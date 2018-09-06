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Гражданский сверхзвук. "Туполев" сообщает о версиях облика самолёта

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Заместитель гендиректора по проектированию ПАО «Туполев» Валерий Солозобов в интервью СМИ рассказал о том, что проектирование гражданского сверхзвукового авиалайнера на базе существующих военных разработок идёт полным ходом. Напомним, что сама идея о фактическом воссоздании в нашей стране сверхзвукового пассажирского самолёта была озвучена президентом Владимиром Путиным, отметившим, что без такого самолёта не обойтись при развитии гражданской авиации в РФ. Сами масштабы России к реализации проекта подталкивают.

Валерий Солозобов отметил, что перспективный сверхзвуковой самолёт, вероятнее всего, будет рассчитан на 30 посадочных мест. При этом его проектная взлётная масса – 70 тонн. Скорость движения самолёта – до 1,8 скорости звука (1,8 М).

Основная работа, которая проводится на данный момент, связана с исследованием по способам снижения звукового воздействия. Валерий Солозобов отметил, что такая работа осуществляется в контакте с основными институтами. После планируется построить опытный самолёт для осуществления лётных испытаний.


По словам представителя ПАО «Туполев», уже после этих испытаний будет приниматься окончательное решение о техническом облике.



Из заявления замгендиректора ПАО «Туполев» по поводу вероятного облика:
Учитывая значительный опыт КБ Туполева в проектировании дальних пассажирских и военных сверхзвуковых самолётов, а также создаваемый при поддержке Минпромторга РФ технический и технологический задел по воспроизводству Ту-160, проработаны две основные версии — с крылом фиксированной и изменяемой геометрии, как на Ту-160 и Ту-22, что существенно повышает взлётно-посадочные характеристики.


Отмечена и вероятная цена одного перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта. По словам Солозобова, она будет составлять около 30 млн долларов.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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40 комментариев
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  1. андрей юрьевич Онлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 06:52
    +23
    боже мой...какая дурь... belay
    1. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 06:53
      +9
      Главное, что бы бомболюки хорошо работали !
      1. Воваd Офлайн
        Воваd Сегодня, 07:03
        +5
        Для экстренной эвакуации пассажиров через бомболюк?
        1. Uncle Lee Онлайн
          Uncle Lee Сегодня, 08:26
          +5
          Это по анекдоту: Вас скину, сколько людей счастливы будут !
    2. Комментарий был удален.
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:19
      +6
      Юрьевич hi -обычная дурь! ! wassat "Царь "дал приказ, бояре митнулись, и из пальца (вопрос -какого? )высосали такой вот аналог "Гольфстрима"!Команда дана, команда выполнена -пока что только на бумаге, и уверен что это "пока "так и останется на бумаге! !!
      1. Wedmak Офлайн
        Wedmak Сегодня, 11:14
        0
        "Царь "дал приказ, бояре митнулись

        Гы, если бы это так было. Что-то бояре не стремятся поднимать уровень жизни населения.. хотя "царь" приказ отдавал неоднократно. Пока видно только набивание собственных карманов, за что особо ретивые идут на нары. Но других это не останавливает.
    4. фа2998 Онлайн
      фа2998 Сегодня, 09:02
      +3
      Цитата: андрей юрьевич
      боже мой...какая дурь... belay

      Нет не дурь! Это обдуманный распил бюджета.Сейчас всей страной, за счет налогоплательщиков будут мастерить, потом будут субсидировать покупателей.Такой самолет изначально убыточен- пассажиров мало, керосина жрет много.
      Вот заставить кому он нужен (включая гаранта) пусть за свои деньги его делают, и эксплуатируют. У любого проекта должна быть экономическое обоснование, а не бухты барахты- сказал президент, мы сделали! hi
  2. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 07:13
    +6
    30 человек конечно очень мало и не выгодно.
    1. Наблюдатель2014 Онлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 07:21
      +5
      501Legion (Артём)
      30 человек конечно очень мало и не выгодно.
      Какая там выгода! Крылатый членовоз делают. Или как там по модному сейчас элитовоз laughing
    2. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 07:58
      +4
      Оно и сто человек невыгодно..Не лучше было строить широкофюзеляжный магистральные авиалайнеры.Пора забугорные Эйрбасы и Боинги выталкивать..
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 08:14
        +1
        Так вроде уже делают.
    3. S-Kerrigan Офлайн
      S-Kerrigan Сегодня, 08:41
      +4
      С чего это не выгодно то? Экономическая модель у вас уже есть? Поделитесь тогда уж.
      На самом деле это может быть и 10, и 30, и 50 мест - все варианты имеют свою экономическую нишу.

      Надо видеть очевидное - это не для простых смертных делается, а там уже совсем иная "экономика".
      Интернет + цифровые ключи отменили необходимость в живую лично подписывать контракты и бизнес теперь может вестись так дистанционно, как никогда ранее.

      Но вот сами телеса особых господ порой таки требуют отдыха. И подобные птички в эту нишу как раз и метят.
      100 мест никому не надо - обычным людям в любом случае не светит, 20-й век это наглядно показал, потребитель сам выбрал вариант "долго но максимально дешево".

      А "быстро" всегда будет дороже.
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 10:31
        +2
        Ошибкой Ту 144 и Конкорда были двигательные установки, с большим расходом топлива - сейчас есть предложения создания комбинированной силовой установки, вентиляторный реактивный двигатель плюс ПВРД, на смеси керосин - кислород первый обеспечивает взлёт самолёта разгон до 700 - 800 километров в час, второй разгоняет самолёт до сверхзвуковых скоростей, экономия топлива будет около 40 - 45% да и часть топлива будет намного дешевле керосина, тонна которого стоит 51000 рублей для сравнения жидкий кислород стоит 9000 рублей за тонну.
        1. Wedmak Офлайн
          Wedmak Сегодня, 11:16
          0
          сейчас есть предложения создания комбинированной силовой установки

          От предложения даже до прототипа дорога длинная. А уж до серии...
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:16
    +4
    Для кого такая версия самолета -думу катать за счет работяг? Или министрам с" лебедями"на охоту кататься на них? ??Ума не хватает создать аналог Ту144 с вместимостью не менее 200 человек, тогда он будет приносить прибыль, если цены на билеты не будут космическими. !!!
    1. Tatanka Yotanka Офлайн
      Tatanka Yotanka Сегодня, 07:28
      +11
      он никогда не принесет прибыль потому что стоимость обслуживания и топлива будут выше в разы и какая авиакомпания их купит? люди и так на дорогие билеты жалуются, неужели сотни богатых бизнесменов будут летать туда сюда ежедневно, Путин пургу сморозил,ну а эти рады отчитатся fellow
    2. Fil743 Офлайн
      Fil743 Сегодня, 07:41
      +7
      А в России есть потребность в большом и скоростном пассажиропотоке между Центром и Дальним Востоком? Бизнесменов и любителей казино столько нет, чтобы мотаться на сверхзвуке туда-сюда, а на меньшие расстояния такой самолет и подавно нерентабелен. Скорее соглашусь с мнением предыдущих комментаторов: членовоз для Путина и приближенных толстосумов. Склепают не больше 5 штук.
      1. фигвам Офлайн
        фигвам Сегодня, 08:12
        0
        Цитата: Tatanka Yotanka
        +3
        он никогда не принесет прибыль потому что стоимость обслуживания и топлива будут выше в разы и какая авиакомпания их купит?

        Цитата: Fil743
        +2
        А в России есть потребность в большом и скоростном пассажиропотоке между Центром и Дальним Востоком?

        Вы о чём? Самолёт создаётся для руководства страны, крупного бизнеса и для компаний типа "Газпром".
      2. zapfen Офлайн
        zapfen Сегодня, 09:59
        +1
        Склепают, и за ценой не постоят. "Кортеж" уже сделали.
    3. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 10:08
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Ума не хватает создать аналог Ту144 с вместимостью не менее 200 человек, тогда он будет приносить прибыль, если цены на билеты не будут космическими. !!!

      А они не могут не быть космическими. Ни "Конкорд", ни Ту-144 прибыли не приносили, несмотря даже на то, что билет на них стоил дороже, чем на дозвуковой лайнер. А возить два десятка ЧЛЕНОВ правительства или госдумы на 200-местном самолете, еще дороже обойдется для бюджета (налогоплательщиков). hi
    4. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 10:40
      0
      Уже создаём гиперзвуковой пассажирский самолёт в кооперации ЕС, Австралия, проект HEXAFLY-INT
  4. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 07:21
    +13
    Вбухать кучу народных денег в разработку, что б олигархи летали - весело fellow
  5. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 07:24
    +2
    А кто проводил анализ рынка,насколько изучены потребности ? Вложить в разработку пару тройку сотен миллиардов на игрушку для шейхов ?
  6. jonht Офлайн
    jonht Сегодня, 07:44
    +3
    Дурь, не дурь, а работу на перспективу делать надо.
    Или кому-то нравится всегда быть в отстающих?
  7. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 08:44
    +5
    "всего, будет рассчитан на 30 посадочных мест"////
    -----
    Как-раз для тусовок олигархов. И по количеству мест, и по цене. wink
  8. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 08:56
    +2
    Олигархи мастрячат для себя новую игрушку? В экономической целесообразности сильно сомневаюсь, а вот полезные инженерные разработки родить в процессе работ вполне могут.
  9. Jurkovs Офлайн
    Jurkovs Сегодня, 08:57
    +2
    Виноград зелен. Распил бабла и ничего более.
  10. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 09:01
    0
    Я не думаю, что полет на таком самолёте будет стоить дороже Империала Трансаэро, который увы, уже не с нами. Только быстрее, хоть и, наверняка, менее комфортно. Не факт, что эти самолеты не будут покупать зарубежные миллиардеры и лакшери Авиакомпании. Сверхзвуковой бизнес-джет это круто, а 30 млн $...средний Фалькон на меньшее количество мест стоит от 27-29. млн баков в стандартной комплектации.
  11. Locos Онлайн
    Locos Сегодня, 09:11
    0
    Интересно, а где он летать будет с его уровнем шума.
    1. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 09:41
      +1
      Ну, вообще-то самолеты летают в воздухе, а вы о чем? laughing
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 10:49
        0
        Он о ударной волне - при переходе с дозвука на сверхзвук.
        1. Ros 56 Офлайн
          Ros 56 Сегодня, 10:54
          +1
          Вы много раз за свою жизнь слышали ударную волну, вам скорее трамваи выдолбят весь мозг. Я слышал в детстве, раза три четыре, с тех пор ни разу. На сверхзвук сейчас переходят на большой высоте, поэтому не слышно.
  12. Пижон Онлайн
    Пижон Сегодня, 09:27
    +1
    Партия сказала: "Надо!" - комсомол ответил: "Есть!" (с)
    Ну ничего нового...
  13. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:39
    +1
    Президентские амбиции, это хорошее дело, они в определенной мере создают имидж нашей стране. Но амбиции амбициями, а кто-нибудь просчитывал технико-экономическое обоснование, куда , когда, чего, сколько и зачем. И самое главное, перспективность этой идеи в плане затрат на эксплуатацию и прибыльность. Одно дело оборона и совсем другое, хотелки, даже президентские.
  14. Antidote Офлайн
    Antidote Сегодня, 09:48
    +1
    Лучше бы телепортацию придумали, гораздо больше пользы.
  15. Бшкаус Офлайн
    Бшкаус Сегодня, 10:10
    +1
    Меня всегда смущало в пассажирских сверхзвуковых самолетах только одно - это вопрос безопасности пассажиров в случае разгерметизации кабины: сверхзвуковые самолеты летают в более разряженных слоях атмосферы на высотах до 18 км, где атмосферное давление критически низкое (выше 12км) и даже при подаче чистого кислорода, "парциальное" давление О2 все равно остается ниже предельно допустимого уровня (ниже 160мм.рт.ст.), а это гипоксия.
    Есть три пути решения проблемы, которые не подходят для пассажиров или трудно реалезуемы
    1-подача кислорода через маску под избыточным давлением, но для этого маска должна герметично притягиваться к лицу.
    2-гермошлем с высотнокомпенсирующим костюмом - вообще не вариант
    (летчики истребительной авиации поймут о чем я)
    3-200% гарантия того, что салон не разгерметизируется.
    Хотя с другой сторонц Ту-144 и Конкорд летали и ничего, но лично мне все равно было бы страшновато понимать что защиты нет.
  16. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 10:43
    0
    Мне вообще интересно, зачем мучать Ту-160, когда уже есть изначально пассажирский Ту-144?
  17. Старый26 Офлайн
    Старый26 Сегодня, 10:48
    +2
    Цитата: фа2998
    У любого проекта должна быть экономическое обоснование

    Да что вы такое говорите.... Они то хоть знают, что такое ТЭО???? laughing

    Цитата: 501Legion
    30 человек конечно очень мало и не выгодно.

    Артем! Как раз такое небольшое количество пассажиров и есть плюс в новых вариантах СПС. Одно дело продать на трансконтинентальный полет Москва-Владивосток или Москва-Пекин (или Москва-Токио) 30 билетов, или продать к примеру 150, как на СПС первого поколения. На небольших загрузка будет почти 100%, а если самолет будет на 150 мест придется возить и воздух.

    Кстати, в 90-х разрабатывались машины второго поколения, такие как сверхзвуковые пассажирские машины Сухого С-21 и С-51 (ЕМНИП). Проект был в достаточной степени уже проработан. И если делать новые СПС то на основе этих машин, а не мостырить что-то там на основе ТУ-160

    Цитата: 210окв
    Оно и сто человек невыгодно..Не лучше было строить широкофюзеляжный магистральные авиалайнеры.Пора забугорные Эйрбасы и Боинги выталкивать..

    Конечно выгодно, но речь идет о пассажирских сверхзвуковых. И в этом случае тот кто поменьше будет в более выгодном положении
  18. фа2998 Онлайн
    фа2998 Сегодня, 11:03
    +1
    Цитата: Вадим237
    дешевле керосина, тонна которого стоит 51000 рублей для сравнения жидкий кислород стоит 9000 рублей за тонну.

    Что у Вас по химии? Что вы сравниваете, керосин это топливо, кислород- окислитель. Ему тоже топливо надо. request hi
  19. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 11:11
    0
    Нашей стране надо развивать технологии дистанционной занятости, а не возить туда-сюда несколько тушек. Или несколько десятков миллионов...
    Я боюсь даже представить стоимость лётного часа этого чуда, какой-то "Кортеж-Туполев" вырисовывается.
    Средство экстренной эвакуации руководства - пожалуй, единственная ниша.