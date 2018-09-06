В России заявлено о готовности возродить проект А-40 "Альбатрос". Ответ Китаю?
После сводок из Китая о том, что завершён один из этапов испытаний самолёта-амфибии, в нашей стране заговорили о готовности возродить ранее существовавший советский проект. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Объединённой авиастроительной корпорации сообщает о работе над проектом возобновления производства самолёта А-40 «Альбатрос».
Такое заявление появилось перед началом выставки «Гидроавиасалон-2018».
Ранее от информированных источников поступали данные о том, что А-40 «Альбатрос» послужат заменой самолётов-амфибий Бе-12 уже к 2020 году.
Первый полёт крупнейшего в мире самолёта-амфибии состоялся в СССР в 1986 году. После распада Советского Союза проект был фактически заморожен. В 2012 году в России объявили о его окончательном закрытии. Однако в 2016 году стали появляться заявления от лиц в авиастроительной отрасли и в военной сфере о том, что «Альбатрос» пора вновь ставить на путь реализации ранее созданного проекта.
Для справки:
А-40 – многоцелевой самолёт. Максимальная взлётная масса А-40 составляет 90 тонн. Экипаж – от 4 до 8 человек (в зависимости от модификации). Максимальная скорость – 800 км/ч. Время патрулирования – до 12 ч. Практическая дальность – 4 тыс. км. Мореходность (высота волны) – 2,2 м. Боевая нагрузка – до 6,5 т различных вооружений, включая (в первую очередь) противолодочные. На самолёте установлено около полутора сотен мировых рекордов.
Такое заявление появилось перед началом выставки «Гидроавиасалон-2018».
Ранее от информированных источников поступали данные о том, что А-40 «Альбатрос» послужат заменой самолётов-амфибий Бе-12 уже к 2020 году.
Первый полёт крупнейшего в мире самолёта-амфибии состоялся в СССР в 1986 году. После распада Советского Союза проект был фактически заморожен. В 2012 году в России объявили о его окончательном закрытии. Однако в 2016 году стали появляться заявления от лиц в авиастроительной отрасли и в военной сфере о том, что «Альбатрос» пора вновь ставить на путь реализации ранее созданного проекта.
Для справки:
А-40 – многоцелевой самолёт. Максимальная взлётная масса А-40 составляет 90 тонн. Экипаж – от 4 до 8 человек (в зависимости от модификации). Максимальная скорость – 800 км/ч. Время патрулирования – до 12 ч. Практическая дальность – 4 тыс. км. Мореходность (высота волны) – 2,2 м. Боевая нагрузка – до 6,5 т различных вооружений, включая (в первую очередь) противолодочные. На самолёте установлено около полутора сотен мировых рекордов.
- Использованы фотографии:
- Википедия
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