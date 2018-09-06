Гражданский сверхзвук. "Туполев" сообщает о версиях облика самолёта
Заместитель гендиректора по проектированию ПАО «Туполев» Валерий Солозобов в интервью СМИ рассказал о том, что проектирование гражданского сверхзвукового авиалайнера на базе существующих военных разработок идёт полным ходом. Напомним, что сама идея о фактическом воссоздании в нашей стране сверхзвукового пассажирского самолёта была озвучена президентом Владимиром Путиным, отметившим, что без такого самолёта не обойтись при развитии гражданской авиации в РФ. Сами масштабы России к реализации проекта подталкивают.
Валерий Солозобов отметил, что перспективный сверхзвуковой самолёт, вероятнее всего, будет рассчитан на 30 посадочных мест. При этом его проектная взлётная масса – 70 тонн. Скорость движения самолёта – до 1,8 скорости звука (1,8 М).
Основная работа, которая проводится на данный момент, связана с исследованием по способам снижения звукового воздействия. Валерий Солозобов отметил, что такая работа осуществляется в контакте с основными институтами. После планируется построить опытный самолёт для осуществления лётных испытаний.
По словам представителя ПАО «Туполев», уже после этих испытаний будет приниматься окончательное решение о техническом облике.
Из заявления замгендиректора ПАО «Туполев» по поводу вероятного облика:
Отмечена и вероятная цена одного перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта. По словам Солозобова, она будет составлять около 30 млн долларов.
Валерий Солозобов отметил, что перспективный сверхзвуковой самолёт, вероятнее всего, будет рассчитан на 30 посадочных мест. При этом его проектная взлётная масса – 70 тонн. Скорость движения самолёта – до 1,8 скорости звука (1,8 М).
Основная работа, которая проводится на данный момент, связана с исследованием по способам снижения звукового воздействия. Валерий Солозобов отметил, что такая работа осуществляется в контакте с основными институтами. После планируется построить опытный самолёт для осуществления лётных испытаний.
По словам представителя ПАО «Туполев», уже после этих испытаний будет приниматься окончательное решение о техническом облике.
Из заявления замгендиректора ПАО «Туполев» по поводу вероятного облика:
Учитывая значительный опыт КБ Туполева в проектировании дальних пассажирских и военных сверхзвуковых самолётов, а также создаваемый при поддержке Минпромторга РФ технический и технологический задел по воспроизводству Ту-160, проработаны две основные версии — с крылом фиксированной и изменяемой геометрии, как на Ту-160 и Ту-22, что существенно повышает взлётно-посадочные характеристики.
Отмечена и вероятная цена одного перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта. По словам Солозобова, она будет составлять около 30 млн долларов.
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