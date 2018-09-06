Антитурецкий союз вместо североатлантического единства
Визит главы Объединенного комитета начальников штабов, генерала Джозефа Данфорда в Афины и его переговоры с греческим коллегой адмиралом Евангелосом Апостолакисом знаменовали достаточно серьезный настрой Вашингтона на диверсификацию своей военной структуры, развернутой в Восточном Средиземноморье, позволяющую контролировать в том числе и западную часть Ближнего Востока.
Как сообщает РИА «Новости», Данфорд, комментируя прошедшую встречу, отметил заинтересованность греческой стороны в расширении доступа к своим базам ВС США.
Глава Объединенного комитета также высоко оценил значение расширения военного сотрудничества с Грецией для Соединенных Штатов, поскольку оно раскрывает дополнительные широкие возможности для текущих операций в Сирии и Ливии, а также для потенциальных действий в Восточном Средиземноморье.
Агентство напоминает, что Греция и ранее высказывала немалую заинтересованность в расширении американского военного присутствия в стране. Так, глава греческого МО Панос Камменос предлагал около года назад шефу Пентагона Джеймсу Мэттису расширить американскую военную базу в Суде на острове Крит и даже перенести туда авиабазу из турецкого Инджирлика.
Причины такой заинтересованности Афин в американских базах очевидны – это продолжающийся не первый год конфликт Греции и Турции. Исторически отношения двух этих стран никогда не были простыми. Но после кризиса в 1996 году они остаются насколько скверными, что греки говорят о «гибридной войне», которую ведет против них Анкара, а турки обвиняют Афины в «провокациях в Эгейском море».
Напомним, что в 1996 году разгорелся спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море, который чуть не привел к началу боевых действий между Грецией и Турцией. Эскалация конфликта был предотвращена благодаря вмешательству НАТО и США. Но погашен он не был.
Проблема принадлежности незаселенных скалистых островков Имиа/Кардак тесно связана с вопросом территориальных вод, и, соответственно, правом разведки морского дна и контроля над морскими путями.
В начале 2017 года кризис резко обострился и едва не завершился вооруженным столкновением.
В январе этого года ситуация повторилась. Корабль с греческим министром обороны Паносом Камменосом на борту попытался приблизиться к островам Имиа, чтобы почтить память погибших здесь в 1996 году троих греческих военных.
Однако турецкие боевые корабли и вертолеты не дали ему приблизиться к островам, и в результате Камменос возложил траурные венки на воду и вернулся назад.
А в феврале в том же районе патрульный корабль береговой охраны Турции протаранил греческое военное судно. В начале апреля греческие ВВС перехватили турецкий беспилотник, проводящий разведку в греческом воздушном пространстве.
А 10 апреля греческий гарнизон острова Ро открыл предупредительный огонь в сторону турецкого (предположительно) вертолета.
В настоящий момент Греция рассматривает Турцию не как союзника по НАТО, а как неприятеля, война с которым лишь вопрос времени. Об этом в марте 2018 года прямо заявил греческий военный эксперт, преподаватель геостратегии в Колледже национальной обороны Йоргос Филис.
«Ситуация в отношениях с Турцией критичная. Для меня больше нет вопроса, будет ли столкновение с Турцией, для меня вопрос — когда оно будет. Я думаю, что надо психологически готовить греческий народ к этому. Речь не идет о том, что на следующей неделе будет объявлена мобилизация, но Турция ведет себя настолько жестким образом, что не оставляет нам рамок», — сказал Филис.
Справедливости ради, стоит добавить, что и греческие, и турецкие политики стараются использовать эту опасную ситуацию для «внутреннего пользования». Так, афинские власти стараются переключить внимание общественности от многочисленных внутренних проблем на «турецкую угрозу». Эдроган же старается использовать «греческие провокации» для консолидации общества, и взаимодействия с оппозицией. Так, например, лидер главной оппозиционной партии Турции Кемаль Кылычдароглу, обещает вернуть под контроль Анкары 18 «оккупированных греками» островов. Понятно, что такого рода манипуляции политиков могут привести к трагическим результатам.
В поисках союзников, способных противостоять «турецкой экспансии», Афины стремятся укрепить военное сотрудничество с Кипром, Израилем и Египтом.
В свете этого усиление американского военного присутствия в Греции рассматривается Афинами как подарок судьбы. Особенно в свете ухудшения отношений США и Турции.
Напряженность между Вашингтоном и Анкарой усилилась после неудавшейся попытки военного переворота в Турции, в организации которого турецкая сторона обвинила Фетхуллаха Гюлена, пользующегося американским покровительством и живущего в США.
Кроме того, Эрдоган требует от Вашингтона прекратить поддержку курдских сепаратистов. В свою очередь, США крайне недовольны растущим экономическим и военно-техническим сотрудничеством Анкары с Москвой.
В любом случае можно констатировать, что столь плохими американо-турецкие отношения не были никогда. Достаточно сказать, что регулярные боестолкновения американских и турецких прокси в Северной Сирии периодически рискуют перерасти в противостояние американских и турецких подразделений.
Возвратимся к встрече в Афинах Джозефа Данфорда с Евангелосом Апостолакисом. Пожалуй, главным вопросом является серьезность намерений США. Ведь нельзя исключать, что декларации о намерении превратить базы на территории Греции в свой форпост в Восточном Средиземноморье (роль которого до сего дня выполняла Турция) есть всего лишь попытка надавить на Анкару, и заставить ее пойти на уступки.
Но готов ли Вашингтон пойти до конца, если этот шантаж не будет иметь успеха? Ведь, поимо всего прочего, это будет сопряжено с огромными финансовыми затратами. И «переселение» американских ВВС и ВМС в Грецию, скорее всего, будет не только необратимо, но и будет означать прохождение точки невозврата в отношениях с Турцией.
Впрочем, это не единственная проблема. США, лидер НАТО, выступая в конфликте двух стран-участников блока на стороне одной из них, не только утрачивают роль арбитра, но и усугубляют этот конфликт, что вполне может спровоцировать цепную реакцию. В результате которой на смену Североатлантическому альянсу придет антитурецкий союз.
Как сообщает РИА «Новости», Данфорд, комментируя прошедшую встречу, отметил заинтересованность греческой стороны в расширении доступа к своим базам ВС США.
Глава Объединенного комитета также высоко оценил значение расширения военного сотрудничества с Грецией для Соединенных Штатов, поскольку оно раскрывает дополнительные широкие возможности для текущих операций в Сирии и Ливии, а также для потенциальных действий в Восточном Средиземноморье.
Агентство напоминает, что Греция и ранее высказывала немалую заинтересованность в расширении американского военного присутствия в стране. Так, глава греческого МО Панос Камменос предлагал около года назад шефу Пентагона Джеймсу Мэттису расширить американскую военную базу в Суде на острове Крит и даже перенести туда авиабазу из турецкого Инджирлика.
Причины такой заинтересованности Афин в американских базах очевидны – это продолжающийся не первый год конфликт Греции и Турции. Исторически отношения двух этих стран никогда не были простыми. Но после кризиса в 1996 году они остаются насколько скверными, что греки говорят о «гибридной войне», которую ведет против них Анкара, а турки обвиняют Афины в «провокациях в Эгейском море».
Напомним, что в 1996 году разгорелся спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море, который чуть не привел к началу боевых действий между Грецией и Турцией. Эскалация конфликта был предотвращена благодаря вмешательству НАТО и США. Но погашен он не был.
Проблема принадлежности незаселенных скалистых островков Имиа/Кардак тесно связана с вопросом территориальных вод, и, соответственно, правом разведки морского дна и контроля над морскими путями.
В начале 2017 года кризис резко обострился и едва не завершился вооруженным столкновением.
В январе этого года ситуация повторилась. Корабль с греческим министром обороны Паносом Камменосом на борту попытался приблизиться к островам Имиа, чтобы почтить память погибших здесь в 1996 году троих греческих военных.
Однако турецкие боевые корабли и вертолеты не дали ему приблизиться к островам, и в результате Камменос возложил траурные венки на воду и вернулся назад.
А в феврале в том же районе патрульный корабль береговой охраны Турции протаранил греческое военное судно. В начале апреля греческие ВВС перехватили турецкий беспилотник, проводящий разведку в греческом воздушном пространстве.
А 10 апреля греческий гарнизон острова Ро открыл предупредительный огонь в сторону турецкого (предположительно) вертолета.
В настоящий момент Греция рассматривает Турцию не как союзника по НАТО, а как неприятеля, война с которым лишь вопрос времени. Об этом в марте 2018 года прямо заявил греческий военный эксперт, преподаватель геостратегии в Колледже национальной обороны Йоргос Филис.
«Ситуация в отношениях с Турцией критичная. Для меня больше нет вопроса, будет ли столкновение с Турцией, для меня вопрос — когда оно будет. Я думаю, что надо психологически готовить греческий народ к этому. Речь не идет о том, что на следующей неделе будет объявлена мобилизация, но Турция ведет себя настолько жестким образом, что не оставляет нам рамок», — сказал Филис.
Справедливости ради, стоит добавить, что и греческие, и турецкие политики стараются использовать эту опасную ситуацию для «внутреннего пользования». Так, афинские власти стараются переключить внимание общественности от многочисленных внутренних проблем на «турецкую угрозу». Эдроган же старается использовать «греческие провокации» для консолидации общества, и взаимодействия с оппозицией. Так, например, лидер главной оппозиционной партии Турции Кемаль Кылычдароглу, обещает вернуть под контроль Анкары 18 «оккупированных греками» островов. Понятно, что такого рода манипуляции политиков могут привести к трагическим результатам.
В поисках союзников, способных противостоять «турецкой экспансии», Афины стремятся укрепить военное сотрудничество с Кипром, Израилем и Египтом.
В свете этого усиление американского военного присутствия в Греции рассматривается Афинами как подарок судьбы. Особенно в свете ухудшения отношений США и Турции.
Напряженность между Вашингтоном и Анкарой усилилась после неудавшейся попытки военного переворота в Турции, в организации которого турецкая сторона обвинила Фетхуллаха Гюлена, пользующегося американским покровительством и живущего в США.
Кроме того, Эрдоган требует от Вашингтона прекратить поддержку курдских сепаратистов. В свою очередь, США крайне недовольны растущим экономическим и военно-техническим сотрудничеством Анкары с Москвой.
В любом случае можно констатировать, что столь плохими американо-турецкие отношения не были никогда. Достаточно сказать, что регулярные боестолкновения американских и турецких прокси в Северной Сирии периодически рискуют перерасти в противостояние американских и турецких подразделений.
Возвратимся к встрече в Афинах Джозефа Данфорда с Евангелосом Апостолакисом. Пожалуй, главным вопросом является серьезность намерений США. Ведь нельзя исключать, что декларации о намерении превратить базы на территории Греции в свой форпост в Восточном Средиземноморье (роль которого до сего дня выполняла Турция) есть всего лишь попытка надавить на Анкару, и заставить ее пойти на уступки.
Но готов ли Вашингтон пойти до конца, если этот шантаж не будет иметь успеха? Ведь, поимо всего прочего, это будет сопряжено с огромными финансовыми затратами. И «переселение» американских ВВС и ВМС в Грецию, скорее всего, будет не только необратимо, но и будет означать прохождение точки невозврата в отношениях с Турцией.
Впрочем, это не единственная проблема. США, лидер НАТО, выступая в конфликте двух стран-участников блока на стороне одной из них, не только утрачивают роль арбитра, но и усугубляют этот конфликт, что вполне может спровоцировать цепную реакцию. В результате которой на смену Североатлантическому альянсу придет антитурецкий союз.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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