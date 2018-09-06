Гражданский сверхзвук. "Туполев" сообщает о версиях облика самолёта

Учитывая значительный опыт КБ Туполева в проектировании дальних пассажирских и военных сверхзвуковых самолётов, а также создаваемый при поддержке Минпромторга РФ технический и технологический задел по воспроизводству Ту-160, проработаны две основные версии — с крылом фиксированной и изменяемой геометрии, как на Ту-160 и Ту-22, что существенно повышает взлётно-посадочные характеристики.

Заместитель гендиректора по проектированию ПАО «Туполев» Валерий Солозобов в интервью СМИ рассказал о том, что проектирование гражданского сверхзвукового авиалайнера на базе существующих военных разработок идёт полным ходом. Напомним, что сама идея о фактическом воссоздании в нашей стране сверхзвукового пассажирского самолёта была озвучена президентом Владимиром Путиным, отметившим, что без такого самолёта не обойтись при развитии гражданской авиации в РФ. Сами масштабы России к реализации проекта подталкивают.Валерий Солозобов отметил, что перспективный сверхзвуковой самолёт, вероятнее всего, будет рассчитан на 30 посадочных мест. При этом его проектная взлётная масса – 70 тонн. Скорость движения самолёта – до 1,8 скорости звука (1,8 М).Основная работа, которая проводится на данный момент, связана с исследованием по способам снижения звукового воздействия. Валерий Солозобов отметил, что такая работа осуществляется в контакте с основными институтами. После планируется построить опытный самолёт для осуществления лётных испытаний.По словам представителя ПАО «Туполев», уже после этих испытаний будет приниматься окончательное решение о техническом облике.Из заявления замгендиректора ПАО «Туполев» по поводу вероятного облика:Отмечена и вероятная цена одного перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта. По словам Солозобова, она будет составлять около 30 млн долларов.