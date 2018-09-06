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Безутешная вдова. В ВРУ: РФ готовит убийство политэмигрантки Максаковой

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Британские «лавры» истории с отравлением Скрипалей не дают покоя украинским радикалам. Понимая, что тема вновь заиграла яркими красками ароматов «Новичка», в Киеве решили попасть в тренд. При этом нужно было найти свой вариант «Скрипаля». Никого более подходящего на эту роль, кроме вдовы беглого и впоследствии убитого депутата Вороненкова Марии Максаковой, не нашли. Пришлось браться за то, что есть в наличии.

Депутат ВРУ Игорь Мосийчук по всем законам жанра сумасшествия объявил, что Россия охотится за г-жой Максаковой. По словам Мосийчука, который запечатлён на фотографии с безутешной вдовой, «ФСБ готовит политическое покушение».

Безутешная вдова. В ВРУ: РФ готовит убийство политэмигрантки Максаковой



Из поста нардепа в Фейсбуке:
Только что получил информацию о том, что ФСБ готовит в Киеве убийство российского политэмигранта, экс-депутата Госдумы России, хорошо известной певицы Марии Максаковой.


Далее говорится, что ФСБ «готовится организовать политическое убийство-теракт и обвинить в этом украинских националистов».

Из заметки Мосийчука понятно, что те самые радикалы, которые, кстати, на днях ей открыто угрожали, и являются главными «охотниками» за бывшей представительницей ГД РФ, пламенно исполнявшей российский гимн. Из этой же заметки должно стать ясно уже самой Максаковой, что ей пора уносить ноги из Киева, так как радикалы явно собираются превратить её в «жертву российских спецслужб» с громкими криками о необходимости введения против РФ новых санкций. Британия, конечно, поддержит. И даже фото «сотрудников ГРУ», летающих для «устранения жертв» самолётами «Аэрофлота», приложит.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/mosijcuk.igor/
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34 комментария
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  1. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 08:08
    +2
    Ни блин*, а честная давалка.

    Разные вещи.
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 08:11
      +5
      В ВРУ: РФ готовит убийство политэмигрантки Максаковой
      159-я дивизия 8й армии в полной боевой готовности! yes
      1. Ванёк Офлайн
        Ванёк Сегодня, 08:16
        -1
        Цитата: андрей юрьевич
        159-я дивизия 8й армии в полной боевой готовности!


        И все на одну бабу wassat

        Ни плохо ни плохо.

        Андрей hi
      2. Chertt Онлайн
        Chertt Сегодня, 08:17
        +3
        Британские «лавры» истории с отравлением Скрипалей не дают покоя украинским радикалам. Никого более подходящего на эту роль, кроме вдовы беглого и впоследствии убитого депутата Вороненкова Марии Максаковой, не нашли

        Беги - Лола, беги fool
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:20
          +5
          Цитата: Chertt
          Беги - Лола, беги

          А толку ? Её в/на Украине уже приговорили , коли уж Россию заочно обвинили . yes
      3. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 08:57
        +6
        А вообще, это полное безобразие и головотяпство. Неужели ФСБ не может заверять планы предстоящих операций не у Мосийчука, а у другого ответственного лица?
        1. zapfen Офлайн
          zapfen Сегодня, 09:53
          0
          Мосейчук старший по должности. Старше только Порошенко. Но у него другая миссия.
          1. Сергей985 Онлайн
            Сергей985 Сегодня, 09:59
            +1
            Да вообще непонятно, из-за чего шум поднялся. План утвержден Мосийчуком, Максакова дала письменное согласие на обработку персональных данных и собственную ликвидацию. Агенты, прилетевшие рейсом Аэрофлота, размещены в ведомственной гостинице СБУ. По окончании операции будет проведена пресс-конференция с участием телевидения и зарубежных сми.
    2. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 08:20
      0
      Цитата: Ванёк
      Ни блин*, а честная давалка.

      Но баба то красивая good
      1. Вежливый Лось Офлайн
        Вежливый Лось Сегодня, 08:29
        +12
        Цитата: raw174
        Но баба то красивая

        Хорошо, так и быть. Но потом политическое покушение. wink
        1. raw174 Офлайн
          raw174 Сегодня, 08:36
          +5
          Цитата: Вежливый Лось
          Хорошо, так и быть.

          Анекдот (пошлый, за что прошу прощения):
          Из полицейского протокола: "вчера в ОВД по г. Nску, с заявлением об изнасиловании обратилась гражданка, по словам потерпевшей, после основного изнасилования, было произведено контрольное, в голову"
      2. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 09:07
        +5
        Цитата: raw174
        Но баба то красивая

        На вкус и цвет.. Но вот нравятся кому то, а ведь это не более чем стандарт бульварных обложек. Моя красивее!!!
  2. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 08:12
    +24
    Безутешная вдова. В ВРУ: РФ готовит убийство политэмигрантки Максаковой
    Фото к статье зачётное! good Так и хочется подписать.Привет Единороссам!!! laughing Что не нравится.Да ваша партия вся такая.Сборище подхалимов , предателей , казнокрадов.И тупых ничего не соображающих спортсменов.Любуйтесь.
    И даже фото «сотрудников ГРУ», летающих для «устранения жертв» самолётами «Аэрофлота», приложит.
    А в ГРУ на задание летают исключительно напрямки.И только самолётами Аэрофлот. В ГРУ контракт бессрочный с Аэрофлотом wassat laughing
    1. ROSS_Ulair Онлайн
      ROSS_Ulair Сегодня, 09:21
      +6
      Цитата: Наблюдатель2014
      Да ваша партия вся такая.Сборище подхалимов , предателей , казнокрадов.И тупых ничего не соображающих спортсменов

      Там еще певцы ртом присутствуют... А больше и нет никого, это точно
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:18
    +1
    Однако! Машенька стоит задуматься. Становится "горячо". Хотя ей очевидно нечем. Думать. Пела бы себе и пела, зачем полезла в политику?
  4. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:19
    +1
    Вообще за Максаковой стоило бы поохотиться, но исключительно с другой целью wassat Не подумайте плохо - исключительно в пределах закона. wink
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:46
      +1
      Как представил с какой целью... Фуу. На любителя
  5. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 08:22
    +2
    Максакова как не опытная школьница.Нашла бы богатенького папочку и свалила бы из Киева.Исключила бы публичную жизнь и тихонько бы доживала в достатке.
  6. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 08:29
    +3
    тупая баба связалась с идиотом теперь будет сокральной жертвой очередной либо включит мозги и свалит с украины.
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:43
      +1
      Нее. Сваливать уже поздно. Очередная жертва маньячка уже обозначена. Тут только "в морг сказал доктор". Интересно до нее хоть дошло, что ее приговорили на Украине
  7. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:33
    +6
    Одни "патриоты" кричат об убийстве другой "патриотки". Вообще, если честно, всё это смахивает на клоунаду. Гражданка Максакова, над которой плачут все наши и не наши телеканалы, имеет также и немецкое гражданство, с которым успешно просидела в Думе, несмотря на законодательный запрет. Потом решила, что она патриотка Украины, пока был жив последний её приснопамятный супруг. И вот такие, переобувающиеся на ходу, артисты с пониженной социальной ответственностью сидят в нашей Думе и пишут нам законы. Стоит ли удивляться и тем более жалеть гражданку Максакову-Ингебергс?
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:41
      +1
      А разве депутатов не выбирают? Я вот вообще не знаю за кого голосовать. Единственный критерий чтоб не из цирка
  8. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:38
    +4
    Цитата: Examenatornick
    Максакова как не опытная школьница.Нашла бы богатенького папочку и свалила бы из Киева.

    -------------------------
    Она опытная "школьница", она уже в Киеве второго богача сменила.
  9. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:39
    +2
    с безутешной вдовой
    Эта "безутешная", а на фото неплохо утешаемая сама выбрала свою судьбу. И если ее ради очередной компрометации России грохнут там те же радикалы, то наверное и плакать некому будет кроме матери (?).
  10. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 08:41
    +1
    Чего-то Мосийчук похудал, не болеет часом? request
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 08:57
      0
      На Максаковой похудел, видно ненасытная с горя
  11. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 08:45
    +4
    По морде видно что вдова безутешная. Ещё и патриотка. А если серьёзно, то это повод ещё раз подумать о том, почему подобные люди попадают в Государственную Думу Российской Федерации. Сколько там ещё осталось подобных патриотов?
  12. лесовозник Офлайн
    лесовозник Сегодня, 08:50
    +4
    Цитата: raw174
    Цитата: Ванёк
    Ни блин*, а честная давалка.

    Но баба то красивая good

    Да ну, на днях по телеку показывали её — опухла как дворовая бомжиха , скоро от петюньчика не отличить будет)))
  13. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 09:00
    +1
    Тогда уж лучшие Мосейчука и хлопнуть , на каркает себе на тупую башку.
  14. zloybond Офлайн
    zloybond Сегодня, 09:03
    +2
    В Гос Думе заседала с остальными заслуженными артистами, спортсменами. Непосильную ношу несла на своих хрупких плечах... за законы !Российские! голосовала.
  15. Комментарий был удален.
  16. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 09:25
    0
    Она же вроде уехала то ли во Францию, то ли в Италию?
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:32
      0
      Она сейчас консерваторией в Киеве заведует.
  17. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 09:31
    0
    Да-да. ФСБ спит и видит как бы шлепнуть Максакову. Повод, наверное, личная неприязнь. wassat
  18. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:18
    0
    Каждый сам кузнец своего счастья. Я за нее абсолютно не переживаю, если ухлопают, значит такова се ля ви.