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Министр безопасности США: Однополярный мир под угрозой

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В министерстве внутренней безопасности США сделали заявление относительно выстроенного за последние два-три десятилетия «миропорядка», в котором сами Штаты выделяют для себя главную роль. По словам главы ведомства (Кирстен Нильсен), складывающаяся на сегодняшний день ситуация такова, что для «однополярного мира и образа жизни Соединённых Штатов Америки» появляется всё больше угроз.

Выступая в университете Джорджа Вашингтона, Кирстен Нильсен уже и не пыталась скрывать, что всё последнее время США выстраивали исключительно однополярный мир, в котором видели себя государством, определяющим не только собственную политику, но и политику других государств.

Министр безопасности США: Однополярный мир под угрозой

Кирстен Нильсен присутствует на подписании документов президентом США



Нильсен заявила, что сегодня США становятся свидетелем появления вакуума власти в мире.

В своей речи Нильсен выделила четыре государства, которые являются «угрозой для образа жизни в США». Это Россия, Китай, Иран и КНДР.

Из заявления министра внутренней безопасности США:
Этот вакуум быстро заполняется враждебными государствами, террористическими группировками, транснациональными преступными группами. У них одна цель: посеять хаос, нестабильность, поддержать насилие. Они хотят демонтировать наш образ жизни, нашу систему ценностей.


Это заявление обращает на себя особое внимание в связи с тем, что оно полностью соответствует политике самих Соединённых Штатов, которые вмешиваются во внутренние дела других государств, спонсируют распространение хаоса и пригревают под своим крылом террористические конгломераты по всему миру.
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27 комментариев
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  1. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:25
    +6
    для «однополярного мира и образа жизни Соединённых Штатов Америки» появляется всё больше угроз
    Нужно вести себя по человечески и тогда "угрозы", в понимании Сша, не будут появляться. Желание управлять всем человечество изначально порочно, а действия направленные на это преступны. Но американцы этого не поймут пока не угробят сами свою страну настроив против себя весь мир.
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 06:29
      0
      последнее время США выстраивали исключительно однополярный мир, в котором видели себя государством, определяющим не только собственную политику, но и политику других государств.
      В задницу научились и всем рекомендуют. Ну мы уж как то сами.
    2. Doliva63 Офлайн
      Doliva63 Сегодня, 06:43
      +6
      Цитата: rotmistr60
      для «однополярного мира и образа жизни Соединённых Штатов Америки» появляется всё больше угроз
      Нужно вести себя по человечески и тогда "угрозы", в понимании Сша, не будут появляться. Желание управлять всем человечество изначально порочно, а действия направленные на это преступны. Но американцы этого не поймут пока не угробят сами свою страну настроив против себя весь мир.

      По-моему, любое государство, где будет такая концентрация капитала, как в Штатах, будет стремиться сесть на голову всему миру. Ибо порочен сам капитализм. Всякий, кто этого не понимает, рискует угробить свою страну - как мы, например, когда угробили СССР.
    3. Кубик123 Онлайн
      Кубик123 Сегодня, 06:52
      +5
      Цитата: rotmistr60
      для «однополярного мира и образа жизни Соединённых Штатов Америки» появляется всё больше угроз
      Нужно вести себя по человечески и тогда "угрозы", в понимании Сша, не будут появляться. Желание управлять всем человечество изначально порочно, а действия направленные на это преступны. Но американцы этого не поймут пока не угробят сами свою страну настроив против себя весь мир.

      Попробуйте тигру объяснить, что мясо есть нельзя. Такой-же эффект будут иметь и попытки объяснить США, что нужно вести себя по-человечески.

      Все они знают и понимают, но они живут за счет остального мира и менять этого не хотят. Показательна цитата из книги Ноама Хомского "Как устроен мир":
      "Кеннан был одним из самых умных и трезвых американских планировщиков, крупнейшей фигурой, определявшей лицо послевоенного мира. То, что он писал, является чрезвычайно интересной иллюстрацией «голубиной» позиции. Желающие понять свою страну не должны пройти мимо «Исследования по планированию политики № 23» (ИПП-23), составленного Кеннаном для планировщиков Госдепа в 1948 году. Вот что там, в частности, говорилось:

      «Мы располагаем 50 процентами мировых богатств, но только 6,3 процента населения... При таком положении мы неизбежно превращаемся в объект зависти и негодования. Наша истинная задача в предстоящий период — разработать такую систему отношений, которая позволит нам сохранять это неравенство... Для этого нам придется расстаться со всякой сентиментальностью и фантазиями; наше внимание повсюду должно быть сконцентрировано на наших непосредственных национальных задачах... Нам надо прекратить разговоры о туманных и... нереальных целях, таких как права человека, улучшение жизненных стандартов, демократизация. Недалек тот день, когда нам придется прибегнуть к грубой силе. Чем меньше нам будут мешать в такой момент идеологические лозунги, тем лучше»."
    4. Горный стрелок Офлайн
      Горный стрелок Сегодня, 07:33
      +4
      Просто Россия - единственная страна на "шарике", способная выжечь звездно-полосатый гнойник, и ничего с ней поделать нельзя. А объединять в одном лице Россию и Китай - в качестве врагов, не слишком перспективная идея. Полосатоухие что, решили, что страны, объявленные ими врагами, заплачут и станут в угол?
  2. случайный прохожий Офлайн
    случайный прохожий Сегодня, 06:34
    +1
    Попытки дискредитации и демонизации оппонентов присущи всем тем, кто имеет оппонентов. США демонизируют Россию, Китай и Иран, мы демонизируем США. Либералы демонизируют власть, называя ее коррумпированной и не компетентной, власть демонизирует либералов, называя их предателями и обвиняя в попытке развалить Россию. Все это попытки вульгарного упрощения сложных систем и процессов, попытка разделить все на чёрное и белое. Но на самом деле мир гораздо сложнее и наряду с «чёрными», объекту могут быть присущи и «белые» черты. Мир не черно белый, он цветной. Психике людей свойственно его упрощать, делить все на чёрное и белое, «своих» и «чужих». От этого никуда не деться, это свойство психики, выработанное эволюцией.
    1. Улиточник N9 Офлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 07:42
      -2
      Где "мы" "демонизируем" США? Для "нас" они все еще -наши "партнеры"-российские официальные лица на всех уровнях применяют именно это слово-"партнеры", это в США президент спокойно может назвать страну "империей зла", и этот слоган тут же подхватят и растиражируют западные СМИ, а в России такое невозможно. Никто, почему то, в России не называет США и весь англосаксонский мир-"империей лжи", все даже, хуже-на "западе" даже, перехватили и в этом инициативу и Россию называют не иначе, как "генератором фейков". Кроме того, официальные лица США, Великобритании и прочих западных стран с официальных трибун постоянно называют Россией еще и: "душителем свобод и демократий", "страной содействующей мировому терроризму", "страной не признающей мировое законодательство", "организатором и направителем мирового кибершпионажа", "мировым отравителем", "страной попирающей гаагские правила", "страной убивающей мирное население в Сирии и у себя дома", "страной подрывающей основы демократии во всем мире", "страной содержащей и поддерживающей кровавые режимы", "страной-преступником", "оккупантом" и прочее и прочее. Неужели российские политики и МИД не видят того, что когда говорят на западе о России их коллеги из западных стран, то они всегда применяют только подобные не лестные эпитеты? Так почему же, нет никакого ответа на эти выпады? Что никто не может придумать "слоган" типа "империи лжи", который, емко и едко характеризовал бы США и их прихлебателей? Что еще нужно, какие гадости, еще должны сказать о России, какие еще санкции должны наложить на Россию, так называемые российские "партнеры", чтобы российский истеблишмент наконец-то "проснулся" и начал, наконец, называть этих негодяев "негодяями" и прочими словами, которые эти твари заслуживают.
      1. Кубик123 Онлайн
        Кубик123 Сегодня, 08:02
        -1
        Для Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 07:42

        Попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом. Как по-вашему, многого ли добьется охотник на охоте, если задолго до финального удара начнет поднимать шум, предупреждающий жертву? Так поступают только недалекие и трусливые охотники и только для того, чтобы подбодрить себя, а пользы для результатов "охоты" в этом нет никакой wink
        1. Улиточник N9 Офлайн
          Улиточник N9 Сегодня, 08:33
          -1
          Согласен... можно действовать и по другому, но одно другому не мешает. Кстати, возможно РФ уже стала действовать, несколько по-другому, чтобы предупредить зарвавшихся "партнеров": https://rg.ru/2018/08/29/video-u-bazy-strategicheskih-podlodok-ssha-vzorvali-minu.html wink
          1. Кубик123 Онлайн
            Кубик123 Сегодня, 08:56
            -1
            Цитата: Улиточник N9
            Согласен... можно действовать и по другому, но одно другому не мешает.

            А в отношении Ваших претензий к МИД smile, достаточно вспомнить классику дипломатии:
            «Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли»
            1. Улиточник N9 Офлайн
              Улиточник N9 Сегодня, 10:21
              0
              Вот, кстати еще одно предупреждение зарвавшимся "партнерам": https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201809061006-tkxk.htm wink
  3. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 06:37
    +4
    И слава богу что спустя время матрасню начали нагибать
    1. Reptiloid Онлайн
      Reptiloid Сегодня, 07:30
      +2
      Цитата: 501Legion
      И слава богу что спустя время матрасню начали нагибать

      Штаты достали уже всех!!! И опасаются ""ответки"" от тех, кого обкрадывали и притесняли!
      1. Кубик123 Онлайн
        Кубик123 Сегодня, 07:43
        +3
        Цитата: Reptiloid
        Цитата: 501Legion
        И слава богу что спустя время матрасню начали нагибать

        Штаты достали уже всех!!! И опасаются ""ответки"" от тех, кого обкрадывали и притесняли!

        А что Вы хотели? Многовековое рабовладельческое государство. В последнем штате рабство было отменено только 7 февраля 2013 года. https://ru.wikinews.org/wiki/В_США_окончательно_отменили_рабство
  4. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 06:43
    +2
    Люди старались всеми способами. Создали своё ТСЖ планеты. А мы им конкурента. Конечно им не хорошо. Рейдерский захват планеты в их глазах smile
  5. гильза Онлайн
    гильза Сегодня, 06:53
    +1
    Так было есть и будет. Вам просто показалось на мгновение,драгоценные вы наши...
  6. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 07:09
    +1
    ну надо же, до "исключительных" доходит, что они и не такие уж "исключительные" ))))
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:11
    +1
    Хорошо, когда нас боятся -значит, с нашим мнением считаются! Во всем бы так! !!Тогда сша жили бы себе спокойно -за плинтусом, или под ним! !! good
  8. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 07:27
    +4
    " В своей речи Нильсен выделила четыре государства, которые являются «угрозой для образа жизни в США». Это Россия, Китай, Иран и КНДР. "
    "... Они хотят демонтировать наш образ жизни, нашу систему ценностей."
    Исключительно в целях самосохранения.
    В мире 195 стран. Угрозу представляют 4. Надо понимать, что остальные успешно нагнуты.
  9. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 07:32
    +1
    Россия ,Китай,Иран и КНДР,для предоставления паритета слишком мало .Но для подрыва финансовый стабильности американской валюты ,а именно доллар является основным инструментом американцев вполне хватит.Учитывая количество стран неопределившихся американцам надо скорее думать о своих деньгах,а не о завоевании мира
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 07:59
      +1
      Проблема для американцев в том, что они весь мир в долларах уже оценили и напечатали. Начни эта система схлопываться, мама не горюй начнется. Тут они в любую авантюру готовы окунуться. Никто от нас и китайцев не ожидал, что самостоятельную политику решим проводить. Выбора у штатов не осталось, кроме как до конца биться. Прольют еще крови.
  10. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:04
    0
    Враждебных государств у США может стать значительно больше, когда до некоторых станет доходить, как американцы помыкают ими в своих интересах. hi
  11. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 08:25
    0
    ломка будет очень тяжело однополярная проходить у партнеров.Но это неизбежно.Многополярный мир по сути более лучший вариант чем уход одного гегемона и приход нового.
  12. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 08:40
    +1
    Ну конечно же. Полосатых собак можно понять.
    Угрозой для образа жизни в штатах действительно являются перечисленные четыре государства. Поддержание образа жизни в штатах подразумевает плановый грабеж всех остальных государств.
    А вот эти четыре государства не готовы, что бы их грабили. Не согласны.
    Мало того, успешно (более или менее) сопротивляются всем потугам полосатых собак. Конечно же - они враги! Мы их хотели ограбить, а они не согласны!!! Ужас!
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:00
      +1
      Вася , привет ! hi
      Что такое "однополярный мир" ? Это диктатура . И самая "демократичная" в мире страна сокрушается о её подрыве ? Лицемерию нет предела . Двуликие янусы !
  13. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 08:48
    +1
    Реально угрожает гегемонии США только Китай. Потому что, его растущая военная мощь опирается на мощь экономическую.
  14. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:28
    0
    Вот курица, раскудахталась. Примите как данность и живите спокойно, никто на вас нападать не собирается. Римская империя не в пример штатам была, повеличественнее, и где она? Собрали все отбросы общества и неудачников из Европы, перебили местных и ну кичиться, мы пуп Земли. А менталитет-то ковбоя остался. Пастух он и в Африке пастух.