Экспорт российских вооружений. Август 2018 года
В августе основным событием, касающимся рынка вооружений, стал военно-технический форум «Армия-2018», на котором демонстрировались новинки отечественного оборонно-промышленного комплекса. В то же время информации об экспорте вооружений в свободном доступе было достаточно мало. Главная новость касается интереса Алжира к приобретению эскадрильи истребителей МиГ-29М/М2. Также в августе стало известно о появлении в Ираке первых купленных в России БМП-3 и о том, что «Рособоронэкспорт» выводит на международный рынок вооружений два новых продукта: ЗРК «Тор-Э2» и самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1».
Алжир планирует приобрести эскадрилью истребителей МиГ-29М/М2
Как стало известно журналистам издания «Коммерсантъ», Алжир, являющийся одним из крупнейших покупателей военной авиационной техники российского производства, проявляет интерес к приобретению 14 истребителей типа МиГ-29М/М2. В составе ВВС Алжира новые истребители могут заменить бывшие в употреблении советские МиГ-29С из Белоруссии и Украины. Корпорации «МиГ» данный контракт позволит не только получить несколько сотен миллионов долларов прибыли, но и обеспечит загрузку производства на несколько лет вперед. При этом последняя российская попытка зайти на рынок Алжира с истребителем МиГ-29СМТ была предпринята в 2006 году, однако тогда заказчик, получив первые 15 самолетов, вернул их назад из-за наличия в них некондиционных деталей.
О том, что представители Алжира и России ведут закрытые переговоры по вопросу приобретения эскадрильи самолетов МиГ-29М/М2, журналистам «Коммерсанта» рассказали два источника в сфере ВТС, а собеседник издания в руководстве российского военного ведомства уточнил, что страны обсуждают покупку 14 новых истребителей. Стоимость потенциального контракта (с учетом идущих в комплекте средств авиационного поражения) может составлять до 700-800 миллионов долларов. В «Рособоронэкспорте» (ведет переговоры с российской стороны), Федеральной службе по ВТС и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) от комментариев на этот счет воздержались. В то же время алжирская военная делегация посетила в конце августа международный военно-технический форум «Армия-2018» в подмосковной Кубинке, где начальник департамента снабжения Минобороны Алжира генерал-майор Мустафа Дебби и замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин обсуждали вопросы, в том числе связанные с поставками российского оружия.
Стоит отметить, что сегодня Алжир входит в число крупнейших покупателей оружия российского производства, в том числе российской авиатехники. Только за последние 10 лет парк алжирских ВВС пополнился тяжелыми двухместными многофункциональными истребителями Су-30МКА (44 самолета было получено по контракту от 2006 года, 14 – по соглашению от 2015 года), тяжелыми транспортными вертолетами Ми-26Т2 (14 штук), реактивными учебно-боевыми самолетами Як-130 (16 самолетов). Помимо этого алжирская армия начала получать ударные вертолеты Ми-28НЭ (в 2013 году было законтрактовано 42 вертолета). По словам Константина Макиенко эксперта Центра анализа стратегий и технологий, активизация алжирских закупок связана с «интервенцией НАТО в Ливию». Если до 2011 года Алжир еще присматривался к продукции стран Запада, то после этих событий в стране осознали, что партнеров надежнее России и КНР в столь деликатных вопросах, как экспорт оружия, просто не существует, отметил Макиенко.
В настоящее время на вооружении ВВС Алжира состоят несколько десятков истребителей МиГ-29С и МиГ-29УБ еще советского производства, которые были поставлены из Белоруссии и из Украины. В 2006 году Алжир собирался обновить парк данных самолетов, законтрактовав у России 28 новых одноместных истребителей МиГ-29СМТ и 6 двухместных МиГ-29УБ. Но тогда сделка сорвалась. Получив первые 15 истребителей, заказчик обвинил Россию в использовании на самолетах бывших в употреблении деталей и настоял на возврате машин. Впоследствии 28 истребителей МиГ-29СМТ из того заказа поступили на вооружение ВВС России, а в 2014 году российские военные получили еще 16 таких самолетов.
Предполагаемый алжирский заказ на 14 истребителей МиГ-29М/М2 вместе с ведущимися поставками 46 таких самолетов Египту позволит РСК «МиГ» загрузить свои производственные мощности на несколько лет вперед, сообщает источник «Коммерсанта» в авиационной промышленности. На фоне планов российских военных по покупке истребителей МиГ-35 (6 самолетов будут поставлены в 2018-2023 годах) алжирский заказ станет для корпорации хорошим подспорьем.
В Ирак доставлена первая партия БМП-3
Появившиеся в сети и социальных сетях фотографии свидетельствуют о том, что первая партия российских боевых машин пехоты БМП-3 наконец-то добралась до Ирака. Ранее в феврале 2018 года уже сообщалось о том, что сухопутные войска Ирака начали получать первые БМП-3, но данная информация оказалась ошибочной и не подтвердилась.
Контракт на покупку Ираком БМП-3 был подписан еще в 2014 году, сообщает блог bmpd, однако его реализация затягивалась ввиду разного рода проблем. По некоторым данным, Ирак приобрел у России порядка 500 боевых машин пехоты данного типа. Помимо БМП-3 иракские военные приобрели у России основные боевые танки Т-90С/СК. Известно, что Ирак заказал как минимум 73 таких танка, речь идет лишь о первой партии поставок. В июне 2018 года российские СМИ, в частности «Российская газета», писали о том, что иракские военные познакомились в России и с одной из новейших модификаций БМП-3М. Поводом послужила фотография, на которой был запечатлен представитель вооруженных сил Ирака на одной из выпускаемых в Кургане боевых машин пехоты.
«Техмаш» планирует разрабатывать танковые снаряды совместно с Индией
Российский концерн «Техмаш», входящий в состав госкорпорации «Ростех», в рамках форума «Армия-2018» провел переговоры с индийской стороной о совместной разработке перспективного 125-мм выстрела с бронебойным подкалиберным снарядом, предназначенного для танков Т-72 и Т-90. Владимир Лепин генеральный директор концерна «Техмаш» говорил о том, что на форуме планируется обсудить вопрос о совместном создании такого боеприпаса, который обладал бы улучшенными характеристиками относительно выстрела «Манго», сообщает официальный сайт «Ростеха».
Напомним, что еще в марте 2014 года Минобороны Индии и «Рособоронэкспорт» заключили контракт об организации лицензионного выпуска 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом «Манго» для танковой пушки Д-81 (индекс ГРАУ 2А26) на территории Индии. Данный боеприпас был разработан специалистами Научно-исследовательского машиностроительного института имени В. В. Бахирева (НИМИ) концерна «Техмаш».
В начале 2017 года российские специалисты НИМИ провели монтаж и пуско-наладочные работы поставленного оборудования, оказали индийской стороне содействие в запуске собственного производства на базе имеющихся артиллерийских заводов Минобороны Индии. В комплекс мероприятий по организации производства танкового боеприпаса, вошло также обучение персонала производству выстрелов «Манго» на территории Индии, аттестация сотрудников и осуществление комплексного аудита готовности и оснащенности производства. «Ростех» сообщает, что первые партии выстрелов, которые были выпущены на индийских заводах, уже прошли контрольные испытания с положительным результатом. Теперь индийский производитель поставляет в армию танковые выстрелы «Манго» под своей собственной маркой.
«Рособоронэкспорт» выводит на международный рынок легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» и ЗРК «Тор-Э2»
АО «Рособоронэкспорт», входящее в состав Госкорпорации Ростех, выводит на международный рынок вооружений легкий плавающий танк (самоходную противотанковую пушку) «Спрут-СДМ1» производства концерна «Тракторные заводы». По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, это уникальная отечественная разработка, не имеющая аналогов. «Спрут-СДМ1» – единственная легкая плавающая боевая машина, обладающая при этом огневой мощью основного боевого танка. «Спрут» может десантироваться с корабля, использоваться в любое время суток, в том числе на непроходимой для другой похожей боевой технике местности. В «Рособоронэкспорте» считают, что данная разработка будет пользоваться спросом на рынке, в первую очередь со стороны государств со сложными географическими условиями, сочетающими наличие горной местности, многочисленных водных преград и болот. В частности, большой интерес к данной боевой машине проявляют страны Юго-Восточной Азии.
«Спрут-СДМ1» предназначен для огневой поддержки подразделений, в том числе десантных, борьбы с бронированной техникой противника, в том числе танками, уничтожения оборонительных сооружений и опорных пунктов, ведения войсковой разведки и организации боевого охранения. По данным «Ростеха», машина может предлагаться иностранным заказчикам для оснащения подразделений морской пехоты и танковых подразделений сухопутных войск. Вооружение «Спрута» соответствует вооружению основного боевого танка – это полноценная 125-мм танковая пушка, спаренная с 7,62-мм пулеметом и 7,62-м дистанционно управляемая пулеметная установка. Как и российские основные боевые танки «Спрут-СДМ1» оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения, который предназначен для уничтожения бронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, на расстоянии до 5 километров.
Уникальной особенностью является то, что боевая машина является плавающей, обладая при этом достаточно высоким уровнем защиты (для своего класса). Малый вес и способность легко преодолевать различные водные преграды на плаву обеспечивают «Спруту» высокий уровень проходимости. Более того он может вести огонь из орудия, находясь на плаву, также он может использоваться в боевых действиях в условиях жаркого тропического климата и высокогорья.
Помимо «Спрута», «Рособоронэкспорт» начинает продвижение на международном рынке вооружений новейшего российского ЗРК «Тор-Э2». Данная машина предназначена для прикрытия частей и соединений во всех видах боя, а также колонн на марше и для защиты военных и важных инфраструктурных объектов от ударов пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения противника. Данный зенитно-ракетный комплекс в состоянии поражать самолеты, вертолеты, крылатые, противорадиолокационные и иные типы управляемых ракет. Помимо этого он может эффективно бороться с атакующими элементами современного высокоточного оружия, такими как планирующие и управляемые авиабомбы, а также беспилотниками в пределах зоны поражения. Комплекс в состоянии работать в любых метеорологических условиях, круглосуточно, а также в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия со стороны противника.
В отличие от большинства иностранных аналогов российский ЗРК «Тор-Э2» является автономной мобильной боевой единицей, обладающей высокой проходимостью. Комплекс в состоянии вести обнаружение воздушных целей и обстреливать их не только на стоянке, но и в движении. Батарея четырехканального ЗРК «Тор-Э2», состоящая из четырех боевых машин, в состоянии одновременно поражать 16 воздушных целей, летящих с любых направлений на высоте до 12 км и дальности до 15 км. Боекомплект одной боевой машины комплекса был увеличен в два раза и составляет 16 ракет.
По словам гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, ЗРК «Тор-Э2» относится к долгожданным новинкам в сегменте средств ПВО малого радиуса действия. Именно по этой причине к данному комплексу проявляют интерес многие иностранные заказчики из разных регионов. По его словам, новая версия комплекса сохранила свои лучшие качества, став при этом еще более грозным оружием, а по живучести и мобильности комплексу сегодня просто нет равных. К примеру, чтобы вывести из строя батарею ЗРК «Тор» необходимо уничтожить все боевые машины. В то же время в большинстве аналогов для этого достаточно уничтожить батарейную РЛС или командный пункт. Также боевые машины «Тор-Э2» в состоянии работать в режиме «звено», обмениваясь информацией о воздушной обстановке и координируя совместную боевую работу. В таком режиме одна из боевых машин, действуя из засады, может получать необходимую информацию от второй машины, оставаясь необнаруженной противником до момента запуска ракеты, отметил Михеев. Значительно повышает экспортный потенциал комплекса и тот факт, что ЗРК «Тор-Э2» можно интегрировать в любую существующую систему ПВО заказчика, в том числе разработанную по стандартам НАТО.
Алжир планирует приобрести эскадрилью истребителей МиГ-29М/М2
Как стало известно журналистам издания «Коммерсантъ», Алжир, являющийся одним из крупнейших покупателей военной авиационной техники российского производства, проявляет интерес к приобретению 14 истребителей типа МиГ-29М/М2. В составе ВВС Алжира новые истребители могут заменить бывшие в употреблении советские МиГ-29С из Белоруссии и Украины. Корпорации «МиГ» данный контракт позволит не только получить несколько сотен миллионов долларов прибыли, но и обеспечит загрузку производства на несколько лет вперед. При этом последняя российская попытка зайти на рынок Алжира с истребителем МиГ-29СМТ была предпринята в 2006 году, однако тогда заказчик, получив первые 15 самолетов, вернул их назад из-за наличия в них некондиционных деталей.
О том, что представители Алжира и России ведут закрытые переговоры по вопросу приобретения эскадрильи самолетов МиГ-29М/М2, журналистам «Коммерсанта» рассказали два источника в сфере ВТС, а собеседник издания в руководстве российского военного ведомства уточнил, что страны обсуждают покупку 14 новых истребителей. Стоимость потенциального контракта (с учетом идущих в комплекте средств авиационного поражения) может составлять до 700-800 миллионов долларов. В «Рособоронэкспорте» (ведет переговоры с российской стороны), Федеральной службе по ВТС и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) от комментариев на этот счет воздержались. В то же время алжирская военная делегация посетила в конце августа международный военно-технический форум «Армия-2018» в подмосковной Кубинке, где начальник департамента снабжения Минобороны Алжира генерал-майор Мустафа Дебби и замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин обсуждали вопросы, в том числе связанные с поставками российского оружия.
Стоит отметить, что сегодня Алжир входит в число крупнейших покупателей оружия российского производства, в том числе российской авиатехники. Только за последние 10 лет парк алжирских ВВС пополнился тяжелыми двухместными многофункциональными истребителями Су-30МКА (44 самолета было получено по контракту от 2006 года, 14 – по соглашению от 2015 года), тяжелыми транспортными вертолетами Ми-26Т2 (14 штук), реактивными учебно-боевыми самолетами Як-130 (16 самолетов). Помимо этого алжирская армия начала получать ударные вертолеты Ми-28НЭ (в 2013 году было законтрактовано 42 вертолета). По словам Константина Макиенко эксперта Центра анализа стратегий и технологий, активизация алжирских закупок связана с «интервенцией НАТО в Ливию». Если до 2011 года Алжир еще присматривался к продукции стран Запада, то после этих событий в стране осознали, что партнеров надежнее России и КНР в столь деликатных вопросах, как экспорт оружия, просто не существует, отметил Макиенко.
В настоящее время на вооружении ВВС Алжира состоят несколько десятков истребителей МиГ-29С и МиГ-29УБ еще советского производства, которые были поставлены из Белоруссии и из Украины. В 2006 году Алжир собирался обновить парк данных самолетов, законтрактовав у России 28 новых одноместных истребителей МиГ-29СМТ и 6 двухместных МиГ-29УБ. Но тогда сделка сорвалась. Получив первые 15 истребителей, заказчик обвинил Россию в использовании на самолетах бывших в употреблении деталей и настоял на возврате машин. Впоследствии 28 истребителей МиГ-29СМТ из того заказа поступили на вооружение ВВС России, а в 2014 году российские военные получили еще 16 таких самолетов.
Предполагаемый алжирский заказ на 14 истребителей МиГ-29М/М2 вместе с ведущимися поставками 46 таких самолетов Египту позволит РСК «МиГ» загрузить свои производственные мощности на несколько лет вперед, сообщает источник «Коммерсанта» в авиационной промышленности. На фоне планов российских военных по покупке истребителей МиГ-35 (6 самолетов будут поставлены в 2018-2023 годах) алжирский заказ станет для корпорации хорошим подспорьем.
В Ирак доставлена первая партия БМП-3
Появившиеся в сети и социальных сетях фотографии свидетельствуют о том, что первая партия российских боевых машин пехоты БМП-3 наконец-то добралась до Ирака. Ранее в феврале 2018 года уже сообщалось о том, что сухопутные войска Ирака начали получать первые БМП-3, но данная информация оказалась ошибочной и не подтвердилась.
Контракт на покупку Ираком БМП-3 был подписан еще в 2014 году, сообщает блог bmpd, однако его реализация затягивалась ввиду разного рода проблем. По некоторым данным, Ирак приобрел у России порядка 500 боевых машин пехоты данного типа. Помимо БМП-3 иракские военные приобрели у России основные боевые танки Т-90С/СК. Известно, что Ирак заказал как минимум 73 таких танка, речь идет лишь о первой партии поставок. В июне 2018 года российские СМИ, в частности «Российская газета», писали о том, что иракские военные познакомились в России и с одной из новейших модификаций БМП-3М. Поводом послужила фотография, на которой был запечатлен представитель вооруженных сил Ирака на одной из выпускаемых в Кургане боевых машин пехоты.
«Техмаш» планирует разрабатывать танковые снаряды совместно с Индией
Российский концерн «Техмаш», входящий в состав госкорпорации «Ростех», в рамках форума «Армия-2018» провел переговоры с индийской стороной о совместной разработке перспективного 125-мм выстрела с бронебойным подкалиберным снарядом, предназначенного для танков Т-72 и Т-90. Владимир Лепин генеральный директор концерна «Техмаш» говорил о том, что на форуме планируется обсудить вопрос о совместном создании такого боеприпаса, который обладал бы улучшенными характеристиками относительно выстрела «Манго», сообщает официальный сайт «Ростеха».
Напомним, что еще в марте 2014 года Минобороны Индии и «Рособоронэкспорт» заключили контракт об организации лицензионного выпуска 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом «Манго» для танковой пушки Д-81 (индекс ГРАУ 2А26) на территории Индии. Данный боеприпас был разработан специалистами Научно-исследовательского машиностроительного института имени В. В. Бахирева (НИМИ) концерна «Техмаш».
В начале 2017 года российские специалисты НИМИ провели монтаж и пуско-наладочные работы поставленного оборудования, оказали индийской стороне содействие в запуске собственного производства на базе имеющихся артиллерийских заводов Минобороны Индии. В комплекс мероприятий по организации производства танкового боеприпаса, вошло также обучение персонала производству выстрелов «Манго» на территории Индии, аттестация сотрудников и осуществление комплексного аудита готовности и оснащенности производства. «Ростех» сообщает, что первые партии выстрелов, которые были выпущены на индийских заводах, уже прошли контрольные испытания с положительным результатом. Теперь индийский производитель поставляет в армию танковые выстрелы «Манго» под своей собственной маркой.
«Рособоронэкспорт» выводит на международный рынок легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» и ЗРК «Тор-Э2»
АО «Рособоронэкспорт», входящее в состав Госкорпорации Ростех, выводит на международный рынок вооружений легкий плавающий танк (самоходную противотанковую пушку) «Спрут-СДМ1» производства концерна «Тракторные заводы». По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, это уникальная отечественная разработка, не имеющая аналогов. «Спрут-СДМ1» – единственная легкая плавающая боевая машина, обладающая при этом огневой мощью основного боевого танка. «Спрут» может десантироваться с корабля, использоваться в любое время суток, в том числе на непроходимой для другой похожей боевой технике местности. В «Рособоронэкспорте» считают, что данная разработка будет пользоваться спросом на рынке, в первую очередь со стороны государств со сложными географическими условиями, сочетающими наличие горной местности, многочисленных водных преград и болот. В частности, большой интерес к данной боевой машине проявляют страны Юго-Восточной Азии.
«Спрут-СДМ1» предназначен для огневой поддержки подразделений, в том числе десантных, борьбы с бронированной техникой противника, в том числе танками, уничтожения оборонительных сооружений и опорных пунктов, ведения войсковой разведки и организации боевого охранения. По данным «Ростеха», машина может предлагаться иностранным заказчикам для оснащения подразделений морской пехоты и танковых подразделений сухопутных войск. Вооружение «Спрута» соответствует вооружению основного боевого танка – это полноценная 125-мм танковая пушка, спаренная с 7,62-мм пулеметом и 7,62-м дистанционно управляемая пулеметная установка. Как и российские основные боевые танки «Спрут-СДМ1» оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения, который предназначен для уничтожения бронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, на расстоянии до 5 километров.
Уникальной особенностью является то, что боевая машина является плавающей, обладая при этом достаточно высоким уровнем защиты (для своего класса). Малый вес и способность легко преодолевать различные водные преграды на плаву обеспечивают «Спруту» высокий уровень проходимости. Более того он может вести огонь из орудия, находясь на плаву, также он может использоваться в боевых действиях в условиях жаркого тропического климата и высокогорья.
Помимо «Спрута», «Рособоронэкспорт» начинает продвижение на международном рынке вооружений новейшего российского ЗРК «Тор-Э2». Данная машина предназначена для прикрытия частей и соединений во всех видах боя, а также колонн на марше и для защиты военных и важных инфраструктурных объектов от ударов пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения противника. Данный зенитно-ракетный комплекс в состоянии поражать самолеты, вертолеты, крылатые, противорадиолокационные и иные типы управляемых ракет. Помимо этого он может эффективно бороться с атакующими элементами современного высокоточного оружия, такими как планирующие и управляемые авиабомбы, а также беспилотниками в пределах зоны поражения. Комплекс в состоянии работать в любых метеорологических условиях, круглосуточно, а также в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия со стороны противника.
В отличие от большинства иностранных аналогов российский ЗРК «Тор-Э2» является автономной мобильной боевой единицей, обладающей высокой проходимостью. Комплекс в состоянии вести обнаружение воздушных целей и обстреливать их не только на стоянке, но и в движении. Батарея четырехканального ЗРК «Тор-Э2», состоящая из четырех боевых машин, в состоянии одновременно поражать 16 воздушных целей, летящих с любых направлений на высоте до 12 км и дальности до 15 км. Боекомплект одной боевой машины комплекса был увеличен в два раза и составляет 16 ракет.
По словам гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, ЗРК «Тор-Э2» относится к долгожданным новинкам в сегменте средств ПВО малого радиуса действия. Именно по этой причине к данному комплексу проявляют интерес многие иностранные заказчики из разных регионов. По его словам, новая версия комплекса сохранила свои лучшие качества, став при этом еще более грозным оружием, а по живучести и мобильности комплексу сегодня просто нет равных. К примеру, чтобы вывести из строя батарею ЗРК «Тор» необходимо уничтожить все боевые машины. В то же время в большинстве аналогов для этого достаточно уничтожить батарейную РЛС или командный пункт. Также боевые машины «Тор-Э2» в состоянии работать в режиме «звено», обмениваясь информацией о воздушной обстановке и координируя совместную боевую работу. В таком режиме одна из боевых машин, действуя из засады, может получать необходимую информацию от второй машины, оставаясь необнаруженной противником до момента запуска ракеты, отметил Михеев. Значительно повышает экспортный потенциал комплекса и тот факт, что ЗРК «Тор-Э2» можно интегрировать в любую существующую систему ПВО заказчика, в том числе разработанную по стандартам НАТО.
- Автор:
- Юферев Сергей
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