Далеко идущие планы. Американские F-16 получат индийские крылья

Американские истребители F-16 получат "индийские" крылья. Компания Lockheed Martin, производящая данные самолеты, заключила с индийской компанией TASL (Tata Advanced Systems Limited) договор о партнёрстве и совместном производстве элементов для истребителей F-16, передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com.Согласно опубликованной информации, компания TASL будет единственным поставщиком крыльев для всех будущих поставок истребителей F-16. Компания Lockheed Martin же, кроме значительного удешевления производства крыльев, имеет еще и далеко идущие планы, касающиеся индийского рынка вооружений. Американцы заявили, что если их самолет, предлагаемый индийским ВВС в рамках проводимого ими тендера, победит, то компания TASL будет производить эти самолеты на своих мощностях в рамках программы индийского правительства Make in India.В Lockheed Martin называют индийскую компанию "стратегическим партнером", так как заключенный договор для компаний уже не первый. TASL уже производит для Lockheed Martin элементы для самолётов C-130J и вертолётов S-92.Кроме Lockheed Martin, за дешевой рабочей силой в Индию устремилась компания Boeing, для которой в Индии собираются фюзеляжи вертолётов AH-64 Apache и CH-47F Chinook. Совместное производство с Boeing организовано на заводе TBAL (Tata Boeing Aerospace Limited).