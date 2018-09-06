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Омский завод представил модернизированный «Солнцепёк»

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Специалисты Омского завода транспортного машиностроения продолжат работу над усовершенствованием тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Модернизированный вариант этой машины был представлен на форуме «Армия-2018», пишет Российская газета.



От предыдущих версий боевую машину отличает встроенный комплекс активной защиты, прикрывающий лобовую часть корпуса и борта. Это позволит «Солнцепеку» более эффективно противостоять реактивным гранатам и управляемым противотанковым ракетам, но артиллерийским подкалиберным снарядам.


Кроме того, машина получила новые гусеничные ленты, а мощность ее двигателя возросла до 840 л.с. Как отмечается в материале, сегодня ТОС-1А во многом унифицирован с танком Т-72Б3.

Производитель также обнародовал информацию о применяемом огнеметом неуправляемом снаряде МО.1.01.04М калибра 220 мм, выполненном в термобарическом снаряжении.

Полная масса указанного боеприпаса составляет 216 кг, длина – 3723 мм. Максимальная дальность стрельбы – 6 км, минимальная – 1,6 км по площадным целям и 600 м по вертикальным целям. Снаряд может применяться при температуре окружающей среды от -40 до +50 градусов по Цельсию.

По данным газеты, на форуме было подписано несколько контрактов на поставку усовершенствованных ТОС-1А. В числе заказчиков и российское военное ведомство.
Использованы фотографии:
Алексей Брусилов / Российская газета
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8 комментариев
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  1. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:44
    +3
    Правильным путем идут товарищи с омского завода. Такую технику стоит доводить до совершенства.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: bessmertniy
      Такую технику стоит доводить до совершенства.

      Именно . Жаль , что ожидаемого увеличения дальности стрельбы пока не произошло ...
      1. Владыка Ситх Офлайн
        Владыка Ситх Сегодня, 12:29
        +5
        Приветствую, Павел hi Я вам другое фото покажу.
        БМП Т-15
        1. Доктор Зорге Офлайн
          Доктор Зорге Сегодня, 13:11
          0
          Это фото ветром надуло надеюсь ? :)
    2. Лопатов Офлайн
      Лопатов Сегодня, 13:47
      +2
      Цитата: bessmertniy
      Правильным путем идут товарищи с омского завода.

      Ничего особо правильного лично я тут не вижу.
      Вместо того, чтобы повышать возможности по работе с закрытой огневой, включая работу по точечным целям, они пытаются сделать из РСЗО танк. Что в принципе невозможно.
  2. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 11:59
    +2
    hi По данным газеты, на форуме было подписано несколько контрактов на поставку усовершенствованных ТОС-1А. В числе заказчиков и российское военное ведомство.soldier
  3. turcom Офлайн
    turcom Сегодня, 12:13
    +1
    дальность бы увеличить, а то 6 км в современных условиях маловато - не дадут развернуться
    1. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 15:58
      0
      дальность бы увеличить, а то 6 км в современных условиях маловато - не дадут развернуться

      Скажем так - Не маловато, а на пределе. Если мне память не изменяет, то самые дальнобойные противотанковые системы бьют на 5,5 км. Если кто знает, поправьте меня. Но эти 0,5 км скоро дотянут. Нужно километров 10! Хотя сейчас это достижимо только за счёт уменьшения боевой части.