Омский завод представил модернизированный «Солнцепёк»
Специалисты Омского завода транспортного машиностроения продолжат работу над усовершенствованием тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Модернизированный вариант этой машины был представлен на форуме «Армия-2018», пишет Российская газета.
От предыдущих версий боевую машину отличает встроенный комплекс активной защиты, прикрывающий лобовую часть корпуса и борта. Это позволит «Солнцепеку» более эффективно противостоять реактивным гранатам и управляемым противотанковым ракетам, но артиллерийским подкалиберным снарядам.
Кроме того, машина получила новые гусеничные ленты, а мощность ее двигателя возросла до 840 л.с. Как отмечается в материале, сегодня ТОС-1А во многом унифицирован с танком Т-72Б3.
Производитель также обнародовал информацию о применяемом огнеметом неуправляемом снаряде МО.1.01.04М калибра 220 мм, выполненном в термобарическом снаряжении.
Полная масса указанного боеприпаса составляет 216 кг, длина – 3723 мм. Максимальная дальность стрельбы – 6 км, минимальная – 1,6 км по площадным целям и 600 м по вертикальным целям. Снаряд может применяться при температуре окружающей среды от -40 до +50 градусов по Цельсию.
По данным газеты, на форуме было подписано несколько контрактов на поставку усовершенствованных ТОС-1А. В числе заказчиков и российское военное ведомство.
От предыдущих версий боевую машину отличает встроенный комплекс активной защиты, прикрывающий лобовую часть корпуса и борта. Это позволит «Солнцепеку» более эффективно противостоять реактивным гранатам и управляемым противотанковым ракетам, но артиллерийским подкалиберным снарядам.
Кроме того, машина получила новые гусеничные ленты, а мощность ее двигателя возросла до 840 л.с. Как отмечается в материале, сегодня ТОС-1А во многом унифицирован с танком Т-72Б3.
Производитель также обнародовал информацию о применяемом огнеметом неуправляемом снаряде МО.1.01.04М калибра 220 мм, выполненном в термобарическом снаряжении.
Полная масса указанного боеприпаса составляет 216 кг, длина – 3723 мм. Максимальная дальность стрельбы – 6 км, минимальная – 1,6 км по площадным целям и 600 м по вертикальным целям. Снаряд может применяться при температуре окружающей среды от -40 до +50 градусов по Цельсию.
По данным газеты, на форуме было подписано несколько контрактов на поставку усовершенствованных ТОС-1А. В числе заказчиков и российское военное ведомство.
- Использованы фотографии:
- Алексей Брусилов / Российская газета
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