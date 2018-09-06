Зачистка "идлибского гадюшника". Флот на страже, но достаточно ли этого?
Мир снова стоит на пороге конфликта, который при определенных раскладах может послужить запалом для мировой войны. И место действия — то же, что и полгода назад, когда американцы и их союзники (Великобритания и Франция) нанесли ракетный удар по Сирии. Только на этот раз все ещё серьезнее…
Подразделения сирийской армии, по слухам, уже полностью готовы к проведению силовой операции в провинции Идлиб, пока ещё контролируемой боевиками и частично Турцией. И даже несмотря на то, что боевиков там много, опыт недавних успешных операций сирийской армии на юге и в центре страны показывает, что шансов у них мало – противостоять окрепшей и более мотивированной правительственной армии, поддержанной ВКС России и иранскими «добровольческими» формированиями, долго они не смогут.
В то же время Идлиб является последним крупным оплотом «оппозиционных» Башару Асаду сил. В случае его потери можно будет говорить о переходе сирийского конфликта в принципиально иную стадию – полноценная война закончится, угроза распада Сирии минует, и значительную часть высвободившихся сил и средств можно будет направить на восстановление страны и нормализацию гуманитарной ситуации.
Да, останется ещё курдский сектор. Но курды, в общем, никогда не были такими уж ярыми антагонистами официального Дамаска – скорее, они взялись за оружие по необходимости, защищаясь не столько от правительственных сил, сколько от боевиков запрещенного в России ИГИЛ. Довольно тесное сотрудничество курдов с американцами осложняет перспективы двусторонних переговоров, но отнюдь не делает их невозможными в принципе – курды, вероятно, будут рады получить какую-то автономию в рамках единой Сирии и наконец-то спокойно зажить на своих землях.
Такое развитие ситуации явно противоречит интересам США и их сателлитов. И они наверняка не упустят шанс остановить наступление сирийской армии в Идлибе. Тем более что для этого есть хорошо отработанная схема с организацией провокации с якобы применением сирийской армией химического оружия и последующим ракетным ударом сил западной коалиции по сирийским войскам и военным объектам.
Подготовка к реализации этого сценария идет полным ходом: по данным российских военных, у боевиков уже все готово для провокации. Более того, по сообщениям из Сирии, боевики подозреваются в похищении детей, которых могут использовать в качестве мишени для провокации. В этот раз не будет никаких «мальчиков Хасанов», выступающих в ОЗХО с обличениями «Белых касок» — если информация сирийцев верна, все мальчики и девочки на видео этой "правозащитной" организации будут мертвы.
А для силового обеспечения провокации американцы стягивают в восточное средиземноморье мощный военно-морской кулак. Туда снова вернулся авианосец «Гарри Трумэн», несущий около девяноста боевых самолетов и вертолетов, в сопровождении своей неизменной свиты, в которой есть и крейсер типа «Тикондерога», и эсминцы «Арли Бёрк», и подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами «Томагавк».
«Совершенно случайно, просто так совпало», в субботу в Средиземном море начались совместные маневры ВМФ и ВКС России. В маневрах участвуют 26 кораблей, собранных с Северного, Балтийского, Черноморского флотов, и 34 самолета. Флагманом эскадры является ракетный крейсер «Маршал Устинов», а среди основных боевых единиц можно отметить фрегаты «адмиральской» серии пр. 11356 «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен».
Применительно к военно-морской части маневров можно точно сказать – это самая мощная группировка ВМФ России, которая собиралась за последние годы за пределами собственно российской акватории. И сам факт их «внезапного» сбора в одном месте и в одно время достаточно красноречив, так как план походов судов составляется задолго до их реального выхода в море. То есть тем самым мы получаем основания говорить, что вся операция против так называемого идлибского гадюшника носит спланированный характер и вряд ли будет отложена из-за чьих бы то ни было угроз.
А угрозы уже поступили. Причем от самого президента США, Дональда Трампа. Он в своем «Твиттере» предостерег Россию от «серьезной гуманитарной ошибки в Сирии». И это тоже является прямым свидетельством того, что кто-то в Сирии готовит крупную провокацию именно в гуманитарной сфере. А также это убеждает нас в том, что о готовящейся провокации знает даже высшее руководство США.
Не отстают и американские СМИ. Телеканал CNN сообщил в субботу, что американские военные специалисты уже составили список целей, по которым будет нанесен американский удар в случае (внимание!) применения Дамаском химического оружия. То есть у военных экспертов, на которых ссылается CNN, тоже нет особых сомнений, что Дамаск применит именно химическое оружие. И откуда такая уверенность? Ах да, они же сами все это и организуют…
Вопрос о том, достаточно ли сейчас у берегов Сирии наших кораблей, чтобы отбить ракетный удар американцев и их союзников, совсем не прост. И тут мы должны понимать две вещи.
При всей напряженности российско-американских отношений вряд ли кто-то в Кремле хочет начинать настоящую войну с США. Поэтому давайте сразу отбросим рассуждения об ударном потенциале нашей группировки в восточном средиземноморье. Он, безусловно, есть, но…
Помимо этого, мы должны понимать, что перехват воздушных целей в международном воздушном пространстве может привести к нежелательной ошибке, сравнимой с уничтожением малайзийского «Боинга» над Донбассом. Разумеется, зону военных учений можно закрыть. Но вряд ли это получится сделать надолго – регион достаточно оживленный, и оставить без воздушного сообщения Ливан и Израиль попросту нельзя.
Силы ПВО получают полную свободу только в воздушном пространстве Сирии. И при отражении апрельской ракетной атаки этого оказалось почти достаточно – предположительно, из 103 ракет, выпущенных силами американской коалиции по сирийским объектам, было перехвачено 69%. Причем удары по наиболее значимым военным объектам вроде авиабаз и военных аэродромов были отражены почти полностью (некоторые из объектов получили незначительные повреждения).
Однако с достаточно большой долей вероятности можно предполагать, что американцы тоже сделали выводы из тех событий, и новый удар будет неизмеримо мощнее.
В таком случае обойтись только сирийскими средствами ПВО уже не удастся, и нашему флоту, а также истребителям ВКС и средствам ПВО и РЭБ, размещенным в Сирии, придется приступить к выполнению некоторых реальных боевых задач. Комплексы ПВО «Штиль-1», имеющиеся в распоряжении фрегатов «адмиральской» серии, и С-300Ф «Форт», которым вооружен «Маршал Устинов», вполне способны справляться к ракетами типа «Томагавк» и закрыть одно из предполагаемых направлений удара.
Помимо этого, имеющиеся на кораблях радарные комплексы могут использоваться для обнаружения и классификации воздушных целей с дальнейшим наведением на них истребителей с базы Хмеймим. Также информация с кораблей будет передаваться на наземные командные центры и расчетам ЗРК, что позволит последним лучше ориентироваться в обстановке и быть готовыми к появлению «гостей» в определённый период времени.
Однако не стоит и слишком уповать на возможности флота. Очевидно, что американцы предпочтут атаковать с разных направлений – в том числе из зоны Персидского залива, через территорию Саудовской Аравии и Иордании. Помимо этого, есть информация о возможном применении американцами оперативно-тактических баллистических ракет, в том числе с северного направления, из зоны, контролируемой курдами. Эти направления никак не контролируются силами флота, а значит, рассчитывать можно будет только на ЗРК и истребительную авиацию ПВО.
Но как бы мы ни пытались, предусмотреть всё не получится. Реальный ответ на вопрос о том, как будет развиваться ситуация в Сирии, мы получим, вероятно, уже в ближайшие дни. Тем более что российские ВКС свой первый удар уже нанесли.
А это значит, помимо прочего, что российский Генштаб и высшее политическое руководство страны, имеющие на руках несколько больше достоверной информации, уверены в своих силах. Будем же надеяться на то, что они действительно всё просчитали.
И пожелаем удачи нашим военным. Она им в любом случае не повредит.
Подразделения сирийской армии, по слухам, уже полностью готовы к проведению силовой операции в провинции Идлиб, пока ещё контролируемой боевиками и частично Турцией. И даже несмотря на то, что боевиков там много, опыт недавних успешных операций сирийской армии на юге и в центре страны показывает, что шансов у них мало – противостоять окрепшей и более мотивированной правительственной армии, поддержанной ВКС России и иранскими «добровольческими» формированиями, долго они не смогут.
В то же время Идлиб является последним крупным оплотом «оппозиционных» Башару Асаду сил. В случае его потери можно будет говорить о переходе сирийского конфликта в принципиально иную стадию – полноценная война закончится, угроза распада Сирии минует, и значительную часть высвободившихся сил и средств можно будет направить на восстановление страны и нормализацию гуманитарной ситуации.
Да, останется ещё курдский сектор. Но курды, в общем, никогда не были такими уж ярыми антагонистами официального Дамаска – скорее, они взялись за оружие по необходимости, защищаясь не столько от правительственных сил, сколько от боевиков запрещенного в России ИГИЛ. Довольно тесное сотрудничество курдов с американцами осложняет перспективы двусторонних переговоров, но отнюдь не делает их невозможными в принципе – курды, вероятно, будут рады получить какую-то автономию в рамках единой Сирии и наконец-то спокойно зажить на своих землях.
Такое развитие ситуации явно противоречит интересам США и их сателлитов. И они наверняка не упустят шанс остановить наступление сирийской армии в Идлибе. Тем более что для этого есть хорошо отработанная схема с организацией провокации с якобы применением сирийской армией химического оружия и последующим ракетным ударом сил западной коалиции по сирийским войскам и военным объектам.
Подготовка к реализации этого сценария идет полным ходом: по данным российских военных, у боевиков уже все готово для провокации. Более того, по сообщениям из Сирии, боевики подозреваются в похищении детей, которых могут использовать в качестве мишени для провокации. В этот раз не будет никаких «мальчиков Хасанов», выступающих в ОЗХО с обличениями «Белых касок» — если информация сирийцев верна, все мальчики и девочки на видео этой "правозащитной" организации будут мертвы.
А для силового обеспечения провокации американцы стягивают в восточное средиземноморье мощный военно-морской кулак. Туда снова вернулся авианосец «Гарри Трумэн», несущий около девяноста боевых самолетов и вертолетов, в сопровождении своей неизменной свиты, в которой есть и крейсер типа «Тикондерога», и эсминцы «Арли Бёрк», и подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами «Томагавк».
«Совершенно случайно, просто так совпало», в субботу в Средиземном море начались совместные маневры ВМФ и ВКС России. В маневрах участвуют 26 кораблей, собранных с Северного, Балтийского, Черноморского флотов, и 34 самолета. Флагманом эскадры является ракетный крейсер «Маршал Устинов», а среди основных боевых единиц можно отметить фрегаты «адмиральской» серии пр. 11356 «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен».
Применительно к военно-морской части маневров можно точно сказать – это самая мощная группировка ВМФ России, которая собиралась за последние годы за пределами собственно российской акватории. И сам факт их «внезапного» сбора в одном месте и в одно время достаточно красноречив, так как план походов судов составляется задолго до их реального выхода в море. То есть тем самым мы получаем основания говорить, что вся операция против так называемого идлибского гадюшника носит спланированный характер и вряд ли будет отложена из-за чьих бы то ни было угроз.
А угрозы уже поступили. Причем от самого президента США, Дональда Трампа. Он в своем «Твиттере» предостерег Россию от «серьезной гуманитарной ошибки в Сирии». И это тоже является прямым свидетельством того, что кто-то в Сирии готовит крупную провокацию именно в гуманитарной сфере. А также это убеждает нас в том, что о готовящейся провокации знает даже высшее руководство США.
Не отстают и американские СМИ. Телеканал CNN сообщил в субботу, что американские военные специалисты уже составили список целей, по которым будет нанесен американский удар в случае (внимание!) применения Дамаском химического оружия. То есть у военных экспертов, на которых ссылается CNN, тоже нет особых сомнений, что Дамаск применит именно химическое оружие. И откуда такая уверенность? Ах да, они же сами все это и организуют…
Вопрос о том, достаточно ли сейчас у берегов Сирии наших кораблей, чтобы отбить ракетный удар американцев и их союзников, совсем не прост. И тут мы должны понимать две вещи.
При всей напряженности российско-американских отношений вряд ли кто-то в Кремле хочет начинать настоящую войну с США. Поэтому давайте сразу отбросим рассуждения об ударном потенциале нашей группировки в восточном средиземноморье. Он, безусловно, есть, но…
Помимо этого, мы должны понимать, что перехват воздушных целей в международном воздушном пространстве может привести к нежелательной ошибке, сравнимой с уничтожением малайзийского «Боинга» над Донбассом. Разумеется, зону военных учений можно закрыть. Но вряд ли это получится сделать надолго – регион достаточно оживленный, и оставить без воздушного сообщения Ливан и Израиль попросту нельзя.
Силы ПВО получают полную свободу только в воздушном пространстве Сирии. И при отражении апрельской ракетной атаки этого оказалось почти достаточно – предположительно, из 103 ракет, выпущенных силами американской коалиции по сирийским объектам, было перехвачено 69%. Причем удары по наиболее значимым военным объектам вроде авиабаз и военных аэродромов были отражены почти полностью (некоторые из объектов получили незначительные повреждения).
Однако с достаточно большой долей вероятности можно предполагать, что американцы тоже сделали выводы из тех событий, и новый удар будет неизмеримо мощнее.
В таком случае обойтись только сирийскими средствами ПВО уже не удастся, и нашему флоту, а также истребителям ВКС и средствам ПВО и РЭБ, размещенным в Сирии, придется приступить к выполнению некоторых реальных боевых задач. Комплексы ПВО «Штиль-1», имеющиеся в распоряжении фрегатов «адмиральской» серии, и С-300Ф «Форт», которым вооружен «Маршал Устинов», вполне способны справляться к ракетами типа «Томагавк» и закрыть одно из предполагаемых направлений удара.
Помимо этого, имеющиеся на кораблях радарные комплексы могут использоваться для обнаружения и классификации воздушных целей с дальнейшим наведением на них истребителей с базы Хмеймим. Также информация с кораблей будет передаваться на наземные командные центры и расчетам ЗРК, что позволит последним лучше ориентироваться в обстановке и быть готовыми к появлению «гостей» в определённый период времени.
Однако не стоит и слишком уповать на возможности флота. Очевидно, что американцы предпочтут атаковать с разных направлений – в том числе из зоны Персидского залива, через территорию Саудовской Аравии и Иордании. Помимо этого, есть информация о возможном применении американцами оперативно-тактических баллистических ракет, в том числе с северного направления, из зоны, контролируемой курдами. Эти направления никак не контролируются силами флота, а значит, рассчитывать можно будет только на ЗРК и истребительную авиацию ПВО.
Но как бы мы ни пытались, предусмотреть всё не получится. Реальный ответ на вопрос о том, как будет развиваться ситуация в Сирии, мы получим, вероятно, уже в ближайшие дни. Тем более что российские ВКС свой первый удар уже нанесли.
А это значит, помимо прочего, что российский Генштаб и высшее политическое руководство страны, имеющие на руках несколько больше достоверной информации, уверены в своих силах. Будем же надеяться на то, что они действительно всё просчитали.
И пожелаем удачи нашим военным. Она им в любом случае не повредит.
- Автор:
- Виктор Кузовков
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