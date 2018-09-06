В средиземноморских учениях приняли участие ракетоносцы Ту-160
Два стратегических ракетоносца Ту-160 приняли участие в учениях, проходящих в Средиземном море, передает РИА Новости.
Самолеты поднялись с аэродрома Энгельс, их полет проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей. Десять часов бомбардировщики летели над малоориентирной местностью в сложных метеоусловиях. При этом были успешно проведены условные пуски ракет по наземным целям.
Также экипажи отработали управление высокоточным оружием, находящимся на борту самолетов, передачу данных на командные пункты дальней авиации по маршруту следования и взаимодействие с истребителями прикрытия. На отдельных участках маршрута стратегов сопровождали Су-30 и Су-33, поднятые с авиабазы Хмеймим.
Как рассказал накануне главком ВМФ Владимир Королев, в рамках учений группировки ВМФ и ВКС в Средиземном море уже выполнено более 50 упражнений. Самолеты в ходе 50 вылетов отработали 15 дозаправок в воздухе. А корабельные боевые расчеты провели 150 тренировок.
Адмирал отметил, что подобные маневры в Средиземноморье проводятся впервые в российской истории.
Напомним, учения начались 1 сентября и завершатся 8 сентября. В них задействованы 26 кораблей и судов обеспечения и 34 летательных аппарата. На заключительной стадии маневров планируется проведение практических ракетных стрельб.
Самолеты поднялись с аэродрома Энгельс, их полет проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей. Десять часов бомбардировщики летели над малоориентирной местностью в сложных метеоусловиях. При этом были успешно проведены условные пуски ракет по наземным целям.
Также экипажи отработали управление высокоточным оружием, находящимся на борту самолетов, передачу данных на командные пункты дальней авиации по маршруту следования и взаимодействие с истребителями прикрытия. На отдельных участках маршрута стратегов сопровождали Су-30 и Су-33, поднятые с авиабазы Хмеймим.
Как рассказал накануне главком ВМФ Владимир Королев, в рамках учений группировки ВМФ и ВКС в Средиземном море уже выполнено более 50 упражнений. Самолеты в ходе 50 вылетов отработали 15 дозаправок в воздухе. А корабельные боевые расчеты провели 150 тренировок.
Адмирал отметил, что подобные маневры в Средиземноморье проводятся впервые в российской истории.
Напомним, учения начались 1 сентября и завершатся 8 сентября. В них задействованы 26 кораблей и судов обеспечения и 34 летательных аппарата. На заключительной стадии маневров планируется проведение практических ракетных стрельб.
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