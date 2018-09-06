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В средиземноморских учениях приняли участие ракетоносцы Ту-160

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 приняли участие в учениях, проходящих в Средиземном море, передает РИА Новости.



Самолеты поднялись с аэродрома Энгельс, их полет проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей. Десять часов бомбардировщики летели над малоориентирной местностью в сложных метеоусловиях. При этом были успешно проведены условные пуски ракет по наземным целям.


Также экипажи отработали управление высокоточным оружием, находящимся на борту самолетов, передачу данных на командные пункты дальней авиации по маршруту следования и взаимодействие с истребителями прикрытия. На отдельных участках маршрута стратегов сопровождали Су-30 и Су-33, поднятые с авиабазы Хмеймим.

Как рассказал накануне главком ВМФ Владимир Королев, в рамках учений группировки ВМФ и ВКС в Средиземном море уже выполнено более 50 упражнений. Самолеты в ходе 50 вылетов отработали 15 дозаправок в воздухе. А корабельные боевые расчеты провели 150 тренировок.

Адмирал отметил, что подобные маневры в Средиземноморье проводятся впервые в российской истории.

Напомним, учения начались 1 сентября и завершатся 8 сентября. В них задействованы 26 кораблей и судов обеспечения и 34 летательных аппарата. На заключительной стадии маневров планируется проведение практических ракетных стрельб.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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11 комментариев
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  1. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 09:14
    -2
    Не знаю, США подогнали два стратега, мы вот типа ответили, но по моему стратегов к этим разборкам подвязывать лишнее. Вроде как повелись на вызов.. не стоит так реагировать...
    1. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 09:20
      +2
      Цитата: НИКНН
      повелись на вызов

      Демонстрация флага ! Пусть побаиваются....
      1. den3080 Офлайн
        den3080 Сегодня, 10:30
        0
        Красавцы всё-таки российские Ту-160.
        Слегка царапнуло только «десять часов летели над малоориентирной местностью».
        Дальняя авиация, тем более стратегическая, это ж не караван туарегов в Сахаре, и не Колумбовы каравеллы в первой их экспедиции, на мой непросвещённый взгляд. 21-й век на дворе всё-таки. Глонассы всякие и прочая прочая есть.
    2. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 09:29
      0
      Цитата: НИКНН
      но моему стратегов к этим разборкам подвязывать лишнее

      Так им что, только на тренажерах мастерство повышать и по сто раз пройденным маршрутам над своей территорией летать предлагаете? request А как же знакомство с возможным ТВД (театром военных действий) и наработке практических навыков полетов над ним?
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 09:46
        +1
        непонятно только как они из Каспийского моря сразу в Средиземное попали, летая над нейтральными территориями
        1. Serg65 Офлайн
          Serg65 Сегодня, 10:18
          0
          Привет Летун hi
          Цитата: роман66
          непонятно только как они из Каспийского моря сразу в Средиземное попали

          Эх пяхота! Там же секретный тоннель еще при Сталине прокопали, в молодости джинсы с подполы покупал? Так эти джинсы, бакинские товарищи, по этому тунелю из Ливана автобусами перли! wink
  2. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:19
    +1
    На заключительной стадии маневров планируется проведение практических ракетных стрельб.


    Надо полагать, для пользы дела пуски будут сделаны по боевикам в Идлибе. hi
    1. игорка357 Офлайн
      игорка357 Сегодня, 09:24
      +2
      Надо полагать это учения,а не боевые вылеты..никаких пусков по Идлибу со стратегов не будет,там бородатых и так с Хмеймима 34ки утюжат неплохо!
    2. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 09:38
      0
      Цитата: bessmertniy
      На заключительной стадии маневров планируется проведение практических ракетных стрельб.


      Надо полагать, для пользы дела пуски будут сделаны по боевикам в Идлибе. hi

      Лучше какой нибудь списаный кораблик, на глазах у стянувшихся туда супостатов, утопить, чтобы подумали, прежде чем опять "топорами" разбрасываться. hi
  3. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:22
    0
    Мне больше интересно, а что у них внутрях подвешено.
  4. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:47
    0
    подобные маневры в Средиземноморье проводятся впервые в российской истории
    И по всей вероятности не в последний раз. Успехов.