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Тут вижу - тут не вижу! Мэттис не обнаружил химоружия у сирийских боевиков

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Соединенные Штаты исключают применение химического оружия на территории Сирии силами оппозиции. Глава американского Минобороны Джеймс Меттис по этому поводу заявил, что у США нет информации о возможном использовании химоружия сирийской оппозицией в провинции Идлиб, передает "Взгляд" со ссылкой на Reuters.

Тут вижу - тут не вижу! Мэттис не обнаружил химоружия у сирийских боевиков


Глава Пентагона, отвечая на вопрос о возможном применении химоружия силами сирийской оппозиции, ответил, что у американской армии нет разведданных, что у нее (оппозиции) имеются какие-то химические возможности. При этом, Мэттис заявил, что "был бы рад, если бы кто-то предоставил США информацию о возможной способности оппозиции использовать химическое оружие". Но такой информации нет, добавил генерал, а вот информация о том, что правительство Башара Асада уже применяло химическое оружие, у разведки США имеется.


Между тем, Джеймс Мэттис не ответил напрямую о том, имеются ли признаки подготовки сирийским правительством химатаки в Идлибе, но заявил, что "Соединенные Штаты очень насторожены".

Ранее российское Минобороны заявило. что в сирийской провинции Идлиб готовится провокация с применением хлора для обвинения правительства Асада в применении химоружия. В провокации, кроме боевиков, будут участвовать и "Белые каски", которые снимут фильм о "зверствах правительственных войск над мирным населением".

Данную провокацию хотят использовать США для нанесения ракетного удара по сирийской территории.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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22 комментария
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  1. helmi8 Офлайн
    helmi8 Сегодня, 18:42
    +5
    Мэттис заявил, что "был бы рад, если бы кто-то предоставил США информацию о возможной способности оппозиции использовать химическое оружие". Но такой информации нет, добавил генерал

    Просто слов уже не хватает комментировать подобную ересь... Информация от наших военных проходит мимо их голов... Надо для них в Твиттере писАть, может эффективней будет, быстрее поверят или отреагируют (хотя очень и очень сомнительно)
    1. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 18:49
      +2
      Израиль отбомбился, теперь очередь за США ..Они всегда в сцепке работают ! Зачем слова , мы в России все понимаем ,что "НАДО" . Давайте уж бомбите ,иначе "мировые сми" вой подымут опять , что Трамп агент Кремля ..))) wassat
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 19:17
        +2
        Им хоть кол на голове чеши, всё равно как об стенку горох, им ссышь в глаза, а они это божья роса, думаю что всё таки вдарят по Сирии эти негодяи не смотря на увеличенное военное присутствие РФ в данном регионе!!! В который раз американцы доказывают свою не вменяемость... am
        1. Злой543 Офлайн
          Злой543 Сегодня, 19:31
          +2
          Поэтому они и считают себя исключительной нацией, всегда исключения на свое усмотрение находят
      2. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 19:53
        +4
        "Слепота" у Запада проявляется периодически . Ох , как же им нужен хороший окулист с правильным средством лечения ...
        1. pvv113 Офлайн
          pvv113 Сегодня, 20:43
          +1
          Паша, привет! Это похоже именно тот случай, когда терапия бесполезна. Нужно хирургическое вмешательство
          1. cniza Офлайн
            cniza Сегодня, 20:48
            0
            Вот пусть и вертятся друг перед другом , отвечать то не кому не хочется , а придется.
    2. tatarin_ru Онлайн
      tatarin_ru Сегодня, 21:07
      0
      Надо для них в Твиттере писАть

      Не думаю , обвинят во вмешательство в независимые социальные демократические сети и введут санкции на твиттер , мол нельзя в России работать на ВВП.
  2. Лелёк Офлайн
    Лелёк Сегодня, 18:53
    +9
    При этом, Мэттис заявил, что "был бы рад, если бы кто-то предоставил США информацию о возможной способности оппозиции использовать химическое оружие".
    Ну, так в чём дело, рыдуйся до посинения - МО и МИД РФ представили вам документы и фото о подготовке "белых касок" к очередному "спектаклю". Ах, вы их не видели,- оденьте очки и достаньте представленное вам из мусорной корзины. Вместо этого играете мускулами. Доиграетесь.

    А вот Асад молодец, сделал предложение Европе:
    1. avt Офлайн
      avt Сегодня, 19:08
      +3
      Цитата: Лелёк
      При этом, Мэттис заявил, что "был бы рад, если бы кто-то предоставил США информацию о возможной способности оппозиции использовать химическое оружие".

      bully ,,Бешенный пёс" , а соображает, что бешеных собак отстреливают ! bully Очень не хочется ему воевать по взрослому.В отличии от бизнюсюка Трампа и прочих , типа его оппонентов -троцкистов -глобалистов
      …От красных можно чего угодно ждать, впрочем, от американцев тоже….Я с ними воюю уже год. Этих болванов погубит их же техника, они думают, что войну можно выиграть одними бомбежками. Они будут наращивать свою техническую мощь и захлебнутся в ней. Она разложит их, как ржа. Они решат, что им все можно.
    2. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 19:10
      -2
      Цитата: Лелёк
      При этом, Мэттис заявил, что "был бы рад, если бы кто-то предоставил США информацию о возможной способности оппозиции использовать химическое оружие".
      Ну, так в чём дело, рыдуйся до посинения - МО и МИД РФ представили вам документы и фото о подготовке "белых касок" к очередному "спектаклю". Ах, вы их не видели,- оденьте очки и достаньте представленное вам из мусорной корзины. Вместо этого играете мускулами. Доиграетесь.

      А вот Асад молодец, сделал предложение Европе:

      Сам Асад настрадался от английского образования и лондонской жизни засчет сирийского налогоплательщика crying
      1. Злой543 Офлайн
        Злой543 Сегодня, 20:11
        +3
        А причем здесь английские страдания Асада и заявление сирийского МИДа? Они про Асада вроде ничего не говорили, судя по цитате.
        1. Krasnodar Офлайн
          Krasnodar Сегодня, 20:27
          0
          Цитата: Злой543
          А причем здесь английские страдания Асада и заявление сирийского МИДа? Они про Асада вроде ничего не говорили, судя по цитате.

          Да, ни одно заяявление сирийского МИДа не отражает личную позицию Асада, я согласен. Они живут отдельно друг от друга, Асад и МИД, Башар и кабинет министров. Что делать, в Сирии многопартийная система, министры назначаются демократическим путём и подчиненные им ведомства несут все, что им вздумается... laughing
          1. Злой543 Офлайн
            Злой543 Сегодня, 21:01
            0
            С Вами спорить бесполезно, все равно перевернете
    3. Пол Баян Офлайн
      Пол Баян Сегодня, 19:21
      0
      На карте разглядел одну "картавую лягушку". Знающие подскажите что за зверь с матрасами приплыл убивать мирных?
    4. Юра Онлайн
      Юра Сегодня, 20:16
      +2
      Цитата: Лелёк
      А вот Асад молодец, сделал предложение Европе:

      И правда отличный ход, Европа ему: "Асад должен уйти", Европа вместе с США кормит, вооружает, обучает террористов, а он предлагает им помощь, одним этим он поставил себя на голову выше чем эта мелочь пузатая, сучат ножками, щеки надувают, а кроме поноса ничего у них не получается.
  3. victorrat Офлайн
    victorrat Сегодня, 19:00
    +1
    Глухие и слепые, но говорить умеют. Но слепота и глухота избирательные. Причём не стесняются любого вранья, потому что воспитанники известного лгуна, который говорил, что чем больше лжи, тем скорее в неё поверят. И эта технология работает. Это мы не можем поверить, что можно без доказательств обвинить. Но что такое доказательства? ОБС для них самое точное доказательство. Вопрос стоит в достижении цели. А цели вполне конкретные! И любое наше: А мы тут причём? , воспринимается как слабость и готовность к сдаче. У нас абсолютно оборонительная позиция, которая в войне хороша. так как известно, что в нападении гибнут в 3 раза больше. Но это другая война. И мы её проигрываем, несмотря на воинские успехи.
  4. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 19:12
    0
    Да этот цирк уже поднадоел. Пока Россия не начнет проводить независимую политику, ничего не изменитя
  5. pafegosoff Онлайн
    pafegosoff Сегодня, 19:16
    0
    Это в Западном стиле: поболтать пробиркой со стиральным порошком в ООН и сказать, что это доказательства наличия химоружия у Садама Хусейна, поболтать чам-то над писсуаром и сказать про "новичок", "поболтать языком туда-сюда в одном месте", как примерно сказал Виктор Степанович...
    Ну что поделаешь, Запад создавался на фундаменте лжи и полном отсутствии понятий "справедливость" и "правда".
    "В чём сила?..."
  6. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 19:44
    0
    Конечно, тут играем, тут не играем, здесь жирное пятно...рыбу заворачивали...
  7. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 20:12
    0
    Полосатые давно переплюнули своих про родителей.
    У них ничего нет ни совести, ни чести, ни .... есть только интересы!
  8. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 20:24
    0
    Как же быть,как можно это заметить ? Ведь химическая атака руками сил Асада уже объявлена американцами и уже объявлено возмездие,за применение хим оружия.Неужели американцы сами себя выдадут ,ну просто смешно.........