guru/blog/43722533835/ZayinteresUyet-li-VVS-Indii-F-16-Block-70-«Lockheed-Martin»-snov
      3. гребень Офлайн
        гребень Сегодня, 18:35
        +4
        Это еще далеко не окончательное решение. У России куда более выгодные предложения, они практически полностью будут собирать у себя истребитель. У МиГа там уже есть центр обслуживания, а Американцы никогда подарков не делают. Вчера Индусы заявили, что они еще и тяжелый Су-35 допустили к тендеру. Там лучше прогнозы не делать вообще. Сейчас все намного запутанней, чем во время первого тендера. Поведение Индусов непредсказуемо, Сегодня они скажут, вот все мы решили закупить допустим Ф-16, на следующий день контракт они будут подписывать с Французами, или с нашими. Они как девица легкого поведения, не знаешь, с кем она завтра окажется в постели. Лучше подождем развязки. Еще недавно была инфа, что в лидерах МиГ-35 и "Тайфун", сегодня уже поют совсем другие песни.
        1. тол100в Офлайн
          тол100в Сегодня, 20:05
          +1
          Цитата: гребень
          сегодня уже поют совсем другие песни.

          А уж как они танцуют! Просто заглядение! А по серьезному, то СГА приложат все свои усилия для торпедирования и Российских и Европейских контрактов по всему списку вооружений! Тут и ванговать не стоит!
      4. Pete Mitchell Офлайн
        Pete Mitchell Сегодня, 20:14
        0
        Цитата: donavi49
        и с Ф-16. Эксклюзивный поставщик крыльев + сотню самолетов для Индии пропихнуть (попутно выбив европейцев и МиГа). Почему нет?

        А не сказано что ДА. Индусы ребята переменчивые: крылья вам с удовольствием, но сами лптать будем на другом. Тем более что Сухие там производятся. Посмотрим, индуские тендеры это крепкие нервы и то, что на западе называют - коррупцией, а у нас связями laughing
  3. Дырокол Онлайн
    Дырокол Сегодня, 18:17
    0
    LM делает Индии очень выгодное предложение, полное производство и мало того тех обслуживание ВСЕХ F16, дураки если не согласятся.
  4. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 18:21
    -1
    Вот как надо действовать ,когда выиграть тендер шансов нет. Ф-16 еще тот аппарат ,старше Сухого .
    1. Ncplc Офлайн
      Ncplc Сегодня, 18:39
      +1
      Смотря какого Сухого? Последний истребитель- бомбардировщик СУ гораздо старше , аСУ- 27 это не тот класс.
    2. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 18:42
      +1
      В полне себе аппарат 4-го поколения, а после глубокой модернизации 4++, Сирийцы до сих пор летают на МиГ-25 и причём хвалят его! А с какой моделью Су Вы сравниваете F-16? hi
      1. d1975 Офлайн
        d1975 Сегодня, 20:16
        0
        и не только на 25 . а 27 hi И не только летают , а падают , причём регулярно очень (((((
  5. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 18:36
    +1
    Честно говоря, на совсем понял. Дешёвая индуская рабсила будет делать крылья для Ф-16. Они там что, за миску похлёбки работать будут? С другой стороны, пусть. Пусть убивают производство на своей территории.
    1. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 18:49
      +1
      Привет, Вячеслав hi Новость также обрадовала. Пытаются удешевить F-16 и убивают выпуск крыльев в собственной стране.
    2. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 18:53
      +1
      Да ну, разве не понятно. Кому интересны договора с заказчиком, которым управляет неуравновешенный политический лидер. Индусы весьма себе товарищи продуманные, работать умеют, главное бонусы давай.
  6. Shahno Онлайн
    Shahno Сегодня, 18:38
    0
    Ну как бы турецкий намек дошел до адресата, как заказывали...Мест в мире интересных много и не менее прибыльных.
  7. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 19:04
    0
    Размещали производства в Китае, теперь взялись помогать индийской экономике крепнуть smile
  8. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 20:15
    0
    Американские F-16 получат индийские крылья
    Пропал Ф-16...а хороший самолет был. Да и так понял, что вопрос с легким истребителем Индия уже решила...
    1. Дырокол Онлайн
      Дырокол Сегодня, 21:04
      0
      Цитата: svp67
      Пропал Ф-16...а хороший самолет был

      Если в Индии и будет производство F16, то не на заводах HAL прославившихся откровенно кривыми руками, хотя никаких гарантий повторения нет...
      Цитата: svp67
      вопрос с легким истребителем Индия уже решила...

      Не все так однозначно. Ещё много копий будет сломано, индусы любят пытаться яйца выкручивать на уменьшение цены, но пока хреново у них получается. Хотели нагнуть французов, но не смогли, теперь янки пытаются гнуть шантажируя С400, но походу также у них ничего не выйдет.