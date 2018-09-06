Новости

5 полигонов и 3 моря. Шойгу сообщил о сроках и масштабах учения «Восток-2018»

3
Активная фаза масштабных маневров «Восток-2018» пройдет с 11 по 17 сентября на 5 полигонах и в акватории 3 морей, передает РИА Новости сообщение министра обороны Сергея Шойгу.

5 полигонов и 3 моря. Шойгу сообщил о сроках и масштабах учения «Восток-2018»


Министр уточнил, что активная фаза учения пройдет на пяти общевойсковых полигонах, четырёх полигонах ВВС, в акваториях Охотского, Берингова и Японского морей.


По его словам, в рамках подготовки к манёврам «Восток-2018» была проведена внезапная комплексная проверка войск ЦВО, ВВО, Северного флота, а также дальней авиации и ВДВ.

В настоящее время войсковые части развернуты на незнакомых полигонах и отрабатывают учебно-боевые задачи.

В свою очередь авиация завершает перелеты на максимальное расстояние с дозаправкой в воздухе и посадкой на оперативные аэродромы; корабли проводят боевое маневрирование и выполняют боевые стрельбы, добавил Шойгу.

В учении «Восток-2018» будет задействовано около 300 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и БЛА, до 80 кораблей и судов вспомогательного флота, до 36 тыс. единиц бронетехники.

Ожидается, что маневры посетит Владимир Путин.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин посетит учение после участия в Восточном экономическом форуме, работа которого пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке.

Песков отметил, что в этом году в маневрах «Восток» примут участие подразделения китайской армии.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Проведена внезапная проверка боеготовности Сил ядерного сдерживания, ВКО, флота и Дальней авиации
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

3 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 08:21
    -4
    Активная фаза масштабных маневров «Восток-2018» пройдет с 11 по 17 сентября
    В цвете последних событий и сообщений что на 14 сентября назначено наступление ВСУ. Это последний аргумент не делать этого так понимаю recourse
    1. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 08:50
      +1
      Широко глядя-ВСУ лишь местный интсрумент,множество из которых сейчас задействовали.Вот в США в карантин аэропорта им.Дж.Кеннеди поместили самолет из Дубаи в карантин.Из 500 сотню человек подозревают в заболевании бубонной чумой.Может это часть учений,что сейчас в Вирджинии и Индиане проводят,а может т.н. "фальш-флаг"-типа 09.11.2011г...
      Press Secretary for NYC Mayor's office says "Health officials are processing tests now to determine the cause. Symptoms still pointing to the flu."Пресс-секретарь офиса мэрии Нью-Йорка говорит: «Должностные лица здравоохранения сейчас анализируют тесты, чтобы определить причину. Симптомы все еще указывают на воздушную инфекцию».
  2. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:24
    0
    С 11 по 13 во Владивостоке будет проходить 4-й Восточный экономический форум, на котором у Владимира Путина намечены переговоры с руководителями ряда стран. Маневры повысят уровень ВЭФ и убедительность договоренностей и решений, которые на нем будут приняты. hi
  3. Комментарий был удален.