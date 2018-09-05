Тут вижу - тут не вижу! Мэттис не обнаружил химоружия у сирийских боевиков
Соединенные Штаты исключают применение химического оружия на территории Сирии силами оппозиции. Глава американского Минобороны Джеймс Меттис по этому поводу заявил, что у США нет информации о возможном использовании химоружия сирийской оппозицией в провинции Идлиб, передает "Взгляд" со ссылкой на Reuters.
Глава Пентагона, отвечая на вопрос о возможном применении химоружия силами сирийской оппозиции, ответил, что у американской армии нет разведданных, что у нее (оппозиции) имеются какие-то химические возможности. При этом, Мэттис заявил, что "был бы рад, если бы кто-то предоставил США информацию о возможной способности оппозиции использовать химическое оружие". Но такой информации нет, добавил генерал, а вот информация о том, что правительство Башара Асада уже применяло химическое оружие, у разведки США имеется.
Между тем, Джеймс Мэттис не ответил напрямую о том, имеются ли признаки подготовки сирийским правительством химатаки в Идлибе, но заявил, что "Соединенные Штаты очень насторожены".
Ранее российское Минобороны заявило. что в сирийской провинции Идлиб готовится провокация с применением хлора для обвинения правительства Асада в применении химоружия. В провокации, кроме боевиков, будут участвовать и "Белые каски", которые снимут фильм о "зверствах правительственных войск над мирным населением".
Данную провокацию хотят использовать США для нанесения ракетного удара по сирийской территории.
Глава Пентагона, отвечая на вопрос о возможном применении химоружия силами сирийской оппозиции, ответил, что у американской армии нет разведданных, что у нее (оппозиции) имеются какие-то химические возможности. При этом, Мэттис заявил, что "был бы рад, если бы кто-то предоставил США информацию о возможной способности оппозиции использовать химическое оружие". Но такой информации нет, добавил генерал, а вот информация о том, что правительство Башара Асада уже применяло химическое оружие, у разведки США имеется.
Между тем, Джеймс Мэттис не ответил напрямую о том, имеются ли признаки подготовки сирийским правительством химатаки в Идлибе, но заявил, что "Соединенные Штаты очень насторожены".
Ранее российское Минобороны заявило. что в сирийской провинции Идлиб готовится провокация с применением хлора для обвинения правительства Асада в применении химоружия. В провокации, кроме боевиков, будут участвовать и "Белые каски", которые снимут фильм о "зверствах правительственных войск над мирным населением".
Данную провокацию хотят использовать США для нанесения ракетного удара по сирийской территории.
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