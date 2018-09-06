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СМИ: F-35 ВВС Израиля был повреждён ЗРК С-200 ПВО Сирии. Есть нестыковки

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После осуществления самолётами израильских ВВС ракетной атаки объектов на территории Сирии в СМИ стали публиковаться заявления о том, что якобы один из израильских военных самолётов ранее получил повреждения.

Речь идёт о событиях октября прошлого года. На портале переводов MixedNews со ссылкой на другой портал (Southfront.org) сообщается, что сирийские средства ПВО тогда нанесли удар по израильским военным самолётам, нанеся одному из них ущерб. При этом заявлено, что повреждён F-35I, который в той операции якобы участвовал.

СМИ: F-35 ВВС Израиля был повреждён ЗРК С-200 ПВО Сирии. Есть нестыковки



Из материала:
Пророссийские СМИ утверждают, что израильский F-35I был поражен и повреждён ракетой российского производства С-200 во время израильского воздушного удара в Сирии.


Эта публикация вызывает определённого рода недоверие в связи с тем, что израильские СМИ в октябре 2017 года о боевом применении F-35 не сообщали. Первое боевое применение F-35, если верить командующему ВВС Израиля Амикаму Норкину, состоялось в мае 2018 года, когда с самолётов наносились удары по расположению проиранских вооружённых формирований. Об этом наш сайт сообщал в новостном материале от 22 мая текущего года – ссылка.

Однако в материале заявлено, что F-35 «выполняли разведывательный полёт». Тогда кто наносил ранее обозначенные удары по территории Сирии? Самолёты F-16? Кстати, Израиль признавал, что ПВО Сирии сбили F-16 израильских ВВС, только дело было в феврале 2018-го.

Вызывает вопросы достоверность заявлений источника MixedNews о повреждении F-35 и в связи с названием материала. А название звучит следующим образом:
«Действительно ли крылатая ракета российского производства попала в американский истребитель F-35?»

В материале при этом указывается, что F-35I ВВС Израиля совершил безопасную посадку на аэродроме базирования, но командование якобы заявило, что дальнейшая эксплуатация самолёта под вопросом. О том, что F-35 ВВС Израиля применялись весной 2018 года для нанесения ударов по объектам в Сирии, в материале не сообщается.

Использованы фотографии:
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48 комментариев
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  1. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 09:26
    +2
    Кондиционер, к бабке не ходи.Куда вы тщедушные евреи лезите то.Тут взрослые дядьки вопросы решают.
    1. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 09:48
      0
      Ну при чем тут американцы?
      1. Leeds Офлайн
        Leeds Сегодня, 10:15
        +2
        Бредуган, не заслуживающий внимания.
      2. MoJloT Офлайн
        MoJloT Сегодня, 10:30
        0
        Вы видите суслика ? А он есть!
  2. Uncle Lee Онлайн
    Uncle Lee Сегодня, 09:27
    +9
    крылатая ракета российского производства попала в американский истребитель F-35?»
    А почему не "Тополь-М" ?
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 09:43
      +3
      а почему бы и нет? сразу нескольких снесет!
      1. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 10:09
        +5
        Цитата: Uncle Lee
        крылатая ракета российского производства попала в американский истребитель F-35?»
        А почему не "Тополь-М" ?

        Тяжелая "Ангара" срикошетила от брони F-35 smile
    2. seregatara1969 Онлайн
      seregatara1969 Сегодня, 09:49
      0
      да нет - он умышленно оказался на пути нашей крылатой ракеты
    3. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 10:28
      0
      тополь добивал уже после посадки )))
  3. профессор Онлайн
    профессор Сегодня, 09:31
    +6
    Зачем обсуждать эти слухи? Больше писать не о чем? request
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:46
      +8
      У нас плюролизм мнений, и демократия hi, так что можно и пообсуждать! Кстати, профессор, это не тот ли борт который в журавля врезался, как вы утверждали??? Тогда всё понятно -самолёт невидимка, а птица очки дома забыла :belay, отсюда и столкновение!!!
      1. Кент0001 Офлайн
        Кент0001 Сегодня, 10:39
        +2
        Журавлю к окулисту нужно было сходить - к гадалке не ходи, а наш двухсотый как раз после приема у врача и корректировки зрения на дежурство заступил, вот он как раз 35-й и узрил...
    2. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 09:46
      +3
      Да уж, особенно про крылатую ракету!
    3. Vard Онлайн
      Vard Сегодня, 11:20
      0
      Конечно... Это слухи... Но дыма без огня не бывает...
  4. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 09:31
    +1
    В теории, все может быть
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 10:13
      +3
      Попали, не попали... как в фильме "есть ли жизнь на марсе, нет ли жизни на марсе... науке пока не известно"
  5. bouncyhunter Онлайн
    bouncyhunter Сегодня, 09:33
    +3
    СМИ: F-35 ВВС Израиля был повреждён ЗРК С-200 ПВО Сирии. Есть нестыковки

    Кому - не стыковки , а кому - продажи и рейтинги . yes
    название звучит следующим образом:
    «Действительно ли крылатая ракета российского производства попала в американский истребитель F-35?»

    А это и вовсе хит : из базуки по мухе лупить ? wassat
    1. Alexanast Офлайн
      Alexanast Сегодня, 09:43
      +1
      Паш, hi

      Они бы еще добавили..."наземного базирования, среднего радиуса действия"... wassat
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 09:50
        +1
        Привет , Саша ! hi
        Цитата: Alexanast
        Они бы еще добавили..."наземного базирования, среднего радиуса действия"...

        Ну вот ты и подсказал новый повод для публикации на эту тему . lol
        1. Alexanast Офлайн
          Alexanast Сегодня, 09:53
          +1
          М-м, блин... Эт я не подумал... lol
    2. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 10:30
      +2
      ты хочешь сказать, что у С-200 нет крыльев? laughing
      генацвали, это, конэчно, нэ шмел, но как-то же она наводится и вряд-ли магнетизмом.
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 10:44
        +2
        Цитата: yehat
        у С-200 нет крыльев?

        Канэшна ест ! lol Этак мы и снаряды со стабилизирующим оперением в крылатые ракеты смело зачислим . wassat
        1. yehat Офлайн
          yehat Сегодня, 10:55
          +1
          мне вот интересно, почему боеприпасы от Катюши нельзя назвать крылатыми ракетами.
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 10:59
            +1
            Цитата: yehat
            почему боеприпасы от Катюши нельзя назвать крылатыми ракетами

            Да можно . Только товарищ комбат не разрешает ... soldier lol
  6. axbap Офлайн
    axbap Сегодня, 09:37
    -2
    Первый F-35 был получен 12 декабря 2017
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 09:43
      0
      а тот , что повредили был пробничек
      1. atalef Офлайн
        atalef Сегодня, 09:51
        -3
        Цитата: роман66
        а тот , что повредили был пробничек

        , а повредили ?
        1. роман66 Онлайн
          роман66 Сегодня, 09:53
          +3
          а хрен вас знает, вы же не сознаетесь wink хотя ракета от с-200 повредить, так чтобы и сел безопасно еще? там же всмятку все должно быть
        2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:00
          0
          Аталеф -он сам собой об воздух атмосферный поцарапался??? belay
  7. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 09:43
    -6
    ОБС ты моя ОБС, ну и как после этого принимать всерьёз заявления "Пророссийских СМИ"? Больше 200 удачных налётов за последний год. Больше 200!!! Вы о чём граждане?
    1. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 10:31
      +1
      200 удачных налетов на незащищенные ПВО районы. Шикарная статистика
      с тем же успехом там за стелс сошел бы и Б-52.
      1. gurta Офлайн
        gurta Сегодня, 10:40
        -1
        Цитата: yehat
        незащищенные ПВО районы
        Если незащищённые, как Ф-16 попался?
        1. yehat Офлайн
          yehat Сегодня, 10:44
          +1
          обнаглели до крайности
        2. Сергей Медведев Офлайн
          Сергей Медведев Сегодня, 11:08
          0
          Цитата: gurta
          Если незащищённые, как Ф-16 попался?

          Этот F-16 поверил в себя! laughing
  8. Paranoid50 Офлайн
    Paranoid50 Сегодня, 09:47
    +3
    Попахивает антисемитизьмом.(с) laughing
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: Paranoid50
      Попахивает антисемитизьмом.(с) laughing

      Зачетная хуцпа - как это мило (с) laughing
  9. Хорон Офлайн
    Хорон Сегодня, 09:54
    +5
    "Крылатая ракета", "С200", "Ф35"!!! Стоило ли это тащить на ВО? Хотя обсуждения могут быть жаркими если на эту чушь даже израильские граждане отреагировали! laughing
  10. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 09:55
    +3
    Если бы он был атакован С~200, и если он был поврежден, Ф-35 навряд ли бы выжил и дотянул до базы. Вес боевой части только 220 кг с осколчными элементами.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:02
      0
      Так там типа не прямое поражение, а некая часть поражающих элементов из ракеты "догнала" в полете ф35!!! recourse
  11. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 10:06
    +3
    Цитата: Uncle Lee
    А почему не "Тополь-М" ?

    -------------------------
    Ну а чо? Нормально же, такой пассаж с "крылатой ракетой". "Калибр" так эпично врезается в F-35. То ли "Калибр" летел высоко, то ли F-35 летел так нызенько-нызенько, что их встреча состоялась. laughing
  12. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 10:11
    +5
    Цитата: Хорон
    "Крылатая ракета", "С200", "Ф35"!!! Стоило ли это тащить на ВО?

    --------------------------------
    Интересно, что употребляют журналисты, когда пишут подобный опус? Просто узнать из любопытства, почему у них всегда "смешались в кучу кони, люди" или "все смешалось в доме Облонских"? laughing
  13. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:26
    0
    Наверное не заметили, вот и попали. Ну кто виноват, они же незаметные.
  14. Runoway Онлайн
    Runoway Сегодня, 10:34
    0
    Пока на обломках (как на f117) не сфоткаются-все слухи сплошная болтовня.
    Да конечно,всем критикам Локхида хочется как можно скорейшего опровержения невидимости f-35. А нужно ли это сейчас??? Думаю нет, пусть супостат потратит бабло и купит плохие самолёты,вместо того чтоб закупить действительно опасную технику. А то что американцы зарабатывают?- с заказами или без,они со своим печатным станком при любом раскладе беднее не станут,да и у нашего ВПК продажей "невидимки" заказы не отбирают.... разные рынки и объемы
  15. Ratmir_Ryazan Офлайн
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:37
    +6
    Пока не будет реального фото поврежденного или сбитого Ф-35, все эти разговоры о поражении самолета Ф-35 не стоят и выеденного яйца...
    1. Romario_Argo Онлайн
      Romario_Argo Сегодня, 11:02
      0
      однако, уже минус один Израильский F-16 (+) один F-16 повреждённый (!)
  16. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 11:01
    +1
    До начала 2018 года израильские Ф-35 не принимали участие в боевых операциях.
  17. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:27
    0
    израильские СМИ в октябре 2017 года о боевом применении F-35 не сообщали. Первое боевое применение F-35, если верить командующему ВВС Израиля Амикаму Норкину, состоялось в мае 2018


    Хахах, а кто в здравом уме будет трубить на весь мир о применении оружия и агрессии против суверенной страны? Да ещё и шестигранникам верить сомнительно.
    Но если это правда, то я долго буду ржать над звезднополосатыми и шестигранниками, по поводу "самого лучшего джета в мире", который может поразить ЗРК 60-х laughing
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 11:33
      0
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      кто в здравом уме будет трубить на весь мир о применении оружия и агрессии против суверенной страны?


      Сирия и Израиль в состоянии войны,потому слово агрессия тут не применима.


      К тому же :

      Армия обороны Израиля подвела итоги уходящего года. Впервые военные официально подтвердили: ЦАХАЛ внес свой вклад в борьбу с террористической организацией "Исламское государство" на Ближнем Востоке. При этом офицер ЦАХАЛа, проводивший инструктаж для журналистов, не стал останавливаться на этом пункте подробно.

      Говоря об операциях, проводившихся за пределами израильских границ, докладчик отметил, что в течение последнего года ЦАХАЛ 202 раза наносил удары по иранским объектам на территории Сирии, в ходе которых были использованы 792 ракеты и бомбы. В ЦАХАЛе поясняют, что удары наносились по иранским объектам, а также по транспортным колоннам, доставлявших оружие "Хизбалле".