Аналитика

Нераскрытые цели воздушного рейда ВВС Израиля. О чём умалчивают мировые СМИ

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Все мы отлично знаем, что для реализации различных этапов своей геополитической многоходовки Вашингтон с недавних пор пристрастился к задействованию в повестке дня такого немаловажного и искусственно смоделированного инструмента, как охота на ведьм, под которой подразумевается расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего дело о якобы российском вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию 2016-года. Пробуксовкой этого (полностью надуманного) расследования Белый дом пару месяцев назад аргументировал отсрочку следующей, изначально запланированной на осень, встречи американского президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. В реальности же стремление Вашингтона к заморозке всяческих дипломатических контактов с Кремлём на неопределённый период времени связано исключительно со стремлением подтянуть свои позиции на сирийском или донбасском театре военных действий, а затем сесть за стол переговоров с уже заготовленными бонусами.

Примеру Белого дома незамедлительно последовал и его главный ближневосточный союзник — Тель-Авив. Но, в отличие от США, израильтяне решили не тянуть резину с проработкой дипломатических уловок (отсрочек переговоров и т.д.), а сразу перешли к военно-политическим хитростям. Не обладая столь широкими возможностями по пикировке с Москвой, коими располагают США ввиду громадного оперативно-стратегического, экономического и геополитического влияния, руководство еврейского государства решило выработать собственную схему аргументации агрессивных действий в отношении борющейся с терроризмом Сирийской арабской армии. Эта схема должна любезно «вдуваться в уши» корреспондентов и журналистов мировых средств массовой информации для сокрытия истинных целей своей деструктивной деятельности, проецируемой против союзников Дамаска на сирийском театре военных действий.


Для этого оборонное ведомство и ГШ Армии обороны Израиля решили остановиться на своём излюбленном постулате о «неприемлемости нахождения на территории Сирии войсковых подразделений Корпуса стражей Исламской революции, «Хезболлы» и других шиитских военизированных подразделений». Вся сложность ситуации заключается в том, что Москва попалась на крючок данного израильского постулата ещё в середине июля 2018 года, в ходе переговоров между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху. Именно тогда была окончательно оформлена негласная сделка между Россией и Израилем, предусматривающая отстранение Тель-Авива от поддержки боевиков FSA и ИГИЛ (запрещено в РФ) в южном «деэскалационном треугольнике» в обмен на отведение шиитских подразделений КСИР и «Хезболлы» на более чем 100 км от Голанских высот. К сожалению, другой стратегии для быстрой зачистки Даръа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды от оппозиционно-террористических формирований у российской стороны не оказалось. Между тем израильское руководство посчитало нужным придерживаться не условий сделки с российской стороной, а майского заявления Нетаньяху, в котором он указал, что Израиль «не потерпит любого присутствия КСИР на всей территории Сирии».

Результат таков: Военно-воздушные силы Израиля (Хель Хаавир) продолжают осуществлять регулярные удары как по позициям правительственных сил Сирии, так и по подразделениям Корпуса стражей Исламской революции, дислоцированным даже в районе провинций Тартус и Идлиб, аргументируя весь этот беспредел «иранским присутствием», в то время как ВКС России абстрагируются от происходящего, и вся нагрузка по перехвату тактических ракет большой дальности «Делила» и планирующих УАБ GBU-39B ложится исключительно на операторов сирийских ЗРК «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1». Именно это мы и пронаблюдали в ходе вчерашнего удара тактических истребителей израильских ВВС по укрепрайону сирийской армии в окрестностях Банияса, а также в ходе пусков тактических ракет по складам научно-исследовательского центра в районе Вади аль-Уюн (удар по последнему объекту был отражён сирийскими средствами ПВО).

Главной деталью является то, что эти объекты расположены на удалении более чем 270 км от Голанских высот, а значит, практически не несут угрозы еврейскому государству, учитывая высокий противоракетный потенциал Северного районного подразделения воздушного контроля АОИ («Йехидат Бакара Эйзорит»), располагающего 10 батареями зенитно-ракетных комплексов «Patriot PAC-2». Более того, они являются важными оперативно-тактическими звеньями в поддержании боеспособности штурмовых подразделений Сирийской арабской армии, которые в данный момент разворачиваются в наступательные порядки сразу на трёх обширных участках линии соприкосновения в районе «Идлибского гадюшника». Основываясь на этом, можно предположить, что в ходе последнего удара командование Хель Хаавир действовало не столько в угоду собственным оперативно-стратегическим выгодам, сколько в пользу общих интересов с Вашингтоном, а возможно, и Анкарой.

Зная собственные тактические преимущества в плане осуществления внезапных ударных операций, обусловленные наличием горного массива Антиливан, командование израильских ВВС направило тактические истребители F-15I «Ra`am» и F-16I «Sufa» в воздушное пространство Ливана с целью провоцирования сирийских средств ПВО в северо-западной части республики на «вскрытие» собственных позиций благодаря включению излучения обзорных радиолокационных станций 9С18М1-3 «Купол» и радаров подсвета цели 9С36 (комплексов «Бук-М2Э»), станций наведения ракет СНР-125-2М (комплексов «Печора-2М») и других радиолокационных средств. Благодаря данной тактике американские самолёты радиоэлектронной и радиотехнической разведки RC-135V/W и израильские самолёты РЛДН G550 CAEW «Eitam», оснащённые пассивными средствами РТР, могли за считанные минуты построить тактическую карту с расположением позиций зенитно-ракетных дивизионов и бригад войск ПВО Сирии, что сослужило бы командованиям ВМС и ВВС США отличную службу в формировании траекторий полёта «Томагавков» и JASSM-ER с учётом облёта радиусов поражения сирийских зенитно-ракетных комплексов. Тем не менее, будем надеяться, что на этот раз "прощупать" позиции сирийских ЗРДН у Военно-воздушных сил Израиля и США не получилось. Откуда данный вывод?

У западных воздушных границ Ливана и Сирии в рамках проходящих военных учений в Восточном Средиземноморье регулярно осуществляют боевое дежурство многофункциональные истребители Су-30СМ, Су-35С, мощные ПФАР-радары которых (Н011М «Барс» и Н035 «Ирбис-Э») способны обнаружить F-16I ещё на подлёте к Голанским высотам. Следовательно, по многочисленным шифрованным каналам тактической связи командование САА могло заблаговременно получить оповещение о приближении противника, и сирийская ПВО не стала «светить» все свои дивизионы, а использовала лишь несколько «Панцирей», развёрнутых близ населённого пункта Вади аль-Уюн, ведь было известно, что это не массированный удар со стороны Штатов и западной коалиции, а лишь «израильское прощупывание».

Учитывая, что сирийская территория со стороны средиземноморского побережья и Ливана прикрывается различными средствами РЭБ российского производства, осложняющими работу радаров бокового обзора типа AN/ZPY-2 (установлен на стратегическом БПЛА «Глобал Хоук»), предназначенных для идентификации наземных целей даже в режиме «радиомолчания», израильская авиация по согласованию с Пентагоном может произвести ещё несколько подобных рейдов перед основным ударом. А поэтому здесь уж точно не обойтись без постоянного контроля сирийского неба со стороны российских А-50У.

Источники информации:
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5394242
http://www.tvc.ru/news/show/id/144731/
http://kremlin.ru/events/president/news/57983
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/buk-2m/buk-2m.shtml
Автор:
Евгений Даманцев
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43 комментария
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  1. Мих1974 Офлайн
    Мих1974 Сегодня, 05:28
    +9
    Валить давно пора "хитрозадых" am . Пора поставить жесткое условие "ииизбранным" - до момента окончания войны, мы (Россия) будет рассматривать ВСЕ средства нападения на сирийские и иранскией войска как Враждебные и исходить из этого!! Говоря по русски - сидите явреи на попе ровно до окончание уничтожения террористов! Ибо каждое ваше военной действие идет им на пользу, а значит вы Против нас! am
    1. Донской Офлайн
      Донской Сегодня, 07:12
      +2
      Мы не в том положении, чтобы ставить такие ультиматумы. Интересы России и Израиля иногда совпадают. Например, Израиль не хочет, чтобы Иран остался в Сирии, а России не выгодно "делить" Сирию с Ираном. Сирия должна полностью быть под нами.
      1. Меченосец Офлайн
        Меченосец Сегодня, 08:23
        +4
        Цитата: Донской
        Например, Израиль не хочет, чтобы Иран остался в Сирии, а России не выгодно "делить" Сирию с Ираном.

        О как...а нам вот это израильское деяние ,выгодно?
        Израильская армия впервые признала, что она предоставила сирийским повстанцам на Голанских высотах деньги, оружие и боеприпасы.
        Сообщается, что в рамках операции "Добрый сосед" Израиль регулярно поставлял сирийским повстанцам оружие и боеприпасы, чтобы они могли защитить себя от атак, а наличку предоставляли, чтобы они могли купить дополнительное оружие.
        Благодаря операции "Добрый сосед", которая была запущена в 2016 году, израильские военные обеспечили более 1524 тонн продовольствия, 250 тонн одежды, 947 520 литров топлива, 21 генератор, медобородувание, пишет JPost.

        http://mignews.com/news/politi...
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 10:45
          +2
          Речь идёт о милициях самообороны приграничных населенных пунктов. И сделали это на деньги израильских налогоплательщиков - работу, которую должен был делать Асад. И если живущие там люди против Асада, то очень не трудно их понять.
  2. aybolyt678 Офлайн
    aybolyt678 Сегодня, 05:31
    +4
    Главной деталью является то, что эти объекты расположены на удалении более чем 270 км от Голанских высот
    Все хотят в перспективе урвать от сирийского пирога, хотя Израиль когда нибудь кровью умоется, за свое сотрудничество с ами.
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +6
    Лишнее подтверждение того, то договариваться с Израилем, что договариваться с Сша - на бумаге (словах) может быть гладко, а на деле все равно обманут либо в лучшем случае попытаются обмануть. Неприкрытая помощь террористам на сирийской территории уже не просто раздражает, а вызывает неприязнь к этому государству (не путать с нацией), которое после своего образования на волне Холокоста почувствовало безнаказанность и полностью утратило чувство меры.
    1. atalef Офлайн
      atalef Сегодня, 06:49
      -7
      Цитата: rotmistr60
      Лишнее подтверждение того, то договариваться с Израилем, что договариваться с Сша - на бумаге (словах) может быть гладко, а на деле все равно обманут либо в лучшем случае попытаются обмануть. Неприкрытая помощь террористам на сирийской территории уже не просто раздражает, а вызывает неприязнь к этому государству (не путать с нацией), которое после своего образования на волне Холокоста почувствовало безнаказанность и полностью утратило чувство меры.

      Есть по этому поводу комментарии МО РФ ИЛИ МИД РФ ?
      Нет ?
      Значит РФ все устраивает
      Сидите на попе ровненько.
      Всех поздравляю с наступающим Новым 5779 годом.!!!@
      1. rotmistr60 Офлайн
        rotmistr60 Сегодня, 07:01
        +10
        Сидите на попе ровненько.
        Не стоит давать России таких советов. Лучше сидеть на этом месте ровненько, чем вилять этим местом перед кем-то (Сша) показывая какой ты хороший, а главное на лету схватываешь даже мысли.
        1. atalef Офлайн
          atalef Сегодня, 07:06
          -3
          Цитата: rotmistr60
          Сидите на попе ровненько.
          Не стоит давать России таких советов. Лучше сидеть на этом месте ровненько, чем вилять этим местом перед кем-то (Сша) показывая какой ты хороший, а главное на лету схватываешь даже мысли.

          а я не даю их России, Россия в лице МИД и МО свою позицию озвучивает.
          Рекомендация была дана всем тем , кто не понимает глубину сотрудничества между МО РФ и МО Израиля.
          1. ultra Офлайн
            ultra Сегодня, 07:48
            +5
            Цитата: atalef
            , кто не понимает глубину сотрудничества между МО РФ и МО Израиля.

            Нет никакой "глубины",есть проеврейское лобби в верхах.Так называемое "сотрудничество" с Израилем идёт в ущерб интересам России.
            1. atalef Офлайн
              atalef Сегодня, 07:51
              -5
              Цитата: ultra
              Цитата: atalef
              , кто не понимает глубину сотрудничества между МО РФ и МО Израиля.

              Нет никакой "глубины",есть проеврейское лобби в верхах.Так называемое "сотрудничество" с Израилем идёт в ущерб интересам России.

              Появился еще один знаток интересов России.
              Вы считаете себя умнее МО и МИД?
              Или да же самого Путина ? belay
              1. ultra Офлайн
                ultra Сегодня, 08:48
                +8
                Цитата: atalef
                Появился еще один знаток интересов России.

                Хамите Шура! laughing Из Израиля конечно интересы России виднее.
            2. Krasnodar Онлайн
              Krasnodar Сегодня, 09:10
              -2
              Цитата: ultra
              Цитата: atalef
              , кто не понимает глубину сотрудничества между МО РФ и МО Израиля.

              Нет никакой "глубины",есть проеврейское лобби в верхах.Так называемое "сотрудничество" с Израилем идёт в ущерб интересам России.

              А интересы России в списывании долгов арабам, которые винят во всех своих неудачах подаренное им советское оружие (как Сирия с Египтом в 67 и 73-м), после чего сваливают к Штатам (как Египет в первой половине 70-х)?
              1. ultra Офлайн
                ultra Сегодня, 09:51
                +4
                Цитата: Krasnodar
                А интересы России в списывании долгов арабам,

                Россия списала долги СССР не только арабам.
                1. atalef Офлайн
                  atalef Сегодня, 09:58
                  -3
                  Цитата: ultra
                  Цитата: Krasnodar
                  А интересы России в списывании долгов арабам,

                  Россия списала долги СССР не только арабам.

                  так если не только арабам - так типа и не списывала ?
                2. Krasnodar Онлайн
                  Krasnodar Сегодня, 10:50
                  -1
                  Цитата: ultra
                  Цитата: Krasnodar
                  А интересы России в списывании долгов арабам,

                  Россия списала долги СССР не только арабам.

                  Согласен. Так в чем смысл сотрудничать, причём за свои бабки, с людьми, которые по счетам не платят во первых, пытаются все сделать твоими руками во вторых, винят в своих неудачах тебя же, в третьих, а при возможности получения выгоды от твоего конкурента живенько перебираются на его сторону в четвёртых?
                  Вы лично с такими людьми стали бы иметь дело?
      2. ПолканОВ Офлайн
        ПолканОВ Сегодня, 07:02
        +5
        ... о, уже проснулись потомки райского гада...
      3. Мар.Тира Офлайн
        Мар.Тира Сегодня, 07:08
        +6
        Цитата: atalef
        Всех поздравляю с наступающим Новым 5779 годом.!!!@

        Здесь пока не евреи руководят сайтом,и он существует не за деньги сионистов.и не для их целей.У нас свой Новый год,и он 31 декабря.По теме.Пора бы уж на евреях и новое оружие России использовать.Пусть тоже оценят и передадут опыт своим старшим братьям американцам,раз готовы себя выставлять в качестве жертвенных агницев.Если США передаёт новое оружие и технику Израилю,и они пакостят нам,то чем хуже Сирия для наступательного вооружения России?.
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 09:14
          -2
          Цитата: Мар.Тира
          Цитата: atalef
          Всех поздравляю с наступающим Новым 5779 годом.!!!@

          Здесь пока не евреи руководят сайтом,и он существует не за деньги сионистов.и не для их целей.У нас свой Новый год,и он 31 декабря.По теме.Пора бы уж на евреях и новое оружие России использовать.Пусть тоже оценят и передадут опыт своим старшим братьям американцам,раз готовы себя выставлять в качестве жертвенных агницев.Если США передаёт новое оружие и технику Израилю,и они пакостят нам,то чем хуже Сирия для наступательного вооружения России?.

          СССР использовало руками арабов и не только. В результате - Садат повернулся к Штатам, а сирийцы до сих пор по Голанским высотам плачут..
        2. brigadir Офлайн
          brigadir Сегодня, 09:44
          -1
          .У нас свой Новый год,и он 31 декабря

          Замечу и проведу короткий ликбез. 31 декабря отмечается обрезание Иисуса Христа - Брит мила.
          Родился еврейский мальчик 25 декабря и на восьмой день - обрезание. Вот так и живём.
          Так что прекращайте отмечать этот сугубо сионистский праздник!
          То-ли дело у нас - 5779 год от сотворения мира.
          Всех с праздником годовщины сотворения мира. Он, мир этот, у нас у всех один.
          Принято есть яблоки с мёдом и пить вино.
          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 10:56
            0
            Цитата: brigadir
            .У нас свой Новый год,и он 31 декабря

            Замечу и проведу короткий ликбез. 31 декабря отмечается обрезание Иисуса Христа - Брит мила.
            Родился еврейский мальчик 25 декабря и на восьмой день - обрезание. Вот так и живём.
            Так что прекращайте отмечать этот сугубо сионистский праздник!
            То-ли дело у нас - 5779 год от сотворения мира.
            Всех с праздником годовщины сотворения мира. Он, мир этот, у нас у всех один.
            Принято есть яблоки с мёдом и пить вино.

            У православных Рождество 7 января, а «Сретение (брит мила, облезание) Господне» отмечается 15 января соответственно. А есть яблоки с мёдом у православных принято на «яблочный спас». Я сам удивился, когда меня родня жены на этот праздник пригласила - все как на Рош а шана )))
      4. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 09:06
        -2
        Цитата: atalef

        Есть по этому поводу комментарии МО РФ ИЛИ МИД РФ ?
        Нет ?
        Значит РФ все устраивает
        Сидите на попе ровненько.
        Всех поздравляю с наступающим Новым 5779 годом.!!!@

        Хорошего и сладкого года!
      5. PROXOR Офлайн
        PROXOR Сегодня, 10:24
        +4
        Не говорите что нам делать, чтобы мы не сказали куда вам пойти! А вообще если что то не нравится на этом ресурсе ВАС тут не держат!
      6. ALLxANDr Офлайн
        ALLxANDr Сегодня, 10:45
        +1
        Если быть точным, то - 7526 год по старославянскому календарю. Год Свернувшегося Ежа.
      7. Tank Hard Офлайн
        Tank Hard Сегодня, 11:00
        0
        Цитата: atalef
        Сидите на попе ровненько.

        Подобные заявления от лица некоторых "израильтян", не улучшают отношений и мнения о этих индивидуумах конкретно, и стране в целом... Запомним Ваш советик... yes
  4. гильза Онлайн
    гильза Сегодня, 06:58
    +1
    Если по статье их заявленные цели не являются реальностью,то тогда вообще непонятен смысл ударов. Тупые? Позлить арабов?
  5. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 07:20
    +2
    Вряд ли целью налета было вскрытие расположения про с целью шарахнуть томагавками. С моря Сирию надежно прикрывает флот. Если только для бомберов разведывали.
    1. igor67 Офлайн
      igor67 Сегодня, 09:51
      0
      [quote=igorbrsv]Вряд ли целью налета было вскрытие расположения про с целью шарахнуть томагавками. С моря Сирию надежно прикрывает флот. Если только для бомберов разведывали.[/quote]
      согласен с вами, по той причине, что самолёты летают практически каждый день, и сейчас ф16 носятся, очень низко, до границы Ливана несколько км,как и до Сирии.Израиль маленькая територия может машины и залетают на Ливан, для разворота.
  6. UMA-UMA Офлайн
    UMA-UMA Сегодня, 07:34
    +3
    А чего возмущаться Израилем? Все претензии к России - позволяет третьей стороне так обходиться с союзником.
    1. Комментарий был удален.
    2. Вольнопёр Онлайн
      Вольнопёр Сегодня, 08:13
      +3
      Цитата: UMA-UMA
      А чего возмущаться Израилем? Все претензии к России - позволяет третьей стороне так обходиться с союзником.

      Сирия находится в состоянии войны с Израилем с 1948 года. РФ не брала на себя в союзнических обязательств по участию российских ВС в этой войне.
      СОГЛАШЕНИЕ
      между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики

      ... руководствуясь положениями Договора о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Сирийской Арабской Республикой от 8 октября 1980 года, а также Соглашения между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Сирийской Арабской Республики о военном сотрудничестве от 7 июля 1994 года,

      исходя из обоюдного стремления к защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики,

      признавая, что нахождение на территории Сирийской Арабской Республики российской авиационной группы отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств ...
      http://docs.cntd.ru/document/420329053
  7. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 07:51
    +1
    В статье много личных выводов автора, имеющих весьма условное отношение к действительности.
    1) Удары по КСИР и Хизбалле Израиль наносит исключельно в своих интересах
    2) За последние двадцать пять лет было всего два президента Штатов, пытавшиеся навязывать Израилю невыгодную евреям политику:
    Билл Клинтон - деликатно, в союзе с израильскими левыми и Барак Хусейн Обама - агрессивно, но без фанатизма.
    Трамп чел правильный, его выборы спонсировал друг Натаньягу еврей Эдельсон, зять у него тоже правильный, с точки зрения Израиля, так что интересы горячо любимого всеми арабами, либералами левого толка, экстремистами и прочими обожателями свободной экономики и успеха своими силами государства, нынешней американской администрацией соблюдаются даже ценой интересов собственной страны.
    3) Договоренности Натаньяги с Путиным соблюдаются в полной мере
    4) Израиль ИГ никогда не поддерживал - для него что Хизбалла, что КСИР, что ДАИШ - как Бандера и Власов для русского человека. Они разные, но оба альбатросы, как называет таких существ стендапист Руслан Белый.
    5) Разведовательная информация евреями Штатам безусловно передаётся. Вопрос следующий - что американцы с этим будут делать? Серьезных ударов по Асаду никто делать не будет - хотели бы, давно б разбомбили всю подконтрольную ему территорию в ноль. Так же, как турки без серьезного сопротивления с чей бы то ни было стороны тупо заняли кусок Сирии. Если США со товарищамами по НАТО и стукнет по Сирии, это будет аля прошлый раз - много Томагавков, поменьше самолётов и ещё меньше толка. Зато ЗаливнЫе монархии будут довольны.
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 11:02
      +1
      Пройдет время, Иран выгонять надо будет из Сирии. Опять Вас, товарищи евреи , на сайте обвинять будут? Уже просто интересно становится.
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 11:05
        +1
        Думаю, да )) О своей нации от представителей других народов я выучил следующее:
        Мы все контролируем во первых, и, соответственно, во всем виноваты, во вторых laughing
        1. Сергей985 Онлайн
          Сергей985 Сегодня, 11:08
          +1
          Такой груз ответственности!!!!! laughing
          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 11:13
            +1
            Таки да laughing Прям атланты...
            1. Сергей985 Онлайн
              Сергей985 Сегодня, 11:22
              +1
              Парадокс в том, что преследуем в Сирии одни цели: мирное государство, никаких вооруженных формирований, за исключением ВС Сирии, да наших баз. Но! Израиль все равно виноват даже в этом. Непостижимо!
              1. Krasnodar Онлайн
                Krasnodar Сегодня, 11:30
                +1
                Цитата: Сергей985
                Парадокс в том, что преследуем в Сирии одни цели: мирное государство, никаких вооруженных формирований, за исключением ВС Сирии, да наших баз. Но! Израиль все равно виноват даже в этом. Непостижимо!

                Люди воспринимают Израиль как часть Запада (совершенно справедливо), а Запад враждебен - в свете последних событий объективно. Когда западная страна наносит удары по сражающимся на стороне Асада силам (иранцам, Хизбалле, прочей швали) люди воспринимают это как безнаказанный удар по союзнику, а к анализу никто не преступает в силу незнания ситуации и, соответственно, упрощенному видению сирийских событий. Кроме того, Израиль это национальное государство еврейского народа. Евреи мало того, что не любимы традиционно, как все чужаки, живущие среди коренного населения, так и ассоциируются у современного населения РФ с нелюбимой властью - ЕР = власть = олигархи = евреи laughing
                Поэтому что бы не сделало еврейское государство - все плохо.
  8. alta Онлайн
    alta Сегодня, 08:26
    -3
    Израильские СМИ : ,,ЦАХАЛ действовал (4 и 5 сентября) в соответствии с договоренностями с командованием российской армии: израильские самолеты не входили в воздушное пространство Сирии, запуск ракет осуществлялся над северной частью Ливана, а "русские" не задействовали зенитно-ракетные системы С-400, прикрывающие российские базы в Латакии и Тартусе.,,
    Парадокс, журналист Даманцев протестует, а МО России молчит : России не нужны военные базы Ирана в Сирии, в этом Россия поддерживает Израиль !!!
    А что Иран? Иран молчит, понимая, что уровень вооружений Израиля и Ирана несопоставимы.
    Пора понять ,,теоретикам пера,, : Иран не скрывает, что хочет уничтожить Израиль, вооружая террористические организации Хисболла и Хамас, который обстреливает Израиль, и создавая военные базы в Сирии ...... атакует гражданские объекты Израиля по всему миру ( в Аргентине взорвал гражданское здание , в котором погибло около 100 человек).
    Израиль защищается.
    Пора понять, что Израиль находится в состоянии войны с Ираном и Сирией, кстати, арабские страны : Египет, Иордания, государства персидского залива поддерживают Израиль.
  9. brigadir Офлайн
    brigadir Сегодня, 09:50
    +1
    Главной деталью является то, что эти объекты расположены на удалении более чем 270 км от Голанских высот, а значит, практически не несут угрозы еврейскому государству

    Как расстояние завода по производству оружия от целей по которым это оружие может быть применено влияет на его, этого завода, опасность или способность нести угрозу?
  10. сталевар Офлайн
    сталевар Сегодня, 10:28
    +1
    Когда меня обманывают, я с такими людьми больше дел не имею. Или в лобешник даю сразу. Если меня не уважают, почему я должен уважать? А Путин с Лавровым уже привыкли что их постоянно обманывают и стараются это как бы не замечать. Поэтому и отношение к России такое и санкции всякие.
  11. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 10:44
    0
    Хватит задом вилять, довиляемся. Политика односторонних уступок преступна, в первую очередь, по отношении к самой России, не говоря уже о Сирии. Да и Иран наш попутчик, уж какой ни есть, но союзник в этой войне.
    1. alta Онлайн
      alta Сегодня, 11:04
      0
      Диванные стратеги толкают Россию воевать, а потом удивляются почему Россия занимает 101 место в рейтинге уровня жизни населения, удивляются, почему повышают возраст выхода на пенсию.
      Средств не хватает держать военные базы за границей, воевать в Сирии, снабжать вооружением сепаратистов на Востоке Украины и обеспечивать нормальный уровень жизни населения.
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 11:15
        0
        Цитата: alta
        Диванные стратеги толкают Россию воевать, а потом удивляются почему Россия занимает 101 место в рейтинге уровня жизни населения, удивляются, почему повышают возраст выхода на пенсию.
        Средств не хватает держать военные базы за границей, воевать в Сирии, снабжать вооружением сепаратистов на Востоке Украины и обеспечивать нормальный уровень жизни населения.

        По ИЧР (объективным показателям уровня жизни) Россия занимает 49-50 место. В зависимости от года.