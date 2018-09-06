Нераскрытые цели воздушного рейда ВВС Израиля. О чём умалчивают мировые СМИ

Источники информации:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5394242

http://www.tvc.ru/news/show/id/144731/

http://kremlin.ru/events/president/news/57983

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/buk-2m/buk-2m.shtml

Все мы отлично знаем, что для реализации различных этапов своей геополитической многоходовки Вашингтон с недавних пор пристрастился к задействованию в повестке дня такого немаловажного и искусственно смоделированного инструмента, как охота на ведьм, под которой подразумевается расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего дело о якобы российском вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию 2016-года. Пробуксовкой этого (полностью надуманного) расследования Белый дом пару месяцев назад аргументировал отсрочку следующей, изначально запланированной на осень, встречи американского президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. В реальности же стремление Вашингтона к заморозке всяческих дипломатических контактов с Кремлём на неопределённый период времени связано исключительно со стремлением подтянуть свои позиции на сирийском или донбасском театре военных действий, а затем сесть за стол переговоров с уже заготовленными бонусами.Примеру Белого дома незамедлительно последовал и его главный ближневосточный союзник — Тель-Авив. Но, в отличие от США, израильтяне решили не тянуть резину с проработкой дипломатических уловок (отсрочек переговоров и т.д.), а сразу перешли к военно-политическим хитростям. Не обладая столь широкими возможностями по пикировке с Москвой, коими располагают США ввиду громадного оперативно-стратегического, экономического и геополитического влияния, руководство еврейского государства решило выработать собственную схему аргументации агрессивных действий в отношении борющейся с терроризмом Сирийской арабской армии. Эта схема должна любезно «вдуваться в уши» корреспондентов и журналистов мировых средств массовой информации для сокрытия истинных целей своей деструктивной деятельности, проецируемой против союзников Дамаска на сирийском театре военных действий.Для этого оборонное ведомство и ГШ Армии обороны Израиля решили остановиться на своём излюбленном постулате о «неприемлемости нахождения на территории Сирии войсковых подразделений Корпуса стражей Исламской революции, «Хезболлы» и других шиитских военизированных подразделений». Вся сложность ситуации заключается в том, что Москва попалась на крючок данного израильского постулата ещё в середине июля 2018 года, в ходе переговоров между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху. Именно тогда была окончательно оформлена негласная сделка между Россией и Израилем, предусматривающая отстранение Тель-Авива от поддержки боевиков FSA и ИГИЛ (запрещено в РФ) в южном «деэскалационном треугольнике» в обмен на отведение шиитских подразделений КСИР и «Хезболлы» на более чем 100 км от Голанских высот. К сожалению, другой стратегии для быстрой зачистки Даръа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды от оппозиционно-террористических формирований у российской стороны не оказалось. Между тем израильское руководство посчитало нужным придерживаться не условий сделки с российской стороной, а майского заявления Нетаньяху, в котором он указал, что Израиль «не потерпит любого присутствия КСИР на всей территории Сирии».Результат таков: Военно-воздушные силы Израиля (Хель Хаавир) продолжают осуществлять регулярные удары как по позициям правительственных сил Сирии, так и по подразделениям Корпуса стражей Исламской революции, дислоцированным даже в районе провинций Тартус и Идлиб, аргументируя весь этот беспредел «иранским присутствием», в то время как ВКС России абстрагируются от происходящего, и вся нагрузка по перехвату тактических ракет большой дальности «Делила» и планирующих УАБ GBU-39B ложится исключительно на операторов сирийских ЗРК «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1». Именно это мы и пронаблюдали в ходе вчерашнего удара тактических истребителей израильских ВВС по укрепрайону сирийской армии в окрестностях Банияса, а также в ходе пусков тактических ракет по складам научно-исследовательского центра в районе Вади аль-Уюн (удар по последнему объекту был отражён сирийскими средствами ПВО).Главной деталью является то, что эти объекты расположены на удалении более чем 270 км от Голанских высот, а значит, практически не несут угрозы еврейскому государству, учитывая высокий противоракетный потенциал Северного районного подразделения воздушного контроля АОИ («Йехидат Бакара Эйзорит»), располагающего 10 батареями зенитно-ракетных комплексов «Patriot PAC-2». Более того, они являются важными оперативно-тактическими звеньями в поддержании боеспособности штурмовых подразделений Сирийской арабской армии, которые в данный момент разворачиваются в наступательные порядки сразу на трёх обширных участках линии соприкосновения в районе «Идлибского гадюшника». Основываясь на этом, можно предположить, что в ходе последнего удара командование Хель Хаавир действовало не столько в угоду собственным оперативно-стратегическим выгодам, сколько в пользу общих интересов с Вашингтоном, а возможно, и Анкарой.Зная собственные тактические преимущества в плане осуществления внезапных ударных операций, обусловленные наличием горного массива Антиливан, командование израильских ВВС направило тактические истребители F-15I «Ra`am» и F-16I «Sufa» в воздушное пространство Ливана с целью провоцирования сирийских средств ПВО в северо-западной части республики на «вскрытие» собственных позиций благодаря включению излучения обзорных радиолокационных станций 9С18М1-3 «Купол» и радаров подсвета цели 9С36 (комплексов «Бук-М2Э»), станций наведения ракет СНР-125-2М (комплексов «Печора-2М») и других радиолокационных средств. Благодаря данной тактике американские самолёты радиоэлектронной и радиотехнической разведки RC-135V/W и израильские самолёты РЛДН G550 CAEW «Eitam», оснащённые пассивными средствами РТР, могли за считанные минуты построить тактическую карту с расположением позиций зенитно-ракетных дивизионов и бригад войск ПВО Сирии, что сослужило бы командованиям ВМС и ВВС США отличную службу в формировании траекторий полёта «Томагавков» и JASSM-ER с учётом облёта радиусов поражения сирийских зенитно-ракетных комплексов. Тем не менее, будем надеяться, что на этот раз "прощупать" позиции сирийских ЗРДН у Военно-воздушных сил Израиля и США не получилось. Откуда данный вывод?У западных воздушных границ Ливана и Сирии в рамках проходящих военных учений в Восточном Средиземноморье регулярно осуществляют боевое дежурство многофункциональные истребители Су-30СМ, Су-35С, мощные ПФАР-радары которых (Н011М «Барс» и Н035 «Ирбис-Э») способны обнаружить F-16I ещё на подлёте к Голанским высотам. Следовательно, по многочисленным шифрованным каналам тактической связи командование САА могло заблаговременно получить оповещение о приближении противника, и сирийская ПВО не стала «светить» все свои дивизионы, а использовала лишь несколько «Панцирей», развёрнутых близ населённого пункта Вади аль-Уюн, ведь было известно, что это не массированный удар со стороны Штатов и западной коалиции, а лишь «израильское прощупывание».Учитывая, что сирийская территория со стороны средиземноморского побережья и Ливана прикрывается различными средствами РЭБ российского производства, осложняющими работу радаров бокового обзора типа AN/ZPY-2 (установлен на стратегическом БПЛА «Глобал Хоук»), предназначенных для идентификации наземных целей даже в режиме «радиомолчания», израильская авиация по согласованию с Пентагоном может произвести ещё несколько подобных рейдов перед основным ударом. А поэтому здесь уж точно не обойтись без постоянного контроля сирийского неба со стороны российских А-50У.