Только что получил информацию о том, что ФСБ готовит в Киеве убийство российского политэмигранта, экс-депутата Госдумы России, хорошо известной певицы Марии Максаковой.

Британские «лавры» истории с отравлением Скрипалей не дают покоя украинским радикалам. Понимая, что тема вновь заиграла яркими красками ароматов «Новичка», в Киеве решили попасть в тренд. При этом нужно было найти свой вариант «Скрипаля». Никого более подходящего на эту роль, кроме вдовы беглого и впоследствии убитого депутата Вороненкова Марии Максаковой, не нашли. Пришлось браться за то, что есть в наличии.Депутат ВРУ Игорь Мосийчук по всем законам жанра сумасшествия объявил, что Россия охотится за г-жой Максаковой. По словам Мосийчука, который запечатлён на фотографии с безутешной вдовой, «ФСБ готовит политическое покушение».Из поста нардепа в Фейсбуке:Далее говорится, что ФСБ «готовится организовать политическое убийство-теракт и обвинить в этом украинских националистов».Из заметки Мосийчука понятно, что те самые радикалы, которые, кстати, на днях ей открыто угрожали, и являются главными «охотниками» за бывшей представительницей ГД РФ, пламенно исполнявшей российский гимн. Из этой же заметки должно стать ясно уже самой Максаковой, что ей пора уносить ноги из Киева, так как радикалы явно собираются превратить её в «жертву российских спецслужб» с громкими криками о необходимости введения против РФ новых санкций. Британия, конечно, поддержит. И даже фото «сотрудников ГРУ», летающих для «устранения жертв» самолётами «Аэрофлота», приложит.