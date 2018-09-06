Анкара - Москве: Бомбить Идлиб - большая ошибка. Боевиков трогать нельзя?

Дополнительные сотни тысяч беженцев из Сирии – это станет настоящей катастрофой. Мы сообщили России, что бомбардировка Идлиба - ошибка.





Турция отреагировала на нанесение ударов российской авиацией по позициям и объектам боевиков на территории сирийской провинции Идлиб. Напомним, что ранее Минобороны РФ опубликовало видео нанесения ракетно-бомбовых ударов самолётами Су-34 по террористам. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом заявил, что «такие действия несут серьёзный риск».По словам Чавушоглу, действия России в сирийской провинции Идлиб «ошибочны». Аргументировал свои слова турецкий министр угрозой нового потока беженцев с территории Сирии – в том числе в Турцию и в страны Европейского союза, включая Германию.Чавушоглу:Глава МИД Турции заявил, что в случае масштабного военного конфликта в Идлибе стать беженцами могут до 2 миллионов проживающих там сирийских граждан. При этом Чавушоглу ни слова не сказал о том, что боевики в этой провинции всё последнее время наращивали свою военную мощь и создавали самые настоящие укрепрайоны.Напомним, что в Минобороны России накануне отметили точечность нанесения ударов. Также добавлено, что все удары наносились по разведанным целям, координаты которых подтверждены по нескольким каналам.Нужно также отметить, что Идлиб является на данный момент территорией крупнейшего сосредоточения боевиков в Сирии. Также эта провинция относится к так называемой зоне деэскалации. Эта зона де-факто контролируется именно Турцией. При этом каких-либо акцентированных попыток разоружения боевиков турецкие военные в Идлибе не предпринимают.Кстати, "Белые каски" в обновлённой экипировке уже запустили свои "репортажи" из Идлиба.