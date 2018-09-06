5 полигонов и 3 моря. Шойгу сообщил о сроках и масштабах учения «Восток-2018»
Активная фаза масштабных маневров «Восток-2018» пройдет с 11 по 17 сентября на 5 полигонах и в акватории 3 морей, передает РИА Новости сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
Министр уточнил, что активная фаза учения пройдет на пяти общевойсковых полигонах, четырёх полигонах ВВС, в акваториях Охотского, Берингова и Японского морей.
По его словам, в рамках подготовки к манёврам «Восток-2018» была проведена внезапная комплексная проверка войск ЦВО, ВВО, Северного флота, а также дальней авиации и ВДВ.
В настоящее время войсковые части развернуты на незнакомых полигонах и отрабатывают учебно-боевые задачи.
В свою очередь авиация завершает перелеты на максимальное расстояние с дозаправкой в воздухе и посадкой на оперативные аэродромы; корабли проводят боевое маневрирование и выполняют боевые стрельбы, добавил Шойгу.
В учении «Восток-2018» будет задействовано около 300 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и БЛА, до 80 кораблей и судов вспомогательного флота, до 36 тыс. единиц бронетехники.
Ожидается, что маневры посетит Владимир Путин.
Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин посетит учение после участия в Восточном экономическом форуме, работа которого пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке.
Песков отметил, что в этом году в маневрах «Восток» примут участие подразделения китайской армии.
Министр уточнил, что активная фаза учения пройдет на пяти общевойсковых полигонах, четырёх полигонах ВВС, в акваториях Охотского, Берингова и Японского морей.
По его словам, в рамках подготовки к манёврам «Восток-2018» была проведена внезапная комплексная проверка войск ЦВО, ВВО, Северного флота, а также дальней авиации и ВДВ.
В настоящее время войсковые части развернуты на незнакомых полигонах и отрабатывают учебно-боевые задачи.
В свою очередь авиация завершает перелеты на максимальное расстояние с дозаправкой в воздухе и посадкой на оперативные аэродромы; корабли проводят боевое маневрирование и выполняют боевые стрельбы, добавил Шойгу.
В учении «Восток-2018» будет задействовано около 300 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и БЛА, до 80 кораблей и судов вспомогательного флота, до 36 тыс. единиц бронетехники.
Ожидается, что маневры посетит Владимир Путин.
Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин посетит учение после участия в Восточном экономическом форуме, работа которого пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке.
Песков отметил, что в этом году в маневрах «Восток» примут участие подразделения китайской армии.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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