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Анкара - Москве: Бомбить Идлиб - большая ошибка. Боевиков трогать нельзя?

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Турция отреагировала на нанесение ударов российской авиацией по позициям и объектам боевиков на территории сирийской провинции Идлиб. Напомним, что ранее Минобороны РФ опубликовало видео нанесения ракетно-бомбовых ударов самолётами Су-34 по террористам. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом заявил, что «такие действия несут серьёзный риск».

По словам Чавушоглу, действия России в сирийской провинции Идлиб «ошибочны». Аргументировал свои слова турецкий министр угрозой нового потока беженцев с территории Сирии – в том числе в Турцию и в страны Европейского союза, включая Германию.

Чавушоглу:
Дополнительные сотни тысяч беженцев из Сирии – это станет настоящей катастрофой. Мы сообщили России, что бомбардировка Идлиба - ошибка.



Глава МИД Турции заявил, что в случае масштабного военного конфликта в Идлибе стать беженцами могут до 2 миллионов проживающих там сирийских граждан. При этом Чавушоглу ни слова не сказал о том, что боевики в этой провинции всё последнее время наращивали свою военную мощь и создавали самые настоящие укрепрайоны.

Напомним, что в Минобороны России накануне отметили точечность нанесения ударов. Также добавлено, что все удары наносились по разведанным целям, координаты которых подтверждены по нескольким каналам.




Нужно также отметить, что Идлиб является на данный момент территорией крупнейшего сосредоточения боевиков в Сирии. Также эта провинция относится к так называемой зоне деэскалации. Эта зона де-факто контролируется именно Турцией. При этом каких-либо акцентированных попыток разоружения боевиков турецкие военные в Идлибе не предпринимают.

Анкара - Москве: Бомбить Идлиб - большая ошибка. Боевиков трогать нельзя?


Кстати, "Белые каски" в обновлённой экипировке уже запустили свои "репортажи" из Идлиба.
Использованы фотографии:
‏ @HuSiNAk94
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53 комментария
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  1. KRIK33 Офлайн
    KRIK33 Сегодня, 07:20
    +12
    Значит все правильно делаем... smile
    1. Например Офлайн
      Например Сегодня, 07:53
      +16
      Каждой белой каске в подарок гроб и белые тапки
      1. Leeds Офлайн
        Leeds Сегодня, 08:07
        +1
        На втором видео прилёт в яблочко, на остальных из вчерашних отчетов МО не совсем..., хотя поражение целей (строений) можно засчитать.
        Учитывая, что Запад потерял берега, скатившись до уровня пропаганды Геббельса, можно ожидать чего-то «адски ужасного», приписанного нам. Надо ведь и СП-2 отменять, отрывающихся с цепи обратно посадить, санкции оправдать. Так что, ждём.

        Сирийцы писали, мол шла инфа, что по лагерям беженцев духи собрали до 40 сирот в каких-то благих целях.
      2. seregatara1969 Онлайн
        seregatara1969 Сегодня, 08:22
        0
        не давать гробы мусульманам - пусть в ковриках лежат!
        1. BerBer Офлайн
          BerBer Сегодня, 08:40
          +3
          Вообще-то у мусульман в гробах не хоронят.
          1. Barzha Офлайн
            Barzha Сегодня, 10:14
            +1
            Вообще-то у мусульман в гробах не хоронят.

            Ну, значит белый саван тогда! lol Картина достойная кисти Левитана - чёрная, обугленная тушка в белых тапках, в белой каске, завёрнутая в белый саван! good
      3. Ros 56 Офлайн
        Ros 56 Сегодня, 09:43
        0
        Тапками обойдутся, дерево еще на них переводить. laughing
    2. Правдодел Офлайн
      Правдодел Сегодня, 08:06
      0
      Вы не правильно поняли...Турки беспокоятся, что Россия не бомбит их заклятым друзей: Белый дом и Вашингтон, поэтому и выражают беспокойство и озабоченность. Возможно, что турки бы тоже присоединились к такой бомбежке. Надо бы спросить у них...
    3. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 08:09
      +3
      Цитата: KRIK33
      Значит все правильно делаем.

      Было понятно с самого начала, непрочность Российско -Турецкого сотрудничества, так как противоречия между интересами наших стран, очень серьезные. Османы хотят сохранить влияние на "идлибский гадюшник", и тем самым осуществлять контроль северных провинций Сирии. А законной власти САР и России, нужна единая, светская Сирия
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 08:40
        +2
        Турция не в состоянии контролировать Идлиб. Скорее у них другие цели. Может даже и боятся "беженцев"
        1. Chertt Онлайн
          Chertt Сегодня, 09:19
          +3
          Цитата: igorbrsv
          Турция не в состоянии контролировать Идлиб

          Полностью контролировать боевиков невозможно, (американский опыт это показывает ), скорее влиять и использовать в своих интересах, какое то время. А беженцы турок не пугают, это скорее им козырь, в переговорах с той же европой
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:21
    +5
    Так чего турки предлогают -бомбить Стамбул или Трабзон? ??России как то без номеров 6 решать, что и как делать в Сирии.
  3. гильза Онлайн
    гильза Сегодня, 07:23
    +3
    Ну рушитс проект. Нервничают ребята. Понятна неизбежность...Ну что поделать?
  4. Tusv Офлайн
    Tusv Сегодня, 07:24
    +3
    Бомбить нельзя помиловать. Все пытаются поставить правильную запятую. Ну да ладно. Турция хотя бы опасается побритых"мирных" беженцев. Их понять можно.
    1. Вежливый Лось Офлайн
      Вежливый Лось Сегодня, 08:41
      +3
      Цитата: Tusv
      Турция хотя бы опасается побритых"мирных" беженцев. Их понять можно.

      А еще готовят себе возможность "переобувания". Если в Идлибе наша возьмет, то скажут: "Действия России были ошибочны, но чуть-чуть", а если п-сы жестко вмешаются или как-нибудь еще перегнут ситуацию в свою пользу, то окажется, что турки изначально были против ошибочных действий Москвы. Социальная ответственность ниже нуля.
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 09:08
        +3
        Саша , привет ! hi
        Цитата: Вежливый Лось
        А еще готовят себе возможность "переобувания"

        Типичная выжидательная позиция : посмотрим кто победит и присоединимся к нему . У турков свои интересы и им не важно за чей счёт (НАТО или России) они их будут добиваться . Так что к этим османам надо относиться не просто осторожно , а архиосторожно , ИМХО .
        1. den3080 Офлайн
          den3080 Сегодня, 10:21
          +1
          Полагаю, что у турок там целая смесь хотелок или возможностей.
          Они троллят ЕС новыми потоками беженцев - хотят денег ещё получить и всякие остальные вкусняшки коих немало в данной ситуации, как бы цинично это не звучало.
        2. Вежливый Лось Офлайн
          Вежливый Лось Сегодня, 10:55
          +1
          Цитата: bouncyhunter
          Типичная выжидательная позиция : посмотрим кто победит и присоединимся к нему

          Павел! hi Кто победит? Муж или любовник? Такую позицию я бы назвал не выжидательной, а ... по другому.
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 10:57
            0
            Цитата: Вежливый Лось
            Кто победит? Муж или любовник?

            Без слов - good drinks
  5. Dave36 Онлайн
    Dave36 Сегодня, 07:26
    -3
    Турки могут закрыть небо, приземлить ещё один наш самолёт....ничего радостного, и с400 не возьмут...Обещанка-поманка, а дураку радость....
    1. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 07:32
      +2
      турки с матрасами серьезно полаялись . ибо матрасы султана сместить хотели .
    2. ioan-e Офлайн
      ioan-e Сегодня, 07:42
      +6
      Возьмут или не возьмут с-400, РФ как то побоку! А как рычаг расшатывания отношений янычар с матрасниками, он куда важнее!
      1. bessmertniy Онлайн
        bessmertniy Сегодня, 07:54
        +1
        Не в наших интересах, чтобы Штаты и Турция мирились, но в этом моменте туркам уступать нельзя. Принципиально их миссия в Сирии закончена, и им следует уходить. А для разборок с курдами у них есть и своя территория. negative
        1. Керенский Офлайн
          Керенский Сегодня, 09:07
          +1
          А для разборок с курдами у них есть и своя территория.

          Они, трохи, дурни? Если можно на чужой территории разбираться с супостатами, то зачем у себя бардак устраивать? Тогда и нам в Сирии делать нечего, - будем ждать Иголкиных на Тойотах на своих улицах. Так?
    3. Донской Офлайн
      Донской Сегодня, 08:12
      +4
      Цитата: Dave36
      Турки могут закрыть небо, приземлить ещё один наш самолёт....ничего радостного, и с400 не возьмут...Обещанка-поманка, а дураку радость....

      Что это даст Турции и что это дало в прошлом? В сегодняшнем условии, когда турецкая лира падает, в экономике кризис, с американцами серьезная размолвка и т.д., поссориться еще и с Россией было бы для султана крайне неразумным шагом. Именно сейчас и нужно действовать, пока ситуация складывается в нашу пользу.
      1. Керенский Офлайн
        Керенский Сегодня, 09:02
        0
        когда турецкая лира падает, в экономике кризис

        Какие привычные штампы.
        Лиру уронили на пустом месте, махая руками перед мониторами на бирже. С чего это у них кризис экономики взялся?
        1. Livonetc Офлайн
          Livonetc Сегодня, 09:38
          +1
          С профессиональной подрывной экономической деятельности США, в которой они реальные мастера.
  6. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 07:28
    +3
    Турки хотят сидеть на двух стульях ? Бомбить нельзя и решать проблему Идлиба они не хотят,их интересует только что бы беженцы не ломанулись в туретчину .
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 07:40
      -1
      Цитата: APASUS
      Турки хотят сидеть на двух стульях ? Бомбить нельзя и решать проблему Идлиба они не хотят,их интересует только что бы беженцы не ломанулись в туретчину .

      да всё просто,нефтеносный район и турки и матрасы, спали и видели своим,вот и гоношатся...
  7. Панславист Офлайн
    Панславист Сегодня, 07:40
    +4
    "Аргументировал свои слова турецкий министр угрозой нового потока беженцев с территории Сирии – в том числе в Турцию и в страны Европейского союза, включая Германию."Ну как бы не наши проблемы.
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 08:04
      +2
      Для турков это очень выгодно, чем больше беженцев у них, тем больше бабла с европы можно снять под угрозой запустить их всех в европу. А так, да, опасность полного уничтожения бандюков. Туркам они не нужны станут, если границу сирийцы закроют, своих бандитов в стране хватает. Вот и мечутся со своей озабоченностью.
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 08:47
        0
        Туркам за беженцев больше не платят. А те "беженцы" что побегут с Идлиба могут и Турцию смести
  8. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 07:47
    +4
    У Турции было достаточно времени, чтобы разоружить незаконные вооруженные формирования боевиков в Идлибе. И даже сейчас боевикам ничто не мешает сложить оружие, чтобы Сирия могла бескровно восстановить суверенитет над этой частью своей территории. Не соглашаются, нападают - значит желают, чтобы их уничтожили. И как это не уважить!? hi
    1. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 08:07
      +1
      Башибузуки после этого вряд-ли тепличным бизнесом займуться...
    2. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 08:48
      +3
      Сдается мне, что боевиков больше никуда увозить не будут, поэтому и не сдаются. Часть пыталась встать на сторону победителя - САА, но бородатые перебежчиков забороли
  9. Vard Онлайн
    Vard Сегодня, 07:48
    +4
    Там сейчас очень интересное наблюдается...боевиков туда выселяли вместе с семьями... Так что самое веселье еще впереди...
  10. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:00
    +1
    Шансов у боевиков удержать эту провинцию практически нет. Если турки не помешают. Пока слабые "писки" по поводу потока беженцев из Идлиба - не слишком убедительны.
  11. alta Онлайн
    alta Сегодня, 08:06
    -6
    Возникает вопрос: Турция и США считают военных, находящихся в Идлибе оппозицией - это не Игил, а сирийцы, бывшие военнослужащие сирийской армии.
    Сирия и Россия считает их боевиками и бомбит их.
    На Востоке Украины такая же ситуация: Украина и США считает военных на Донбассе боевиками, Россия считает их оппозицией и не дает их уничтожить.
    Увы, двойные стандарты? Поясните ...
    1. Alexanast Офлайн
      Alexanast Сегодня, 08:58
      +6
      Турция и США считают военных, находящихся в Идлибе оппозицией


      Ага, и платит им деньги за бардак, который они там поддерживают...

      Оппозиция в Идлибе воюет за деньги, а оппозиция на Донбассе - за свою землю и свободу, за жизнь своих детей, родных и близких...Что -то еще не понятно?
    2. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 08:59
      +4
      На Донбасе защищают свою землю. Они не собирались строить новую Украину. Они не поддержали майдан. За это их наказывают. Сирию же бородатые собирались раздербанить на провинции, на кланы и установить свои порядки. Этот сценарий поддерживают сша. Поэтому для всего мира на Донбасе террористы, в Сирии вооруженная оппозиция, а РФ агрессоры. Стандарты несомненно двойные
    3. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 09:16
      +3
      Бывшие военнослужащие? То есть лица, нарушившие присягу! Иными словами, просто преступники. Донбас: люди, выступившие против руководства страны, пришедшее к власти в результате незаконного государственного переворота. И что, простите, между этими сравнениями общего?
  12. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 08:11
    +1
    удары наносились по разведанным целям, координаты которых подтверждены по нескольким каналам

    Доверяй, но проверяй.*

    Доверили. Проверили. Убедились. РАЗДОЛБАЛИ.

    Ещё вопросы?
  13. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 08:24
    +4
    Если верить разведке, то там десятки тысяч боевиков.
    В одном месте и без дела. Им платят, вооружают... Да даже просто жрачка для такого количества людей стоит кучу бабла.
    Кто заказывает банкет? Риторический вопрос.
    Вот и для этого увеличивается бюджет Пентагона, в том числе.
    Мы им бабки экономим, прореживая голодные рты.
  14. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:25
    +3
    Дополнительные сотни тысяч беженцев из Сирии – это станет настоящей катастрофой. Мы сообщили России, что бомбардировка Идлиба - ошибка.

    Турки в который раз пытаются давить на больную и в первую очередь для Европы точку при этом преследуя исключительно только свои интересы. Не секрет, что часть тех кто сегодня находится в Идлибе в свое время активно поддерживались турецкой стороной. Кстати, было заявление МО РФ, в котором сказано, что удары , которые были нанесены нашими ВКС согласованы с турецкой стороной и поддерживается постоянный контакт.
  15. Mstivoy Офлайн
    Mstivoy Сегодня, 08:29
    +1
    Турки есть турки, в Москве никто не питал иллюзий на этот счет. Москва выиграла время, т.к в конечном итоге вся эта история крутится не вокруг Сирии, а направленна именно на Россию, теперь же Турки могут отказываться от наших С400 и фундамента под АЭС сколько им угодно, если ума нет, а амбиции зашкаливают...
  16. Anchonsha Офлайн
    Anchonsha Сегодня, 08:34
    +1
    Ну и союзнички у нас... Действительно Восток непредсказуем и каждый себе на уме. Поэтому с турками нам нужно быть всегда начеку.Еще кажется, что Чавушоглу захотелось сыграть для немца, чтоб хоть от немцев найти на Западе поддержку. Естественно, Идлиб всем хоцца сохранить с террористами, в том числе и Турции, чтоб всегда иметь там раздражитель для Сирии и России. А того этот турок не понимает, что мериканы всегда могут запустить их и против турок вместе с курдами.
    1. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 08:47
      0
      Не союзники, а "попутчики", как называл Ленин махновцев, когда те били белых. А после взятия Крыма - под пулемёты У меня напарник по работе в 1980-х радовался, что отсидел "всего" 50 лет до столетия В.И.Ленина, а не попал под пулемёты по распоряжению того же ВИЛенина.
  17. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 08:42
    +2
    Ну ясен пень! Турки теперь сами уничтожать российские самолёты не хотят: передали это дело боевикам с напутствием: "Урус - враг, бей их!" Да и крымских экстремистов поддерживают по полной, ну и бандеровцев заодно...
  18. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 09:06
    0
    Нужно в вопросе зачистки Идлиба поступать так, как поступает Израиль.. - На каждый выстрел оттуда -ответка виде бомбардировки или артобстрела.. Можно, пользуясь случаем, разбросать листовки, как это делают рьяные поборники демократии, перед сбросом бомб..
  19. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:46
    +1
    Чуют турки, что придется сниматься с насиженных мест. Давайте, давайте за линию госграницы, не хрен делать на территории Сирии.
  20. Ramzay121 Онлайн
    Ramzay121 Сегодня, 10:11
    0
    Думаю все же Россия и Турция договорятся на счет Идлиба и скорее будет создана буферная зона у границ с Турцией, которую будет контролировать она. Скорее 7 числа уже узнаем. Не надо забывать, что все происходит у границ Турции и она больше других стран заинтересована в стабильности у своих границ. Миллион беженцев принимать не Ирану и России, а именно Турции придется, если зона станет неконтролируемой. Так, что присутствие Турецких войск там необходимо и вряд ли они согласятся допускать террористов к своим границам.
  21. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 10:23
    0
    Дополнительные сотни тысяч беженцев из Сирии – это станет настоящей катастрофой.

    Только это не беженцы будут, а террористы, которым повезет выбраться из этого гадюшника (вряд ли Турция закроет границы для ими же выращенных бандитов).
    А так да, это будет катастрофа для Европы.
    Посеешь ветер, - пожнешь бурю. За все отвечать надо.
    1. tekinoral Офлайн
      tekinoral Сегодня, 10:58
      0
      4 миллионов беженцы в Турции все до одиного терористи ?