СМИ: F-35 ВВС Израиля был повреждён ЗРК С-200 ПВО Сирии. Есть нестыковки

Пророссийские СМИ утверждают, что израильский F-35I был поражен и повреждён ракетой российского производства С-200 во время израильского воздушного удара в Сирии.

После осуществления самолётами израильских ВВС ракетной атаки объектов на территории Сирии в СМИ стали публиковаться заявления о том, что якобы один из израильских военных самолётов ранее получил повреждения.Речь идёт о событиях октября прошлого года. На портале переводов MixedNews со ссылкой на другой портал (Southfront.org) сообщается, что сирийские средства ПВО тогда нанесли удар по израильским военным самолётам, нанеся одному из них ущерб. При этом заявлено, что повреждён F-35I, который в той операции якобы участвовал.Из материала:Эта публикация вызывает определённого рода недоверие в связи с тем, что израильские СМИ в октябре 2017 года о боевом применении F-35 не сообщали. Первое боевое применение F-35, если верить командующему ВВС Израиля Амикаму Норкину, состоялось в мае 2018 года, когда с самолётов наносились удары по расположению проиранских вооружённых формирований. Об этом наш сайт сообщал в новостном материале от 22 мая текущего года – ссылка Однако в материале заявлено, что F-35 «выполняли разведывательный полёт». Тогда кто наносил ранее обозначенные удары по территории Сирии? Самолёты F-16? Кстати, Израиль признавал, что ПВО Сирии сбили F-16 израильских ВВС, только дело было в феврале 2018-го.Вызывает вопросы достоверность заявлений источника MixedNews о повреждении F-35 и в связи с названием материала. А название звучит следующим образом:В материале при этом указывается, что F-35I ВВС Израиля совершил безопасную посадку на аэродроме базирования, но командование якобы заявило, что дальнейшая эксплуатация самолёта под вопросом. О том, что F-35 ВВС Израиля применялись весной 2018 года для нанесения ударов по объектам в Сирии, в материале не сообщается.