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В России заявлено о готовности возродить проект А-40 "Альбатрос". Ответ Китаю?

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После сводок из Китая о том, что завершён один из этапов испытаний самолёта-амфибии, в нашей стране заговорили о готовности возродить ранее существовавший советский проект. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Объединённой авиастроительной корпорации сообщает о работе над проектом возобновления производства самолёта А-40 «Альбатрос».

В России заявлено о готовности возродить проект А-40 "Альбатрос". Ответ Китаю?


Такое заявление появилось перед началом выставки «Гидроавиасалон-2018».


Ранее от информированных источников поступали данные о том, что А-40 «Альбатрос» послужат заменой самолётов-амфибий Бе-12 уже к 2020 году.

Первый полёт крупнейшего в мире самолёта-амфибии состоялся в СССР в 1986 году. После распада Советского Союза проект был фактически заморожен. В 2012 году в России объявили о его окончательном закрытии. Однако в 2016 году стали появляться заявления от лиц в авиастроительной отрасли и в военной сфере о том, что «Альбатрос» пора вновь ставить на путь реализации ранее созданного проекта.

Для справки:
А-40 – многоцелевой самолёт. Максимальная взлётная масса А-40 составляет 90 тонн. Экипаж – от 4 до 8 человек (в зависимости от модификации). Максимальная скорость – 800 км/ч. Время патрулирования – до 12 ч. Практическая дальность – 4 тыс. км. Мореходность (высота волны) – 2,2 м. Боевая нагрузка – до 6,5 т различных вооружений, включая (в первую очередь) противолодочные. На самолёте установлено около полутора сотен мировых рекордов.
Использованы фотографии:
Википедия
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52 комментария
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 05:55
    +4
    На ромашке погадайте, строить самолет или нет, чего уж там! Не надоело кормить сказками? ??За все хватаются, а потом опять все проекты закрывают, а результаты и уходят в тот же Китай.
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 05:59
      -5
      что не тема, то вселенский плач.... сопли пускать по сто раз за день не надоело ?
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:08
        +2
        По себе судить не надоело, мистер урякалка, носитель розовых очков? ??
        1. Не либероид Русский Офлайн
          Не либероид Русский Сегодня, 07:16
          -5
          ух ты, как мы обиделись, мистер нытик... продолжайте в каждой теме нести негатив, плакаться по светлому прошлому.... на большее такие как вы не способны... кстати мы водку вместе не пили на ты ко мне обращаться, да и не пью я с депрессивными нытиками
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
            ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:25
            +4
            А теперь, неуважаемый, ответьте за свою писанину -где я вам тыкал? ?И с вами водку пить себе дороже -можно остаться трезвым, и без штанов! !!Очки то розовые снимите, а то дужки на мозг давят, отсюда и неготив в оброщении с оппонентом! !!
            1. Например Офлайн
              Например Сегодня, 08:56
              +9
              Александр С, согласен с вами. Слезы и сопли льются рекой. И судя по минусам таких тут большинство.
              Всё пропало, гипс снимают.... crying
              Еже-ли ты не плачешь, то урякалка, ходишь в розовых очках и либераст lol Выбора нет или навзрыд или шпиЁн проклятый. laughing

              Получить минус за подачу платка для сопливых - хороший знак. good

              Начать производство нового и нужного для страны самолета дело хорошее. Могу пожелать удачи производственникам и бОООльшой портфель заказов в придачу.

              Ностальгирующие по коммунизму ответьте почему вас так раздражает любая информация о начале или возобновлении производства товаров и оборудования?
              1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
                ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:55
                0
                Эвон вас как глючит, товарищ под ником "Например "!Вы тоже гляжу в розовых очечках, таким бесполезно объяснять прописные истины! Вы вами не видите, что ли, у нашей власти на неделе по семь пятниц, решение меняется спонтанно, постоянные напряги типа "будем делать, не будем делать, нет будем делать".. в первую очередь тех кто именно производством занят очень сильно мешают именно работать! Потому что сейчас начали делать, а завтра свернули работу!!! Нету у власти страны твердости в принятии решений!!! Ясна вам моя позиция???
                1. bulvas Онлайн
                  bulvas Сегодня, 10:04
                  +2
                  Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
                  Вы вами не видите, что ли, у нашей власти на неделе по семь пятниц, решение меняется спонтанно,


                  Причем тут власть?

                  Вы в своем праведном негодовании невнимательно прочитали сообщение

                  Внимательнее:

                  в нашей стране заговорили о готовности возродить ранее существовавший советский проект

                  Представитель компании заявил, что при необходимости компания готова начать производство.

                  Если найдется заказчик - будут делать, если нет - не будут


                  Какие розовые очки?
                  Какие урякалки?


                  Успокойтесь и не нервничайте
    2. Labrador Онлайн
      Labrador Сегодня, 07:42
      0
      Готовностей слишком мнонго как-то. Трындеть не камушки ворочеть.
  2. serg.shishkov2015 Офлайн
    serg.shishkov2015 Сегодня, 06:11
    +4
    если это правда-новость отличная! ещё- бы Як-141 возродили!
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 07:54
      +3
      Цитата: serg.shishkov2015
      ещё- бы Як-141 возродили!

      С какой целью ? "Чтобы был". С каких платформ он будет работать, по каким целям. Вообще под какие задачи Российской армии нужен устаревший "вертикальник"
      У нашей "оборонки" и так множество действительно нужных проектов недофинансируется
  3. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 06:17
    +5
    Надеюсь, здравый смысл восторжествует. Такой самолёт нашей стране просто необходим. Ежегодные лесные пожары на территории всей страны с каждым годом нарастают.
    Да и МО будет не против иметь такой "универсальчик".
    1. Военком_77 Офлайн
      Военком_77 Сегодня, 06:39
      -16
      На самолет деньги надо. Готов пенсией поступиться? Если да, то не вопрос, будет самолет!
      1. Не либероид Русский Офлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 06:52
        -6
        я уж думал про пенсию и не вспомнят ))))) продолжаем ныть и плакать
        1. bessmertniy Онлайн
          bessmertniy Сегодня, 08:15
          +2
          Иной пенсией и поступиться не жалко. И плакать над ней не стоит. Лучше бы откровенней сделали - чтобы люди сами копили свои пенсии вместо государства. По крайней мере прекратился бы этот балаган, когда пенсионные деньги растаскивают на что попало, а потом говорят, что их не хватает. hi
    2. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 08:41
      +3
      Цитата: askort154
      Ежегодные лесные пожары на территории всей страны с каждым годом нарастают.
      Да и МО будет не против иметь такой "универсальчик".

      Бе-200 чем не устраивает?!
      1. SOF Офлайн
        SOF Сегодня, 09:26
        +1
        Цитата: Стирбьорн
        Бе-200 чем не устраивает?!

        ....наверное, как минимум, размерами.....
        1. Piramidon Офлайн
          Piramidon Сегодня, 10:23
          0
          Цитата: SOF
          Цитата: Стирбьорн
          Бе-200 чем не устраивает?!

          ....наверное, как минимум, размерами.....

          Бе-200 со своими задачами в рамках МЧС вполне справляется.
        2. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 10:25
          0
          Цитата: SOF
          ....наверное, как минимум, размерами.....

          Правильно - нужно сделать такой гидросамолёт, чтобы реки и озёра для него были малы, а заправляться водой он мог бы только на аэродромах или на реках типа Волги и Лены. laughing
    3. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 10:23
      0
      Цитата: askort154
      Надеюсь, здравый смысл восторжествует. Такой самолёт нашей стране просто необходим. Ежегодные лесные пожары на территории всей страны с каждым годом нарастают.

      Стесняюсь спросить - а что, Бе-200 для тушения пожаров уже мало? Нужен обязательно А-40?
      И второе - если Таганрогский завод с треском провалил заказ МО на уже отработанные в серии Бе-200, то когда они сделают первый "Альбатрос"? Через 10 лет?
  4. лис Офлайн
    лис Сегодня, 06:37
    +8
    возрождатели,походу на обратной стороне луны живут...ни производств ни квалифицированных рабочих ,ни ПТУ,обучающих этих рабочих...слава ПэЖэ,чё...
    1. ltc35 Офлайн
      ltc35 Сегодня, 06:53
      +12
      Не знаю, как в стране в целом, но у нас на Алтае бОльшая часть ПТУ и техникумов уже закрыта. Еще с десяток лет назад, чтобы сделать какую-нибудь деталь из металла не составляло труда. Токарей, готовых на эксклюзив было предостаточно. А сейчас даже нормального сварщика найти сложно. Может при заводах, которые еще не закрыли и остались учебные центры, но в целом картина печальная. Не сомневаюсь, что есть умные головы, готовые давать новые идеи, но вот с квалифицированными кадрами печалька повсеместная.
      1. Глушь Офлайн
        Глушь Сегодня, 07:42
        +6
        Учебные цеха - это непрофильный актив, скинули их давно, увы. И ПТУ/СПТУ разогнали. Некоторое время выезжали на советском "заделе" кадров - школьники в советское время проходили обучение на "шефских" заводах и совхозах, получая рабочую специальность. Сейчас этот ресурс иссяк.
        1. синоби Офлайн
          синоби Сегодня, 08:37
          +1
          Ну не знаю где как,а в нашем городе как были ПТУ/СПТУ так и есть.Два профильных вуза и 3 техникума,и это на 230000 населения.Несчитая мелких частных шаражек.
          1. msm Офлайн
            msm Сегодня, 10:38
            0
            И тут, я проснулся...
      2. _Сергей_ Офлайн
        _Сергей_ Сегодня, 09:40
        +1
        А у нас на Алтае обучают на предприятии на те специальности, которые нужны предприятию.
  5. Alex66 Офлайн
    Alex66 Сегодня, 06:41
    +6
    А когда новый Ан-2 начнут производить? О его модернизации я еще в Технике молодежи вроде читал.
    1. Doliva63 Офлайн
      Doliva63 Сегодня, 07:05
      +3
      Цитата: Alex66
      А когда новый Ан-2 начнут производить? О его модернизации я еще в Технике молодежи вроде читал.

      Так была ж Пчёлка.
      1. serg.shishkov2015 Офлайн
        serg.shishkov2015 Сегодня, 08:25
        0
        Ан-14 оказался очень дорогим в эксплуатации и не заполнял всех ниш Ан-2
    2. abc_alex Офлайн
      abc_alex Сегодня, 07:49
      +1
      Думаю, очень нескоро. Замена Ан-2 связана далеко не с техническими и производственными проблемами.
  6. inkass_98 Офлайн
    inkass_98 Сегодня, 06:43
    +6
    Делать-то его где, в Таганроге? Там еле-еле с Бе-200 справляются, а тут машина поболее и специфичнее будет.
    Идея хорошая, а реализация проблематичная.
    1. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 06:58
      +3
      В СССР сделали...И до сих пор актуален. hi
    2. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 07:22
      -4
      серьезно ? еле-еле справляются ?))))) делают их столько сколько требуется и заказанно
      1. мордвин 3 Офлайн
        мордвин 3 Сегодня, 08:25
        +1
        Цитата: Не либероид Русский
        еле справляются ?))))) делают их столько сколько требуется и заказанно

        Вы в цифрах скажите, сколько запланировали построить, а сколько по факту сделали.
      2. Alexey RA Офлайн
        Alexey RA Сегодня, 10:31
        +1
        Цитата: Не либероид Русский
        серьезно ? еле-еле справляются ?))))) делают их столько сколько требуется и заказанно

        Мва-ха-ха... то есть, сорванный контракт для МО - это сколько требуется и заказано?
        ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева» (ТАНТК) заключило 23 мая 2013 года с Министерством обороны России государственный контракт на поставку Морской авиации ВМФ России двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения) общей стоимостью 8,4 млрд рублей. Поставка должна была быть произведена по условиям контракта в 2014-2016 годах, однако строительство данных самолетов (серийные номера 03-09, 03-10 и с 03-51 по 03-54), по известным данным, не продвинулось далее начальной стадии. Сообщалось, что еще в 2016 году Министерство обороны России приостановило реализацию данного контракта.
        © bmpd

        А кончилось всё тем, что МО расторгло контракт и по суду взыскало с завода деньги.
        Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны РОссии о взыскании с ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева» в качестве неотработанного аванса более 6,726 млрд руб.
    3. синоби Офлайн
      синоби Сегодня, 08:38
      +1
      В Иркутске.
    4. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 08:43
      0
      C учетом того, что на Бе-200 импортные движки стоят и сейчас с ними проблемы, в плане замены украинских на французские
  7. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 07:34
    0
    Давно пора !Хоть решение еще не принято ,но что у нас есть для замены Бе-12 ? Нет ничего.
  8. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 07:49
    +3
    Давно пора, после соответствующей переработки в свете событий последних пяти лет. Создать еще один головняк полосатым АУГ и лодкам.
  9. синоби Офлайн
    синоби Сегодня, 08:46
    0
    А-40 был всётаки запилен как противолодочная амфибия и в изначальном виде на данный момент не нужен.А вот создать на его основе транспортную платформу с уклоном на поисковоспасательные операции самое оно то.
    1. Zaurbek Офлайн
      Zaurbek Сегодня, 09:14
      +1
      Для этого и сделали Бе200....а с учетом дальности современных среднемагистральных лайнеров типа Б-737, зачем нужно садиться на воду (это применительно к РФ)? Сейчас не советская экономика и Военные лайнеры нужно максимально унифицировать с гражданскими (где это возможно) . А это и наличие подготовленных пилотов, Двигатели , БРЭО, Обслуживание.
    2. prodi Офлайн
      prodi Сегодня, 09:25
      0
      реактивные движители против турбовинтовых?
      1. Zaurbek Офлайн
        Zaurbek Сегодня, 10:26
        0
        Где тут увидели ТВД? Все последние треды у дальних и средних самолетов ТРД двухконтурные.
  10. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 08:52
    -2
    Сколько же прекрасных проектов было уничтожено «эффективными менеджерами»?
  11. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 08:57
    +1
    МЧС бы пригодилась такая машина..И морским спасателям тоже..
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 10:34
      +1
      У МЧС есть Бе-200. И Ил-76.
      Как показала практика тех же США, слишком большие гидросамолёты при тушении лесных пожаров неэффективны: мало подходящих водных площадок для забора воды + проблемы с маневрированием и точным выходом на цель на малых высотах.
      А у морских спасателей сразу встаёт вопрос с мореходностью и максимальной высотой волны при посадке. Потому как спасать приходится во океане и на волнении. Для спасателей лучше подходит авиационный комплекс со сбрасываемым катером.
  12. Alex_59 Офлайн
    Alex_59 Сегодня, 10:00
    +1
    Забавно читать о желании возобновить производство самолета 32-х летней давности. Это как если бы в 1970 году всерьез задумались о возобновлении производства Ил-2.
    В своё время специально интересовался темой этого самолета. Зачем вообще морскому самолету быть амфибией? Чтобы садиться на воду. Это должно давать какие-то серьезные преимущества, перед обычным самолетом. Поскольку это в первую очередь противолодочный самолет, то соответственно он, благодаря возможности сесть на воду, должен быть намного эффективнее обычного самолета ПЛО. Однако, как выясняется, посадка на воду ничего в этом плане не дает.
    Более того, сесть на воду даже такая амфибия может не всегда и не везде. Например на Северном флоте погода, пригодная для его посадки бывает на море около 2-х месяцев в году - в остальное время садиться просто опасно. На Тихом океане и Балтике это будет 4-5 месяцев в году. На Черном море чуть более полугода. То есть там, где наиболее опасные театры с точки зрения подводной угрозы наш самолет не может сесть на воду большую часть года. А сев - не обретает каких-либо существенных преимуществ, а даже их теряет. Самолет в воздухе по крайней мере может быстро перемещаться. А сев на воду он эту возможность утрачивает, и не приобретает ничего нового, поскольку у него нет гидроаккустики, сравнимой по возможностям с полноценной корабельной.
    Что касается спасателя - то катастрофы на море, как правило, случаются в таких погодных условиях, в которые и летать то тяжело, а уж садится на воду - тем более. Намного больше шансов оказать помощь даже у обычного Ил-76, который в советское время имел модификацию с десантируемым спасательным катером.
    Вместо распыления сил на такие вот проекты лучше бы гнали серию Су-57 и другие самолеты.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 10:14
      -1
      Су 57 дорогое удовольствие получилось.
  13. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 10:01
    0
    «Альбатрос» пора вновь ставить на путь реализации ранее созданного проекта.
  14. Старый26 Офлайн
    Старый26 Сегодня, 10:25
    +1
    В чем могу согласиться с Сергеем Витальевичем (ДРЕВНЕЙШИЙ), так это в том, что бардак. Причем зачастую в головах. То будем делать, то не будем делать. Создается впечатление, что такой термин, как перспективное планирование из голов руководителей корпораций просто выпал.
    В свое время мне попалась книга под названием "Последние исполины Империи". Книга о линкорах типа "Императрица Мария" и линейных крейсерах типа "Измаил", Книга достаточно интересная. И среди массы графиков, рмсунков и чертежей было кое-что из "проклятого наследия царизма". А именно таблица о планируемых сроках закладки, спуска этих и перспективных кораблей и графики списания устаревшей техники. Самое примечательное в таблицы, что она охватывала период с 1912 по 1930 год (ТРИДЦАТЫЙ).
    К чему это я. А к тому, что хотя бы на 10 лет вперед смотреть можно или уже разучились? Если надо создавать какой-то самолет (танк, ракету, еще ХЗ чего) - создавайте. На уровне НИР никто вам и слова не скажет. Выстраивать кооперацию, "подвинуть" смежников на исследования новых двигателей и т.п.
    А у нас получается, как в пословице - НА ОХОТУ ИДТИ - СОБАК КОРМИТЬ.

    Создали перед развалом СССР эту амфибию Бе-42 - отлично. Через какое-то время стало ясно, что в такой размерности она и особо-то и не нужна. Начали делать БЕ-200. Отлично. Но хотя бы на перспективу можно было бы понять, что Украина - отрезанный ломоть, что любой националист, пришедший ко власти будет всеми силами ставить палки в колеса совместному сотрудничеству. Так и получилось.
    1. Транспортные самолеты среднего класса и пассажирские для МВЛ и линий средней протяженности выпускались на Украине.
    2. Двигатели для многих летательных аппаратов - тоже там же
    3. Двигатели для кораблей - опять же на Украине.
    4. Верфи, где строились наши крейсера и АНКр - там же

    Что, сложно было прогнозировать? Почему такая отрасль, как РВСН (понятно, что это не отрасль, но тем не менее) включила чуйку и в течение нескольких лет смогла воссоздать на территории России, с российской кооперацией те критические технологии, которые делались тогда на Украине. Что мешало это делать в других областях? А ничего. Но если во главу угла ставится не достижения собственной промышленности, а как преподнести это электорату - так и будет

    Когда несколько лет назад "Мотор Сичь" отказался поставлять двигатели Д-436 для амфибий БЕ-200, наши смогли адаптировать для установки на нее французский двигатель. Отлично. А дальше? Создавать параллельно свой аналогичный двигатель нельзя было - для того, чтобы принять такое решение, что нужно быть ГЕНИЕМ????
    До последних нескольких дней БЕ-200 удовлетворял всех. Да, вдвое легче, чем БЕ-42, но с примерно теми же характеристиками по дальности. Но тут произошла нежданка. Китайцы создали самый большой в мире самолет-амфибию. И тут же вспомнили, что самым большим был всегда наш БЕ-42 (А-40). Срочно, чтобы перегнать Китай надо воссоздавать производство А-40. А оно нужно? Может быть вместо того, чтобы выпустить два десятка А-40 лучше интенсифицировать производство, развивая параллельно и свое двигателестроение и увеличить выпуск выпускаемого сейчас БЕ-200? Или будем мериться у кого что больше????
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 10:52
      0
      Цитата: Старый26
      Почему такая отрасль, как РВСН (понятно, что это не отрасль, но тем не менее) включила чуйку и в течение нескольких лет смогла воссоздать на территории России, с российской кооперацией те критические технологии, которые делались тогда на Украине.

      Для РВСН смогли локализовать только производство "грунтовок", которое и так было по большей части на территории РСФСР. Производство остальных МБР, завязанное на Украину, с распадом Союза померло. Не смогли спасти даже Р-39, формально производившуюся в РФ - первая ступень делалась в кооперации с "Южмашем". Локализованный "Барк" так и не прошёл испытания. И пр.941 вывели в отстой. БЖРК тоже помер из-за невозможности перенести производство его ракет на территорию РФ.
      Именно из-за проблем с локализацией производства развитие наших МБР пошло по такому замысловатому пути - когда вместо создания или развития полноценных исходно тяжёлых твердотопливных ракет (повтора той же РТ-23 УТТХ) появлялись всё новые улучшенные, усовершенствованные и утяжелённые версии "Тополя", из которого методом последовательных приближений лепили если не тяжёлую, то среднюю МБР.
    2. Zaurbek Офлайн
      Zaurbek Сегодня, 11:15
      0
      Так у Бе-200 проблемы не только с мотором..он до сих пор -опытный и только сейчас становится серийным. И проблема с Таганрожским заводом, который может их делать только штучно. Из всех возрождаемых проектов в плане производства ССЖ- 30 шт/год....Ил-476 - в этот год 3шт , в 19м - 15-18шт....с остальными проектами пока - неизвестность.