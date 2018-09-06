Боевики вновь попытались атаковать "Хмеймим" с воздуха

Владимир Савченко, возглавляющий Координационный центр по примирению враждующих сторон в Сирии, накануне сообщил, что рядом с российской авиабазой Хмеймим были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По данным военной разведки, запуск сбитых беспилотников осуществили незаконные вооруженные формирования. Отмечается также, что аппараты были запущены из зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб., - отметил Савченко.Только в августе к «Хмеймиму» пытались приблизиться 47 дронов, запущенных террористами.Напомним, что по результатам переговоров, которые прошли в начале мая прошлого года в Астане, было достигнуто важное соглашение о создании четырёх зон деэскалации на территории Сирии: в провинциях Идлиб, Хомс, Дамаск, а также на юге Сирии. Было принято решение о полном прекращении боевых действий на этих территориях с последующим полным разоружением боевиков и переходу к полноценному политическому процессу.Однако российские военные продолжают фиксировать многочисленные обстрелы сирийских населённых пунктов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны террористов. По их данным, за сутки подверглись массированному обстрелу такие населённые пункты как Эс-Сафсафа, Кульджок, Кинсибба, а также позиции правительственных сил в горных районах Шир-аль-Ахаб и Бейт-Смайра.Кроме того, по данным Савченко, протурецкие вооружённые формирования, занимающие позиции в районе Эль-Баб, неоднократно обстреливали населённые пункты Тадеф и Маарет, что в провинции Алеппо.Накануне самолёты Су-34 ВКС РФ уничтожили в Идлибе два склада террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (*решением Верховного суда запрещена в России).