Министр безопасности США: Однополярный мир под угрозой

Кирстен Нильсен присутствует на подписании документов президентом США

Этот вакуум быстро заполняется враждебными государствами, террористическими группировками, транснациональными преступными группами. У них одна цель: посеять хаос, нестабильность, поддержать насилие. Они хотят демонтировать наш образ жизни, нашу систему ценностей.

В министерстве внутренней безопасности США сделали заявление относительно выстроенного за последние два-три десятилетия «миропорядка», в котором сами Штаты выделяют для себя главную роль. По словам главы ведомства (Кирстен Нильсен), складывающаяся на сегодняшний день ситуация такова, что для «однополярного мира и образа жизни Соединённых Штатов Америки» появляется всё больше угроз.Выступая в университете Джорджа Вашингтона, Кирстен Нильсен уже и не пыталась скрывать, что всё последнее время США выстраивали исключительно однополярный мир, в котором видели себя государством, определяющим не только собственную политику, но и политику других государств.Нильсен заявила, что сегодня США становятся свидетелем появления вакуума власти в мире.В своей речи Нильсен выделила четыре государства, которые являются «угрозой для образа жизни в США». Это Россия, Китай, Иран и КНДР.Из заявления министра внутренней безопасности США:Это заявление обращает на себя особое внимание в связи с тем, что оно полностью соответствует политике самих Соединённых Штатов, которые вмешиваются во внутренние дела других государств, спонсируют распространение хаоса и пригревают под своим крылом террористические конгломераты по всему миру.