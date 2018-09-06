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Боевики вновь попытались атаковать "Хмеймим" с воздуха

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Владимир Савченко, возглавляющий Координационный центр по примирению враждующих сторон в Сирии, накануне сообщил, что рядом с российской авиабазой Хмеймим были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По данным военной разведки, запуск сбитых беспилотников осуществили незаконные вооруженные формирования. Отмечается также, что аппараты были запущены из зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

В ходе атаки беспилотников никто не пострадал, работа российской авиабазы ведётся в штатном режиме, - отметил Савченко.

Только в августе к «Хмеймиму» пытались приблизиться 47 дронов, запущенных террористами.


Боевики вновь попытались атаковать "Хмеймим" с воздуха


Напомним, что по результатам переговоров, которые прошли в начале мая прошлого года в Астане, было достигнуто важное соглашение о создании четырёх зон деэскалации на территории Сирии: в провинциях Идлиб, Хомс, Дамаск, а также на юге Сирии. Было принято решение о полном прекращении боевых действий на этих территориях с последующим полным разоружением боевиков и переходу к полноценному политическому процессу.

Однако российские военные продолжают фиксировать многочисленные обстрелы сирийских населённых пунктов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны террористов. По их данным, за сутки подверглись массированному обстрелу такие населённые пункты как Эс-Сафсафа, Кульджок, Кинсибба, а также позиции правительственных сил в горных районах Шир-аль-Ахаб и Бейт-Смайра.

Кроме того, по данным Савченко, протурецкие вооружённые формирования, занимающие позиции в районе Эль-Баб, неоднократно обстреливали населённые пункты Тадеф и Маарет, что в провинции Алеппо.

Накануне самолёты Су-34 ВКС РФ уничтожили в Идлибе два склада террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (*решением Верховного суда запрещена в России).
Использованы фотографии:
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25 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:35
    +6
    Честно, бесит эта фраза "незаконные вооруженые формирования "!Пишите прямо -боевики! Потому что, если бы какое-то законное формирование использовало бы так беспилотный аппарат против военных России, это было бы де факто нам обьявление войны! soldier
    1. СРЦ П-15 Офлайн
      СРЦ П-15 Сегодня, 07:38
      +1
      Боевики вновь попытались атаковать "Хмеймим" с воздуха

      Так вроде бы наши ВКС разбомбили , в провинции Идлиб, завод по производству таких беспилотников?
      1. nPuBaTuP Офлайн
        nPuBaTuP Сегодня, 07:47
        +3
        разбомбили , в провинции Идлиб, завод по производству таких беспилотников

        Видать заводик то ни один там был....
        1. СРЦ П-15 Офлайн
          СРЦ П-15 Сегодня, 07:50
          +5
          Цитата: nPuBaTuP
          Видать заводик то ни один там был.

          Я не удивлюсь, если там нет никакого заводика, а беспилотники к боевикам поступают уже готовые к запуску. От кого - гадать не приходится.
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 09:13
            +2
            Саня hi drinks А не допускаешь мысли что эта атака была местью за уничтоженный заводик ? wink
            Цитата: СРЦ П-15
            Я не удивлюсь, если там нет никакого заводика, а беспилотники к боевикам поступают уже готовые к запуску.

            И такой вариант не исключён : где-нить в Иордании организована отвёрточная сборка из готовых компонентов - и вуаля !
            Цитата: СРЦ П-15
            От кого - гадать не приходится

            Санта-Клаус ? belay
      2. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 09:17
        0
        Этот беспилотник на фото на мэйд ин гаражмонтаж не тянет. Этот точно готовым доставляли
    2. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 07:54
      +4
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      +2
      Честно, бесит эта фраза "незаконные вооруженые формирования "!Пишите прямо -боевики!

      это ещё ерунда...у нас по местному ТВ,в новостях,наш район называют не иначе как "муниципальноеобразование" ! через слово ! бесит аж скулы сводит ! wassat
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 09:18
        +1
        Звучит как раковая опухоль wassat
        1. андрей юрьевич Онлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 09:44
          +1
          Цитата: igorbrsv
          Звучит как раковая опухоль wassat

          и я о том же...
  2. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 07:42
    +6
    Идея по сути была великолепная. Дать возможность сбежать в Идлиб всей шушере со всей страны. Разношерстные бандиты не в состоянии объединиться и оказать серьёзное сопротивление. Посему - "зачистка" этого места - вопрос времени. Скорее всего - недолгого. ВКС уже показали свою мощь. Коалиция вряд ли что то сможет, кроме как санкции очередные объявить за ... Что нибудь, не важно, за что... А все эти беспилотники и обстрелы - глупое и бесперспективное дело. Куда сложнее было бы организовать зачистку, если бы собранные в Идлибе Бармалеи вдруг перестали это делать, и начали притворяться белыми и пушистыми.
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 07:58
      +3
      вообще то,надо признать,бородатые неплохо придумали с БП,наша сторона тратит на копеечные самолётики,дорогое вооружение.надо что то делать.
      1. Горный стрелок Офлайн
        Горный стрелок Сегодня, 08:09
        +4
        Полагаю, из пушек сбивают... Это не очень дорого... Тренировка "Панцирей" по настоящим целям - бесценный опыт. А то, что эти "самолетики" Бармалеи придумали не сами - достаточно очевидно. Не зря разбомбили мастерскую по сборке "самолетиков", надеюсь, вместе с инструкторами...
        1. андрей юрьевич Онлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 09:48
          0
          Цитата: Горный стрелок
          +1
          Полагаю, из пушек сбивают.

          и (57Э6Е) тоже...
        2. Antidote Офлайн
          Antidote Сегодня, 09:53
          0
          Зря полагаете, сбивают ракетами и пушки панцирю как пятая нога, от того готовят "малую ракету" для него, по 4 в пакете, бо дорого стрелять миллионами по фанеркам.
    2. Examenatornick Офлайн
      Examenatornick Сегодня, 08:01
      +1
      В этом интересном видео. Рассказывается, о том что был проанализирован весь ход военных действий США в конфликтах, и выявлено то, что они завершали военные конфликты но не могли вернуть мирные процессы в странах. Поэтому и был придуман центр примирения враждующих сторон.

  3. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 07:46
    +3
    Министерство обороны США проводит испытания роя беспилотников (БЛА), предназначенных для радиоэлектронного и огневого подавления вражеских средств противовоздушной обороны (ПВО) и ударов по позиционным районам наступательного оружия вероятного противника. Об этом руководитель некогда одного из самых секретных подразделений Пентагона — управления стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office, SCO) — Уильям Ропер рассказал во время доклада министру обороны США Эштону Картеру, пишет военно-аналитическое издание The National Interest.

    «Они одноразового действия, летят на предельно малых высотах и могут быть использованы в том числе и как средство разведки. Вы можете иметь множество этих мини-беспилотников, причем ровно столько, сколько вам необходимо для выполнения боевой задачи в данном конкретном случае. Большое количество БЛА создает немалые преимущества перед противником. Он будет вынужден вкладывать в свою оборону гораздо больше средств и времени, чтобы надежно защитить себя от подобных роев», — объяснил Ропер.
    1. Ююка Офлайн
      Ююка Сегодня, 08:01
      +1
      Цитата: Examenatornick
      Министерство обороны США проводит испытания роя беспилотников (БЛА), предназначенных для радиоэлектронного и огневого подавления вражеских средств противовоздушной обороны (ПВО) и ударов по позиционным районам наступательного оружия вероятного противника.


      из статьи на ВО от 12 марта 2017

      Генеральный директор корпорации «Ростех» заявил, что в России уже есть оружие против «роя малых ударных беспилотников», недавно презентованных в Соединенных Штатах, передает Интерфакс. "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) создал систему радиоэлектронной борьбы, с помощью которой управление этих дронов приходит в негодность. Установленное радиоэлектронное оборудование сгорает, и дрон, фактически, становится куском железа,"-
      сказал он в эфире программы «Вести недели»

      а еще из статьи РИА Новости от 21.03.2017
      О последних испытаниях "роя дронов" в октябре прошлого года сообщило американское издание The National Interest. Автор статьи публикует выдержки из доклада главы Управления стратегических возможностей Пентагона Уильяма Ропера министру обороны Эштону Картеру. Ропер, в частности, рассказал, что оборонной промышленности удалось создать малоразмерный разведывательный дрон Perdix размером с ворону, планер которого фактически распечатан на 3D-принтере. А значит, он дешевый — и это жизненно важно для массового производства.
      МИСиС распечатал на 3D-принтере кроссовки с охлаждаемой подошвой
      © Пресс-служба НИТУ МИСиС, Бродская Мария
      Привет из настоящего: можно ли напечатать на 3D-принтере второй 3D-принтер

      "Они одноразового действия и могут быть использованы в том числе и как средство разведки. Вы можете иметь множество этих мини-беспилотников, причем ровно столько, сколько вам необходимо для выполнения боевой задачи в данном конкретном случае, — пояснил Ропер. — Большое количество БЛА создает немалые преимущества перед противником. Он будет вынужден вкладывать в свою оборону гораздо больше средств и времени, чтобы надежно защитить себя от подобных роев.

      Запускать такую "мошкару" планируется с истребителей F-16 и F-18. Уильям Ропер подчеркнул, что Perdix — лишь один из многих вариантов БЛА, разрабатываемых в рамках концепции "роя дронов". В будущем появятся модели, способные нести оружие.


      РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20170321/1490502246.html

      судя по этой цитате вы сообщили "новость" как минимум октября 2016 года wassat
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 09:27
        0
        Я слышал, что сша планировали создать рой из обьектов размером с муху. Правда предназначались для проведения спецопераций простым подрывом с целью поражения живой силы противника
        1. Ros 56 Офлайн
          Ros 56 Сегодня, 10:00
          0
          Чушь все это. Как вы представляете себе этот рой из "мух"? И что подрывать собрались и как?
  4. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 07:57
    0
    Надо быть очень наивными террористами, чтобы полагать будто нападения на Хмеймим останутся без ответа со стороны России.
    1. rotmistr60 Офлайн
      rotmistr60 Сегодня, 08:33
      +4
      Дело не в наивности, а в задаче держать в постоянном напряжении и постоянно тестировать российские средства ПВО. Сегодня в "Новостях" был репортаж о том, что помимо уничтоженного ВКС завода по производству БПЛА последние поступают и от Сша.
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 09:07
        +2
        Цитата: rotmistr60
        Сегодня в "Новостях" был репортаж о том, что помимо уничтоженного ВКС завода по производству БПЛА последние поступают и от Сша.


        А ну если в "новостях" был репортаж...
        А кто делал подобные заявления там? Официальный представитель министерства обороны России так и сказал , что поступают из США?
        1. Piramidon Офлайн
          Piramidon Сегодня, 09:51
          0
          Цитата: АлександрК
          А ну если в "новостях" был репортаж...
          А кто делал подобные заявления там? Официальный представитель министерства обороны России так и сказал , что поступают из США?

          Обычно, когда запускают фейк-новость, пишут - "неназванный источник в МО, пожелавший остаться неизвестным" laughing
  5. MIG00001 Офлайн
    MIG00001 Сегодня, 10:15
    0
    Странно, если верить нашим СМИ то все подобного рода оружие мы сбиваем отсюда следует вопрос так почему боевики (наемки сша) продолжают эту бесполезную деятельность
  6. Runoway Онлайн
    Runoway Сегодня, 10:21
    0
    Не боевики ,а штаты руками боевиков, называйте вещи своими именами. Долго принимать подачи будем?