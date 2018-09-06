Аналитика

Зачистка "идлибского гадюшника". Флот на страже, но достаточно ли этого?

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Мир снова стоит на пороге конфликта, который при определенных раскладах может послужить запалом для мировой войны. И место действия — то же, что и полгода назад, когда американцы и их союзники (Великобритания и Франция) нанесли ракетный удар по Сирии. Только на этот раз все ещё серьезнее…

Подразделения сирийской армии, по слухам, уже полностью готовы к проведению силовой операции в провинции Идлиб, пока ещё контролируемой боевиками и частично Турцией. И даже несмотря на то, что боевиков там много, опыт недавних успешных операций сирийской армии на юге и в центре страны показывает, что шансов у них мало – противостоять окрепшей и более мотивированной правительственной армии, поддержанной ВКС России и иранскими «добровольческими» формированиями, долго они не смогут.




В то же время Идлиб является последним крупным оплотом «оппозиционных» Башару Асаду сил. В случае его потери можно будет говорить о переходе сирийского конфликта в принципиально иную стадию – полноценная война закончится, угроза распада Сирии минует, и значительную часть высвободившихся сил и средств можно будет направить на восстановление страны и нормализацию гуманитарной ситуации.

Да, останется ещё курдский сектор. Но курды, в общем, никогда не были такими уж ярыми антагонистами официального Дамаска – скорее, они взялись за оружие по необходимости, защищаясь не столько от правительственных сил, сколько от боевиков запрещенного в России ИГИЛ. Довольно тесное сотрудничество курдов с американцами осложняет перспективы двусторонних переговоров, но отнюдь не делает их невозможными в принципе – курды, вероятно, будут рады получить какую-то автономию в рамках единой Сирии и наконец-то спокойно зажить на своих землях.

Такое развитие ситуации явно противоречит интересам США и их сателлитов. И они наверняка не упустят шанс остановить наступление сирийской армии в Идлибе. Тем более что для этого есть хорошо отработанная схема с организацией провокации с якобы применением сирийской армией химического оружия и последующим ракетным ударом сил западной коалиции по сирийским войскам и военным объектам.

Подготовка к реализации этого сценария идет полным ходом: по данным российских военных, у боевиков уже все готово для провокации. Более того, по сообщениям из Сирии, боевики подозреваются в похищении детей, которых могут использовать в качестве мишени для провокации. В этот раз не будет никаких «мальчиков Хасанов», выступающих в ОЗХО с обличениями «Белых касок» — если информация сирийцев верна, все мальчики и девочки на видео этой "правозащитной" организации будут мертвы.

А для силового обеспечения провокации американцы стягивают в восточное средиземноморье мощный военно-морской кулак. Туда снова вернулся авианосец «Гарри Трумэн», несущий около девяноста боевых самолетов и вертолетов, в сопровождении своей неизменной свиты, в которой есть и крейсер типа «Тикондерога», и эсминцы «Арли Бёрк», и подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами «Томагавк».

«Совершенно случайно, просто так совпало», в субботу в Средиземном море начались совместные маневры ВМФ и ВКС России. В маневрах участвуют 26 кораблей, собранных с Северного, Балтийского, Черноморского флотов, и 34 самолета. Флагманом эскадры является ракетный крейсер «Маршал Устинов», а среди основных боевых единиц можно отметить фрегаты «адмиральской» серии пр. 11356 «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен».

Применительно к военно-морской части маневров можно точно сказать – это самая мощная группировка ВМФ России, которая собиралась за последние годы за пределами собственно российской акватории. И сам факт их «внезапного» сбора в одном месте и в одно время достаточно красноречив, так как план походов судов составляется задолго до их реального выхода в море. То есть тем самым мы получаем основания говорить, что вся операция против так называемого идлибского гадюшника носит спланированный характер и вряд ли будет отложена из-за чьих бы то ни было угроз.

А угрозы уже поступили. Причем от самого президента США, Дональда Трампа. Он в своем «Твиттере» предостерег Россию от «серьезной гуманитарной ошибки в Сирии». И это тоже является прямым свидетельством того, что кто-то в Сирии готовит крупную провокацию именно в гуманитарной сфере. А также это убеждает нас в том, что о готовящейся провокации знает даже высшее руководство США.

Не отстают и американские СМИ. Телеканал CNN сообщил в субботу, что американские военные специалисты уже составили список целей, по которым будет нанесен американский удар в случае (внимание!) применения Дамаском химического оружия. То есть у военных экспертов, на которых ссылается CNN, тоже нет особых сомнений, что Дамаск применит именно химическое оружие. И откуда такая уверенность? Ах да, они же сами все это и организуют…

Вопрос о том, достаточно ли сейчас у берегов Сирии наших кораблей, чтобы отбить ракетный удар американцев и их союзников, совсем не прост. И тут мы должны понимать две вещи.

При всей напряженности российско-американских отношений вряд ли кто-то в Кремле хочет начинать настоящую войну с США. Поэтому давайте сразу отбросим рассуждения об ударном потенциале нашей группировки в восточном средиземноморье. Он, безусловно, есть, но…

Помимо этого, мы должны понимать, что перехват воздушных целей в международном воздушном пространстве может привести к нежелательной ошибке, сравнимой с уничтожением малайзийского «Боинга» над Донбассом. Разумеется, зону военных учений можно закрыть. Но вряд ли это получится сделать надолго – регион достаточно оживленный, и оставить без воздушного сообщения Ливан и Израиль попросту нельзя.

Силы ПВО получают полную свободу только в воздушном пространстве Сирии. И при отражении апрельской ракетной атаки этого оказалось почти достаточно – предположительно, из 103 ракет, выпущенных силами американской коалиции по сирийским объектам, было перехвачено 69%. Причем удары по наиболее значимым военным объектам вроде авиабаз и военных аэродромов были отражены почти полностью (некоторые из объектов получили незначительные повреждения).

Однако с достаточно большой долей вероятности можно предполагать, что американцы тоже сделали выводы из тех событий, и новый удар будет неизмеримо мощнее.

В таком случае обойтись только сирийскими средствами ПВО уже не удастся, и нашему флоту, а также истребителям ВКС и средствам ПВО и РЭБ, размещенным в Сирии, придется приступить к выполнению некоторых реальных боевых задач. Комплексы ПВО «Штиль-1», имеющиеся в распоряжении фрегатов «адмиральской» серии, и С-300Ф «Форт», которым вооружен «Маршал Устинов», вполне способны справляться к ракетами типа «Томагавк» и закрыть одно из предполагаемых направлений удара.

Помимо этого, имеющиеся на кораблях радарные комплексы могут использоваться для обнаружения и классификации воздушных целей с дальнейшим наведением на них истребителей с базы Хмеймим. Также информация с кораблей будет передаваться на наземные командные центры и расчетам ЗРК, что позволит последним лучше ориентироваться в обстановке и быть готовыми к появлению «гостей» в определённый период времени.

Однако не стоит и слишком уповать на возможности флота. Очевидно, что американцы предпочтут атаковать с разных направлений – в том числе из зоны Персидского залива, через территорию Саудовской Аравии и Иордании. Помимо этого, есть информация о возможном применении американцами оперативно-тактических баллистических ракет, в том числе с северного направления, из зоны, контролируемой курдами. Эти направления никак не контролируются силами флота, а значит, рассчитывать можно будет только на ЗРК и истребительную авиацию ПВО.

Но как бы мы ни пытались, предусмотреть всё не получится. Реальный ответ на вопрос о том, как будет развиваться ситуация в Сирии, мы получим, вероятно, уже в ближайшие дни. Тем более что российские ВКС свой первый удар уже нанесли.

А это значит, помимо прочего, что российский Генштаб и высшее политическое руководство страны, имеющие на руках несколько больше достоверной информации, уверены в своих силах. Будем же надеяться на то, что они действительно всё просчитали.

И пожелаем удачи нашим военным. Она им в любом случае не повредит.
Автор:
Виктор Кузовков
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26 комментариев
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  1. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 12:16
    +1
    В таком случае обойтись только сирийскими средствами ПВО уже не удастся, и нашему флоту, а также истребителям ВКС и средствам ПВО и РЭБ, размещенным в Сирии, придется приступить к выполнению некоторых реальных боевых задач.
    ...Инфа в паутине прошла, что ракетный крейсер "Маршал Устинов", при помощи корабельных РЭБ, блокировал авиабазу британских самолетов на Кипре, не могут взлететь, отказывают приборы..Насколько верна данная информация, сказать не могу..
    1. Дедкастарый Офлайн
      Дедкастарый Сегодня, 12:39
      +2
      американцы понимают,что массированный удар КР продавит ПВО Сирии,просто него не хватит. и если такой удар будет,то потери будут значительны.всё конечно ещё и Случай отрегулирует,где то -мимо,где то -просто упадут КР не долетев.увидим.
    2. Дважды майор Офлайн
      Дважды майор Сегодня, 12:41
      +1
      Была такая инфа. Вспомнилось, как наши на СУшке американский эсминец "выключили". Думаю, правда.
      1. kuz363 Офлайн
        kuz363 Сегодня, 12:50
        -6
        Не говори бред. Спецы по электронике давно доказали, что аппаратура СУ-25, которая по мощности в тысячи раз меньше локаторов эсминца, никак не могла подавить локаторы. Этот вброс рассчитан на лохов, чтобы они гордились могучим вооружением
        1. HAM Онлайн
          HAM Сегодня, 13:11
          +3
          Давятся не локаторы,а приёмная часть...так что мощность локаторов эсминцев ни причём...
        2. Сергей39 Офлайн
          Сергей39 Сегодня, 13:18
          +2
          Так это или не так, доподлинно нам не известно, но вот отказ от поставок в Сирийскую армию установок С-300 выйдет боком.
        3. Shkiper Офлайн
          Shkiper Сегодня, 13:19
          +6
          Владимир, я не очень крутой в части электронике, но РЭБ в мой "бурсе" преподавали и преподавали хорошо. Так вот, при работе на излучение РЛС НК естественно мощнее, чем у самолета, но "забивают" приемники, а там не мощность , а чувствительность. Вся изюминка заключается в том, что бы поймать частоту на которой работает приемник и алгоритм её изменения. Спецы из РЭБа могут меня поправить.
          1. Black Sniper Офлайн
            Black Sniper Сегодня, 14:07
            +1
            Су был без вооружения, включив РЭБ 20 раз сделал "бочку" над эсминцем и улетел на базу, американцы не могли навестись на него из-за сбоя электроники, а стрельнуть из пулемёта постеснялись. laughing
    3. Джек О’Нилл Офлайн
      Джек О’Нилл Сегодня, 15:42
      +1
      ...Инфа в паутине прошла, что ракетный крейсер "Маршал Устинов", при помощи корабельных РЭБ, блокировал авиабазу британских самолетов на Кипре, не могут взлететь, отказывают приборы..Насколько верна данная информация, сказать не могу..

      Вместо тысячи слов:
  2. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 12:19
    +1
    Да пора уже сирийским ПВО сбить несколько носителей ракет ВЗ и не только американских, но и израильских. Так для предупреждения совместных пакостей от этих "друзей". При таком массированном налете возможны и "накладки"!
    1. Дважды майор Офлайн
      Дважды майор Сегодня, 12:45
      +3
      Ни США, ни Израиль сирийцев не боятся. Собьют что-то с пилотами - ответка прилетит мгновенно. Собственно, полагаю, их провокации на то и рассчитаны - вывести из себя САА, и потом задавить их. Наши же, скорее всего, "партнёров" Лаврова трогать не станут - только их ракеты. Хотя давно пора бы, обнаглели в конец.
    2. Чарик Офлайн
      Чарик Сегодня, 12:47
      +3
      Да ты что ,вот этого они и ждут чтоб сирийцы сбили и тогда попрут вообще не отобьётся Сирия даже с помощью Российских баз,вот почему Китайчиков на 'учения" не подтянули с дюжиной корабликов? тогда бы точно ни стали бы топорами кидать.
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 14:12
        +2
        А учения с китайцами в средиземном море идея то не плохая. hi
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:33
    +3
    Суровый расклад. Но гадюшник уничтожать надо. А Трампу надо в этой ситуации быть сдержанней - втянется глубоко в этот конфликт - потеряет влияние на другие. А один Афган чего стоит. negative
  4. Чарик Офлайн
    Чарик Сегодня, 12:33
    +1
    Только что "Медвежата" два штуки вернулися ( в начале недели на восток уходили) с востока на север прошли над черноземьем Воронежским в монокль рассматривал и звук, звук, ни с чем не спутаешь.
    1. Дважды майор Офлайн
      Дважды майор Сегодня, 12:49
      0
      С ними мне не всё понятно - то ли врезали по гадюшнику, то ли имитировали ракетные пуски... Размыто в СМИ пишут... У меня вообще складывается впечатление - наши опасаются обострения, и берегут боезапас на этот случай. Понятно, туда ракеты через проливы на раз-два не доставить...
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 14:17
        0
        ВМФ не врезал, с Хмеймима разбомбили склады топлива и БПЛА, а также цех по их производству. hi
  5. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 12:39
    +4
    . С 14-го по 18-е июня 1982 г. в СССР были начаты учения «ЩИТ-82», вошедшие в историю как «семичасовая ядерная война». Начались они 15-го июня с высадки воздушного и морского десанта силами 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, 217-го и 300-го парашютно-десантных полков 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также 1-ого парашютно-десантного батальона 39-й отдельной десантно-штурмовой бригады. М.Бегин срочно улетел в США, но Р.Рейган отказывался его принимать. 18-го июня начались учения ракетных войск стратегического назначения. Пуски баллистических ракет наземного базирования и с подводной лодки, крылатых ракет с самолетов, перехват спутника спутником-истребителем «Космос-1379» и уничтожение комплексом А-135 двух боеголовок межконтинентальных ракет УР-100 над полигоном Сары-Шаган повергли в шок мировое сообщество.

    А вот так принуждали к миру в этом регионе в прошлый раз (арабо-израильский конфликт 1982)
  6. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 12:46
    0
    Интересно, что дешевле: "топор" или 48Н6Е2 ?
  7. kuz363 Офлайн
    kuz363 Сегодня, 12:52
    -7
    Так великий кормчий давно сказал, что ИГИЛ разгромлено! С кем же тогда война?
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 12:57
      +3
      С "умеренной" оппозицией
      1. Дважды майор Офлайн
        Дважды майор Сегодня, 13:10
        +4
        Ну, да... Именно поэтому Вашингтонский обком и всполошился.
    2. lopvlad Офлайн
      lopvlad Сегодня, 13:12
      +2
      Цитата: kuz363
      С кем же тогда война?


      с пособниками ИГИЛ а их ещё много.
    3. Околоточный Офлайн
      Околоточный Сегодня, 13:40
      +1
      Вы за Мао Дзен Дуна? Живее всех живых?
  8. lopvlad Офлайн
    lopvlad Сегодня, 13:12
    -1
    В случае его потери можно будет говорить о переходе сирийского конфликта в принципиально иную стадию – полноценная война закончится, угроза распада Сирии минует, и значительную часть высвободившихся сил и средств можно будет направить на восстановление страны и нормализацию гуманитарной ситуации.


    а на всей земле будут цвести ромашки,которые американские военные на свежих построенных в Сирии базах будут вплетать себе в бошки.
  9. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 13:42
    +2
    Мир снова стоит на пороге конфликта, который при определенных раскладах может послужить запалом для мировой войны

    Мир не снова стоит на пороге конфликтов, а постоянно американцы прореживают человеческую "грядку". Но это не значит что мир стоит на пороге мировой войны. Американцы или Западный мир, если хотите, НИКОГДА не начнут ядерную войну (мировая война уже давно идёт). Я надеюсь, что российская армада не на прогулку пришла к берегам Сирии и выполнит свою задачу решительно.