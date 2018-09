По полю боя без тягача. Самодвижущееся орудие XM123 (США)

Гаубица M114 на позиции. На основе этого изделия строилось СДО XM123, Фото US Army



Опытный образец XM123 в музее. Фото Wikimedia Commons



Левая станина лафета с дополнительными устройствами. Фото Wikimedia Commons



Доработанная гаубица XM123A1 в боевом положении. Фото Ru-artillery.livejournal.com



XM123A во время движения. Фото Strangernn.livejournal.com



Гаубица с электротрансмиссией во время испытательных стрельб. Фото Strangernn.livejournal.com

Высокая мобильность является залогом эффективности и живучести артиллерийского орудия. Наилучшим образом с такой точки зрения выглядят самоходные артиллерийские установки, но они могут быть слишком сложными и дорогими для массового производства. В прошлом в качестве альтернативы для САУ рассматривались т.н. самодвижущиеся орудия – пушки с лафетами, оснащенными собственной силовой установкой. Такие идеи реализовывались в проектах нескольких стран. В частности, в начале шестидесятых годов в США появилась самодвижущаяся гаубица XM123.До определенного времени американская армия не проявляла особого интереса к самодвижущимся орудиям (СДО), предпочитая им буксируемые системы и полноценные самоходки. Тем не менее, развитие артиллерии и систем обнаружения – как своих, так и вероятного противника – повышало значимость мобильности на поле боя. Кроме того, рост огневой мощи, сопровождавшийся повышением требований к артиллерийским тягачам, мог накладывать определенные ограничения. Приемлемым выходом из такой ситуации могла стать пушка с собственным двигателем и возможностью самостоятельного перемещения.К началу шестидесятых годов американские военные знали про советские разработки в сфере СДО, уже поступившие на вооружение. Зарубежная идея заинтересовала их, в результате чего была запущена своя собственная программа создания самодвижущихся орудий. За несколько лет оборонные организации и предприятия представили целый ряд мобильных орудий с собственными силовыми установками.Интересен тот факт, что в Пентагоне решили реализовывать идеи СДО не так, как в Советском Союзе. Советские конструкторы делали самоходной противотанковую артиллерию средних калибров. Американские специалисты посчитали, что в текущих обстоятельствах это не имеет смысла, и строить СДО следует на основе гаубичных систем. В результате все новые самодвижущиеся орудия предназначались, в первую очередь, для навесной стрельбы с закрытых позиций. Первыми в своем роде стали проекты СДО с артиллерийской частью калибров 105 и 155 мм.Более мощное СДО американской разработки получило рабочее обозначение XM123. Первая литера указывала на статус проекта, а остальные являлись его собственным названием. В дальнейшем, по мере развития проекта, индекс гаубицы немного изменился, получив дополнительные литеры. Следует отметить, что обозначение орудия на самоходном лафете никак не указывало на базовый образец.Разработку изделия XM123 заказали Рок-Айлендскому арсеналу и компании American Machine and Foundry. Первый отвечал за артиллерийскую часть, а также осуществлял надзор за ходом проекта. Коммерческая организация, в свою очередь, должна была создать обновленный лафет. В дальнейшем к проекту привлекли несколько субподрядчиков, у которых приобретались необходимые компоненты.В соответствии с техническим заданием, СДО типа XM123 должно было представлять собой вариант модернизации серийной 155-мм гаубицы M114. Такое орудие состояло на вооружении армии США с начала сороковых годов и хорошо зарекомендовало себя уже во время Второй мировой войны. Последние гаубицы M114 были выпущены в начале пятидесятых годов, но и спустя десятилетие от них не собирались отказываться. Создание самодвижущейся модификации при этом могло продлить сроки службы гаубиц.Разработчики нового проекта решили обойтись без серьезной переработки существующего орудия и лафета. СДО XM123 должно было строиться на базе серийных агрегатов M114, которые предлагалось дополнить новыми устройствами. Для решения таких задач требовалась некоторая доработка имеющихся изделий, но и после нее удавалось сохранить желаемую степень унификации. При этом не самая серьезная переделка давала гаубице новые возможности.С точки зрения конструкции гаубица M114 представляла собой типичное орудие своего класса, созданное на рубеже тридцатых и сороковых годов. Она имела качающуюся часть с нарезным стволом средней длины, смонтированную на лафете с раздвижными станинами и колесным ходом. В исходной конфигурации орудие могло перемещаться только с использованием тягача. Фактически большая часть деталей M114 перешла к XM123 без существенных изменений.Будущее СДО должно было иметь нарезной ствол калибром 155 мм длиной 20 калибров. Казенник орудия оснащался поршневым затвором. Камора предназначалась для раздельного заряжания с подачей метательного заряда в картузах. Ствол закреплялся на гидропневматических противооткатных устройствах. Цилиндры тормоза отката и накатника помещались выше и ниже ствола. Качающаяся артиллерийская часть получила сектор для управления вертикальной наводкой. По бокам от нее располагались уравновешивающие устройства с горизонтальным размещением пружин.Верхний станок лафета представлял собой литую деталь сложной формы. Во фронтальной проекции он имел форму «U», обеспечивавшую установку качающейся части. Задняя часть станка отличалась большой высотой и имела крепления для цапф. Также на верхнем станке устанавливалось щитовое прикрытие. Нижний станок лафета выполнялся в виде платформы, на которой устанавливались верхний станок, колесный ход, станины и передняя откидная опора.Устройства лафета позволяли наводить орудие по горизонтали в пределах секторов шириной 25° вправо и влево. Угол возвышения изменялся от -2° до +63°. Наведение выполнялось вручную. Имелись прицелы для стрельбы прямой наводкой и по навесным траекториям.Во время стрельбы гаубица базовой и доработанной версии опиралась на несколько точек. В передней части лафета имелась треугольная откидная рама с винтовым домкратом. Перед стрельбой они опускались вниз и при помощи дополнительной опорной плиты принимали на себя часть веса орудия. Сзади на лафете предусматривались две крупные сварные раздвижные станины, оснащенные широкими сошниками.Щитовое прикрытие лафета состояло из двух агрегатов, размещенных слева и справа от качающейся части. Непосредственно на лафете закреплялись Г-образные щитки, на которых имелись откидные прямоугольные панели. Такое прикрытие обеспечивало защиту от пуль и осколков.Необходимость использования существующих агрегатов накладывала определенные ограничения на конструкцию XM123, но конструкторы из American Machine and Foundry справились с поставленной задачей. Все новые элементы, призванные обеспечивать подвижность, устанавливались прямо на имеющийся лафет при минимальной его переделке. Впрочем, получившееся СДО не отличалось высокими характеристиками подвижности и удобством управления.В задней части левой станины разместили дополнительную раму и крупный металлический кожух для монтажа силовой установки. Внутри этого короба находились два мотоциклетных двигателя воздушного охлаждения мощностью по 20 л.с. от компании Consolidated Diesel Corporation. Оба двигателя через несложный редуктор соединялись с гидравлическим насосом. Не желая оснащать орудие сложной механической трансмиссией, инженеры использовали гидравлический принцип передачи мощности. Насос имел средства для управления давлением в магистралях.При помощи металлических трубок, проходящих по станине и лафету, давление рабочей жидкости подавалось к двум гидромоторам. Последние поместили по бокам нижнего станка, на месте штатных осей колес. Сравнительно крупные моторы комплектовались редукторами с характерными плоскими картерами. Через редукторы обеспечивался привод колес. Следует отметить, что монтаж такой силовой установки в некоторой мере увеличил поперечные габариты орудия.Рядом с силовой установкой на станине расположили откидную (вбок влево) опору с небольшим самоориентирующимся колесом. В непосредственной близости от двигателей, справа от их кожуха, имелась металлическая стойка с сидением для водителя. При переводе в транспортное положение сидение оказывалось точно на продольной оси лафета.Немногочисленные органы управления орудием находились рядом с местом водителя. Контроль за перемещением осуществлялся при помощи единственного рычага, управляющего подачей жидкости к гидромоторам. Синхронное увеличение или уменьшение давления регулировало скорость, дифференцированное – обеспечивало поворот.На нижнем станке, непосредственно над гидромоторами, расположили пару фар для освещения дороги при движении. При необходимости лампы закрывались металлическими крышками.Необходимо отметить, что самодвижущаяся гаубица не имела собственных средств для транспортировки боекомплекта. Снаряды и картузы пришлось бы перемещать при помощи других транспортных средств.Модернизированная гаубица, в целом, сохранила габариты и массу. В походном положении XM123 имела длину 7,3 м, ширина по колесам – чуть более 2,5 м. Высота – 1,8 м. Масса, в зависимости от конфигурации, не превышала 5,8-6 т. Таким образом, пара 20-сильных двигателей обеспечивала удельную мощность около 6,7 л.с. на тонну. Огневые характеристики должны были остаться на прежнем уровне. Скорострельность – не более 3-4 выстрелов в минуту, дальность огня – до 14,5 км.В походном положении СДО XM123 было похоже на базовую гаубицу M114, но имело серьезные отличия. Готовясь к уходу с позиции, расчет должен был сводить и соединять станины, после чего требовалось их поднять и опустить на грунт заднее колесо. Затем водитель мог включить двигатель и при помощи рычага подать давление на гидромоторы. Орудие могло развивать скорость не более нескольких миль в час, но и этого было достаточно для смены позиции без использования отдельного тягача. В отличие от советских самодвижущихся орудий, американская гаубица ездила стволом вперед.Прибыв на позицию, расчет должен был отключить двигатель, поднять заднее колесо, рассоединить и развести станины, опустить переднюю опору и проделать другие необходимые операции. После этого можно было наводить и заряжать гаубицу, а затем открывать огонь. Перевод XM123 из походного положения в боевое занимал не более нескольких минут.Новое СДО не отличалось высокой скоростью и проходимостью, вследствие чего для его переброски на большие расстояния по-прежнему требовался тягач. Собственную силовую установку предлагалось использовать только для перемещения на небольшие дистанции между близко расположенными позициями.Первый опытный образец орудия XM123 был изготовлен в середине 1962 года и отправлен на полигон для проверки. Изделие не отличалось высокой мощностью, что ограничивало его подвижность и мобильность. Впрочем, скорость перемещения по полю боя оказывалась гораздо выше, чем при ручной перекатке. Не самой лучшей оказалась и маневренность, обеспечиваемая специфической системой управления. Кроме того, на практике могли возникать проблемы с гидравлической трансмиссией, но в целом новые агрегаты справлялись со своими задачами. В ходе дальнейшего развития проекта можно было получить более высокие характеристики.Огневые испытания прототипа завершились неудачей. Оказалось, что наличие крупной и тяжелой силовой установки на левой станине изменяет балансировку орудия. Отдача отбрасывала гаубицу назад, но более тяжелая левая станина лучше удерживалась на своем месте, вследствие чего орудие немного поворачивалось вокруг вертикальной оси. В результате после каждого выстрела требовалось самым серьезным образом исправлять наводку. Практическая ценность орудия с такими особенностями была сомнительной.По результатам первых испытаний было принято решение о кардинальной переработке новых агрегатов. Такой вариант СДО получил название XM123A1. Главной задачей этого проекта было сокращение дополнительной массы и повышение удобства работы расчета. Разработка модернизированной гаубицы завершилась в конце 1962 года. В первых числах января 1963-го прототип «A1» впервые вышел на полигон для проверки.В проекте XM123A1 отказались от гидравлической трансмиссии и части других агрегатов. Теперь предлагалось использовать трансмиссию на основе электрических устройств. Силовая установка лишилась одного из 20-сильных двигателей, а оставшийся соединили с электрогенератором потребной мощности. Двигатель и генератор смонтировали на левой станине, но ближе к лафету. Сверху их прикрыли прямоугольным кожухом.Нижнему станку лафета вернули прежнюю конструкцию, удалив с него гидромоторы. Колеса немного сдвинулись внутрь, а в их ступицы вделали электромоторы достаточной мощности. При помощи кабелей они соединялись с водительской системой управления и генераторной установкой. Принципы управления остались прежними: единственная ручка контролировала параметры тока и изменяла обороты двигателей синхронно либо дифференцированно.Для сокращения массы в боевом положении с левой станины убрали складное колесо. Теперь колесо и его опора должны были сниматься со своего места перед стрельбой и устанавливаться обратно при переводе в походное положение.Пост управления находился непосредственно перед кожухом генераторной установки. Водителю предназначалось простое металлическое кресло с невысокой спинкой. Управление при движении осуществлялось при помощи единственной ручки.По известны данным, в первых месяцах 1963 года Рок-Айлендский арсенал и American Machine and Foundry изготовили два опытных СДО XM123A1 и вскоре проверили их на полигоне. Ходовые качества гаубицы с электрической трансмиссией остались на прежнем уровне, хотя и наблюдались некоторые изменения. Дальнейшее развитие имеющихся устройств могло привести к повышению характеристик.Однако главной целью проекта «A1» являлось исправление балансировки орудия. Новые агрегаты, размещенные на левой станине, отличались меньшим весом, но все же оставались слишком тяжелыми. При выстреле орудие по-прежнему не просто откатывалось назад, но и вращалось вокруг вертикальной оси. Угол такого вращения изменился несущественно. Таким образом, даже в переработанном виде перспективное СДО по основным эксплуатационным характеристикам уступало базовой гаубице M114 и потому не могло использоваться для решения реальных задач.Испытания показали, что предложенный облик самодвижущегося орудия имеет характерные проблемы, от которых можно избавиться только за счет самой серьезной переработки конструкции. По этой причине заказчик в лице армии посчитал нецелесообразным дальнейшее развитие проекта. Работы были остановлены.В рамках проекта XM123 организации-разработчики изготовили и подали на испытания три опытных орудия двух типов. Известно, что, как минимум, одно из этих орудий сохранилось. Прототип первой модели, оснащенный гидравлической трансмиссией, сейчас находится в экспозиции музея Рок-Айлендского арсенала.Проект самодвижущегося орудия XM123 позволял расширить возможности существующей гаубицы, причем без серьезной переработки ее конструкции. Однако желание упростить архитектуру нового СДО привело к появлению проблем, которые привели к закрытию проекта. Следует напомнить, что параллельно со 155-мм самодвижущейся гаубицей создавалась аналогичная система с орудием калибра 105 мм. Проект с обозначением XM124 тоже не завершился успехом, но и он достоин отдельного рассмотрения.